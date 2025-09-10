Peste 90% din gazele necesare pentru anul gazier 2025-2026 au fost deja contractate. Când ar putea fi revăzute tarifele

21:00

Republica Moldova se află în fața unei oportunități istorice de dezvoltare în următorii trei ani, odată cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană (UE). Succesul acestui proces depinde însă de capacitatea țării de a trece de la investițiile pe termen scurt, limitate la 12 luni, la proiecte economice și financiare de durată, de trei-cinci ani, susțin mai mulți economiști. Ei atrag atenția că fără investiții în productivitate, infrastructură și agricultură modernă, companiile și fermierii moldoveni nu vor putea concura pe piața europeană.