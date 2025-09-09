Maia Sandu, mesaj la Strasbourg: Rusia vrea să rupă Moldova de Europa și să o transforme în amenințare la granițele UE

Liber TV, 9 septembrie 2025 16:40

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți un discurs în plenul Parlamentului European, unde a vorbit despre provocările majore cu care se confruntă statul în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, despre reziliența Moldovei și despre apărarea democrațiilor europene.Șefa statului a reamintit că niciun stat nu a intrat pe deplin consolidat în Uniunea Europeană, evocând exemplele Germaniei, Franței, Greciei sau țărilor din Europa Centrală și de Est, care au beneficiat de sprijin european în tranziția lor democratică.În intervenția sa, Sandu a subliniat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova a făcut față unor multiple crize – conflictul armat de pe Nistru, embargouri, șantaj energetic, influența oligarhică și frauda bancară – și că anul trecut a rezistat unei ample ingerințe externe.Referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta a declarat că rezultatul acestora va determina dacă Moldova își va continua parcursul european sau dacă va fi supusă unor tentative de destabilizare din partea Rusiei. Ea a acuzat Kremlinul de utilizarea unor metode de influență precum finanțări ilegale prin criptomonede, cumpărare de voturi, dezinformare online, atacuri cibernetice și proteste plătite.„Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a afirmat Sandu, îndemnând la o regândire a instrumentelor de apărare a democrațiilor pe continent.În încheiere, șefa statului s-a adresat direct cetățenilor moldoveni cu un apel la unitate și participare la scrutin: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot.”Potrivit agendei anunțate, vizita Maiei Sandu la Strasbourg va continua cu întrevederi cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, cu reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European, precum și cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.

Acum 10 minute
16:50
ULTIMA ORĂ! Israel a lovit capitala Qatarului, vizând liderii Hamas. Doha condamnă atacul ca încălcare a dreptului internațional Liber TV
Forțele aeriene israeliene au lansat un atac în capitala Qatarului, Doha, încercând să lovească conducerea Hamas, au relatat marți presa israeliană și surse internaționale. Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți oficiali de rang înalt ai organizației ar fi fost eliminați.Surse media au scris că liderii Hamas se aflau în Doha pentru a discuta o propunere de încetare a focului înaintată de fostul președinte american Donald Trump.Al Hadath informează că în clădirea lovită de atacul israelian din Doha se aflau: liderul Hamas din Gaza șeful biroului organizației din străinătate trei membri ai biroului politic HamasArmata israeliană a confirmat ulterior lovitura, precizând că va continua să „vâneze” liderii Hamas oriunde s-ar afla. În același timp, surse din Israel susțin că atacul asupra capitalei Qatarului ar fi fost coordonat în prealabil cu Statele Unite.Ministerul de Externe de la Doha a condamnat ferm bombardamentele, calificându-le drept „atacuri criminale” și „un act de lașitate”.„Această acțiune reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității și vieții cetățenilor și rezidenților Qatarului”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației de la Doha, Majed al-Ansari.Atacul ridică riscul unei escaladări fără precedent în regiune, pe fundalul tensiunilor deja majore din Orientul Mijlociu.
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Polonia își închide complet granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare „Zapad-2025” Liber TV
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat marți că, începând de joi, granița polono-belarusă va fi închisă complet, în contextul desfășurării exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad-2025”.„Astfel de manevre le numim agresive…  Ținta lor, în ceea ce privește scenariul imitat, este în acest moment cunoscutul coridor Suwałki. De asemenea, avem o serie de provocări din partea Rusiei și Belarusului, al căror număr este în creștere — atât pe teritoriul țării noastre, cât și, de exemplu, prin recenta reținere a unui cetățean polonez, un preot iezuit, pe teritoriul Belarusului. Toate acestea poartă semnele unor provocări extrem de agresive”, a declarat Tusk.Exercițiile „Zapad-2025” sunt programate să aibă loc între 12 și 16 septembrie și implică forțe militare ruse și belaruse, fiind considerate de NATO un test al capacităților ofensive ale celor două state.
Acum 2 ore
15:50
PL: Vladimir Meleca, candidat la parlamentare, reținut abuziv de structurile separatiste din Transnistria Liber TV
Partidul Liberal (PL) a anunțat printr-un comunicat de presă că Vladimir Meleca, președintele filialei formațiunii din stânga Nistrului și candidat la funcția de deputat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost reținut în această dimineață de către persoane ce s-au prezentat drept angajați ai așa-numitului „MGB” al regiunii separatiste transnistrene.Potrivit PL, incidentul a avut loc pe 9 septembrie, la ora 6:00, în satul Krasnogorsk, raionul Grigoriopol. În urma percheziției efectuate la domiciliul lui Meleca, au fost confiscate telefonul mobil, calculatorul, literatură și au fost sustrase imaginile de pe camerele video instalate în jurul casei. „Bănuim că acțiunea a avut scopul de a șterge urmele celor care au intrat în casă”, se arată în comunicatul liberalilor.Formațiunea califică reținerea drept una ilegală și solicită autorităților de la Chișinău să intervină de urgență pentru eliberarea lui Vladimir Meleca.„Partidul Liberal cere instituțiilor responsabile ale statului să ia toate măsurile pentru a asigura eliberarea colegului nostru”, se menționează în mesajul oficial.
15:50
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare Liber TV
La data de 8 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii - acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de  5 ani și 6 luni cu executarea acesteia în penitenciar pentru femei și a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice şi al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, i s-a menținut măsura preventivă - arestul preventiv, în vederea reținerii acesteia de către organele de poliție și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite. De asemenea, din contul inculpatei, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 5,3 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, fiindu-i confiscat și telefonul mobil de model „Iphone X”. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatei în valoare de peste 1,5 milioane de lei a fost menținut. Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpata, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), în calitate de complice, în perioada iulie 2022 - octombrie 2022, ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în suma totală de 5 320 167 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor de oficii teritoriale. Inculpata a negat comiterea faptelor, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind concludente și a constatat vinovăția acesteia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
15:10
Plângeri la Poliție și autorități: Partidul Nostru reclamă abuzurile și afișajul ilegal al PAS Liber TV
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a anunțat că a depus mai multe sesizări către autoritățile competente privind presupuse încălcări grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală.Potrivit formațiunii, la 7 septembrie, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ar fi făcut campanie electorală pentru PAS, fără a fi suspendat din funcție și utilizând imaginea instituției pe care o conduce. Mai mult, acesta i-ar fi insultat pe cetățeni cu expresia: „Suntem un popor sau suntem bîdle?”. Partidul Nostru a sesizat Inspectoratul General al Poliției pentru constatarea contravenției și Consiliul pentru Egalitate pentru a examina afirmațiile considerate jignitoare și discriminatorii.În aceeași localitate, Partidul Nostru a semnalat prezența Olgăi Pînzaru, membru al Biroului Electoral al Secției de Votare Drochia nr. 14/4, la un eveniment electoral PAS, purtând un maiou inscripționat cu sigla formațiunii. În acest caz, Usatîi cere revocarea imediată a acesteia din Biroul Electoral, invocând Codul electoral, care interzice membrilor organelor electorale să participe la agitație politică.Totodată, formațiunea reclamă un caz de afișaj ilegal în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde un panou electoral PAS ar fi fost amplasat pe gardul unei gospodării private fără acordul scris al proprietarului și fără raportarea cheltuielilor corespunzătoare în gestiunea financiară a partidului. Partidul Nostru cere poliției să verifice legalitatea amplasării afișului, să audieze proprietarul și să dispună demontarea materialului, precum și sancționarea PAS conform Codului contravențional.„Solicităm autorităților să sancționeze ferm aceste abuzuri și să garanteze un proces electoral corect și echitabil”, se arată în comunicatul Partidului Nostru.
