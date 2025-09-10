(VIDEO) Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis

13:50

Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO, scrie Unimedia.INFO.