Numărul divorțurilor aproape s-a dublat în zece ani. Principalele cauze
Unica.md, 10 septembrie 2025 09:50
Numărul persoanelor divorțate în Republica Moldova a crescut de la peste 124.000 (Recensământ 2014) la peste 200.000 anul trecut, aproape dublu în decurs de un deceniu. Potrivit Agenției Servicii Publice, ...
Acum 5 minute
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a ...
10:10
Live cu scântei pe TikTok: Igor Dodon a intrat noaptea trecută în intervenția lui Grigore Manoli, iar tânărul i-a spus direct: „Prima dată când mi-a fost rușine că sunt din Moldova a fost când dvs erați președinte.” # Unica.md
Live cu scântei pe TikTok: Igor Dodon a intrat noaptea trecută în intervenția lui Grigore Manoli, iar tânărul i-a spus direct că „prima dată când i-a fost rușine că e ...
Acum 10 minute
10:00
O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, relatează postul privat de televiziune Polsat News, citând poliția locală. Polonia a doborât ...
10:00
Kiev: „Putin testează Occidentul” după incidentul din spațiul aerian al Poloniei. Varșovia mobilizează apărarea aeriană și capacități NATO # Unica.md
Ucraina avertizează că Vladimir Putin „nu încetează să testeze Occidentul" și va continua să o facă în lipsa unui „răspuns ferm", după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune" ...
10:00
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # Unica.md
Cel mai recent atac al Rusiei asupra Ucrainei a determinat Polonia să-și mobilizeze miercuri atât sistemele naționale de apărare aeriană, cât și capabilitățile NATO, pentru a doborî drone care au ...
Acum 30 minute
09:50
Două cadavre au fost descoperite marți, în jurul orei 09:45, într-o încăpere auxiliară a unei ferme din localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Victimele sunt doi bărbați de 22 și, respectiv, 43 ...
09:50
Bullyingul, problemă gravă în școlile din Republica Moldova: forme, efecte și recomandări. Psiholog: „Nu e conflict între egali, e un atac repetat al celui mai puternic” # Unica.md
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică faptul ...
09:50
Numărul persoanelor divorțate în Republica Moldova a crescut de la peste 124.000 (Recensământ 2014) la peste 200.000 anul trecut, aproape dublu în decurs de un deceniu. Potrivit Agenției Servicii Publice, ...
Acum o oră
09:20
O femeie a ajuns la spital, în urma unui incediu de vegetație. Cazul a avut loc ieri-seară, în jurul orei 20:58, în localitatea Boldurești din raionul Nisporeni. Victima s-a dovedit ...
Acum 4 ore
07:30
„Torturată timp de mai multe luni”. Studentă doctorandă de la Princeton răpită în Irak a fost eliberată # Unica.md
Elizabeth Tsurkov, studentă la doctorat la Universitatea Princeton, care a dispărut în 2023 la Bagdad în timp ce desfășura cercetări despre sectarismul din regiune, a fost eliberată și predată marți ...
07:30
Armata poloneză anunță doborârea unor drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei # Unica.md
Armata Poloniei a anunțat miercuri dimineață că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul aerian național în contextul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei vecine, relatează ...
07:30
Europarlamentarii au votat din greșeală un amendament care critică strategia UE în Ucraina # Unica.md
O eroare de coordonare în plenul Parlamentului European a dus marți, 9 septembrie, la adoptarea accidentală a unui amendament care critică „strategia militaristă a UE în Ucraina", relatează Le Figaro. Textul, ...
07:20
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025: clarificări, inițiative curajoase și discuții care deblochează situații # Unica.md
Azi contează disciplina, cuvântul dat și atenția la detalii. Întâlnirile scurte, bine pregătite, au randament excelent. Evită promisiunile la cald, structurează-ți prioritățile și nu amâna discuțiile dificile. Berbec Energie generală: ...
07:20
Polonia își suspendă traficul pe mai multe aeroporturi, inclusiv Varșovia Chopin, din motive de securitate națională # Unica.md
Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile marți seara din motive de securitate națională, relatează Le Figaro, cu trimitere la anunțurile publicate pe site-ul Administrației Federale ...
07:20
Fostul premier thailandez Thaksin Shinawatra trebuie să execute un an de închisoare, a decis Curtea Supremă # Unica.md
Curtea Supremă a Thailandei a decis marți că fostul prim-ministru Thaksin Shinawatra trebuie să execute un an de închisoare, stabilind că acesta nu și-a ispășit în mod corespunzător pedeapsa inițială ...
Acum 12 ore
22:20
Ministrul suedez al Sănătății a leșinat pe scenă, în timpul unei conferințe de presă. Imaginile au fost transmise în direct # Unica.md
Un moment neașteptat a întrerupt conferința de presă a guvernului suedez de la Stockholm: ministrul Sănătății, Elisabet Lann, a leșinat chiar pe scenă, sub privirile colegilor și ale jurnaliștilor. Conferința de ...