Acum 4 ore
13:20
(VIDEO) Irina Vlah va contesta în judecată decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere: Vom demasca pas cu pas toată mizeria Liber TV
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” anunță, într-un mesaj video, că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere prin care i-au fost blocate conturile, scrie Telegraph.md. „Astăzi este clar pentru toți: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a puterii galbene. Suntem atacați în fiecare zi, ei încearcă să ne reducă la tăcere. Dar noi nu cedăm, iar aceasta îi face furioși pe liderii PAS. Ne păstrăm calmul, pentru că știm că adevărul este de partea noastră. Cu cât metodele lor sunt mai agresive, cu atât mai mare este dorința noastră de a scoate Moldova din captivitatea galbenă”, menționează ea.Irina Vlah afirmă că, poliția a pus la cale o schemă criminală, prin care a încercat să-i asocieze cu persoane și operațiuni bancare cu care nu au nicio legătură.„Ieri, am vorbit despre o nouă schemă, inventată pentru a ne discredita și a pregăti viitoare provocări. Am arătat cum Dorin Recean și-a folosit poziția și resursele statului pentru a mă denigra, am depus o plângere la CEC, cerând sancționarea lui. Astăzi, facem următorul pas – contestăm în instanță decizia absurdă a Consiliului Interinstituțional de Supraveghere privind sancțiunile impuse împotriva mea. În zilele următoare vom face noi declarații importante. Vom demasca pas cu pas toată mizeria pe care „galbenii” o aruncă în direcția noastră. Vom demonstra că adevărul este de partea noastră. Iar toți autorii acestor scheme criminale împotriva mea și a colegilor mei, mai devreme sau mai târziu, vor răspunde pentru crimele lor. Deocamdată mergem în instanță”, afirmă Vlah.
13:10
Atac sângeros în Donbas: peste 20 de civili uciși după un bombardament rusesc în localitatea Iarovaia Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că peste 20 de civili au fost uciși în urma unui atac aerian rusesc asupra localității Iarovaia, din regiunea Donețk. Potrivit acestuia, bomba a lovit în momentul în care localnicii primeau pensiile.„Direct în oameni. Oameni simpli, civili. În momentul în care se împărțeau pensiile. Conform informațiilor preliminare, numărul morților este de peste 20. Nu există cuvinte…”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram, calificând atacul drept „deschis, bestial”.Șeful statului ucrainean a subliniat că astfel de crime nu trebuie să rămână fără răspuns din partea comunității internaționale. „Rusia continuă să distrugă vieți, dar evită noi sancțiuni puternice. Lumea nu trebuie să tacă. Este nevoie de reacția Statelor Unite, a Europei, a G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să aducă moarte”, a declarat Zelenski.Atacul din Iarovaia este unul dintre cele mai grave raportate în ultimele săptămâni pe frontul din estul Ucrainei, unde civilii continuă să fie principalele victime ale agresiunii ruse.
Acum 6 ore
12:40
Andrei Năstase: „Un singur deputat poate face diferența. Voi spune adevărul și voi lupta pentru legi dure” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că un singur deputat în Parlament poate avea un rol esențial dacă își asumă cu adevărat responsabilitatea față de cetățeni. El a prezentat mai multe angajamente pe care și le propune în cazul în care va obține mandatul.„Un deputat poate spune zilnic adevărul despre ceea ce se întâmplă acolo unde se decide modul în care cetățenii trăiesc. Poate opri legile scrise în favoarea unor grupuri de interese și împotriva oamenilor. Poate fi vocea celor mulți, pentru că partenerii externi nu pot ignora mesajele unui deputat independent, ales direct de cetățeni. Voi face acest lucru!”, a afirmat Năstase.El a mai subliniat că un deputat are acces la documente și proceduri ascunse opiniei publice, pe care le poate scoate la iveală, dar și că va organiza cel mai amplu program de audiențe pentru cetățeni, atât la nivel central, cât și local.În plan extern, Năstase a promis că va milita pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și că, în același timp, va vorbi deschis despre relația cu România. „Voi face acest lucru pronunțând de mult mai multe ori, cu glas tare, în Parlament, cuvântul ROMÂNIA”, a spus candidatul.El a mai anunțat că va iniția proiecte de legi și campanii naționale de strângere de semnături, inclusiv pentru exceptarea remitențelor de la plata taxelor și impozitelor.„Nu vom scăpa de sărăcie și mizerie politică doar schimbând unii politicieni cu alții. Avem nevoie de legi dure, care să îi descurajeze pe cei ce își bat joc de țară și de oameni. Republica Moldova are nevoie de curaj, de ordine, siguranță publică, respect și demnitate. Aceasta este tema candidaturii mele”, a mai subliniat Năstase.
11:50
(VIDEO) Ion Ceban, sancționat de CEC pentru vizita în Italia. Edilul acuză presiuni politice din partea PAS Liber TV
Primarul capitalei și membru al blocului Alternativa, Ion Ceban, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru vizita sa în Italia. Decizia a fost luată în urma examinării unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a acuzat utilizarea resurselor administrative în perioada electorală.Potrivit CEC, legislația prevede că „candidații în alegeri, care, în virtutea funcției deținute, sunt obligați să respecte regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților, precum și alte restricții și limitări, își suspendă activitatea din momentul începerii campaniei electorale”. În acest sens, instituția a anunțat că va sesiza Inspectoratul General de Poliție pentru a examina posibila utilizare ilegală a resurselor administrative.Ion Ceban a respins acuzațiile și a venit cu declarații dure la adresa guvernării. „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea. Astfel, CEC, care este la cheremul PAS, a venit măcar cu o sancțiune, ca să fie pe placul stăpânilor. Aduc aminte că șase din cei nouă membri ai CEC sunt delegați de PAS, iar eu nu am încălcat legislația”, a scris edilul.Ceban susține că deplasarea sa în Italia a fost efectuată legal și din resurse proprii, iar acuzațiile privind utilizarea resurselor administrative sunt „stupide”. „Cum am menționat mai devreme, pe CEC i-a apucat dracii și, totuși, m-au sancționat pentru vizita care i-a stresat foarte mult. Eu am făcut totul legal și mi-am plătit călătoria din cont propriu. În același timp, primele persoane din stat și ambasadele folosesc resurse administrative la greu”, a declarat acesta.În același context, primarul capitalei a chemat misiunile diplomatice să monitorizeze atent scrutinul din 28 septembrie, acuzând PAS de abuzuri. „Noi nu suntem bîdle și vom monitoriza fiecare pas de acum încolo. CEC a făcut o defavoare stăpânilor săi. Îndemn cetățenii să iasă la vot și să punem capăt acestei guvernări”, a mai spus Ion Ceban.
Acum 8 ore
10:20
VIDEO // PAS ar urma să îi promită lui Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri: „Eu știu că propunerea de bază va fi făcută pe 25 septembrie” Liber TV
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar votul lor la alegeri ar putea ajuta PAS să obțină majoritatea.Totuși, Usatîi a mai accentuat că nu știe dacă Plahotniuc va accepta propunerea PAS.„Eu știu că propunerea de bază va fi făcută pe 25 septembrie: ca Plahotniuc să susțină neoficial PAS, prin intermediul organizațiilor teritoriale, pentru ca PAS să obțină majoritatea. Va merge Plahotniuc la asta sau nu, mi-e greu să răspund”. Usatîi a mai spus că Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie, cu câteva zile înainte de ziua alegerilor, pentru ca PAS să-și facă PR electoral în baza extrădării acestuia.„Guvernarea a blocat întoarcerea lui Plahotniuc anume din cauza eșuării reformei justiției. Ei au întins extrădarea lui, pentru că știau că dacă l-ar fi adus, de exemplu, pe 1 septembrie, nu aveau cum să-l țină prea mult închis. De aceea, ei au decis: au fost cumpărate biletele pentru ziua de 25 septembrie. Vor să-l aducă cu câteva zile înainte de alegeri. La ora 09:25 sau 09:35. Pe 26 e ultima zi de campanie. PAS va încerca să facă din asta un PR maxim pentru ei. Ca să arate că uite, l-am adus pe principalul rău-făcător. Dar nu exclud că deja sâmbătă, în ziua tăcerii, Plahotniuc ar putea deja să fie în Drive, cu 100 de mirese. Principală lor problemă este că nu știu cum să-l țină închis. Au mai inventat niște dosare penale, etc”, a declarat Usatîi.Amintim că săptămâna trecută Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
10:10
Renato Usatîi: „Plahotniuc va fi extrădat în Moldova pe 25 septembrie” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat aseară, în cadrul unei emisiuni la TV8, că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare.„I-au fost cumpărate bilete împreună cu convoiul pe 25 septembrie. Vor să-l aducă cu două zile înainte de alegeri. La 9.25 sau 9.30 dimineața. Deci el ajunge, practic, pe 26, care este ultima zi de campanie. PAS încearcă să facă din asta un maxim PR, ca să arate că au adus în țară principalul hoț”, a afirmat Usatîi.Potrivit politicianului, cea mai mare problemă a autorităților va fi să-l mențină pe Plahotniuc în custodia statului. Mai mult, Usatîi susține că actuala guvernare ar putea să îi facă fostului oligarh o propunere de colaborare politică.Afirmațiile lui Usatîi nu au fost deocamdată confirmate oficial de instituțiile responsabile.
