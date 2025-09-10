Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri: Iurie Ciocan și Maxim Lebedinschi, invitați la Rezoomat
Realitatea.md, 10 septembrie 2025 11:20
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt ex-președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan și președintele Uniunii Juriștilor, Maxim Lebedinschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Particularitățile campaniei electorale
• • •
Acum 5 minute
11:40
VIDEO Accident în lanț pe strada Grigore Vieru din capitală: 2 BMW-uri, 2 Toyote și un Renault # Realitatea.md
Un accident în lanț, implicând cinci automobile, a avut loc aseară, la ora 21:30, pe strada Grigore Vieru din Chișinău. În coliziune au fost implicate două BMW-uri, două Toyota și un Renault. Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițer de presă al Poliției Capitalei, nicio persoană nu a fost rănită. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii
11:40
Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis miercuri, 10 septembrie curent, discursul anual privind starea Uniunii Europene cu un apel puternic la unitate și la reafirmarea rolului Europei într-o lume aflată în schimbare rapidă. Ea a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit" și că „trebuie să apară o nouă Europă", capabilă
Acum 15 minute
11:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara, transmite IPN. Ambasada Republicii Moldova în Turcia anunță că, în cadrul întrevederii, liderul turc l-a asigurat pe noul ambasador de toată deschiderea părții turce pentru consolidarea și
Acum 30 minute
11:20
Țigări fabricate pe ascuns. Autoritățile au dat peste o uzină lângă frontiera Leușeni # Realitatea.md
O fabrică ilegală de țigări a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, la circa 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În rezultat, un bărbat de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, a fost reținut, acesta având rolul de a menține în funcțiune procesul de producere. Ulterior, oamenii legii au ridicat
11:20
Acum o oră
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, unde se va întâlni cu Papa. La Roma, președinta Maia Sandu se va întâlni cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre sprijinul Italiei în parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea
Acum 2 ore
10:40
CSE alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din acest an. # Realitatea.md
Statul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. „Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora", a declarat Recean. Alte peste 510 de
10:40
Republica Moldova are asigurate peste 90% din rezervele de gaze pentru anul gazier 2025–2026 # Realitatea.md
Republica Moldova a acumulat deja peste 90% din volumul necesar de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026, ceea ce garantează acoperirea consumului inclusiv pentru sezonul rece. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Guvern. Potrivit oficialului, prin intermediul companiei Energocom au fost achiziționate aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze,
10:30
NATO a intrat deja în criză de timp. Kirilo Budanov dezvăluie data la care Rusia ar putea ataca Europa # Realitatea.md
Deși armata rusă continuă să înregistreze pierderi masive în Ucraina, Moscova rămâne pe o traiectorie de consolidare militară care, în următorii ani, ar putea transforma Federația Rusă într-un pericol direct pentru întreaga Europă. Concluzia apare în cel mai recent raport publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) și este confirmată de șeful spionajului militar
10:30
Pelicula „Mammalia" de Sebastian Mihăilescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Camil, un bărbat în vârstă de 39 de ani, pornește într-o călătorie în care banalul și fantasticul se întrepătrund. Odată cu pierderea controlului asupra muncii lui, asupra statutului social și asupra relației de dragoste,
10:10
Partidul Nostru are 103 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți primari din țară, economiști, juriști profesori, oameni de afaceri și reprezentanți ai altor profesii. Slogan: Doar pentru Moldova Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Orientare geopolitcă: Conform programului politic al partidului, formațiunea optează
10:00
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită # Realitatea.md
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Crețu a fost audiat marți seara la sediul DNA. Potrivit anchetatorilor, el este suspectat că ar fi primit mită în valoare de 40.000 de lei românești de la un
Acum 4 ore
09:30
Mobilier pentru „Biserica Sfântul Ierarh Nicolae” din Anenii Noi, cu sprijinul Guvernului României # Realitatea.md
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă „Biserica Sfântul Ierarh Nicolae" din orașul Anenii Noi, parte a Mitropoliei Basarabiei, implementează proiectul „Mobilier bisericesc", finanțat de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Prin acest proiect, susținut cu suma de 210.000 lei, biserica a fost dotată cu mobilier nou, care marchează o etapă esențială în
08:50
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 10 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul social 10:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în fața Parlamentului European de la Strasbourg cel de-al cincilea său discurs privind Starea Uniunii (#SOTEU) 10:00 Conferință de presă cu
