Dor de izvor | Olga Istrati: „Eu chiar sunt o norocoasă” (Audio)
Radio Chisinau, 10 septembrie 2025 20:45
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
21:05
Prețurile de consum au scăzut ușor în august. MDED: „R. Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor” # Radio Chisinau
În luna august, prețurile de consum au înregistrat o scădere de 0,4% față de iulie, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această evoluție este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar Republica Moldova „este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor”.
Acum 30 minute
20:45
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Acum o oră
20:25
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate astăzi de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale.
Acum 2 ore
20:05
ELECTORALA 2025 | CEC a lansat „Ghidul alegătorului” în cinci limbi ale minorităților etnice # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a pregătit materiale informative destinate alegătorilor, traduse în cinci limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și rromani.
19:45
Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, suspendat în acest weekend. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
19:30
Cazurile de COVID-19, în creștere cu circa 20% în prima săptămână a lunii septembrie # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, perioada 1 – 7 septembrie 2025, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19 în Republica Moldova, în creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul îmbolnăvirilor, 375 au fost raportate în rândul copiilor.
19:10
Rusia susține că nu are intenția de a lovi Polonia și se oferă să aibă „consultări” cu Varșovia pe această temă # Radio Chisinau
Armata rusă a dat asigurări miercuri că nu a vizat Polonia, după incursiunea și distrugerea în timpul nopții a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenție în sensul unei provocări, așa cum acuză Varșovia, transmite News.ro.
Acum 4 ore
18:50
Vor fi blocate conturile jurnalistului Dmitri Buimistru, supus sancțiunilor internaționale # Radio Chisinau
Conturile și resursele economice ale jurnalistului Dmitri Buimistru vor fi blocate. Decizia Serviciului Fiscal de Stat a fost publicată în Monitorul Oficial, ca urmare a includerii lui Buimistru în lista de sancțiunilor internaționale, aplicate pentru sprijinirea ingerințelor rusești în Republica Moldova, transmite IPN.
18:35
Maia Sandu mulțumește Parlamentului European pentru adoptarea rezoluției de susținere a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Maia Sandu a publicat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare, adresat europarlamentarilor, după ce Legislativul European a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei.
18:10
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:55
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Alexandru Bălan, acuzat că a divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus # Radio Chisinau
Curtea de Apel București a emis mandat de arestare pe numele lui Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
17:35
Maia Sandu condamnă atacul rușilor asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian polonez # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat astăzi, 10 septembrie, un mesaj pe rețelele de socializare în care condamnă Rusia pentru atacurile asupra Ucrainei și încălcarea spațiului aerian al Poloniei.
17:15
SUA promit să fie alături aliaților NATO după incursiunea dronelor Rusiei în Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Radio Chisinau
Statele Unite ale Americii și-au reafirmat miercuri angajamentul față de aliații din NATO după ce, în cursul nopții, Rusia a efectuat o incursiune cu drone în Polonia.
Acum 6 ore
17:00
VIDEO, FOTO | Maia Sandu, întâmpinată cu onoruri militare la Roma. Președinta a avut întrevederi cu prim-ministra Giorgia Meloni și președintele Senatului italian # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns astăzi la Roma, aoclo unde efectuează o vizită de lucru, în perioada 10 – 12 septembrie. Șefa statului a fost întâmpinată de prim-ministra Italiei, Georgia Meloni, cu onoruri militare.
16:40
Kremlinul a refuzat să comenteze declarația Poloniei, conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării, relatează Reuters, citat de Agerpres.
16:25
MALURI DE PRUT | Nicolae Negru: Dacă vin partidele pro-rusești la guvernare, există riscul ca R. Moldova să fie transformată într-un Belarus, iar tinerii noștri să fie mobilizați la război împotriva ucrainenilor (VIDEO) # Radio Chisinau
Vizitele multiple oficiale și private ale conducerii României în Republica Moldova denotă o legătură permanentă între București și Chișinău, președintele României fiind cu mâna pe pulsul evenimentelor care se întâmplă în Republica Moldova, a comentat, la Radio Chișinău, analistul și publicistul Nicolae Negru.
16:00
UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone” # Radio Chisinau
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid de drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE, transmite Digi24.ro.
