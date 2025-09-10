(VIDEO) Momentul în care una dintre dronele rusești a fost doborâtă de sistemul antiaerian polonez: „S-a auzit o bubuitură în apropiere”
PulsMedia, 10 septembrie 2025 19:00
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Poloniei s-a prăbușit după ce a fost doborâtă de antiaeriană. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
Acum 5 minute
19:30
O învăţătoare şi un elev au fost răniţi miercuri după-amiază într-un liceu cu specializare horticolă din Antibes, în sud-estul Franţei, într-un atac cu cuţitul, atacatorul fiind reţinut, conform informaţiilor obţinute de la poliţie şi prefectură, transmite AFP.
Acum 15 minute
19:20
(VIDEO) Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită # PulsMedia
„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană” – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu” din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală.
Acum 30 minute
19:10
CEC a pregătit Ghidul alegătorului și pliante informative în limba română și în cinci limbi ale minorităților etnice # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a elaborat o serie de materiale informative destinate alegătorilor, traduse în cinci limbi ale minorităților etnice din Republica Moldova: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și rromani. Acțiunea se înscrie în cadrul campaniei de informare desfășurate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Acum o oră
19:00
19:00
SA Energocom a anunțat că, până la 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025–2026, care începe la 1 octombrie 2025. Volumul cumpărat constituie 7,45 milioane MWh, echivalentul a circa 700 milioane metri cubi de gaze, inclusiv consumul integral al lunii septembrie curente.
18:50
(VIDEO) Președinta Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa.
18:50
Relansarea economiei depinde de capacitatea țării de a produce. Iar aceasta, la rândul său, depinde de asigurarea întreprinderilor cu resurse energetice ieftine. Declarația a fost făcută de prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Angela Gheorghița, în cadrul emisiunii „ГЛАВНОЕ” de la TVC21.
18:40
(VIDEO) Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru bărbatul acuzat că a ucis o refugiată din Ucraina în orașul Charlotte # PulsMedia
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainene înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare.
Acum 2 ore
18:30
Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungând rapid pe rețelele sociale.
18:20
Datele Serviciului Vamal, expediate redacției BANI.MD, arată că în perioada ianuarie–iunie 2025 s-a înregistrat o creștere vizibilă a importului de autoturisme de lux și de colecție comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
18:10
(VIDEO) Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării # PulsMedia
Capitala Lituaniei, Vilnius, a emis miercuri un ordin de evacuare pentru locuitorii aflați pe o rază de un kilometru de gara centrală, după ce un tren care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) a luat foc și a explodat în timpul operațiunilor de descărcare, potrivit Reuters.
18:00
Stoparea declinului demografic, transparentizarea achiziționării resurselor energetice și readucerea profesioniștilor în administrația publică centrală sunt printre prioritățile Partidului „Respect Moldova”. Declarațiile au fost făcute de Radu Burduja, vicepreședinte al formațiunii, în cadrul emisiunii „Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
17:50
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro. Decizia instanței nu este definitivă.
Acum 4 ore
16:10
(VIDEO) Bărbat din Orhei prins băut criță pe motocicletă, cu fiul minor în spate și fără permis # PulsMedia
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost depistat de polițiști în localitatea Mitoc, raionul Orhei, conducând o motocicletă în condiții extrem de periculoase. Acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și nu deținea permis de conducere. Și mai grav, în spatele său era transportat fiul său minor, fără niciun echipament de protecție.
16:10
(VIDEO) Cebotari: PAS a compromis tot ce se cheamă meritocrație și a transformat instituțiile publice în filiale ! # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, a acuzat guvernarea PAS că a distrus principiul meritocrației și a transformat instituțiile statului în instrumente de partid.
15:50
Parlamentul European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și începerea negocierilor pe capitole. „Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, a scris eurodeputatul Siegfried Mureșan.
Acum 6 ore
14:00
În caz de crize - cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice, populația va beneficia de un sprijin mai rapid și mai bine organizat din partea statului. Guvernul a aprobat crearea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona, la nivel național, acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
13:50
(VIDEO) Avocatul Vadim Vieru, Promo-Lex: „Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea # PulsMedia
Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO, scrie Unimedia.INFO.
13:40
UPDATE // MAE confirmă: Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata # PulsMedia
UPDATE // Ministerul Afacerilor Externe confirmă că un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Motivele care au stat la baza deciziei cu privire la expulzare nu sunt precizate.
13:40
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceeași dată a fost vehiculată, acum două zile, de Renato Usatîi.
Acum 8 ore
12:20
(VIDEO) Grup specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiști în nordul R.Moldova # PulsMedia
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor.
12:20
Renato Usatîi anunță public excluderea unui candidat din lista PN, după ce acesta ar fi candidat din partea lui Șor # PulsMedia
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii.
12:20
Polițiștii din Ialoveni au depistat douǎ persoane care au pus în pericol siguranța rutieră, conducând în stare de ebrietate și fără permis de conducere.
