Socialiștii vor să îi acorde vot de neîncredere lui Buzu. Regulamentul Parlamentului le joacă festa
Realitatea.md, 10 septembrie 2025 17:40
Deputații socialiști au anunțat că înregistrat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva ministrului Alexei Buzu. Inițiativa vine după declarația scandaloasă, în care oficialul utilizează cuvântul „bîdlă" în raport cu populația. Deși socialiștii afirmă că au înregistrat proiectul, Regulamentul Parlamentului prevede că moțiunile simple trebuie înaintate în ședința de plen speakerului sau vicepreședintelui Legislativului, care […]
Acum 10 minute
17:50
Avocat Promo-LEX: În cazul Plahotniuc trebuie luate măsuri legale, nu sub presiune politică # Realitatea.md
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc trebuie urmată de proceduri legale riguroase, iar orice măsură preventivă aplicată trebuie justificată prin probe clare și riscuri reale, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, transmite IPN. Vieru a explicat, la postul public de radio, că este esențial ca Procuratura să comunice în mod clar ce cauze penale are deschise pe […]
17:50
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro. Decizia instanței nu este definitivă. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al […]
Acum 30 minute
17:40
Socialiștii vor să îi acorde vot de neîncredere lui Buzu. Regulamentul Parlamentului le joacă festa # Realitatea.md
Deputații socialiști au anunțat că înregistrat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva ministrului Alexei Buzu. Inițiativa vine după declarația scandaloasă, în care oficialul utilizează cuvântul „bîdlă" în raport cu populația. Deși socialiștii afirmă că au înregistrat proiectul, Regulamentul Parlamentului prevede că moțiunile simple trebuie înaintate în ședința de plen speakerului sau vicepreședintelui Legislativului, care […]
17:40
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Realitatea.md
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Iulian afirmă, că implicarea oamenilor în procesul de modernizare al țării este cheia pentru un viitor european mai sigur și mai prosper. „Uniunea Europeană deschide uși […]
17:30
Renato Usatîi propune alocarea mai multor bani pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice # Realitatea.md
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […]
Acum o oră
17:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 1–7 septembrie 2025 au fost raportate 1017 cazuri de COVID-19 la nivel național, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% față de săptămâna precedentă. Potrivit datelor, 375 de cazuri (37%) au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. ANSP subliniază […]
Acum 2 ore
16:50
VOX Televiziunea, rețelele sociale sau prietenii? Cum se informează cetățenii despre alegeri # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se apropie, iar una dintre întrebările-cheie este cât de bine sunt informați cetățenii despre campania electorală. Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului pentru a afla de unde se documentează și câtă încredere au în sursele de informare. Unii afirmă că sunt la curent cu ceea […]
16:40
Comisia Europeană propune măsuri punitive împotriva Israelului: „Ce se întâmplă în Gaza a zdruncinat conștiința lumii” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 10 septembrie curent, în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, că executivul european va propune un pachet de măsuri punitive împotriva Israelului, care include suspendarea sprijinului bilateral, sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți, precum și o suspendare parțială […]
16:30
Termenul-limită pentru ca plicurile cu votul prin corespondență să ajungă la secția de votare # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat pe 9 septembrie că a expediat plicurile pentru votul prin corespondență la secțiile de votare constituite în acest sens. Buletinele de vot vor ajunge, într-un final, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Cetățenii moldoveni din aceste state, care s-au înregistrat prealabil ca să […]
16:00
Boom pe piața auto de lux: Câte Lamborghini și Maserati au importat moldovenii în acest an # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025 moldovenii au investit semnificativ în autoturisme exclusiviste. Cel puțin asta arată datele Serviciului Vamal, analizate de BANI.MD. Astfel, în acest an în țară a fost adus un Lamborghini, evaluat la 3,39 milioane lei. În perioada ianuarie–iunie 2025 au mai fost importate: 3 Bentley, cu o valoare totală de circa […]
Acum 4 ore
15:50
La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare # Realitatea.md
Într-o rezoluție adoptată miercuri, 10 septembrie curent, după discursul privind Starea Uniunii Europene a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova […]
15:40
Reacția Guvernului la reținerea lui Alexandru Balan: Vom curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state # Realitatea.md
Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS, care a confirmat ancheta comună la care au participat parteneri din România, Cehia, Polonia și Ungaria. Guvernul va curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state, este reacția Executivului prin intermediul purtătorului de cuvânt, Daniel Vodă. „Mesajul […]
15:10
VIDEO Polițiștii din Drochia au găsit droguri și o armă acasă la doi bărbați suspecți # Realitatea.md
Polițiștii din Drochia au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, de 25 și 76 de ani, bănuiți de implicare în traficul ilicit de droguri și păstrarea ilegală a armelor. În urma acțiunilor, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice de origine vegetală și accesorii pentru consum, o armă cu țeavă ghintuită, de model neidentificat și […]
15:00
NATO nu consideră pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5 # Realitatea.md