15:40
Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertă către ONU în privința îndoctrinării și militarizării copiilor din regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX a transmis o scrisoare de alertăcătre Raportoarea Specială a ONU pentru dreptul la educație, Farida Shaheed, în care denunță militarizarea pe scară largă și îndoctrinarea ideologică a copiilor din regiunea transnistreană, teritoriu aflat sub ocupația temporară a Federației Ruse.
15:25
Inspectorul judiciar Diana Ioniță și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Decizia a fost comunicată Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comunică MOLDPRES.
15:20
A început a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ministrul român al Culturii: „Teatrul are puterea de a strânge comunități în jurul unei idei” # Radio Chisinau
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, eveniment care adună cele mai bune producții teatrale din România și Republica Moldova, aflat la ediția a X-a, jubiliară, începe astăzi la Chișinău.
Acum 8 ore
15:05
Parlamentul European cere Consiliului European să accelereze începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. Rezoluția, adoptată cu o majoritate largă # Radio Chisinau
Parlamentul European, întrunit în ședință plenară astăzi, 10 septembrie 2025, a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei.
15:00
Parlamentul European cere Consiliului European să accelereze începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. Rezoluția, adoptată cu votul majorității eurodeputaților # Radio Chisinau
Parlamentul European, întrunit în ședință plenară astăzi, 10 septembrie 2025, a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei.
14:45
Începe a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ministrul român al Culturii: „Teatrul are puterea de a strânge comunități în jurul unei idei” # Radio Chisinau
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, eveniment care adună cele mai bune producții teatrale din România și Republica Moldova, aflat la ediția a X-a, jubiliară, începe astăzi la Chișinău.
14:30
Oligarhul Vlad Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce Ministerul Justiției din Grecia a aprobat solicitarea autorităților de la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru presă de ministra afacerilor interne, Daniela Misail-Nichitin.
14:05
Dezbateri în Parlamentul European privind susținerea Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Marta Kos: „Există toate condițiile necesare ca să deschidem primul cluster de negociere” # Radio Chisinau
Parlamentul European se pregătește să adopte o rezoluție care condamnă ingerințele Rusiei și susține procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate un test crucial pentru viitorul european al țării. În cadrul dezbaterilor de ieri pe marginea rezoluției, Comisara europeană Marta Kos a subliniat unitatea statelor membre în sprijinul Republicii Moldova și a declarat că toate condițiile sunt îndeplinite pentru deschiderea primului cluster de negocieri cu Chișinăul, avertizând că fără un angajament clar al viitorului guvern, riscurile destabilizării și pierderii progreselor recente cresc semnificativ, transmite Radio Chișinău.
13:55
Plafonul pentru Grupurile de Acțiune Locală crește până la patru milioane de lei anual pentru dezvoltarea satelor # Radio Chisinau
Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi un pachet amplu de măsuri pentru dezvoltarea economică și modernizarea serviciilor publice, printre care extinderea programului LEADER pentru încurajarea antreprenorialului rural, înființarea Centrului Național de Management al Crizelor și autorizarea unei centrale fotovoltaice de 22 MW, transmite Radio Chișinău.
13:35
Fostul director adjunct al SIS acuzat că vindea informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus în instanță cu propunere de arestare preventivă # Radio Chisinau
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă, transmite Agerpres.
13:20
Polonia activează Articolul 4 din Carta NATO, după ce drone rusești au intrat pe teritoriul țării. Ce prevede acesta # Radio Chisinau
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că țara sa va invoca Articolul 4 din Acordul NATO, care prevede consultări formale între aliați, în situația în care un membru se simte amenințat, după ce spațiul aerian polonez a fost încălcat de drone rusești, dintre care unele au fost doborâte.
Acum 12 ore
13:00
Un angajat al Ambasadei Belarus în Republica Moldova a fost declarat persona non grata # Radio Chisinau
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova a fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
12:55
ELECTORALA 2025 | MAE a publicat lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamnetare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat lista tuturor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, pentru cetățenii moldoveni din diaspora vor fi deschise 301 secții de votare.
12:50
ELECTORALA 2025 | MAE a publicat lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegeri parlamnetare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat lista tuturor secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, pentru cetățenii moldoveni din diaspora vor fi deschise 301 secții de votare.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile mâine, 11 septembrie.
12:15
Aprobat de Guvern: În R. Moldova va fi creat Centrul Național de Management al Crizelor # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență. Astfel, în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului.
