Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset
PulsMedia, 10 septembrie 2025 08:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # PulsMedia
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate.
Acum 12 ore
21:30
Un urs de 90 de kilograme, numit Okan, a devenit vedetă, după ce a fost dus pe targă la veterinar din cauza unor probleme stomacale provocate de consumul excesiv de fructe. Acesta a ajuns la Facultatea de Medicină Veterinară Cerrahpașa a Universității din Istanbul, unde a fost tratat și ulterior externat.
21:10
Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS din Republica Moldova a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.
21:00
În loc să se concentreze asupra condusului, o tânără care se afla la volanul unei mașini închiriate, lângă Arlington, comitatul Snohomish (Washington, SUA), este distrasă de telefonul mobil și trimite mesaje, uneori cu ambele mâini! Totul se termină previzibil, cu un accident, după cum arată filmările distribuie de Bild și de Daily Mail.
20:40
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici țigările electronice nu vor fi permise # PulsMedia
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege care interzice fumatul și vapatul pe terasele barurilor și restaurantelor, interzice minorilor utilizarea țigărilor electronice și a produselor conexe și pune capăt vânzărilor de țigări electronice de unică folosință.
20:30
Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” # PulsMedia
Guvernul urmează să examineze modificări la Lege privind regimul juridic al cadourilor. Printre reglementările care se vor aproba se numără și definirea termenului de „produse perisabile”.
20:30
PA confirmă: Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare # PulsMedia
Șefa oficiului teritorial Glodeni al Partidului Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție.
20:20
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # PulsMedia
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
20:10
A fost stabilită ședința de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Guțul # PulsMedia
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN.
20:00
Zinaida Popa este noul director general al Moldexpo. Se descrie în CV „lider cu experiență” # PulsMedia
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A.
20:00
Sandu, despre aderarea Moldovei și Ucrainei la UE: Nu este doar un exercițiu tehnocratic; este o cursă contracronometru # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în plenul Parlamentului European, că securitatea și stabilitatea continentului depind de apărarea democrațiilor aflate sub presiune, iar Ucraina joacă un rol decisiv în menținerea păcii în regiune.
19:40
Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride # PulsMedia
Parlamentul European este unit în sprijinul Moldovei și al drumului ei european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a întâmpinat-o la Strasbourg pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un mesaj de sprijin ferm pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.
19:40
Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rus asupra unui sat din estul Ucrainei, anunţă Zelenski # PulsMedia
Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rus asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale însoţită de un videoclip care arată cadavre împrăştiate pe jos, relatează AFP.
Acum 24 ore
19:30
Ministerul Educației și MAI lansează un parteneriat pentru prevenirea violenței în școli # PulsMedia
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii.
19:30
Polonia închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, din cauza manevrelor militare comune cu Rusia # PulsMedia
Premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia va închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, din cauza exercițiilor militare comune cu Rusia, care au loc foarte aproape de frontieră. „Joi la miezul nopţii, de joi până vineri”, a precizat Tusk.
19:20
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții de votare special constituite. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
19:20
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris. Pe unul din ele scria „Macron” # PulsMedia
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitală, a anunţat pe X prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”, relatează AFP.
19:10
Șefa Centrului de Cercetare Științifică „Maria Marunevici” din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută.
19:00
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
18:50
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova în perioada 2026 – 2030 # PulsMedia
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbateri publice, prin mai multe sesiuni deschise consultărilor cu societatea civilă - programele naționale strategice de dezvoltare a sistemului afacerilor interne care să ofere servicii performante pentru cetățeni, securitate și ordine publică la standarde europene.
18:40
Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale # PulsMedia
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, va avea loc la Chișinău în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition.
18:30
Peste 700 de instituții de învățământ general utilizează catalogul electronic în anul curent de studii # PulsMedia
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (sau circa 60 la sută din numărul total) vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra e în creștere comparativ cu anul precedent de studii, când sistemul era utilizat de doar 50 la sută dintre școli.
18:30
Moldova reintră pe piața regională a carburanților: exporturi record spre Ucraina în august # PulsMedia
Piața carburanților din Ucraina a consemnat în august o scădere de 25% a importurilor de benzină față de iulie, până la 164 mii tone – nivel comparabil cu cel din august 2024. Reducerea livrărilor este explicată prin supraaprovizionarea din luna iulie, când traderii au suplinit volumele după atacul asupra rafinăriei „Ukrtatnafta” din iunie, potirivt datelor publicate de Enkorr.
18:20
(FOTO) Contrabandă de lux la Leușeni: Porsche încărcat cu vopsele scumpe și microbuze pline cu iPhone-uri # PulsMedia
Triplă captură a vameșilor de la Leușeni. În doar câteva ore, inspectorii au contracarat trei tentative de contrabandă la frontieră.
16:40
Fosta directoare a unui centru de plasament din Chișinău, condamnată la închisoare cu executare # PulsMedia
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine.
15:20
(VIDEO) Grupare specializată în trafic de droguri pe Telegram, destructurată de ofițerii Antidrog # PulsMedia
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din capitală, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana, prin intermediul aplicației Telegram.
15:20
A fost reținut președintele filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului, Vladimir Meleca, inclus pe listele PL la parlamentare. Formațiunea solicită intervenția autorităților responsabile, pentru eliberarea lui Meleca, transmite IPN.