10:10
Doi viceprimari din Comrat au ajuns în vizorul CNA pentru abuz în serviciu. Unul dintre ei a fost reținut pentru 72 de ore Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre viceprimari, folosindu-se de influența funcției deținute, ar fi organizat încheierea mai multor contracte de achiziții publice în favoarea unei întreprinderi aflate sub controlul acestuia, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, compania fiind favorizată sistematic în cadrul licitațiilor organizate de Primărie. Totodată, același viceprimar este bănuit că ar fi influențat consilierii municipali și ar fi facilitat alocarea ilegală a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși era adevăratul beneficiar. Aceste terenuri au fost ulterior înstrăinate în scopul obținerii ilegale de fonduri. Cel de-al doilea viceprimar, aflat în arest la domiciliu, este la rândul său bănuit de abuz de serviciu, manifestat prin influențarea procesului decizional în Consiliul Municipal, în vederea atribuirii de terenuri către persoane interpuse, beneficiarii finali fiind ambii viceprimari. Faptele documentate indică o bănuială rezonabilă de acțiune coordonată în vederea influențării aleșilor locali în interes personal și material. În urma perchezițiilor efectuate astăzi dimineața la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu ai bănuiților, au fost depistate probe concludente pentru urmărirea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor. Precizăm că viceprimarul reținut astăzi este vizat și într-o altă cauză penală de îmbogățire ilicită.
09:40
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări. Discursul va putea fi urmărit în direct: pe site-ul oficial al Parlamentului European, pe pagina de Facebook a Președintei Maia Sandu, la posturile de televiziune Moldova 1 și TVR Moldova.
Acum 24 ore
21:10
Guvernul Franței a căzut: Premierul François Bayrou, demis prin moțiune de cenzură Liber TV
Franța traversează o nouă criză politică după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut luni votul de încredere al Parlamentului, fiind demis prin moțiune de cenzură. Este al doilea premier care cade în mai puțin de un an, după Michel Barnier.Bayrou, aliat de lungă durată al președintelui Emmanuel Macron, a cerut sprijin pentru un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro, menit să reducă datoria publică, dar propunerile sale – inclusiv eliminarea unor sărbători legale și înghețarea cheltuielilor sociale – au fost respinse de majoritatea grupurilor parlamentare.În discursul din fața Adunării Naționale, Bayrou a declarat că Franța se confruntă cu o „chestiune istorică” privind viitorul său și că „cel mai mare risc ar fi să nu ne asumăm niciun risc”. Totuși, opoziția, de la stânga la extrema dreaptă, a criticat dur guvernul și a votat pentru demitere.Marine Le Pen a cerut lui Macron să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, acuzând „decenii de proastă gestionare” și numind executivul „un guvern-fantomă”. Fosta șefă a Verzilor, Marine Tondelier, a vorbit despre „sfârșitul agoniei” unui executiv lipsit de sprijin politic.Fostul premier Gabriel Attal a avertizat asupra pericolului instabilității prelungite: „Fiecare lună de incertitudine este o amenințare la adresa viitorului poporului francez”.Acum, Emmanuel Macron va trebui să numească un nou prim-ministru – al treilea într-un an și al cincilea din 2022 –, în condițiile în care Parlamentul este fragmentat între stânga, centru și extrema dreaptă, fără o majoritate clară.
21:00
Fost director adjunct al SIS, anchetat de DIICOT pentru trădare și legături cu KGB Belarus Liber TV
Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, este cercetat de autoritățile române într-un dosar de trădare coordonat de DIICOT – Structura Centrală. Procurorii îl acuză că ar fi transmis informații clasificate către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, acțiuni care ar fi pus în pericol securitatea națională a României.Potrivit unui comunicat oficial, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele lui Bălan, în vârstă de 47 de ani. Acesta este anchetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.„Începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul SIS, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul procurorilor.Conform anchetatorilor, între anii 2024–2025, Bălan ar fi participat la două întâlniri, ambele desfășurate la Budapesta, cu ofițeri ai serviciului secret belarus. Există suspiciuni că aceste întrevederi ar fi avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.Investigația se desfășoară sub egida EUROJUST și beneficiază de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din aceste țări și din Republica Moldova.
Ieri
16:20
“Oameni buni, am greșit”. Ministrul Alexei Buzu își cere scuze după scandalul generat de declarațiile ofensatoare la adresa cetățenilor Liber TV
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze publice după ce a fost surprins într-o înregistrare video folosind un calificativ ofensator la adresa cetățenilor care nu împărtășesc viziunile guvernării.„Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, acesta a jignit mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră”, a declarat Buzu.El a subliniat că regretă afirmațiile și că responsabilitatea funcției de ministru presupune un nivel mai înalt de conduită: „Înțeleg foarte mult că comportamentul, discursul unui ministru trebuie să aibă standarde mult mai înalte și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră”.Totodată, Buzu a menționat că obiectivul său în activitatea guvernamentală este promovarea solidarității și a coeziunii sociale: „În fiecare zi, de când sunt ministru, mi-am propus să muncesc pentru ca, în Republica Moldova, să fie mai multă solidaritate și mai multă coeziune, iar atunci când utilizăm cuvinte jignitoare, nu facem acest lucru”.Amintim că scandalul a pornit după ce, la o întâlnire recentă cu alegătorii, ministrul a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло” pentru a se referi la persoanele care nu susțin PAS. Declarația a provocat un val de critici din partea opoziției și a societății civile.
16:10
Renato Usatîi propune ca serviciul militar să fie doar prin contract: “Armata obligatorie trebuie anulată” Liber TV
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica – ori de amendă, ori că o să-i ia la armată. Armata trebuie să fie doar pentru cei care vor cu adevărat să fie militari, după o școală specială. Pentru ei – salarii bune, echipament modern și toate condițiile necesare”, a declarat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a subliniat că mai bine statul să angajeze câteva mii de soldați profesioniști, bine plătiți și dotați, decât copiii să stea flămânzi în cazarme: „Nu vom transforma un copil care cântă la vioară, dansează sau pictează într-un infanterist sau artilerist profesionist”.Inițiativa prezentată de Renato Usatîi face parte din programul Partidului Nostru pentru reforma în domeniul securității și modernizarea armatei naționale.
16:10
Victoria Furtună, Moldova Mare: „Declarațiile lui Buzu arată disprețul guvernării față de popor” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni.„Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația. Prețurile ating cote fără precedent. Zeci de școli au fost închise, sate întregi au fost abandonate. Sute de mii de moldoveni au plecat peste hotare, forțați de sărăcia și deznădejdea impusă”, a declarat Furtună.Aceasta a chemat oamenii la unitate și mobilizare: „Poporul Moldovei, trezește-te! A sosit momentul să ne apărăm onoarea și demnitatea! Să ne alegem pământul! Să ne alegem viața! Să ne alegem pe noi înșine!”.Scandalul a izbucnit pe 7 septembrie, după ce consiliera primarului capitalei, Natalia Ixari, a publicat imaginile video cu declarațiile lui Buzu. Reacțiile politicienilor nu au întârziat, mulți catalogând limbajul ministrului drept „stradal”.Ulterior, Alexei Buzu a venit cu o reacție, afirmând că vorbele sale au fost scoase din context și utilizate de adversari politici. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni”, a scris acesta.Deși implicat activ în campania electorală a PAS, ministrul Buzu nu figurează pe lista electorală și, spre deosebire de alți șapte colegi de guvern care și-au suspendat funcțiile, și-a păstrat mandatul în Cabinetul Recean.
14:40
CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Potrivit probatoriului administrat, suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod. În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8.500.000 de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, echivalentul a cca. 3.000.000 de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe relevante privind recrutarea și influențarea alegătorilor. CNA precizează că cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară. Acțiunile procesuale continuă, iar alte detalii vor fi comunicate pe măsura avansării investigațiilor.