11:55
SONDAJ | Majoritatea covârșitoare a românilor susține orientarea țării spre UE, SUA și NATO # Radio Chisinau
Inscop Research a publicat un sondaj privind percepția populației asupra a două teme majore de interes public: direcțiile de politică externă ale României. Acesta a fost realizat la cerere think-tank-ului Polithink ce se ocupă de analizarea și interpretarea deciziilor publice.
11:45
Poliția de Frontieră anunță că traficul prin punctul de trecere a frontierei „Costești–Stânca” va fi restricționat temporar, în zilele de 11 septembrie (între orele 08:00–16:00) și 12 septembrie (între orele 08:00–15:00), din cauza lucrărilor efectuate pe coronamentul barajului hidrotehnic Costești-Stânca.
11:25
Ambasadorul Oleg Serebrian și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan (FOTO) # Radio Chisinau
Noul Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, și-a prezentat marți scrisorile de acreditare Președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara.
11:20
Ambasadorul Oleg Serebrian în Turcia și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan (FOTO) # Radio Chisinau
Noul Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, și-a prezentat marți scrisorile de acreditare Președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara.
11:00
VIDEO | CSE a alocat 100 de milioane de lei pentru fermierii și comunitățile afectate de intemperiile din acest an # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat astăzi un pachet de sprijin financiar în valoare de peste 100 de milioane de lei pentru fermierii și comunitățile afectate de intemperiile din primăvara și vara acestui an, a anunțat premierul Dorin Recean.
10:45
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Energocom a achiziționat 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece # Radio Chisinau
Compania Energocom a achiziționat deja circa 90 la sută din necesarul de gaze naturale pentru sezonul rece 2025-2026, ceea ce înseamnă o cantitate de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.
10:25
Maia Sandu pleacă într-o vizită de lucru în Italia: Se va întâlni cu Giorgia Meloni și cu Papa Leon al XIV-lea # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la
10:05
În aceste momente are loc ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:55
FOTO/VIDEO | Imagini cu locul unde a fost găsită una dintre dronele rusești doborâte în Polonia # Radio Chisinau
Una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei a fost găsită prăbușită într-un sat din apropierea graniței cu Belarus, potrivit presei poloneze.
09:40
Marina Tauber a ajuns în vizorul FSB pentru furtul banilor destinați organizării de destabilizări în Republica Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău comentează discursul Maiei Sandu din Parlamentul European subliniind că prezența și mesajul acesteia la tribuna celei mai înalte instituții europene marchează o recunoaștere a R. Moldova ca parte activă a „concernului diplomatic european” și o reafirmare a angajamentului UE față de viitorul democratic al țării. Jurnaliștii de invstigație mai scriu despre schema prin care liderii blocului „Pobeda”, inclusiv Marina Tauber, au deturnat sume uriașe din banii trimiși de Kremlin pentru organizarea protestelor antiguvernamentale în Republica Moldova. Deși Moscova ar aloca zilnic aproximativ 5.000 de lei pentru fiecare protestatar, în realitate acestora le-ar reveni doar 700–800 de lei. Presa arată că Marina Tauber ar fi fost denunțată chiar la FSB pentru furtul fondurilor.
09:20
Consolidarea cooperării prin Planul de Acțiuni R. Moldova – Consiliul Europei, discutată de Maia Sandu și secretarul general al CoE, Alain Berset # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.
09:15
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către Republica Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 55 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 64 de bani.
08:45
Atenționare de călătorie în Franța: Grevă generală națională anunțată pentru astăzi, 10 septembrie # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că principalele sindicate din mai multe sectoare de activitate au anunțat declanșarea unei greve generale naționale, programate pentru ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.
08:25
Maia Sandu, în vizită la Strasbourg: Întâlniri la nivel înalt pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
În cadrul vizitei oficiale la Strasbourg, Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene. Șefa statului s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, precum și cu liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European: Partidul Popular European, Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților, Renew Europe, Conservatorii și Reformiștii Europeni și grupul Verzilor.
Acum 24 ore
08:05
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă # Radio Chisinau
Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.
9 septembrie 2025
21:15
ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău susține organizarea celei de a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău sprijină organizarea celei de a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „ Scena unei lumi libere”. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești se va desfășura în perioada 10-21 septembrie 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.