În noaptea de 10 septembrie, o serie de drone militare rusești au traversat granița cu Polonia în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. O parte dintre acestea au fost doborâte de armata poloneză, însă cel puțin una a reușit să provoace pagube materiale pe teritoriul polonez. Incidentul readuce în atenție fragilitatea flancului estic al NATO […]
14:50
Elemente avansate de securitate și biometrie! Migranții aflați în Moldova vor primi noi modele de acte # Realitatea.md
Migranții aflați în Moldova vor primi noi modele de acte. Cărțile de rezidență se vor elibera de la începutul anului 2026, vor avea nivel sporit de securitate sporit și vor conține date biometrice. Noul tip de documente va corespunde standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Documentul va fi eliberat de către Inspectoratul General […]
14:50
Fostul director SIS, reținut pentru tentativă de trădare, dus la instanță cu propunere de arestare preventivă # Realitatea.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă, transmite Agerpres. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel, procesul fiind programat să […]
14:30
FOTO Noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia și soția sa a fost primit de Recep Erdogan # Realitatea.md
Oleg Serebrian, ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din orașul Ankara. În cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului ambasador al Republicii Moldova succese mari în activitatea sa diplomatică, […]
14:20
Adjunctul ministrului Apărării din Belarus, Pavel Muravieika, a declarat miercuri că dronele care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei au făcut acest lucru „din greșeală", întrucât sistemele lor de navigație ar fi fost bruiate, relatează BBC. Potrivit Antena 3 CNN, într-un mesaj video publicat pe canalul oficial de Telegram al Ministerului Apărării de la […]
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie, ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea […]
14:10
Până când pot ridica părinții ajutorul de 1000 de lei, acordat la începutul anului școlar # Realitatea.md
Părinții pot ridica ajutoarele de 1000 de lei, acordate de Guvern în contextul începutului de an școlar, până la sfârșitul lui 2025. Peste 250.000 de alocații au fost deja primite, potrivit reprezentanților Executivului. Sprijinul reprezintă ajutor unic din partea statului și a fost ridicat de către 85% dintre beneficiari. Suma se oferă familiilor cu elevi […]
14:00
Inflația anuală în august a fost de 7,3%: Cea mai mare creștere a prețurilor a fost la produsele alimentare # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna august 2025, rata anuală a inflației a constituit 7,3%, determinată în principal de creșterea prețurilor la produsele alimentare și serviciile prestate populației. Inflația lunară Comparativ cu iulie 2025, prețurile de consum s-au diminuat în medie cu 0,4%. Scăderile au fost generate de: produse alimentare (–0,8%), în […]
14:00
Ministerul Justiției din Republica Moldova a confirmat că autoritățile elene au acceptat cererile de extrădare depuse pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost făcută publică de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, miercuri, 10 septembrie curent, la declarații pentru presă. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la aceleași declarații de presă, a confirmat și o dată despre […]
Acum 6 ore
13:50
Seceta a făcut prăpăd în sudul Moldovei: 4.000 ha de floarea-soarelui, pârjolite de soare # Realitatea.md
Suprafața totală a terenurilor agricole afectate de seceta din anul curent constituie circa 41 093,98 hectare, un impact semnificativ, dar mai redus comparativ cu anul 2024, când condițiile de secetă extremă și temperaturile ridicate au lovit mult mai dur culturile agricole, potrivit informațiilor Ministerului Agriculturii oferite redacției BANI.MD. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în […]
13:40
„Despre ce vor vorbi când se termină războiul?” Ceban, despre strategia guvernării PAS din campanie # Realitatea.md
Ion Ceban, membru al Blocului Alternativa, a declarat, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV, că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) folosește „sperietoarea" ca principal instrument de campanie împotriva oamenilor. Potrivit lui Ceban, în loc să se concentreze pe rezolvarea problemelor cotidiene ale cetățenilor, guvernarea PAS se ascunde de patru ani după conflicte externe, […]
13:30
Polonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Rușii încearcă să transfere responsabilitatea către Ucraina # Realitatea.md
Ministerul polonez al Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinat cu afaceri temporar al Rusiei, Andrei Ordaș, pe fondul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării. Acesta a numit deja declarația conducerii poloneze despre originea rusă a dronelor „nefondată". „Nu au fost prezentate dovezi că aceste drone sunt de origine rusă", le-a spus el propagandiștilor […]
13:20
Tot mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu deficit de benzină, fenomen care a dus la închiderea temporară a unor benzinării independente. Dacă inițial problemele erau semnalate în Orientul Îndepărtat și regiunea Saratov, acum situația se extinde și în Nijni Novgorod, Rostov, Riazan și Crimeea, unde proprietarii rețelelor locale afirmă că unele rafinării nu […]
13:10
Proteste violente în Franța: peste 80.000 de polițiști în alertă și 5 persoane reținute # Realitatea.md
În Franța, protestele continuă să
13:10
Polonia accelerează mobilizarea rezerviștilor din apărarea teritorială după incursiunea dronelor rusești # Realitatea.md