22:00
Polonia anunță arestarea unui „agent din Belarus” și expulzarea unui diplomat belarus; Varșovia închide granița pe fondul exercițiilor Zapad-2025 # Unica.md
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui „agent din Belarus" și expulzarea unui diplomat al acestei țări pentru „activitate agresivă" împotriva Poloniei, relatează AFP. Într-un mesaj publicat pe ...
21:40
Ungaria, cel mai mare client al Gazprom rămas în Uniunea Europeană, intenționează să semneze un contract pe termen lung cu o țară occidentală pentru furnizarea gazelor naturale, a anunțat ministrul ...
21:40
Procurorii din Cahul au contestat la Curtea de Apel Sud plasarea în arest la domiciliu a viceprimarului de Comrat, învinuit de finanțare ilegală a partidelor politice. Acuzatorii solicită arest preventiv ...
21:30
CEC stabilește tirajul buletinelor pentru parlamentarele din 28 septembrie: 2.772.255 exemplare, majoritatea în limba română # Unica.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în total 2.772.255 de exemplare. Dintre acestea, 2.170.039 vor fi tipărite în limba română, ...
21:20
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut 24 de ore la București după 9 ore de audieri la DIICOT # Unica.md
Fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, a fost reținut marți pentru 24 de ore, la capătul unor audieri de aproximativ nouă ore ...
Acum 24 ore
17:30
Nepal: Premierul a demisionat, interdicția pe rețele sociale a fost retrasă, dar „revoluția generației Z” continuă. Parlamentul, incendiat; peste 19 morți și sute de răniți # Unica.md
Nepalul traversează cele mai grave tulburări din ultimele decenii. La o zi după ciocnirile sângeroase soldate cu cel puțin 19 morți și peste 500 de răniți, premierul Sher Bahadur (Sharma) ...
17:10
Consumul de alcool în Moldova: 11,1 litri pe cap de locuitor. ANSP avertizează de Ziua internațională FASD # Unica.md
Consumul de alcool în Republica Moldova este de 11,1 litri pe cap de locuitor, potrivit celui mai recent raport european al OMS (2024), date prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate ...
17:10
Mai multe explozii au zguduit marți capitala Qatarului, Doha. Forțele armate israeliene (IDF) și serviciul intern de securitate, Shin Bet, au transmis într-o declarație comună că au „vizat conducerea de ...
17:10
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive” # Unica.md
Polonia își va închide integral frontiera cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, joi la miezul nopții (ora locală), pe durata exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025, a anunțat premierul Donald Tusk, citat de ...
17:10
Zelenski: Putin a transmis Casei Albe că vrea să cucerească Donbasul până la sfârșitul lui 2025 # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că Vladimir Putin a transmis Casei Albe și trimisului special al SUA, Steve Witkoff, intenția de a ocupa integral regiunea Donbas până la finele anului ...
17:00
Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe Irina Dvorjanscaia, fostă președintă a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului „Șor”, la 5 ani și 6 luni de închisoare # Unica.md
La 8 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul Irinei Dvorjanscaia, președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor", găsită vinovată de acceptarea cu bună-știință a ...
16:50
Fostă directoare de centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte publice # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat o fostă directoare a unui centru de plasament de tip familial la 7 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine și fals în acte ...
14:40
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir, provocând criză de combustibil în Rusia # Unica.md
Forțele ucrainene au vizat și lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo, aparținând companiei Transneft, situată în regiunea Vladimir din Rusia, a anunțat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot ...
14:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj mobilizator către cetățenii săi în ajunul alegerilor parlamentare, de la tribuna Parlamentului European, în cadrul vizitei oficiale desfășurate la Strasbourg, transmite ...
14:40
Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova a fost reținută # Unica.md
Irina Constantinova, șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici" din Găgăuzia, a fost reținută recent, anunță adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, într-un briefing de presă transmis de IPN. Uzun a calificat ...
14:40
Plicurile cu buletinele de vot destinate moldovenilor care au optat pentru votul prin corespondență au fost expediate către cele patru secții de votare speciale și vor ajunge în zece țări: ...
12:50
TIR din Republica Moldova, oprit în Rusia cu 300 kg de droguri ascunse sub încărcătura de mere # Unica.md
Serviciul Vamal al Federației Ruse, în colaborare cu FSB și structurile operative regionale, a anunțat că a stopat introducerea în țară a unui lot de 300 kg de droguri, transportat ...
12:50
Ce conținea racheta balistică Iskander care a lovit guvernul Ucrainei. Oficialii de la Kiev au analizat componentele și au avut o surpriză # Unica.md
Racheta balistică Iskander, folosită în atacul asupra clădirii Cabinetului de Miniștri al Ucrainei pe 7 septembrie, conținea peste 30 de componente fabricate în străinătate, a anunțat comisarul prezidențial ucrainean pentru ...
12:10
O șoferiță a fost oprită de ofițerii de patrulare, după ce aceștia au observat că automobilul BMW condus de ea se deplasează haotic. # Unica.md
Incidentul a avut loc pe strada Meșterul Manole din Chișinău. „Mașina a fost imediat stopată, iar la volan se afla o femeie de 35 de ani. Aceasta manifesta un comportament ...