13:50
Patru formațiuni ar putea accede în viitorul Legislativ la alegerile parlamentare. Cine ar obține cele mai multe mandate Liber TV
Compania sociologică iData a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Barometrului electoral desfășurat în perioada 20 august - 3 septembrie 2025. Conform sondajului, majoritatea respondenților consideră că direcția țării este una greșită (52,7%). Doar 38,1% sunt de părere că orientarea este corectă, iar 9,2% fie nu știu, fie au refuzat să răspundă.Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru formațiuni politice ar accede în Parlament. Blocul Patriotic ar obține 36% din voturile decișilor și 42 de mandate, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (34,7% – 40 de mandate). Partidul Nostru (8,4% – 10 mandate) și Blocul Alternativa (7,9% – 9 mandate) ar completa tabloul legislativ. Distribuirea mandatelor este calculată fără voturile din diasporă și din stânga Nistrului. În topul încrederii se află președintele Maia Sandu (21,8%), urmată de Igor Dodon (13,9%) și Renato Usatîi (4,7%). Printre politicienii menționați se regăsesc și Irina Vlah (3,8%), Alexandr Stoianoglo (3,8%), Vladimir Voronin (3,1%) și Ion Ceban (3,1%). Totodată, 27,7% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician.Întrebați cine a fost cel mai activ politician în ultimele 30 de zile, moldovenii i-au menționat pe Maia Sandu (12,7%), Igor Dodon (9,6%) și Renato Usatîi (8,2%). Un procent semnificativ (37,3%) consideră însă că niciun politician nu s-a evidențiat.Cea mai gravă problemă identificată de respondenți este corupția (13,9%), urmată de sărăcie (12,4%) și venituri mici (9,8%). Alte probleme menționate sunt depopularea, șomajul, inflația și guvernarea ineficientă.Studiul a fost făcut la inițiativa iData, finanțat de iData, pe un eșantion reprezentativ național de 1059 de respondenți, cu eroarea maximă de +/-2.9%. Perioada de culegere a datelor a fost 20 august-3 septembrie 2025, sondajul fiind autorizat de Comisia Electorală Centrală.   
13:40
(VIDEO) Andrei Năstase cere guvernării un angajament clar privind reducerea numărului de deputați la 61: „Respectați sau nu votul poporului?” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, inițiativă prin care cheamă toți concurenții electorali la asumarea unor angajamente concrete în fața cetățenilor. Măsura-cheie este reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, conform referendumului din februarie 2019.„Este un semnal limpede că voința cetățenilor nu mai poate fi ignorată. În februarie 2019, peste 73% dintre alegători au votat pentru reducerea numărului de deputați, iar peste 79% au susținut revocarea de către popor a celor care nu-și îndeplinesc obligațiile. Rezultatele acestui referendum au fost validate de Curtea Constituțională și reprezintă expresia directă a suveranității poporului. Astăzi, ignorarea acestei decizii echivalează cu dispreț față de democrație și cu batjocorirea oamenilor care au ieșit la vot”, a declarat Năstase.În urma lansării Pactului, mai multe partide și candidați au preluat în programele lor electorale obiectivul reducerii numărului de deputați, confirmând presiunea publică în creștere pentru respectarea voinței populare.Având în vedere ultimele ieșiri publice jignitoare ale unor reprezentanți ai guvernării la adresa cetățenilor, Andrei Năstase solicită președintelui Parlamentului, care este și liderul partidului de guvernare, precum și președintelui Republicii Moldova și prim-ministrului, să prezinte public un punct de vedere oficial și un angajament ferm privind aplicarea referendumului.„Acest referendum nu este opțional și nu poate fi aruncat la coș. Este validat constituțional și trebuie pus în aplicare. Cine refuză să respecte votul poporului demonstrează că se teme de cetățeni și se agață de privilegii. Este timpul ca guvernarea să răspundă fără echivoc: respectă sau nu voința poporului?”, a conchis candidatul independent.1. Respectarea rezultatelor referendumului din februarie 2019;2. Reducerea numărului de deputați de la 101 la 61;3. Eliminarea imunității parlamentare prevăzute de art. 70 din Constituție;4. Utilizarea corectă și transparentă a resurselor publice, prin redirecționarea economiilor către educație, sănătate, justiție și infrastructură.„În 2015, peste 405.000 de cetățeni au susținut prin semnătură reducerea numărului de deputați. Nu putem ignora această voință. Nu putem continua să întreținem un parlament supradimensionat și costisitor, în timp ce oamenii sărăcesc, iar resursele lipsesc acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, a subliniat Năstase.Acesta a adăugat că: „De la 2019 până astăzi, puterea de cumpărare a populației a scăzut. Chiar dacă guvernarea afirmă că au crescut salariile și pensiile, realitatea arată că țara a sărăcit. Pentru a crește bunăstarea copiilor, a bunicilor și a oamenilor de rând, trebuie să începem economiile de la oamenii politici și de la instituțiile publice inutile.” 
13:10
Un bărbat de 52 de ani a decedat după ce o fabrică de panificație din Orhei a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au constatat că focul a cuprins o hală de producție din interiorul întreprinderii. Pompierii au reușit să lichideze incendiul la ora 03:03. În timpul intervenției, în încăperea afectată, salvatorii au depistat un bărbat în vârstă de 52 de ani în stare inconștientă. Acesta a fost predat echipajului medical, care a constatat decesul persoanei.Se presupune că bărbatul s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere. Circumstanțele producerii incendiului și prejudiciul material urmează a fi stabilite de către organele de resort. De la începutul anului 2025, au fost înregistrate 1243 de incendii, în urma cărora și-au pierdut viața 70 de persoane.
12:40
(VIDEO) Vladimir Cebotari: Bruxelles a fost dezinformat de guvernarea PAS despre „pericole inexistente” în Moldova Liber TV
În ultimii ani, Bruxelles a fost prins în capcana unui singur canal de informare prin care primea mesaje incorecte și manipulatorii din partea guvernării de la Chișinău despre situația din Moldova, în special despre un șir de pericole inexistente. Este declarația făcută de fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, care precizează însă că demnitarii UE nu au fost „păcăliți” de tot și că multe dintre abaterile și gafele guvernării PAS nu le-au trecut cu vederea, scrie UNIMEDIA.„Am avut discuții cu mai mulți oficiali europeni, inclusiv cu unii dintre cei care au vizitat recent Moldova. Am avut discuții destul de sincere. Ei văd foarte bine ce se întâmplă, nu sunt de acord cu multe lucruri, dar au decis că, deocamdată, nu vor comenta. Au alte priorități acum. De asemenea, multe informații incorecte și manipulatorii le-au fost oferite de la Chișinău despre pericole inexistente. Astfel de mesaje au fost transmise la Bruxelles și în alte capitale. Până acum, acești oficiali credeau că singurul canal de informație este partidul de guvernare, mai exact, câțiva exponenți ai acestui partid.Bine că noi avem canalele noastre prin care le oferim informații și, treptat, această ceață se dispersează. Moldova acum nu este prioritate pentru UE, chiar și cu această putere. Ei sunt cu noi, ne susțin, însă ne spun că lasă lucrurile să meargă așa și să nu-i distragem de la alte priorități”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.﻿
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenționează: Ar urma o nouă „misiune specială”, în care, pe lângă Poliţie, vor fi implicate şi alte structuri de forţă Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată pe faptul că am deconspirat precedenta schemă pusă la cale de ei pentru a discredita formaţiunea noastră şi a decis să-şi ia revanşa.Amintim şi cu această ocazie că săptămâna trecută Poliţia a avut o aşa-zisă operaţiune specială, în cadrul căreia a efectuat mai multe percheziţii, inclusiv şi la unii colegi de-ai noştri.Ulterior, Poliţia a încercat să inducă în eroare opinia publică, prezentând, în ziua în care au avut loc percheziţiile la unii colegi de-ai noştri, interceptări ale unor persoane care vorbeau despre transferuri băneşti prin intermediul unei bănci din Rusia, dar care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. Poliţia a refuzat să dea curs solicitării noastre de a ieşi public şi de a spune că persoanele respective nu au nimic în comun cu formaţiunea noastră şi aceasta a fost încă o dovadă că scopul real urmărit de Poliţie a fost să ne compromită” – se spune în declarația partidului.Partidul Republican „Inima Moldovei” mai afirmă că, după ce a deconspirat această schemă murdară a Poliţiei, a fost luată decizia să se pună în aplicare o schemă şi mai murdară.„Astfel, s-au dat indicaţii concrete ca persoane din teritoriu, care au făcut parte dintr-un partid scos în afara legii şi care nu au nicio treabă cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, să fie prezentate ca fiind parte a echipei noastre, iar „istoriile” în care au fost implicaţi să fie prezentate ca ale noastre. Este încă o încercare jalnică a regimului de a ne compromite şi de a pregăti terenul pentru ulterioare scenarii murdare. În această nouă „misiune specială”, pe lângă Poliţie, urmează să fie implicate şi alte două structuri de forţă. De aceea, facem apel către opinia publică să nu creadă informaţiilor mincinoase şi manipulatorii pe care structurile menţionate se pregătesc să le arunce în spaţiul public în viitorul apropiat” – se menționează în declarație.De asemenea, partidul a lansat „un apel către poliţiştii oneşti care au mai rămas în sistem: Nu executaţi ordinele criminale ale superiorilor, pentru că dvs., spre deosebire de şefii dvs., nu aveţi nici un fel de obligaţiuni faţă de PAS. Desigur, până pe 28 septembrie, conducerea IGP poate face totul – poate chiar împuşca oponenţii politici ai guvernării şi pentru aceasta nu vor fi traşi la răspundere, ci, din contra, decoraţi. Dar după 28 septembrie situaţia va fi alta şi toţi criminalii în epoleţi, care execută ordine politice, vor fi traşi la răspundere”.