08:50
Australia investește peste 1 miliard de dolari în flota de drone subacvatice „Ghost Shark” # Realitatea.md
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shark", în cadrul unui program ce depășește 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a
08:40
Cea mai drastică înfrângere din istoria echipei naționale a Republicii Moldova a avut loc în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, când selecționata a fost învinsă cu scorul de 1-11 de Norvegia, la Oslo. Partida a început dezastruos pentru moldoveni, cu un gol încasat în minutul 6. Martin Ødegaard a pasat în careu către Erling Haaland,
08:20
Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni”, dezvăluie președintele Ucrainei # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump și trimisului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în următoarele luni, scrie POLITICO. „Adică el [Putin] zice că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei
08:20
Schimbare în conducerea „Moldelectrica”: Sergiu Carmanschi preia interimatul funcției de Director General # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" anunță că, începând de astăzi, domnul Sergiu Aparatu și-a încheiat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și transport al energiei electrice din Republica Moldova. Conducerea interimară va fi preluată de domnul Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică și cu o experiență de peste 20 de ani în exploatarea și
08:10
Seceta din acest an a afectat grav pășunile din sud-estul țării, iar animalele rămase au foarte puțină hrană naturală. La începutul toamnei, pășunile sunt complet uscate, iar animalele sunt scoase la păscut mai mult pentru a se plimba decât pentru a se hrăni. Crescătorii de ovine spun că, încă din mijlocul verii, sunt nevoiți să
08:00
Benjamin Netanyahu spune în ce condiții războiul din Gaza se poate încheia „imediat” # Realitatea.md
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi că războiul din Fâşia Gaza s-ar putea încheia „imediat" dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas acceptă planul de armistiţiu propus de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP. Declarațiile vin în condițiile în care armata israeliană se pregătește să intre în Gaza, iar IDF a emis ordin de evacuare pentru
08:00
Autoritățile franceze se pregătesc pentru o zi marcată de blocaje, greve și proteste de amploare, în contextul în care președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru — al patrulea în mai puțin de un an. Franța traversează un nou val de tensiuni sociale și politice, alimentate de apelurile lansate online
07:50
Pe 10 septembrie, vremea va fi predominant variabilă. Ziua se anunță fără precipitații, însă spre seară sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile diurne vor urca până la +29°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +15°C. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge +27°C, iar noaptea se vor înregistra minime de aproximativ
Acum 6 ore
07:30
Armata Poloniei a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Incidentul, considerat de analiști o posibilă escaladare majoră în regiune, marchează un moment sensibil pentru securitatea Europei și a NATO. Atacurile Rusiei continuă cu intensitate Forțele armate ucrainene
07:20
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va susține miercuri, în fața Parlamentului European, discursul anual privind starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorități și direcțiile strategice ale UE pentru anul următor. Cu toate acestea, la doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat, von der Leyen se confruntă cu presiuni tot
06:10
Grăsimea viscerală, aflată în jurul organelor interne, este periculoasă pentru sănătate, crescând riscul de boli cardiovasculare, diabet sau cancer. Vestea bună? Poți reduce această grăsime prin dietă, mai ales consumând anumite legume. Iată 5 legume recomandate de nutriționiști: SpanacBogat în carotenoide (antioxidanți puternici), fibre și puține calorii. Ajută la combaterea inflamației și reduce acumularea de
Acum 12 ore
23:10
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial. Compania acuză probleme la camera retrovizoare # Realitatea.md
Ford rechemă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme la camera retrovizoare, anunță știrileprotv.ro. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline şi Ranger, fabricate în anii 2015-2019, din cauza unei probleme software care poate provoca îngheţarea sau întârzierea
22:50
Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer local au fost uciși în atacul aerian israelian în Qatar # Realitatea.md
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de
Acum 24 ore
22:20
Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou # Realitatea.md
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți, 9 septembrie, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după ce Francois Bayrou a pierdut luni votul de încredere în parlament, transmite adevărul.ro. Numirea rapidă vine într-un moment de tensiuni sociale și politice, pe fondul apelurilor Marinei Le Pen la alegeri anticipate și al pregătirilor pentru protestele
22:00
Bălți: investiție majoră în Centrul Național de Semințe, cu un depozit modern de un milion de euro # Realitatea.md
