Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale”

Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de ea și le înlocuia cu propriile publicații.