12:10
A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pentru votul prin corespondență vor fi alocate aproape 2500 de buletine Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. Buletinele se vot tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. În buletin se vor regăsi 23 de concurenți electorali.Prețul unui buletin de vot este de 2,70 de lei, iar valoarea tirajului total este de circa 7 000 de lei.Cele mai multe buletine de vot vor fi transmise secției de votare din SUA (1 339 buletine), urmate de secțiile de vot din Canada (641 buletine de vot), Regatul Suediei (406 buletine de vot) și Japonia (86 buletine de vot).Amintim că votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este implementat în 10 state: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă.
11:50
(VIDEO) Ion Ceban, acuzat de PAS că folosește resurse administrative în campanie. Primarul respinge acuzațiile și cere implicarea instituțiilor internaționale Liber TV
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban, se află din nou în centrul unei controverse electorale. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC), acuzându-l că ar fi utilizat resurse administrative în timpul vizitei sale recente în Italia.PAS susține că un candidat care se folosește de funcția de primar general și de resursele publice are un avantaj incorect față de ceilalți concurenți. În acest sens, formațiunea a cerut sancțiuni dure, inclusiv excluderea lui Ceban din cursa electorală.Ion Ceban a reacționat prompt, negând categoric acuzațiile. Într-un mesaj video difuzat pe rețelele sociale pe 8 septembrie, acesta a declarat că toate cheltuielile deplasării au fost suportate din surse proprii. „Vor să zică că am utilizat resurse administrative, ceea ce este absolut un fals. Am mers pe cont propriu, iar aici amintesc cum ei se plimbă în întreaga Europă, cu efectivul de bodyguarzi, utilizând la greu resurse administrative”, a afirmat edilul.Mai mult, Ceban a cerut implicarea instituțiilor internaționale în monitorizarea situației, susținând că atacurile politice împotriva sa au scopul de a-l elimina din competiția electorală. „Solicităm instituțiilor internaționale să se autosesizeze”, a adăugat el.Contestația depusă de PAS urmează să fie examinată de CEC pe 8 septembrie, iar echipa lui Ion Ceban a anunțat că va fi prezentă pentru a-i apăra interesele.﻿
11:30
Doi agenți de pază din Ialoveni, trimiși în judecată pentru tratamente inumane aplicate unui tânăr de 24 de ani Liber TV
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a anunțat trimiterea în judecată a unei cauze penale ce vizează doi agenți ai unei companii private de pază, acuzați de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante.Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți de pază ar fi intrat într-un conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani, conflict care a degenerat rapid în violență.Procurorii susțin că inculpații i-au aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, după care au folosit gaz lacrimogen împotriva acestuia, încălcând normele legale de intervenție. Mai mult, agresiunile ar fi continuat chiar și după ce tânărul fusese imobilizat și încătușat.În prezent, cei doi inculpați pledează nevinovați. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 8 ani de închisoare, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o activitate profesională pe o perioadă de până la 10 ani.
10:30
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald Trump Liber TV
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. În mesajul său, diplomatul moldovean a transmis salutul și respectul Președintei Maia Sandu, subliniind onoarea de a reprezenta poporul Republicii Moldova în SUA.Kulminski a evidențiat angajamentul Chișinăului pentru păstrarea păcii, descrisă drept interes național vital, și a mulțumit Președintelui Trump pentru eforturile sale de a aduce stabilitate în regiune. Totodată, ambasadorul a remarcat progresele Moldovei în domeniul independenței energetice și deschiderea către investițiile companiilor americane.Președintele Donald Trump a apreciat prezentarea acreditărilor și a reiterat importanța parteneriatului dintre SUA și Republica Moldova. El a menționat că administrația sa este hotărâtă să obțină o pace durabilă, amintind că a reușit să încheie șapte conflicte de lungă durată și că oprirea actualului război rămâne o prioritate. „O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”, a subliniat liderul american.Într-un mesaj scris transmis ulterior, Donald Trump a remarcat soliditatea relațiilor bilaterale, care durează de 34 de ani, bazate pe cooperare în domeniile comerțului, investițiilor, securității și schimburilor culturale. De asemenea, a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a sprijini Republica Moldova în consolidarea securității frontierelor, în combaterea criminalității transnaționale și în dezvoltarea parteneriatului economic, inclusiv prin aprofundarea independenței energetice.
10:00
CNA anunță funcționarea a două linii fierbinți și îndeamnă cetățenii să raporteze cazurile de corupere electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează publicul despre activarea și disponibilitatea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazuri de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Astfel, cetățenii care dețin informații despre asemenea fapte, pot apela: 1. Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. 2. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555 cu apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova. Cetățenii care se confruntă cu situații precum: - tentativa de cumpărare a votului, - oferirea de bani sau alte foloase pentru participarea în calitate de observatori, membri ai birourilor electorale sau alte activități cu caracter politic, - recrutarea, contra unor remunerări ilicite, în organizații sau grupuri obscure cu scopuri electorale -sunt încurajați să raporteze imediat aceste acțiuni.
7 septembrie 2025
22:50
Olesea Stamate anunță sesizare la CEC după declarațiile ministrului Alexei Buzu: „Un dezmăț politic” Liber TV
Candidata independentă Olesea Stamate a reacționat la afirmațiile făcute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în satul Pelenia, raionul Drochia, acolo unde acesta a declarat că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Stamate consideră că declarația oficialului trădează valorile pe care PAS le-a promovat la început și denotă o atitudine de divizare a societății. „Dacă până acum s-a încercat a împărți societatea în ‘oameni buni’ și ceilalți, ministrul Buzu a decis să treacă la alt nivel, împărțind oamenii în votanții PAS și restul… ‘bîdle’”, a scris Stamate într-o postare pe rețelele sociale.Ea a mai adăugat că implicarea lui Buzu în campania electorală este contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția privind utilizarea resurselor administrative și a anunțat că va depune o sesizare la Comisia Electorală Centrală. „Pe lângă latura morală, există și cea juridică însă. Voi depune o sesizare în acest sens la CEC, pentru a opri acest dezmăț politic”, a punctat candidata.Scandalul a pornit după ce imaginile video cu declarațiile lui Alexei Buzu au fost publicate pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară, mai mulți politicieni calificând limbajul drept „stradal”.Ulterior, ministrul a venit cu o reacție, menționând că vorbele sale au fost scoase din context și utilizate de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania PAS, Alexei Buzu nu figurează pe lista electorală a partidului și, spre deosebire de alți șapte miniștri care și-au suspendat funcțiile, și-a păstrat mandatul în Guvernul Recean.