În urma pătrunderii unor drone militare rusești în spațiul aerian al Poloniei, autoritățile de la Varșovia au declanșat o procedură accelerată de mobilizare a rezerviștilor din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială (WOT). Măsura a fost anunțată oficial pe canalele instituționale ale structurii militare, fiind justificată prin necesitatea unei reacții rapide la incidentele de securitate. „Ca […] Articolul Polonia accelerează mobilizarea rezerviștilor din apărarea teritorială după incursiunea dronelor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Ursula von der Leyen a menționat Moldova în primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea în funcție # Realitatea.md
„O Uniune mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți. Și pentru că viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră. Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”. Declarațiile aparțin președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și au fost făcute în cadrul SOTEU […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen a menționat Moldova în primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea în funcție apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
În stare de ebrietate și fără permis de conducere: Doi bărbați, prinși de polițiștii din Ialoveni # Realitatea.md
Două persoane au fost depistate de polițiștii din raionul Ialoveni conducând sub influența alcoolului și fără permis de conducere. Primul caz a avut loc în localitatea Țipala, un tânăr de 23 de ani a fost observat conducând haotic un Seat. Testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat, […] Articolul În stare de ebrietate și fără permis de conducere: Doi bărbați, prinși de polițiștii din Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Republica Moldova a declarat porsona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău # Realitatea.md
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat […] Articolul Republica Moldova a declarat porsona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Accident suspect în România: duba care l-a escortat pe ex șef SIS din Moldova, Alexandru Bălan, lovită de un TIR # Realitatea.md
O misiune de maximă securitate s-a încheiat cu un incident rutier grav în județul Timiș, România. Duba Jandarmeriei, care îl transportase la București pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat de trădare, a fost implicată într-un accident pe DN68A, în localitatea Coșava, transmite presa de […] Articolul Accident suspect în România: duba care l-a escortat pe ex șef SIS din Moldova, Alexandru Bălan, lovită de un TIR apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
VIDEO Accident în lanț pe strada Grigore Vieru din capitală: 2 BMW-uri, 2 Toyote și un Renault # Realitatea.md
Un accident în lanț, implicând cinci automobile, a avut loc aseară, la ora 21:30, pe strada Grigore Vieru din Chișinău. În coliziune au fost implicate două BMW-uri, două Toyota și un Renault. Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițer de presă al Poliției Capitalei, nicio persoană nu a fost rănită. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii […] Articolul VIDEO Accident în lanț pe strada Grigore Vieru din capitală: 2 BMW-uri, 2 Toyote și un Renault apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis miercuri, 10 septembrie curent, discursul anual privind starea Uniunii Europene cu un apel puternic la unitate și la reafirmarea rolului Europei într-o lume aflată în schimbare rapidă. Ea a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă”, capabilă […] Articolul Ursula von der Leyen a declarat că „vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit” și că „trebuie să apară o nouă Europă” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ambasadorul Republicii Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara, transmite IPN. Ambasada Republicii Moldova în Turcia anunță că, în cadrul întrevederii, liderul turc l-a asigurat pe noul ambasador de toată deschiderea părții turce pentru consolidarea și […] Articolul Oleg Serebrian și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Erdoğan apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Țigări fabricate pe ascuns. Autoritățile au dat peste o uzină lângă frontiera Leușeni # Realitatea.md
O fabrică ilegală de țigări a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, la circa 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În rezultat, un bărbat de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, a fost reținut, acesta având rolul de a menține în funcțiune procesul de producere. Ulterior, oamenii legii au ridicat […] Articolul Țigări fabricate pe ascuns. Autoritățile au dat peste o uzină lângă frontiera Leușeni apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri: Iurie Ciocan și Maxim Lebedinschi, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt ex-președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan și președintele Uniunii Juriștilor, Maxim Lebedinschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Particularitățile campaniei electorale […] Articolul Particularitățile campaniei electorale, în dezbateri: Iurie Ciocan și Maxim Lebedinschi, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, unde se va întâlni cu Papa. La Roma, președinta Maia Sandu se va întâlni cu șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre sprijinul Italiei în parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea […] Articolul Maia Sandu merge la Roma. Întâlniri cu Papa Leon și oficiali italieni apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
CSE alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din acest an. # Realitatea.md
Statul alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. „Guvernul are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora”, a declarat Recean. Alte peste 510 de […] Articolul CSE alocă 100 de milioane de lei pentru fermierii care au avut de suferit în urma intemperiilor din acest an. apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Republica Moldova are asigurate peste 90% din rezervele de gaze pentru anul gazier 2025–2026 # Realitatea.md