Construcția depozitului de cereale al Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Bălți se apropie de final. Cu o suprafață generoasă de 1.200 de metri pătrați, spațiul este proiectat pentru a asigura condiții optime de păstrare a materialului semincer. Noul obiectiv va contribui la sporirea siguranței și calității proceselor de conservare, consolidând totodată […] Articolul Bălți: investiție majoră în Centrul Național de Semințe, cu un depozit modern de un milion de euro apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Un tânăr a încercat să fugă în timpul unor percheziții, fiind vizat într-un dosar de fraude online # Realitatea.md
Un tânăr a încercat să fugă în timpul unor percheziții, marți, 9 septembrie curent. Potrivit informațiilor preliminare, acesta este cercetat într-un dosar de fraude online, ca membru al unei rețele specializate. Inspectoratul General al Poliției afirmă că operațiunea a fost desfășurată de Direcția Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger”. „Perchezițiile au […] Articolul Un tânăr a încercat să fugă în timpul unor percheziții, fiind vizat într-un dosar de fraude online apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Școli mai sigure: MEC și MAI unesc forțele împotriva violenței și bullyingului în instituțiile de învățământ # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. „Principalul obiectiv al […] Articolul Școli mai sigure: MEC și MAI unesc forțele împotriva violenței și bullyingului în instituțiile de învățământ apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
VIDEO „Bîdle” – noul cuvânt din campania electorală. Ceban: „Nu văd niciun CEC și niciun ONG să reacționeze!” # Realitatea.md
Primarul suspendat al Chișinăului, Ion Ceban, a venit cu critici dure la adresa ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după ce acesta a declarat într-o întâlnire electorală că „la 28 septembrie va fi clar dacă suntem popor sau suntem bîdle”. Invitat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, Ceban a calificat afirmația drept una […] Articolul VIDEO „Bîdle” – noul cuvânt din campania electorală. Ceban: „Nu văd niciun CEC și niciun ONG să reacționeze!” apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Un accident rutier soldat cu deces a avut loc pe traseul național R-6, în localitatea Mălăiești, raionul Orhei. În legătură cu acest caz, poliția informează că în această seară, începând cu ora 22:00, circulația pe o porțiune a drumului va fi suspendată pentru aproximativ jumătate de oră, în ambele sensuri. Măsura este necesară pentru desfășurarea […] Articolul ULTIMA ORĂ! Accident mortal în Orhei. Drumul din Mălăiești, închis pentru anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
După căderea guvernului francez, principalele sindicate au anunțat o grevă generală națională pentru miercuri, 10 septembrie 2025. Acțiunea afectează transportul public, feroviar și aerian, educația, sănătatea, comerțul și industria. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Republicii Moldova la Paris, recomandă cetățenilor moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța să verifice situația înainte […] Articolul Alertă pentru călători: Grevă generală în Franța după căderea guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Podusele agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere medie de 5,6% a prețurilor în al doilea trimestru al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând o revenire după o perioadă de scădere. Creșteri semnificative au fost înregistrate la ouă (+27,8%), fructe (+21,1%) și lapte (+13,3%). În schimb, prețurile pentru uleiul de […] Articolul Prețurile produselor agricole din UE explodează: +5,6% în al doilea trimestru apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Polonia va închide granița cu Belarus, inclusiv traficul feroviar, începând de joi la miezul nopții. Decizia a fost anunțată marți de premierul Donald Tusk, ca măsură de securitate națională, pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025, care se desfășoară în vestul Rusiei și în Belarus. Polonia mai menținea deschise anterior doar două puncte de trecere cu […] Articolul Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare ruso-belaruse apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Guvernul Republicii Moldova și Grecia au semnat un Memorandum prin care țara noastră va beneficia de sprijinul și expertiza greacă în implementarea Planului de Creștere al UE, destinat stimulării economiei și accelerării reformelor. Memorandumul stabilește baza pentru cooperare practică, axată pe consolidarea capacității instituționale și administrative a Republicii Moldova, pentru implementarea Planului de Creștere al […] Articolul Grecia sprijină Republica Moldova în realizarea Planului de Creștere Economică apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Vladimir Meleca a fost eliberat. Separatiștii i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană # Realitatea.md
Candidatul la parlamentare din partea Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, a fost eliberat de așa-numiții ofițeri de securitate din stânga Nistrului. Aceștia i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană. Precizările au fost făcute de către reprezentanții PL. Din spusele lor, lui Meleca i s-a intentat un dosar penal pentru unele declarații politice. Pentru cele mai importante […] Articolul Vladimir Meleca a fost eliberat. Separatiștii i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