19:30
Scandal electoral: ministrul Muncii, Alexei Buzu, acuzat de limbaj „stradal” după o declarație publică Liber TV
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii satului Pelenia, raionul Drochia, a folosit o expresie care a generat critici aprinse din partea unor concurenți electorali. Oficialul a spus că scrutinul parlamentar din 28 septembrie va arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Imaginile video cu momentul respectiv au fost distribuite pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară: unii politicieni au calificat limbajul ministrului drept „stradal”, iar alții au anunțat că se vor adresa Comisiei Electorale Centrale.În discursul său, Alexei Buzu i-a îndemnat pe cei prezenți să participe activ la vot și să-i mobilizeze și pe alții: „Nu e suficient să mergeți doar voi la vot. Trebuie să discutați cu colegii, cu rudele, cu vecinii, pentru ca fiecare să înțeleagă importanța alegerilor”.Ulterior, oficialul a venit cu o reacție pe rețelele sociale, afirmând că declarațiile sale ar fi fost „scoase din context” și folosite de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus!”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ministrul nu figurează în lista electorală a formațiunii. Spre deosebire de alți șapte colegi din Guvernul Recean care și-au suspendat funcțiile pe durata campaniei, Alexei Buzu și-a păstrat mandatul de ministru.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Renato Usatîi: „Persoanele cu dizabilități trebuie să primească și pensia de vârstă, și pe cea de dizabilitate” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care statul tratează persoanele cu dizabilități, acuzând autoritățile că le pun să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Declarațiile au fost făcute la o întâlnire cu cetățenii din Sîngerei.„Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, când ajunge la pensie, este întrebată de stat: «Ori alegeți pensia de vârstă, ori pe cea de dizabilitate.» Dar ce legătură are pensia de vârstă cu pensia de dizabilitate, dacă omul a muncit o viață întreagă?! Dacă s-a întâmplat ca acea persoană să aibă un grad de dizabilitate, înseamnă că pensia de dizabilitate trebuie păstrată!”, a declarat Usatîi.El a acuzat guvernările succesive că nu oferă soluții reale pentru cetățeni și că își acoperă găurile bugetare prin taxe și sancțiuni. „Statul se menține doar prin jupuire și amenzi. Ne-au furat toți, indiferent de culoarea politică a guvernărilor. Am devenit țara amenzilor. Cum apare o problemă în buget, cum inventează amenzi și alte șiretlicuri!”, a adăugat liderul Partidului Nostru.În viitorul Parlament, formațiunea condusă de Usatîi promite să vină cu inițiative legislative care să garanteze respectarea drepturilor pensionarilor și ale persoanelor cu dizabilități. Printre obiectivele anunțate se numără: dreptul cumulativ la pensia pentru limită de vârstă și pensia de dizabilitate; introducerea în Constituție a obligativității indexării pensiilor cel puțin la nivelul inflației; stabilirea pensiei minime la nivelul salariului minim pe țară, cu creștere automată odată cu majorarea salariului minim; asigurarea ca nicio pensie să nu fie mai mică de 5000 de lei.Potrivit lui Usatîi, aceste măsuri ar aduce echitate socială și ar proteja una dintre cele mai vulnerabile categorii ale societății.
13:20
(FOTO) Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului, modernizată cu sprijinul României Liber TV
Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău a fost inaugurată după o amplă reparație capitală și dotare cu echipamente medicale moderne și mobilier nou. Investiția a fost posibilă datorită proiectului transfrontalier „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți – îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România–Republica Moldova”, implementat împreună cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui.Proiectul a fost finanțat prin Programul operațional comun România–Republica Moldova 2014–2020, cu peste 21 de milioane de lei, la care s-a adăugat sprijinul Ministerului Sănătății din Republica Moldova, în valoare de 14 milioane de lei.La evenimentul de inaugurare au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României, conducerea și personalul medical al institutului.Noua secție are o suprafață de 962 de metri pătrați și dispune de 41 de paturi, putând deservi anual aproximativ 700 de pacienți. Din iunie, aici au fost tratați deja 100 de copii născuți prematur, iar în prezent beneficiază de îngrijiri medicale 32 de nou-născuți.Secția este dotată cu echipamente de ultimă generație – incubatoare, mese de încălzire, nebulizatoare, paturi cu încălzire, mese de resuscitare și o unitate de radiografie mobilă – care asigură condiții moderne pentru tratarea și îngrijirea copiilor prematuri.Ministerul Sănătății subliniază că această realizare nu doar îmbunătățește calitatea serviciilor medicale pentru bebelușii vulnerabili și mamele lor, ci și consolidează cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul sănătății.
12:20
(VIDEO) Vladimir Cebotari: PAS își pregătește scenarii pentru a nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare Liber TV
Partidul de la guvernare este convins că nu va câștiga alegerile parlamentare, așa că vor recurge la mai multe scenarii, inclusiv să nu recunoască rezultatele scrutinului. Despre acest lucru vorbește fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care susține că PAS este într-un picaj continuu, în pofida mașinării de intimidare pe care masiv o pune în aplicare, scrie UNIMEDIA.„Chiar și cu această mașinărie a terorii pe care au inclusă la cele mai mari turații și cu fraudele din străinătate, ei înțeleg că aceste alegeri le vor pierde. Ei deja își pregătesc teren și scenarii. Partidul de la putere analizează două scenarii. Primul – să nu recunoască alegerile, dacă nu le convine. Al doilea – să provoace alegerile anticipate, după ce nu vor desemna un guvern. Nu este un mare secret, despre acest lucru s-au expus și cei apropiați guvernării”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.
10:30
Atac masiv cu drone asupra Odessei: trei civili răniți, blocuri și Palatul Sporturilor avariate Liber TV
În noaptea de 7 septembrie, forțele de ocupație ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa și suburbiei sale, provocând distrugeri majore și rănirea a trei persoane.Potrivit Procuraturii Regionale Odesa, în urma atacului au fost avariate două blocuri de locuit, un depozit cu cereale, șapte automobile și complexul sportiv și de concerte Palatul Sporturilor. Printre victime se află două femei de 73 și 27 de ani, internate la spital, precum și un bărbat de 36 de ani, care a primit îngrijiri medicale la fața locului.Serviciul pentru Situații de Urgență a confirmat că în Odesa au izbucnit incendii în mai multe locații, inclusiv într-un bloc de nouă etaje și într-un depozit. 22 de persoane au beneficiat de asistență psihologică, iar la fața locului au intervenit peste 90 de pompieri și 17 unități tehnice, în condițiile unor noi alerte aeriene.Pe strada Srednefontanskaya, unde un Shahed a lovit direct un bloc de locuințe, martorii spun că în pereții clădirii s-a format o gaură uriașă. Ferestrele din mai multe imobile din zonă au fost spulberate de suflul exploziei, iar autoritățile locale au anunțat că vor deschide un punct de sprijin pentru locatarii afectați.Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei a raportat că, în total, rușii au lansat în noaptea de 7 septembrie peste 800 de drone și rachete asupra Ucrainei: 805 drone de atac de tip Shahed și imitatoare, 9 rachete de croazieră Iskander-K și 4 rachete balistice Iskander-M/KN-23. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare sau să neutralizeze 747 drone și 4 rachete, însă cel puțin 56 de drone și 9 rachete au lovit ținte în 37 de localități din țară.Procuratura din Odesa a deschis un dosar penal pentru crime de război, în baza articolului 438 din Codul Penal al Ucrainei.
6 septembrie 2025
13:10
(VIDEO) Andrei Năstase, la 10 ani de la protestele din 2015: „Moldova are nevoie din nou de unitatea și curajul nostru” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a marcat astăzi, 6 septembrie, zece ani de la protestele din 2015, când peste 100 de mii de cetățeni au ieșit în stradă la chemarea Platformei Demnitate și Adevăr, cerând „adevăr, dreptate și demnitate”.Într-un mesaj video, Năstase a rememorat momentul pe care l-a numit „fondator” pentru mișcarea civică și politică pe care a condus-o ulterior. „A fost ziua în care oamenii au înțeles că Moldova nu este condamnată să trăiască în minciună, corupție și frică. A fost ziua în care o națiune întreagă a arătat că poate spune destul și poate revendica viitorul său”, a declarat politicianul.El a reamintit că din acel spirit s-a născut Platforma Demnitate și Adevăr, mai întâi ca mișcare civică, apoi ca forță politică, formațiune pe care a avut onoarea să o conducă în calitate de primul președinte.La 10 ani distanță, Năstase face apel la unitate în rândul forțelor proeuropene și al celor dezamăgiți de guvernările de până acum. „Fac apel către toți cei care au constituit de-a lungul anilor Platforma DA, în varianta ei civică și politică, din țară și diaspora, dar și către toți cei dezamăgiți de modul în care întreaga dreaptă proeuropeană a fost tratată. Vă chem să strângem din nou rândurile. Moldova are nevoie de unitatea și curajul nostru și credința noastră”, a subliniat candidatul independent.Năstase a evocat și mobilizările masive de după 2015, când numărul participanților la proteste a depășit 400 de mii, și a îndemnat cetățenii să se unească din nou pentru un obiectiv comun. „Astăzi putem fi și mai mulți. Să clădim o Moldova Europeană cu capul sus, liberă și unită!”, a conchis acesta.