12:00
Tatăl lui Anatolie Fedoruța, tânărul de 32 de ani găsit strangulat într-o pădure din localitatea Ivancea, după ce a dispărut pe 11 august, pune sub semnul întrebării varianta oficială a ...
11:40
Republica Moldova își păstrează ratingul suveran B+ cu perspectivă stabilă, confirmă Fitch Ratings # Unica.md
Republica Moldova a menținut ratingul suveran la nivelul B+, cu perspectivă stabilă, conform celei mai recente evaluări publicate de agenția internațională Fitch Ratings. Decizia reflectă angajamentul autorităților de a asigura stabilitatea ...
11:40
Întreținerea parcului îl bate la buzunar pe Emilian Crețu! Iată cât a cheltuit în prima lună # Unica.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu a inaugurat recent un parc amenajat chiar lângă casa sa din capitală, transformând o zonă abandonată și plină de gunoaie într-un spațiu verde de relaxare ...
11:30
Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei # Unica.md
Volumul consumului de gaze naturale în Republica Moldova a atins în luna august 2025 cifra de 15,9 milioane metri cubi, înregistrând o creștere de 13,4% față de aceeași perioadă a ...
11:30
Blocul Patriotic promite gaz ieftin, statut oficial pentru limba rusă și măsuri sociale extinse în noul program electoral # Unica.md
Blocul Patriotic, o formațiune pro-rusă înscrisă în cursa pentru alegerile parlamentare, și-a prezentat programul politic, punând accent pe relații privilegiate cu Federația Rusă, politici sociale generoase și schimbări majore în ...
11:20
Marina Tauber și lideri ai blocului „Pobeda”, vizați de FSB pentru deturnare de fonduri destinate destabilizării Republicii Moldova # Unica.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda" sunt urmăriți de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) pentru sustragerea unor fonduri importante destinate finanțării activiștilor implicați în acțiuni de ...
11:20
Blocul Electoral Alternativa propune scutiri de TVA la import, eliminarea impozitului pe dividende și sprijin fiscal în noul program economic # Unica.md
Blocul Electoral Alternativa a prezentat astăzi un nou program economic ambițios, promițând măsuri precum scutiri de TVA la import până la vânzarea produselor, eliminarea impozitului pe dividende și sprijin pentru ...
11:10
Președinta CEC, Angelica Caraman, respinge speculațiile privind fraudarea alegerilor: „Procesul este transparent și monitorizat” # Unica.md
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, a respins categoric speculațiile privind o posibilă fraudare a alegerilor parlamentare, calificând astfel de mesaje drept false și lipsite de probe. În cadrul ...
11:10
Ion Ceban acuză CEC de acțiuni la comanda PAS după sancțiunea primită pentru vizita în Italia # Unica.md
Ion Ceban, primarul suspendat al Capitalei și candidat la alegerile parlamentare, a acuzat Comisia Electorală Centrală (CEC) că acționează la comanda Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce ieri a ...
11:10
Alexandru Balan, fost ofițer SIS al Republicii Moldova, reținut în România pentru trădare, va fi audiat de DIICOT # Unica.md
Alexandru Balan, fost ofițer de rang înalt la Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost reținut în România pentru acuzații de trădare
10:40
Kremlinul lansează aplicația Max, considerată instrument de supraveghere asupra populației ruse # Unica.md
În timp ce trupele ruse își continuă ofensiva militară în Ucraina, Kremlinul deschide un nou front, de această dată împotriva propriei populații, relatează Politico. Rusia promovează intens aplicația de mesagerie ... Post-ul Kremlinul lansează aplicația Max, considerată instrument de supraveghere asupra populației ruse apare prima dată în Unica.md.
10:30
Cine are noroc la bani și cine ar trebui să fie atent la ghinioane sau relații în luna septembrie # Unica.md
Luna septembrie vine cu energii noi și surprize pentru toate semnele zodiacale. Unele zodii se bucură de succes și prosperitate, în timp ce altele trebuie să fie atente la deciziile ... Post-ul Cine are noroc la bani și cine ar trebui să fie atent la ghinioane sau relații în luna septembrie apare prima dată în Unica.md.
10:30
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu comunitatea moldovenească din Strasbourg în contextul vizitei sale la Parlamentul European # Unica.md
Pe 8 septembrie 2025, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu moldovenii stabiliți în Strasbourg, în cadrul vizitei sale oficiale la Parlamentul European. Șefa statului i-a invitat ... Post-ul Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu comunitatea moldovenească din Strasbourg în contextul vizitei sale la Parlamentul European apare prima dată în Unica.md.
10:30
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu în urma unor acțiuni ale CNA și Procuraturii Cahul. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală vizând doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu. ... Post-ul Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu în urma unor acțiuni ale CNA și Procuraturii Cahul. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Unica.md.
10:20
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților fermierilor din raionul Dubăsari, afectați de barierele impuse de structurile de la Tiraspol # Unica.md
Biroul politici de reintegrare semnalează problemele persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri pe traseul Camenca–Tiraspol. Deși accesul la aceste terenuri a fost asigurat anterior ... Post-ul Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților fermierilor din raionul Dubăsari, afectați de barierele impuse de structurile de la Tiraspol apare prima dată în Unica.md.
