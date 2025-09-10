Test de sânge revoluționar depistează cu până la 10 ani mai devreme cancerul de cap și gât cauzat de HPV

22:20

Un moment neașteptat a întrerupt conferința de presă a guvernului suedez de la Stockholm: ministrul Sănătății, Elisabet Lann, a leșinat chiar pe scenă, sub privirile colegilor și ale jurnaliștilor. Conferința de ...