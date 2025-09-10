Permisele moldovenești, recunoscute în Italia fără a susține examene suplimentare, începând cu 8 noiembrie

08:00

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit pe ministrul Apărării și aliatul său, Sébastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, la o zi după ce Adunarea Națională a Franței a exprimat un vot de neîncredere în guvernul condus de François Bayrou. Politicianul în vârstă de 39 de ani are misiunea de a purta consultări cu partidele reprezentate în parlament pentru a ajunge la un consens asupra bugetului, a anunțat marți, 9 septembrie, Palatul Élysée de la Paris, transmite DW.