Maia Sandu, în vizită la Strasbourg: Întâlniri la nivel înalt pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova (FOTO)

Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare privind acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Totodată, instanța a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 ani.