12:10
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților.
Acum 12 ore
11:10
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o nouă fabrică clandestină de țigări, de această dată localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița.
10:30
Vladimir Cebotari, fondatorul PDMM: Moldovenii nu au uitat succesul reformelor PDM și cer revenirea la reforme autentice # PulsMedia
„Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte.” Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.
10:30
(VIDEO) Veste bună de la Dorin Recean, pentru agricultori. 100 mln de lei pentru cei ale căror livezi au fost afectate de înghețuri # PulsMedia
Fermierii ale căror livezi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvară vor beneficia de un sprijin de 100 de milioane de lei de la stat. Decizia a fost luată miercuri, 10 septembrie, de Comisia pentru Situații Excepționale.
10:20
(VIDEO) Ghinion cu noaptea în cap. Cinci mașini s-au ciocnit în lanț, în sectorul Rîșcani # PulsMedia
Un accident în lanț a avut loc pe data de 9 septembrie în sectorul Rîșcani. Potrivit Poliției, impactul a avut loc între 5 mașini.
10:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun.
09:50
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani.
09:20
Au apărut noi detalii despre cei doi muncitori care au murit ieri pe teritoriul unei întreprinderi din Bardar, raionul Ialoveni.
08:50
O femeie a ajuns la spital, în urma unui incediu de vegetație. Cazul a avut loc ieri-seara, în jurul orei 20:58, în localitatea Boldurești, din raionul Nisporeni.
08:40
Vladimir Cebotari: Lozincile guvernării nu au umplut farfuriile moldovenilor, care o duc tot mai greu # PulsMedia
„Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte.” Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.
08:20
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026.
08:20
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # PulsMedia
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate.
Acum 24 ore
21:30
Un urs de 90 de kilograme, numit Okan, a devenit vedetă, după ce a fost dus pe targă la veterinar din cauza unor probleme stomacale provocate de consumul excesiv de fructe. Acesta a ajuns la Facultatea de Medicină Veterinară Cerrahpașa a Universității din Istanbul, unde a fost tratat și ulterior externat.
21:10
Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS din Republica Moldova a primit un mandat de reţinere pentru 24 de ore după audierile de la sediul DIICOT. Procurorii români susțin că activitățile sale au pus în pericol securitatea națională a României.
21:00
În loc să se concentreze asupra condusului, o tânără care se afla la volanul unei mașini închiriate, lângă Arlington, comitatul Snohomish (Washington, SUA), este distrasă de telefonul mobil și trimite mesaje, uneori cu ambele mâini! Totul se termină previzibil, cu un accident, după cum arată filmările distribuie de Bild și de Daily Mail.
20:40
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor și pe stadioane. Nici țigările electronice nu vor fi permise # PulsMedia
Guvernul spaniol a aprobat un proiect de lege care interzice fumatul și vapatul pe terasele barurilor și restaurantelor, interzice minorilor utilizarea țigărilor electronice și a produselor conexe și pune capăt vânzărilor de țigări electronice de unică folosință.
20:30
Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” # PulsMedia
Guvernul urmează să examineze modificări la Lege privind regimul juridic al cadourilor. Printre reglementările care se vor aproba se numără și definirea termenului de „produse perisabile”.
20:30
PA confirmă: Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare # PulsMedia
Șefa oficiului teritorial Glodeni al Partidului Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție.
20:20
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # PulsMedia
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
20:10
A fost stabilită ședința de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Guțul # PulsMedia
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN.
20:00
Zinaida Popa este noul director general al Moldexpo. Se descrie în CV „lider cu experiență” # PulsMedia
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A.
20:00
Sandu, despre aderarea Moldovei și Ucrainei la UE: Nu este doar un exercițiu tehnocratic; este o cursă contracronometru # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în plenul Parlamentului European, că securitatea și stabilitatea continentului depind de apărarea democrațiilor aflate sub presiune, iar Ucraina joacă un rol decisiv în menținerea păcii în regiune.
19:40
Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride # PulsMedia
Parlamentul European este unit în sprijinul Moldovei și al drumului ei european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a întâmpinat-o la Strasbourg pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un mesaj de sprijin ferm pentru integrarea țării în Uniunea Europeană.
19:40
Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rus asupra unui sat din estul Ucrainei, anunţă Zelenski # PulsMedia
Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rus asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale însoţită de un videoclip care arată cadavre împrăştiate pe jos, relatează AFP.
Ieri
19:30
Ministerul Educației și MAI lansează un parteneriat pentru prevenirea violenței în școli # PulsMedia
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii.
19:30
Polonia închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, din cauza manevrelor militare comune cu Rusia # PulsMedia
Premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia va închide granița cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, din cauza exercițiilor militare comune cu Rusia, care au loc foarte aproape de frontieră. „Joi la miezul nopţii, de joi până vineri”, a precizat Tusk.
19:20
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții de votare special constituite. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