La Holercani, raionul Dubăsari, a fost dat startul construcției unei Unități de Salvatori și Pompieri, care va deservi 12 localități din regiune. Noua unitate, cu o valoare estimată de aproape 9 milioane de lei, va fi finanțată din bugetul de stat și Fondul pentru Reintegrare a Țării. Aceasta va avea un efectiv de 10 angajați […] Articolul La Holercani va fi construită o unitate de salvatori și pompieri apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
PA confirmă: Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare # Realitatea.md
Șefa oficiului teritorial Glodeni al Partidului Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. „Persoana a părăsit hotarele Republicii Moldova până la petrecerea dezbaterilor judiciare. Actualmente nu cunoaștem locul aflării acesteia. Anterior, la ședințele de judecată s-a prezentat”, au menționat acuzatorii. […] Articolul PA confirmă: Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” # Realitatea.md
Guvernul urmează să examineze modificări la Lege privind regimul juridic al cadourilor. Printre reglementările care se vor aproba se numără și definirea termenului de „produse perisabile”. Noțiunea va însemna produse de origine animală, vegetală și/sau produse prelucrate pasibile unei alterări rapide în condițiile mediului și care cer condiții speciale de păstrare. Conform actualei versiuni a […] Articolul Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Forțele israeliene au lansat un atac aerian fără precedent în capitala Qatarului, Doha, vizând conducerea Hamas aflată în exil, potrivit CNN. Mai multe explozii au zguduit orașul, iar în districtul Katara s-a ridicat un fum dens. Este prima operațiune militară israeliană desfășurată pe teritoriul Qatarului. Surse din Hamas susțin că ținta ar fi fost echipa […] Articolul Explozii în capitala Qatarului. Israelul a atacat lideri ai grupării Hamas apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat pe 5 septembrie 2025 ratingul suveran pe termen lung al Republicii Moldova în valută străină la nivelul „B+”, cu perspectivă stabilă. Potrivit agenției, calificativul reflectă angajamentul autorităților de a menține stabilitatea macroeconomică și financiară în pofida șocurilor externe, nivelul scăzut, dar în creștere al datoriei guvernamentale, […] Articolul Moldova scapă de retrogradare – rating-ul „B+” reconfirmat de Fitch apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Premierul Dorin Recean și noua ambasadoare UE la Chișinău au stabilit prioritățile comune în cadrul unei întrevederi # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, se anunță marți, 9 septembrie curent, într-un comunicat emis presei de Guvern. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și îmbunătățirea calității vieții […] Articolul Premierul Dorin Recean și noua ambasadoare UE la Chișinău au stabilit prioritățile comune în cadrul unei întrevederi apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, pe alocuri în țară vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații. Cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab până la […] Articolul La noapte sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice, anunță meteorologii apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență” # Realitatea.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. a declarat învingătoare a concursului pe Zinaida Popa care a exercitat până acum interimatul. Rezultatul a fost anunțat marți, 9 septembrie curent, de Agenția Proprietăți Publice (APP). Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 24 iulie – 22 august 2025 – perioada […] Articolul Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan? Poliția o va căuta pe șefa oficiului lui Șor din Glodeni, care a fost condamnată # Realitatea.md
Încă un om de-a lui Șor pare să fi dispărut în ajunul pronunțării sentinței. Oamenii legii o vor căuta pe președinta oficiului teritorial Glodeni a fostului partid Șor, condamnată pe 8 septembrie la 5 ani și 6 luni de pușcărie. Hotărârea nu este finală, iar până rămâne definitivă femeia ar trebui să se afle în […] Articolul Pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan? Poliția o va căuta pe șefa oficiului lui Șor din Glodeni, care a fost condamnată apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără curent. Poliția investighează un posibil atac politic # Realitatea.md
Zeci de mii de locuințe din Berlin, Germania, au rămas fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Poliția locală nu exclude o incendiere cu motivație politică, au declarat ei pentru AFP. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 […] Articolul Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără curent. Poliția investighează un posibil atac politic apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Data ședinței de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN. Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan – la 6 ani. Ambele au […] Articolul Data ședinței de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte # Realitatea.md
O fostă directoare a unui centru de plasament, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice, a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, restul pedepsei fiind suspendat […] Articolul Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte apare prima dată în Realitatea.md.