Republica Moldova a acumulat deja peste 90% din volumul necesar de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026, ceea ce garantează acoperirea consumului inclusiv pentru sezonul rece. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la Guvern. Potrivit oficialului, prin intermediul companiei Energocom au fost achiziționate aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze, […] Articolul Republica Moldova are asigurate peste 90% din rezervele de gaze pentru anul gazier 2025–2026 apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
NATO a intrat deja în criză de timp. Kirilo Budanov dezvăluie data la care Rusia ar putea ataca Europa # Realitatea.md
Deși armata rusă continuă să înregistreze pierderi masive în Ucraina, Moscova rămâne pe o traiectorie de consolidare militară care, în următorii ani, ar putea transforma Federația Rusă într-un pericol direct pentru întreaga Europă. Concluzia apare în cel mai recent raport publicat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) și este confirmată de șeful spionajului militar […] Articolul NATO a intrat deja în criză de timp. Kirilo Budanov dezvăluie data la care Rusia ar putea ataca Europa apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Pelicula „Mammalia” de Sebastian Mihăilescu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Camil, un bărbat în vârstă de 39 de ani, pornește într-o călătorie în care banalul și fantasticul se întrepătrund. Odată cu pierderea controlului asupra muncii lui, asupra statutului social și asupra relației de dragoste, […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Mammalia” la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Partidul Nostru are 103 candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc mai mulți primari din țară, economiști, juriști profesori, oameni de afaceri și reprezentanți ai altor profesii. Slogan: Doar pentru Moldova Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Orientare geopolitcă: Conform programului politic al partidului, formațiunea optează […] Articolul Dosarul Candidatului: Partidul Nostru apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită # Realitatea.md
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Crețu a fost audiat marți seara la sediul DNA. Potrivit anchetatorilor, el este suspectat că ar fi primit mită în valoare de 40.000 de lei românești de la un […] Articolul Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
09:30
Mobilier pentru „Biserica Sfântul Ierarh Nicolae” din Anenii Noi, cu sprijinul Guvernului României # Realitatea.md
Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă „Biserica Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Anenii Noi, parte a Mitropoliei Basarabiei, implementează proiectul „Mobilier bisericesc”, finanțat de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Prin acest proiect, susținut cu suma de 210.000 lei, biserica a fost dotată cu mobilier nou, care marchează o etapă esențială în […] Articolul Mobilier pentru „Biserica Sfântul Ierarh Nicolae” din Anenii Noi, cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 10 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul social 10:00 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține în fața Parlamentului European de la Strasbourg cel de-al cincilea său discurs privind Starea Uniunii (#SOTEU) 10:00 Conferință de presă cu […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Australia investește peste 1 miliard de dolari în flota de drone subacvatice „Ghost Shark” # Realitatea.md
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni, denumite „Ghost Shark”, în cadrul unui program ce depășește 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac”, a […] Articolul Australia investește peste 1 miliard de dolari în flota de drone subacvatice „Ghost Shark” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Cea mai drastică înfrângere din istoria echipei naționale a Republicii Moldova a avut loc în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, când selecționata a fost învinsă cu scorul de 1-11 de Norvegia, la Oslo. Partida a început dezastruos pentru moldoveni, cu un gol încasat în minutul 6. Martin Ødegaard a pasat în careu către Erling Haaland, […] Articolul Cel mai dur eșec pentru naționala Moldovei: 1-11 cu Norvegia apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni”, dezvăluie președintele Ucrainei # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat marți, că Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump și trimisului special al SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff, că intenționează să ocupe estul Ucrainei, regiunea Donbas, în următoarele luni, scrie POLITICO. „Adică el [Putin] zice că în trei-patru luni, și asta le-a spus americanilor, Casei […] Articolul Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „cel mult patru luni”, dezvăluie președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Schimbare în conducerea „Moldelectrica”: Sergiu Carmanschi preia interimatul funcției de Director General # Realitatea.md
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” anunță că, începând de astăzi, domnul Sergiu Aparatu și-a încheiat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și transport al energiei electrice din Republica Moldova. Conducerea interimară va fi preluată de domnul Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică și cu o experiență de peste 20 de ani în exploatarea și […] Articolul Schimbare în conducerea „Moldelectrica”: Sergiu Carmanschi preia interimatul funcției de Director General apare prima dată în Realitatea.md.
