Maia Sandu, mesaj la Strasbourg: Rusia vrea să rupă Moldova de Europa și să o transforme în amenințare la granițele UE

12:30

Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată pe faptul că am deconspirat precedenta schemă pusă la cale de ei pentru a discredita formaţiunea noastră şi a decis să-şi ia revanşa.Amintim şi cu această ocazie că săptămâna trecută Poliţia a avut o aşa-zisă operaţiune specială, în cadrul căreia a efectuat mai multe percheziţii, inclusiv şi la unii colegi de-ai noştri.Ulterior, Poliţia a încercat să inducă în eroare opinia publică, prezentând, în ziua în care au avut loc percheziţiile la unii colegi de-ai noştri, interceptări ale unor persoane care vorbeau despre transferuri băneşti prin intermediul unei bănci din Rusia, dar care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. Poliţia a refuzat să dea curs solicitării noastre de a ieşi public şi de a spune că persoanele respective nu au nimic în comun cu formaţiunea noastră şi aceasta a fost încă o dovadă că scopul real urmărit de Poliţie a fost să ne compromită” – se spune în declarația partidului.Partidul Republican „Inima Moldovei” mai afirmă că, după ce a deconspirat această schemă murdară a Poliţiei, a fost luată decizia să se pună în aplicare o schemă şi mai murdară.„Astfel, s-au dat indicaţii concrete ca persoane din teritoriu, care au făcut parte dintr-un partid scos în afara legii şi care nu au nicio treabă cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, să fie prezentate ca fiind parte a echipei noastre, iar „istoriile” în care au fost implicaţi să fie prezentate ca ale noastre. Este încă o încercare jalnică a regimului de a ne compromite şi de a pregăti terenul pentru ulterioare scenarii murdare. În această nouă „misiune specială”, pe lângă Poliţie, urmează să fie implicate şi alte două structuri de forţă. De aceea, facem apel către opinia publică să nu creadă informaţiilor mincinoase şi manipulatorii pe care structurile menţionate se pregătesc să le arunce în spaţiul public în viitorul apropiat” – se menționează în declarație.De asemenea, partidul a lansat „un apel către poliţiştii oneşti care au mai rămas în sistem: Nu executaţi ordinele criminale ale superiorilor, pentru că dvs., spre deosebire de şefii dvs., nu aveţi nici un fel de obligaţiuni faţă de PAS. Desigur, până pe 28 septembrie, conducerea IGP poate face totul – poate chiar împuşca oponenţii politici ai guvernării şi pentru aceasta nu vor fi traşi la răspundere, ci, din contra, decoraţi. Dar după 28 septembrie situaţia va fi alta şi toţi criminalii în epoleţi, care execută ordine politice, vor fi traşi la răspundere”.