Maia Sandu, mesaj la Strasbourg: Rusia vrea să rupă Moldova de Europa și să o transforme în amenințare la granițele UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți un discurs în plenul Parlamentului European, unde a vorbit despre provocările majore cu care se confruntă statul în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, despre reziliența Moldovei și despre apărarea democrațiilor europene.Șefa statului a reamintit că niciun stat nu a intrat pe deplin consolidat în Uniunea Europeană, evocând exemplele Germaniei, Franței, Greciei sau țărilor din Europa Centrală și de Est, care au beneficiat de sprijin european în tranziția lor democratică.În intervenția sa, Sandu a subliniat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova a făcut față unor multiple crize – conflictul armat de pe Nistru, embargouri, șantaj energetic, influența oligarhică și frauda bancară – și că anul trecut a rezistat unei ample ingerințe externe.Referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta a declarat că rezultatul acestora va determina dacă Moldova își va continua parcursul european sau dacă va fi supusă unor tentative de destabilizare din partea Rusiei. Ea a acuzat Kremlinul de utilizarea unor metode de influență precum finanțări ilegale prin criptomonede, cumpărare de voturi, dezinformare online, atacuri cibernetice și proteste plătite.„Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a afirmat Sandu, îndemnând la o regândire a instrumentelor de apărare a democrațiilor pe continent.În încheiere, șefa statului s-a adresat direct cetățenilor moldoveni cu un apel la unitate și participare la scrutin: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot.”Potrivit agendei anunțate, vizita Maiei Sandu la Strasbourg va continua cu întrevederi cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, cu reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European, precum și cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.