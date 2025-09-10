Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri: Iurie Ciocan și Maxim Lebedinschi, invitați la Rezoomat

16:30

Zeci de mii de locuințe din Berlin, Germania, au rămas fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Poliția locală nu exclude o incendiere cu motivație politică, au declarat ei pentru AFP. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00