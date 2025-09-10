Prințul Harry donează 500.000 de dolari în ajutorul copiilor răniți din Ucraina și Gaza
PulsMedia, 10 septembrie 2025 20:40
Fundația prințului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte, inclusiv derulate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru producerea de proteze și acordarea de sprijin copiilor răniți din Gaza și Ucraina, conform unui anunț făcut miercuri de reprezentanții fundației, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 10 minute
21:00
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # PulsMedia
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP.
21:00
(VIDEO) Dorin Recean dă asigurări că veniturile CFM au crescut de trei ori, iar datoriile istorice s-au redus # PulsMedia
Veniturile întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” au crescut de trei ori, datoriile istorice au fost micșorate substanțial, iar salariile restante au fost reduse de două ori. Cifrele au fost prezentate astăzi de premierul Dorin Recean, în cadrul ședinței Guvernului
Acum 30 minute
20:50
Investiție verde la Ialoveni: centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare a energiei electrice # PulsMedia
În comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni urmează să fie edificată o centrală fotovoltaică. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 10 septembrie curent, construcția acesteia. Stația va avea capacitatea de 22 MW, va fi dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh și se va întinde pe o suprafață de 18 hectare.
20:40
Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler # PulsMedia
Liderii Ligii Orașelor și Comunelor au mers într-o vizită la Washington, acolo unde au avut o întrevedere cu congresmanul american Mike Lawler. Participanții au discutat „despre viitorul democratic al R. Moldova”.
20:40
Fundația prințului Harry va dona 500.000 de dolari unor proiecte, inclusiv derulate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru producerea de proteze și acordarea de sprijin copiilor răniți din Gaza și Ucraina, conform unui anunț făcut miercuri de reprezentanții fundației, transmite Reuters.
Acum o oră
20:30
Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Prima reacție a Statelor Unite după incident # PulsMedia
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 10 septembrie, un mesaj ferm de solidaritate, după ce 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, unele dintre ele venind dinspre Belarus.
20:20
Eurovision 2026 - Spania solicită excluderea Israelului şi ia în considerare retragerea din concurs # PulsMedia
Concursul Eurovision este ameninţat cu boicotul. După Slovenia, este rândul Spaniei să solicite UER, organizatorul concursului, să ia măsuri în ceea ce priveşte participarea Israelului. Ministrul spaniol al Culturii, Ernest Urtasun, a menţionat astfel, pe 8 septembrie, la televiziune, posibilitatea de a nu participa, dacă Israelul nu va fi exclus. Decizia ar reveni însă RTE, televiziunea publică spaniolă.
20:20
Prima reacție a Statelor Unite după incidentele aeriene din Polonia: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # PulsMedia
Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 10 septembrie, un mesaj ferm de solidaritate, după ce 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, unele dintre ele venind dinspre Belarus.
Acum 2 ore
20:00
(VIDEO) Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # PulsMedia
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev.
19:50
(VIDEO) Dacă nu se va prezenta în instanță, procurorul de caz va decide asupra măsurilor împotriva lui Constantin Țuțu # PulsMedia
Fostul deputat și kickboxer Constantin Țuțu, așteptat să revină pe 4 septembrie la Chișinău, dar care nu a mai ajuns la Aeroportul Internațional, se află în continuare în Grecia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că informațiile privind deplasările acestuia sunt incerte, din cauza schimbării repetate a biletelor de călătorie.
19:30
O învăţătoare şi un elev au fost răniţi miercuri după-amiază într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul, atacatorul fiind reţinut, conform informaţiilor obţinute de la poliţie şi prefectură, transmite AFP.
19:20
(VIDEO) Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită # PulsMedia
„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană” – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu” din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală.
19:10
CEC a pregătit Ghidul alegătorului și pliante informative în limba română și în cinci limbi ale minorităților etnice # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a elaborat o serie de materiale informative destinate alegătorilor, traduse în cinci limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și rromani. Acțiunea se înscrie în cadrul campaniei de informare desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum 4 ore
19:00
(VIDEO) Momentul în care una dintre dronele rusești a fost doborâtă de sistemul antiaerian polonez: „S-a auzit o bubuitură în apropiere” # PulsMedia
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Poloniei s-a prăbușit după ce a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
19:00
SA Energocom a anunțat că, până la 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie 2025. Volumul cumpărat constituie 7,45 milioane MWh, echivalentul a circa 700 milioane metri cubi de gaze, inclusiv consumul integral al lunii septembrie curente.
18:50
(VIDEO) Președinta Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa.
18:50
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ” de la TVC21.
18:40
(VIDEO) Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat că a ucis o refugiată din Ucraina în orașul Charlotte # PulsMedia
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare.
18:30
Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungând rapid pe rețelele sociale.
18:20
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-a înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
18:10
(VIDEO) Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării # PulsMedia
Capitala Lituaniei, Vilnius, a emis miercuri un ordin de evacuare pentru locuitorii aflați pe o rază de un kilometru de gara centrală, după ce un tren care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) a luat foc și a explodat în timpul operațiunilor de descărcare, potrivit Reuters.
