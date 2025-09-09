ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău susține organizarea celei de a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău sprijină organizarea celei de a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „ Scena unei lumi libere”. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești se va desfășura în perioada 10-21 septembrie 2025.
Grecia va oferi suport economic în implementarea Planului de Creștere pentru Republica Moldova
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Grecia, pentru a consolida cooperarea bilaterală în contextul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova.
Dor de izvor | Damian Spinei: „Sunt în căutarea unor nestemate care m-ar reprezenta ca interpret" (Audio)
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
VIDEO | Cum s-au văzut puternicele explozii la fața locului, în Doha, în timpul atacului israelian care a vizat lideri Hamas
Coloane groase de fum au fost văzute ridicându-se marți în Doha, capitala Qatarului, imediat după ce Israelul a anunțat că a efectuat acolo un atac împotriva conducerii Hamas, scriu CNN și Sky News.
Istoria unui instrument uimitor și nu mai puțin fascinanta istorie a inginerului care la inventat - Leon Theremin
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a transmis contribuția Republicii Moldova pentru Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene
Viceprim-ministrul Cristina Gherasimov a transmis astăzi, la Bruxelles, contribuția Republicii Moldova pentru Raportul anual de extindere al Comisiei Europene, document care evaluează progresul țărilor candidate la aderarea la UE. Și în acest an echipele Republicii Moldova au muncit intens a constatat Gherasimov, referindu-se la rezultatele obținute de țara noastră anul trecut, transmite MOLDPRES.
România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. Este a doua cea mai mare sumă pentru un stat membru
Comisia Europeanã alocã României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic, anunță Ministerul Finanțelor de la București.
Vladimir Meleca, președintele filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare, a fost eliberat după ce dimineața a fost reținut de persoane care s-au prezentat angajați ai așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană, transmite IPN.
Procurorii DIICOT l-au reținut pe fostul director adjunct al SIS suspectat că vindea secrete de stat KGB-ului din Belarus (Surse Agerpres)
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost reținut marți de DIICOT, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează că Moscova va încerca să influențeze alegerile din Republica Moldova
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului de asociere UE-Republica Moldova, s-a declarat marți convins că Federația Rusă va încerca să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie, folosind toate instrumentele pe care le-a folosit când a încercat să influențeze alegerile prezidențiale din Republica Moldova și referendumul din 2024, transmite Agerpres.
ASP și Consiliul Concurenței din România au semnat un Memorandum de colaborare pentru modernizarea și transparentizarea serviciilor publice
Agenția Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova și Consiliul Concurenței din România au semnat un Memorandum de colaborare pentru modernizarea și transparentizarea serviciilor publice. Documentul a fost semnat astăzi de directorul ASP, Mircea Eșanu, și președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan-Marius Chirițoiu, în cadrul unei întrevederi oficiale.
Proiectele susținute de UE în R. Moldova, discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare Iwona Piórko
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile s-au axat pe colaborarea bilaterală și pe impactul proiectelor susținute de UE în Republica Moldova.
A fost stabilită ședința de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Guțul
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN.
Deepfake cu Dorin Recean despre prețul la gaze, distribuit online. Daniel Vodă: „Conținutul a fost plătit pentru a răspândi minciuni"
Un nou videoclip fals, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, circulă intens pe platformele Facebook și YouTube, înfățișându-l pe prim-ministrul Dorin Recean într-un context manipulat. Potrivit autorităților, materialul a fost promovat contra cost, cu scopul de a răspândi informații false despre tarifele din sectorul energetic.
Atac puternic al Israelului asupra sediului liderilor Hamas din Qatar. Negociatorul-șef al grupării teroriste a fost eliminat
Israelul a efectuat marți atacuri asupra unei clădiri din Doha. Qatar, folosită ca sediu central al înalților oficiali Hamas, a relatat Al Arabiya, citând oficiali israelieni.