14:20
Locuitorii din sud-estul Berlinului s-au trezit marți dimineață fără curent electric. Transportul public a fost blocat, semafoarele nu au mai funcționat, iar mii de locuințe au rămas în întuneric. Situația a fost critică și într-un azil de bătrâni, unde mai multe ventilatoare și aparate de respirație s-au defectat în urma căderii rețelei electrice.
14:20
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al ex-Partidului ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # PulsMedia
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice.
14:10
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite într-o încăpere auxiliară a unei ferme. Descoperirea macabră a avut loc astăzi, în jurul orei 09:45, în localitatea Bardar, din raionul Ialoveni, susțin sursele PulsMedia.MD.
13:10
LIVE // Discursul Președintului R. Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova va susține astăzi, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.
13:00
„Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc # PulsMedia
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității”. Noul film, regizat de Ivan Naniev, va putea fi urmărit în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie.
12:50
Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) al Direcției de Poliție Chișinău, împreună cu ofițerii de investigație, au reținut trei persoane implicate în distribuirea și deținerea substanțelor narcotice, cu o valoare estimată pe piața neagră la peste 500.000 lei.
12:50
Serviciul Vamal al Federației Ruse, în colaborare cu FSB și structurile operative regionale, a anunțat că a stopat introducerea în țară a unui lot de 300 kg de droguri, transportat într-un TIR din Republica Moldova sub acoperirea unei încărcături de mere.
12:10
O șoferiță testată pozitiv la cocaină, amfetamină și marijuana, după ce polițiștii au observat un automobil de marca BMW ce se deplasa haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
12:00
O șoferiță testată pozitiv la cocaină, amfetamină și marijuana, după ce polițiștii au observat un automobil de marca BMW ce se deplasa haotic pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
11:40
(FOTO // VIDEO) Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, suspectat de trădare, escortat cu mascații DIICOT la audieri # PulsMedia
Procurorii DIICOT din România l-au adus la audieri pe Alexandru Balan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut luni sub suspiciunea de trădare.
10:30
Maia Sandu: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cetățenii Republicii Moldova din Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European.
10:20
(VIDEO) Usatîi susține că PAS ar urma să îi ceară lui Plahotniuc să-i asigure majoritatea parlamentară cu ajutorul organizațiilor și primarilor care îl susțin # PulsMedia
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8, post afiliat guvernării. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar votul lor la alegeri ar putea ajuta PAS să obțină majoritatea.
10:10
Doi viceprimari din Comrat, cercetați de CNA pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # PulsMedia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
Ieri
08:30
O femeie a alertat poliția, după ce a găsit cadavrul spânzurat al unui tânăr. Descoperirea macabră a fost înregistrată noaptea trecută, în jurul orei 02:55, în localitatea Boșcana, din raionul Criuleni, susțin sursele PulsMedia.MD.
08:20
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut votul de încredere. Emmanuel Macron îşi pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # PulsMedia
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională franceză, o majoritate de 364 de deputaţi votând împotriva sa.
08:00
Oficial de la București, după reținerea lui Alexandru Balan, ex-șef SIS: Spațiul est-european rămâne un teritoriu „de joacă” pentru Putin # PulsMedia
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat luni seară că nu au existat discuții în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre eventuale scurgeri de informații, în contextul în care un fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.
8 septembrie 2025
21:30
Accident violent în capitală: Un bărbat, grav rănit, după ce motocicleta cu care se deplasa s-a lovit cu o Toyota # PulsMedia
Un accident rutier cu implicarea unei motociclete a avut loc pe data de 7 septembrie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, conducătorul ghidonului a fost transportat la spital, după ce ultimul s-a tamponat cu o Toyota.
21:20
Regimul de la Tiraspol anticipează o nouă criză energetică? Pregătește cărbune și cazane cu combustibil soilid # PulsMedia
Regimul de la Tiraspol nu exclude o nouă criză energetică. Funcționarii locali i-au raportat lui Vadim Krasnoselski despre pregătirea pentru noul sezon de încălzire. Administrația separatistă a comunicat public că se pregătește atât pentru situații previzibile, cât și pentru cele excepționale.
21:20
Anchetatorii germani susțin că fostul șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a fost implicat în sabotarea Nord Stream # PulsMedia
La aproape doi ani de la exploziile care au afectat grav gazoductele Nord Stream 1 și 2, presa germană revine cu noi detalii din ancheta în desfășurare.
21:10
Reprezentanți PAS, surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # PulsMedia
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de ea și le înlocuia cu propriile publicații.
21:10
Un zbor Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile. Ce s-a întâmplat # PulsMedia
Un avion Ryanair a fost redirecționat după ce un pasager ar fi încercat să deschidă ușile de urgență în timpul zborului. Avionul care zbura de la Bournemouth la Girona, în Spania, a fost forțat să aterizeze joi pe aeroportul din Toulouse, în urma unei presupuse altercații în care au fost implicați mai mulți pasageri.
21:00
În perioada 8 - 9 septembrie, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, efectuează o vizită de lucru în Regatul Spaniei. Din delegație face parte și secretarul de stat Sorin Popescu.