12:30
SUA și UE discută noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul războiului din Ucraina Liber TV
Statele Unite și Uniunea Europeană pregătesc noi măsuri de presiune economică asupra Rusiei, potrivit unui material publicat de Associated Press. Pe 8 septembrie, o echipă de oficiali europeni urmează să discute cu reprezentanți ai administrației americane diferite forme de sancțiuni suplimentare.Surse citate de AP susțin că subiectul a fost abordat deja într-o convorbire între secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Publicația notează că președintele american Donald Trump este tot mai nemulțumit de lipsa progresului în oprirea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a încercat fără succes să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte negocieri directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.Deși încă din vară Trump a amenințat cu introducerea de sancțiuni în cazul în care Moscova nu va face pași către pace, acestea nu au fost aplicate. În schimb, pe 15 august, el s-a întâlnit personal cu Putin în Alaska.Pe 31 august, Washingtonul a avertizat din nou Rusia cu privire la „consecințe” dacă nu se va ajunge la un acord de pace, reacționând la atacurile masive lansate recent de Moscova asupra Ucrainei.Anterior, Politico scria că Statele Unite, mai degrabă decât Uniunea Europeană, dețin pârghiile cele mai puternice pentru a lovi economia rusă. Potrivit publicației, sancțiunile secundare împotriva țărilor care continuă să facă comerț cu Rusia ar putea afecta semnificativ capacitatea Kremlinului de a susține războiul.
11:00
(FOTO) Partidul Liberal și-a lansat campania electorală la Ungheni: „Aceste alegeri decid între Europa și întoarcerea în Imperiul Rus” Liber TV
Partidul Liberal (PL) și-a dat startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 printr-un eveniment organizat la Ungheni, „la un pas de Țara-Mamă, România”, potrivit comunicatului formațiunii.La eveniment a participat președintele PL, Mihai Ghimpu, care a subliniat miza crucială a scrutinului.„Alegerile parlamentare din 28 septembrie sunt mai importante ca niciodată, pentru că în această zi se va decide: ori continuăm cursul integrării în UE, ori ne întoarcem înapoi în cadrul Imperiului Rus de care vrem să scăpăm odată și pentru totdeauna”, a declarat liderul liberal.Ghimpu a reiterat poziția PL, conform căreia integrarea europeană a Republicii Moldova poate fi realizată cel mai eficient prin Unirea cu România, însă formațiunea va promova activ și integrarea directă în Uniunea Europeană. „Integrarea în UE nu reprezintă o piedică pentru Unirea cu România. În situația geopolitică actuală complicată, nu putem exclude faptul că Unirea cu România se poate produce înaintea integrării în UE. Acum însă, la aceste alegeri, trebuie să salvăm cursul european”, a adăugat acesta.Alături de Mihai Ghimpu, au luat cuvântul mai mulți invitați și susținători ai Partidului Liberal: Veronica Pîrlea-Conovali, scriitoare și profesoară, a numit lansarea drept un moment „istoric” și a afirmat că PL „a fost, este și va fi, până vom înfăptui Unirea”. Sergiu Bodrug, fost primar al satului Măgurele, actualmente stabilit în Franța, a vorbit despre standardele de viață din Uniunea Europeană și necesitatea aducerii lor în Republica Moldova. Ludmila Berzoi, scriitoare și profesor universitar, și-a exprimat regretul că nu a fost creat un bloc al partidelor unioniste și proeuropene și a chemat alegătorii să-și dea votul pentru PL pentru a nu „risipi voturile”. Corina Fusu, fost ministru al educației, a evidențiat beneficiile integrării europene, dar și importanța distanțării de Rusia „imperialistă” și apropierea de România.
10:00
Percheziții de amploare la Chișinău și Ungheni: bani, telefoane și carduri bancare ridicate într-un dosar de corupere a alegătorilor Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Anticorupție și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat vineri percheziții în mai multe locații, într-un dosar ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.Potrivit Poliției, investigațiile au arătat că în perioada septembrie – octombrie 2024, persoane afiliate organizației criminale „Șor” ar fi oferit sume de bani unor cetățeni pentru a-i determina să voteze pentru un anumit candidat la alegerile prezidențiale și împotriva referendumului republican constituțional.În cadrul descinderilor de astăzi, desfășurate în raionul Ungheni și în municipiul Chișinău, oamenii legii au ridicat: 10 telefoane mobile 2 laptopuri, 2 tablete și 2 calculatoare 9 dispozitive de stocare a datelor 23 de carduri bancare mijloace bănești în diferite valuteDe asemenea, au fost colectate înscrisuri de ciornă și alte materiale probatorii. Mai multe persoane au fost audiate și au oferit declarații utile anchetei.Autoritățile precizează că acțiunile de documentare continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, iar publicul va fi informat pe parcurs despre evoluția dosarului.
09:50
Ungaria respinge din nou aderarea Ucrainei la UE, în pofida argumentelor lui Zelenski Liber TV
Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, indiferent de argumentele avansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația a fost făcută vineri de ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agenția MTI.Într-o postare pe Facebook, Szijjarto a subliniat că guvernul de la Budapesta nu este influențat de pozițiile Rusiei sau ale altor state. „El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînțeles întrucât chiar și Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalți. Spre deosebire de cazul său, poziția noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”, a precizat șeful diplomației ungare.Potrivit acestuia, motivele opoziției Budapestei sunt de ordin economic și social. „Cetățenii ungari nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piața muncii și securitatea. Așadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruși, noi nu vom susține aderarea Ucrainei la UE”, a afirmat Szijjarto.Zelenski declarase anterior că a solicitat sprijinul președintelui american Donald Trump pentru a convinge premierul Viktor Orban să nu mai blocheze procesul de aderare. Orban își motivează opoziția și prin situația minorității maghiare din Transcarpatia, dar și prin tensiunile cu Bruxellesul, care a înghețat o parte din fondurile europene destinate Ungariei, invocând probleme privind statul de drept.În paralel, președintele rus Vladimir Putin a reiterat vineri că Moscova nu s-a opus niciodată integrării Ucrainei în UE, dar consideră inacceptabilă aderarea acesteia la NATO. Liderul de la Kremlin a avertizat că desfășurarea de trupe străine în Ucraina ar transforma aceste forțe în „ținte legitime” pentru armata rusă, chiar și în eventualitatea unui acord de pace.
5 septembrie 2025
19:10
Ion Ceban: „170 de mii de moldoveni au devenit mai săraci în ultimii patru ani” Liber TV
Primarul Chișinăului și liderul MAN, Ion Ceban, a criticat dur situația economică a Republicii Moldova, în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, acuzând actuala guvernare de stagnare și lipsă de competență.Potrivit acestuia, în ultimii ani, creșterea economică a țării a fost de doar 0,4%, ceea ce reprezintă „stagnare și regres”, iar inflația de 78% a redus drastic veniturile reale ale populației.„Faptul că se înregistrează mii de întreprinderi noi nu are nicio însemnătate, atâta timp cât puține rezistă și produc ceva real. Până și Ucraina, aflată în război, are indicatori economici mai buni decât Moldova”, a declarat Ceban.El a subliniat că în ultimii patru ani aproximativ 170 de mii de moldoveni au coborât sub pragul sărăciei, numărul total al celor afectați crescând de la 644 de mii la 814 mii de persoane.Liderul MAN a acuzat guvernarea că se bazează pe consultanți internaționali plătiți „zeci de mii de euro” fără rezultate concrete și a pus sub semnul întrebării competența actualilor miniștri și șefi de instituții.„Cine ne conduce azi? Miniștri sau președinți de comisii care abia au început să-și scrie CV-ul, fără să înțeleagă indicatorii de bază. Nu poți încredința țara unor oameni atât de nepregătiți. Nu e doar rușinos, e periculos pentru Republica Moldova”, a spus Ceban.În opinia sa, în aproximativ un an și jumătate Republica Moldova poate fi readusă pe calea dezvoltării, dar acest lucru ar fi posibil doar prin „ordine în toate domeniile” și printr-o echipă „corectă, competentă și profesionistă”.
17:40
Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală: „Noi revenim în competiție!” Liber TV
Partidul „Moldova Mare” a fost admis oficial în cursa electorală, însă decizia a fost luată cu o clauză de rezervă, în sensul că înregistrarea ar putea fi revocată dacă lista candidaților nu va corespunde prevederilor Codului Electoral.Conform hotărârii, formațiunea este obligată să depună o cerere de modificare a listei, dar numai în limitele permise la această etapă și cu respectarea criteriului de gen.La ședința în care s-a discutat subiectul a fost prezentă și Victoria Furtună, reprezentantă a partidului, care a criticat modul în care a fost formulată decizia. Ea a declarat că revocarea înregistrării nu este prevăzută de lege și că raportorul „instigă la încălcarea legii”.Potrivit liderului formațiunii, o listă modificată a fost deja prezentată, iar ceea ce s-a propus la vot — înregistrarea cu rezerva revocării — ar constitui „o interpretare ilegală a unei hotărâri judecătorești și o depășire a atribuțiilor”, faptă ce ar putea atrage și răspundere penală.„Noi revenim în cursa electorală! Nu pentru că ni s-a permis, ci pentru că adevărul a fost confirmat irevocabil de Curtea Supremă — CEC a comis un abuz ilegal față de partidul Moldova Mare!”, a declarat Victoria Furtună.Aceasta a subliniat că formațiunea va documenta toate acțiunile autorităților și a avertizat că „fiecare executor al acestor ordine ilegale va răspunde conform legii”.„Nu vom ceda. Nu ne vom opri. Vom continua lupta. Pentru că în spatele nostru este un viitor care aparține poporului. Adevărul e cu noi. Dumnezeu și moldovenii sunt cu noi!”, a transmis Furtună, mulțumind simpatizanților pentru susținere.