„Procesul electoral nu poate fi fraudat". CEC combate falsurile unui candidat la funcția de deputat
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția opiniei publice asupra unui material video înșelător, distribuit recent online de către un candidat la funcția de deputat. Videoclipul, realizat în urmă cu doi ani, conține informații false privind presupuse nereguli în procesul de numărare a voturilor, lăsând impresia că astfel de practici ar putea avea loc și la alegerile parlamentare din acest an.
„Din motive de securitate națională". Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive"
Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare Zapad care au loc în Belarus, a anunțat marți premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor crescânde între Minsk și Varșovia, informează Reuters.
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu noua ambasadoare a UE în Republica Moldova, Iwona Piórko. Subiectele discutate
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile s-au axat pe colaborarea bilaterală și pe impactul proiectelor sprijinite de UE în Moldova.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Raport CJI: Mai multe televiziuni din R. Moldova au comis abateri în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare
Mai multe televiziuni din Rep. Moldova au comis abateri deontologice în prima săptămână de campanie electorală, sub forma manipulării prin omisiune, moderatori tendențioși și prezentare selectivă a informațiilor, cele mai grave încălcări fiind înregistrate la postul public regional TV Găgăuzia, conform unui raport prezentat astăzi de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), transmite Radio Chișinău.
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor", condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare privind acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Totodată, instanța a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 ani.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Măsurile vor fi implementate pe parcursul anului de studii curent, în baza unui Ordin comun semnat de cele două instituții.
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european"
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit. Declarațiile oficialei au precedat discursul susținut în fața eurodeputaților de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comunică MOLDPRES.
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Independența și pacea noastră sunt din nou puse la încercare. Acum trebuie să facem pasul decisiv, să alegem un Parlament care să ducă R. Moldova în UE"
Președinta Maia Sandu a susținut un discurs astăzi în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg în care a vorbit despre amenințările la adresa democrațiilor occidentale și despre necesitatea de apărare comună pentru că nimeni nu se poate apăra singur, transmite Radio Chișinău.
Ion Tăbârță: Rusia și-a lăsat aici rădăcini adânci încă din perioada sovietică, care au permis ca în instituțiile statului să fie infiltrați foarte mulți agenți ai Moscovei
Autoritățile ar trebui să implementeze mai multe măsuri pentru a combate mai eficient infiltrarea agenților Federației Ruse în instituțiile strategice ale statului, comentează experții în contextul reținerii fostului director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, pentru că ar fi divulgat informații secrete de stat care ar fi afectat securitatea națională a României. Totodată, ei atenționează că agenții ruși recurg la răspândirea narațiunilor false pe rețelele sociale, transmite Radio Chișinău.
Promo-LEX: Elevii din stânga Nistrului, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară
Pentru sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din regiunea transnistreană, începutul anului școlar nu înseamnă doar lecții obișnuite, ci și pregătire militară. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, aceștia sunt obligați să urmeze disciplina „Instruire militară de bază”, care face parte dintr-un program amplu de militarizare a tinerilor, transmite IPN.
ELECTORALA 2025 | Alegătorii care nu și-au declarat locul de ședere pot solicita certificatul pentru drept de vot până pe 27 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că toți cetățenii care nu și-au declarat noul loc de ședere pot solicita până pe 27 septembrie certificatul pentru drept de vot. Acest document le va permite să voteze la orice secție de votare din țară, indiferent de arondarea lor electorală.
LIVE | Discursul Președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației
Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației.
FILIT, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău. Vor participa zeci de personalități ale literaturii contemporane europene
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău, în perioada 25-28 septembrie, Sub genericul „CHILL Edition”. Ediția din acest an a FILIT Chișinău va reuni zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România: prozatori, poeți, traducători, jurnaliști, editori, critici literari, librari, distribuitori de carte, manageri culturali, jurnaliști, alături de artiști și performeri.
Fostul adjunct al SIS, suspectat că vindea secrete de stat KGB-uui din Belarus, este audiat de procurorii DIICOT din România
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare, transmite IPN.
