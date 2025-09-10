Activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat la un eveniment universitar

15:10

O operațiune de transport cu grad ridicat de securitate, care a vizat transferul la București al lui Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din ... Misiune de maximă securitate soldată cu accident: echipajul de jandarmi care l-a escortat pe ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, implicat într-o coliziune cu un TIR