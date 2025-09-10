Investiție verde la Ialoveni: centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare a energiei electrice

10:40

Statul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. „Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora", a declarat Recean. Alte peste 510 de […]