16:50
Vladimir Andronachi va petrece următoarele 30 de zile după gratii: este vizat în dosar penal pentru spălare de bani Liber TV
Judecătorii au admis astăzi, 5 septembrie, propunerea procurorilor de arestare preventivă a fostului deputat Vladimir Andronachi, într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.„Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ex-deputat. Acesta a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa sa”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.Vladimir Andronachi a fost reținut într-un dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit avocatului său, Vladimir Moșneaga, dosarul acestuia reprezintă un abuz de putere și o nouă încercare a unor grupuri de interese de a-l intimida pe clientul său. „Este un demers neîntemeiat, la fel ca întreg dosarul pe care aceștia l-au reluat subit în plină campanie electorală”, susține apărătorul. Vladimir Andronachi este cercetat în mai multe cauze penale, inclusiv în dosare conexe fraudei bancare.
15:30
Partidul Nostru vrea sancțiuni penale pentru promovarea LGBT, anunță Renato Usatîi Liber TV
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean.Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a subliniat că formațiunea pe care o conduce va promova un proiect de lege prin care să fie interzisă și sancționată penal propaganda LGBT. „Eu înțeleg că unii au primit granturi, alții au fost rugați să promoveze LGBT. Dvs aveți dreptate când spuneți că ”ce vede copilul cela, este urât”. Una din inițiativele noastre este de a interzice și răspundere penală pentru promovarea LGBT în Moldova. Eu tot timpul am fost pentru promovarea familiei tradiționale, pentru orice tradiție sănătoasă. Ei să trăiască în lumea lor”, a declarat Usatîi.Acesta a accentuat că Partidul Nostru va susține exclusiv valorile familiale tradiționale și „orice tradiție sănătoasă” în viața socială a țării.Recent au fost prezentat principalele obiective ale Partidului Politic Partidul Nostru în Parlamentul Republicii Moldova, iar una dintre cele 50 de inițiative prioritare este interzicerea propagandei LGBT în școli.
15:20
Premierul Dorin Recean anunță blocarea conturilor Irinei Vlah, invocând securitatea națională Liber TV
Premierul Dorin Recean a declarat, într-o postare publică, că Republica Moldova va aplica măsurile restrictive internaționale ale Canadei împotriva persoanelor acuzate de interferență malignă a Rusiei în țară. Printre cei vizați de decizie se află și Irina Vlah, politiciană care candidează independent la alegerile parlamentare.„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”, a scris Recean.Potrivit premierului, Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea sancțiunilor, iar Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale celor incluși pe listă.Pe lângă Irina Vlah, în vizorul autorităților au intrat Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, precum și Asociația Obștească „Scutul Poporului” și Blocul Politic Pobeda/Victorie.„Cei care încalcă legea și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător, indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, a adăugat premierul.
14:40
Năstase promite Diasporei „zero taxe pe remitențe” și „Casa mea Acasă” cu subvenții de 25% Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, și-a prezentat prioritățile și angajamentele pentru cetățenii moldoveni din diaspora, subliniind că aceștia reprezintă „inima Moldovei” și merită un parteneriat real cu statul, nu doar promisiuni de campanie.„Pentru mine, Diaspora nu este un decor de campanie. Este însăși inima Moldovei – părinții, copiii, frații și surorile noastre care au plecat nu din plăcere, ci din nevoie. Fiecare euro trimis acasă a fost o lacrimă și o noapte de muncă. Statul v-a răspuns cu birocrație, cozi la vot, colete deschise la frontieră și promisiuni de campanie. Eu vă propun un parteneriat real, cu legi clare și mecanisme transparente, care să transforme dorul în dezvoltare și sacrificiul în drepturi”, a transmis Năstase.Printre angajamentele sale pentru diasporă se regăsesc: Zero taxe și birocrație pe remitențe – comisioane plafonate, transferuri rapide și sigure. „500 pentru toți” – colete fără taxe până la 500 de euro. „Casa mea Acasă” – subvenții de până la 25% pentru locuințe, dobânzi plafonate și garanții de stat. Fondul Diasporei pentru Dezvoltare – investiții transparente în școli, drumuri, spitale și energie curată. Reprezentare reală în Parlament – circumscripție unică pentru Diaspora sau listă civică proprie, fără filtrele partidelor.Pentru implementarea acestor măsuri, candidatul independent propune o Lege-cadru Diaspora 2026, audit extern anual, un calendar clar cu primele 100 de zile dedicate facilitării coletelor și lansării unui portal digital, șase luni pentru programul „Casa mea Acasă” și 12 luni pentru primele proiecte de infrastructură și afaceri.„Oriunde trăiți, Moldova rămâne Acasă. Vă chem să transformăm împreună iubirea pentru țară în drepturi, în putere și în dezvoltare durabilă. Diaspora – o singură țară, oriunde am fi! În Parlament, voi fi vocea voastră”, a mai subliniat Andrei Năstase.
13:50
Mai multe persoane au fost la un pas de tragedie în urma exploziei unei butelii cu gaz în sectorul Ciocana din capitală Liber TV
O tragedie de proporții a fost evitată în seara zilei de 4 septembrie 2025, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor IGSU. În seara zilei de 4 septembrie, pompierii au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. Pe durata misiunii de stingere a incendiului, precum și a cercetărilor efectuate la fața locului, de către pompieri a fost depistată o butelie cu gaz lichefiat, depozitată necorespunzător într-un spațiu auxiliar al clădirii afectate. Din fericire, deflagrația a avut loc după evacuarea persoanelor și înainte ca pompierii să ajungă la focar, ulterior fiind stabilit că recipientul prezenta urme ale exploziei. În urma incendiului, au ars în totalitate acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 m², și o încăpere auxiliară, cu suprafața de 80 m². Acest incident prezintă un avertisment important privind pericolul pe care îl implică păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a buteliilor de gaz și a instalațiilor alimentate cu gaze naturale.
13:30
Zelenski, după declarațiile lui Putin despre UE: „În sfârșit auzim semnale din Rusia” Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la afirmațiile făcute de Vladimir Putin, care a recunoscut că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă „o alegere legitimă” a statului ucrainean. Declarațiile liderului rus au fost comentate de Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, transmite corespondentul UNIAN.„În sfârșit auzim semnale din Rusia, că ei deja percep aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Păcat că acceptă realitatea cu o asemenea întârziere. Încă din 2013 Rusia mergea spre această idee simplă. Dar acum acest lucru trebuie auzit și de alți mari prieteni ai Rusiei din Europa. Dacă până și Putin nu se mai opune, atunci pozițiile unor țări, în special ale Ungariei, privind clusterele de negocieri, par într-adevăr ciudate”, a declarat Zelenski.Șeful statului ucrainean a vorbit și despre discuțiile purtate cu lideri europeni și cu fostul președinte american Donald Trump, în cadrul întâlnirii „Coaliției celor doritori”. Zelenski a subliniat că Trump nu este mulțumit de faptul că unele state europene continuă să cumpere gaz rusesc.„Aceasta privește în special politica unor țări europene – Slovacia, Ungaria, și probabil altele. Astăzi voi discuta pe acest subiect cu premierul Slovaciei. Și sperăm că și alți vecini ai noștri vor înțelege aceste semnale”, a adăugat președintele ucrainean.În declarațiile sale anterioare, Putin a amintit și contextul anilor 2013–2014, precizând că integrarea Ucrainei în spațiul economic european ar fi provocat „anumite probleme” pentru Rusia și pierderi economice directe în relațiile bilaterale.
13:10
CONFIRMAT: Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Liber TV
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN. Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile. Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiției va da verdictul.Vlad Plahotniuc a fost reținut, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu, pe Aeroportul din Atena, pe 22 iulie.