18:00
Stoparea declinului demografic, transparentizarea achiziționării resurselor energetice și readucerea profesioniștilor în administrația publică centrală sunt printre prioritățile Partidului „Respect Moldova”. Declarațiile au fost făcute de Radu Burduja, vicepreședinte al formațiunii, în cadrul emisiunii „Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
17:50
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro. Decizia instanței nu este definitivă.
Acum 6 ore
16:10
(VIDEO) Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis # PulsMedia
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Mitoc, raionul Orhei, conducând o motocicletă în condiții extrem de periculoase. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și nu deținea permis de conducere. Și mai grav, în spatele său era transportat fiul său minor, fără niciun echipament de protecție.
16:10
(VIDEO) Cebotari: PAS a compromis tot ce se cheamă meritocrație și a transformat instituțiile publice în filiale ! # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, a acuzat guvernarea PAS că a distrus principiul meritocrației și a transformat instituțiile statului în instrumente de partid.
15:50
Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. „Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, a scris eurodeputatul Siegfried Mureșan.
Acum 8 ore
14:00
În caz de crize - cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
13:50
(VIDEO) Avocatul Vadim Vieru, Promo-Lex: „Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea # PulsMedia
Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO, scrie Unimedia.INFO.
13:40
UPDATE // MAE confirmă: Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata # PulsMedia
UPDATE // Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Motivele care au stat la baza deciziei cu privire la expulzare nu sunt precizate.
13:40
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceeași dată a fost vehiculată, acum două zile, de Renato Usatîi.
Acum 12 ore
12:20
(VIDEO) Grup specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiști în nordul R.Moldova # PulsMedia
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor.
12:20
Renato Usatîi anunță public excluderea unui candidat din lista PN, după ce acesta ar fi candidat din partea lui Șor # PulsMedia
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii.
12:20
Polițiștii din Ialoveni au depistat douǎ persoane care au pus în pericol siguranța rutieră, conducând în stare de ebrietate și fără permis de conducere.
12:10
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților.
11:10
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o nouă fabrică clandestină de țigări, de această dată localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița.
10:30
Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: Moldovenii nu au uitat succesul reformelor PDM și cer revenirea la reforme autentice # PulsMedia
„Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte.” Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.
10:30
(VIDEO) Veste bună de la Dorin Recean, pentru agricultori. 100 mln de lei pentru cei ale căror livezi au fost afectate de înghețuri # PulsMedia
Fermierii ale căror livezi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvară vor beneficia de un sprijin de 100 de milioane de lei de la stat. Decizia a fost luată miercuri, 10 septembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale.
10:20
(VIDEO) Ghinion cu noaptea în cap. Cinci mașini s-au ciocnit în lanț, în sectorul Rîșcani # PulsMedia
Un accident în lanț a avut loc pe data de 9 septembrie în sectorul Rîșcani. Potrivit Poliției, impactul a avut loc între 5 mașini.
10:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun.
09:50
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani.
09:20
Au apărut noi detalii despre cei doi muncitori care au murit ieri pe teritoriul unei întreprinderi din Bardar, raionul Ialoveni.
08:50
O femeie a ajuns la spital, în urma unui incediu de vegetație. Cazul a avut loc ieri-seara, în jurul orei 20:58, în localitatea Boldurești, din raionul Nisporeni.
08:40
Vladimir Cebotari: Lozincile guvernării nu au umplut farfuriile moldovenilor, care o duc tot mai greu # PulsMedia
„Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte.” Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.
08:20
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.
08:20
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # PulsMedia
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate.
Acum 24 ore
21:30
Un urs de 90 de kilograme, numit Okan, a devenit vedetă, după ce a fost dus pe targă la veterinar din cauza unor probleme stomacale provocate de consumul excesiv de fructe. Acesta a ajuns la Facultatea de Medicină Veterinară Cerrahpașa a Universității din Istanbul, unde a fost tratat și ulterior externat.
21:10
Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS din Republica Moldova a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.
Ieri
21:00
În loc să se concentreze asupra condusului, o tânără care se afla la volanul unei mașini închiriate, lângă Arlington, comitatul Snohomish (Washington, SUA), este distrasă de telefonul mobil și trimite mesaje, uneori cu ambele mâini! Totul se termină previzibil, cu un accident, după cum arată filmările distribuie de Bild și de Daily Mail.
20:40
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici țigările electronice nu vor fi permise # PulsMedia
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege care interzice fumatul și vapatul pe terasele barurilor și restaurantelor, interzice minorilor utilizarea țigărilor electronice și a produselor conexe și pune capăt vânzărilor de țigări electronice de unică folosință.
20:30
Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” # PulsMedia
Guvernul urmează să examineze modificări la Lege privind regimul juridic al cadourilor. Printre reglementările care se vor aproba se numără și definirea termenului de „produse perisabile”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.