Presa de la Chișinău comentează discursul Maiei Sandu din Parlamentul European subliniind că prezența și mesajul acesteia la tribuna celei mai înalte instituții europene marchează o recunoaștere a R. Moldova ca parte activă a „concernului diplomatic european” și o reafirmare a angajamentului UE față de viitorul democratic al țării. Jurnaliștii de invstigație mai scriu despre schema prin care liderii blocului „Pobeda”, inclusiv Marina Tauber, au deturnat sume uriașe din banii trimiși de Kremlin pentru organizarea protestelor antiguvernamentale în Republica Moldova. Deși Moscova ar aloca zilnic aproximativ 5.000 de lei pentru fiecare protestatar, în realitate acestora le-ar reveni doar 700–800 de lei. Presa arată că Marina Tauber ar fi fost denunțată chiar la FSB pentru furtul fondurilor.