Prințul Harry donează 500.000 de dolari în ajutorul copiilor răniți din Ucraina și Gaza

În loc să se concentreze asupra condusului, o tânără care se afla la volanul unei mașini închiriate, lângă Arlington, comitatul Snohomish (Washington, SUA), este distrasă de telefonul mobil și trimite mesaje, uneori cu ambele mâini! Totul se termină previzibil, cu un accident, după cum arată filmările distribuie de Bild și de Daily Mail.