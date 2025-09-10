Rusia testează reacția NATO la frontierele sale estice

10:00

Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Crețu a fost audiat marți seara la sediul DNA. Potrivit anchetatorilor, el este suspectat că ar fi primit mită în valoare de 40.000 de lei românești de la un […] Articolul Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.