MALURI DE PRUT | Larisa Turea: Un imperiu criminal și astăzi se luptă pentru mințile noastre. Ne putem apăra numai prin cultură, prin această rezistență (VIDEO)
Larisa Turea, critic de artă, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova, autoarea volumului „Cartea Foametei”, a fost invitata emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău. Ea s-a referit, în cadrul interviului, la motivația scrierii volumului „Cartea Foametei”, în baza căreia au fost montate spectacole la Chișinău și Iași, la păstrarea memoriei liderilor Mișcării de emancipare națională, dar și la lupta care se dă în prezent de la Kremlin pentru mințile cetățenilor din Republica Moldova.
Doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei a fost reținut
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că sunt investigați doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre aceștia a fost reținut pentru 72 de ore.
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine la Chișinău, cu artiști de pe ambele maluri ale Prutului. Programul complet al celor 11 zile de spectacole
Teatrul Național „Mihai Eminescu” deschide stagiunea pe 10 septembrie cu Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău!, un eveniment cultural cu tradiție care adună cele mai bune producții teatrale din România și Republica Moldova. Festivalul aflat la cea de a X-a ediție, se va derula sub genericul „Scena unei lumi libere” și va reuni nu doar spectacole de teatru clasic, ci și producții inovative, abordând o varietate de teme sociale și culturale de actualitate.
Chișinăul găzduiește Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 țări, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Turcia și altele.
Naționala Republicii Moldova joacă astăzi cu Norvegia în preliminariile Campionatului Mondial 2026
Naționala de fotbal a Republicii Moldova va disputa astăzi, 9 septembrie, al cincelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni selecționata din Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo, cu începere de la ora 21:45.
„O rețea de informații belarusă se construia în Europa". Cehia expulzează un diplomat bielorus pentru presupus spionaj în cazul investigat și de România
Republica Cehă va expulza un diplomat belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, cazul având legătură cu cel în care, în România, este cercetat un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova bănuit că a divulgat informații secrete către serviciul KGB din Belarus, relatează Reuters.
Maia Sandu, la întâlnire cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg: „Mi-au spus cât de mult își doresc să-și vadă țara liberă și prosperă, parte a UE"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European.
Alegerile din această toamnă seamănă tot mai puțin cu o competiție democratică și tot mai mult cu o bătălie de tranșee geopolitică (Revista Presei)
Presa de la Chișinău scrie, în mare parte, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, comentând miza acestui scrutin pentru viitorul Republicii Moldova. Jurnaliștii avertizează că o eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar transforma țara într-o colonie a Kremlinului și ar bloca definitiv parcursul european, în timp ce Rusia pompează masiv bani în campania electorală prin corupere și dezinformare. Sunt reținute și comentariile lui Alexandru Tănase despre natura geopolitică a scrutinului – între „Putin și Europa” –, dar și cazul de spionaj care implică fostul șef-adjunct al SIS, cu impact asupra securității României. Totodată, publicațiile analizează rolul Bisericii în campania electorală, subordonarea unei părți a clerului către Moscova și diferențele de poziționare între Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei în raport cu parcursul european al țării.
Frontiera de stat, traversată de aproape 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 64 907 de traversări.
Programul „Inspectori fiscali fără frontiere", lansat în premieră în Republica Moldova, cu sprijinul OCDE și PNUD
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță lansarea în premieră în Republica Moldova a programului internațional „Inspectori fiscali fără frontiere”, realizat cu suportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 57 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 68 de bani.
Ministra de interne: TikTok colaborează cu autoritățile pentru a preveni interferența externă, Telegram – nu
Rețelele de socializare, în special TikTok și Telegram, sunt intens utilizate în campaniile de dezinformare, inclusiv de grupări care promovează agende ostile parcursului european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu acordat IPN.
Vreme frumoasă cu temperaturi ce vor urca până la 30 de grade Celsius, astăzi, 9 septembrie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 9 septembrie, cer variabil și vrmee, în general, fără precipitații, cu temperaturi ce vor urca și până la 30 de grade Celsius.
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam", cu peste 1.000 de participanți
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor urca pe scenă sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul va începe la ora 17:00 și va fi deschis publicului, accesul fiind gratuit.
ELECTORALA 2025 | A fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor destinate votului prin corespondență
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că la Tipografia Centrală a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care optează pentru votul prin corespondență din cele zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
