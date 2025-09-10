Peste 90% din gazele necesare pentru anul gazier 2025-2026 au fost deja contractate. Când ar putea fi revăzute tarifele
Radio Moldova, 10 septembrie 2025 14:30
Autoritățile au achiziționat, prin intermediul SA „Energocom”, peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025-2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
• • •
Acum 15 minute
14:40
REZOLUȚIE // Parlamentul European îndeamnă CE să deschidă negocierile de aderare cu R. Moldova # Radio Moldova
Parlamentul European a adoptat miercuri, 10 septembrie, o rezoluție prin care își exprimă solidaritatea cu Republica Moldova și sprijinul deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării în fața intensificării operațiunilor hibride și a încercărilor de destabilizare venite din partea Federației Ruse. În document se menționează că alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi un moment decisiv pentru consolidarea democrației și continuarea parcursului integrării europene.
Acum 30 minute
14:30
Peste 90% din gazele necesare pentru anul gazier 2025-2026 au fost deja contractate. Când ar putea fi revăzute tarifele # Radio Moldova
Autoritățile au achiziționat, prin intermediul SA „Energocom”, peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025-2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Acum o oră
14:20
Tokyo a decis să închidă în Rusia toate cele șase filiale ale Centrului Japonez, a anunțat secretarul general al guvernului nipon, Yoshimasa Hayashi. Motivul acestei hotărâri nu a fost precizat. Filialele se află la Moscova, Sankt Petersburg, Nijni Novgorod, Iujno-Sahalinsk, Habarovsk și Vladivostok. Potrivit agenției japoneze Kyodo, aceste centre erau un simbol al prieteniei dintre Rusia și Japonia, relatează The Moscow Times.
14:20
ELECTORALA 2025 // Unde votează moldovenii din diaspora? MAE a publicat adresele secțiilor # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a făcut publice listele cu adresele secțiilor de votare care vor fi deschise peste hotare pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Potrivit instituției, secțiile vor funcționa între orele 07:00 și 21:00, ora locală, iar cetățenii moldoveni vor putea vota indiferent de statutul pe care îl au în țara de reședință
14:00
MAI confirmă: Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie # Radio Moldova
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința de astăzi, 10 septembrie, a Guvernului.
Acum 2 ore
13:40
Borșul acru moldovenesc, dar și popcornul pentru microunde, au ajuns pe rafturile din România, Franța, Lituania și Italia, aducând unei companii din Republica Moldova exporturi de peste 46,7 milioane de lei doar în ultimul an. Lansată în 1993, afacerea s-a transformat într-un business modern și competitiv, care astăzi exportă peste 80% din producție pe piața Uniunii Europene.
13:20
Val masiv de atacuri rusești: sute de drone și zeci de rachete, lansate în noaptea trecută asupra regiunilor ucrainene # Radio Moldova
Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina în noaptea de 10 septembrie, provocând victime și distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, în regiunea Jîtomîr o persoană a murit și alta a fost rănită în urma unui atac combinat cu drone kamikaze și rachete de croazieră. Mai multe întreprinderi civile și locuințe au fost avariate.
13:20
În comuna Zâmbreni, raionul Ialoveni, urmează să fie construită o centrală electrică fotovoltaică, pe o suprafață de circa 18 ha. Aceasta și-ar putea începe activitatea peste patru ani. Guvernul a decis miercuri, 10 septembrie, să autorizeze instalarea centralei în extravilanul localității.
13:20
Echipa națională de fotbal a Boliviei păstrează șanse la calificarea la Campionatul Mondial, care ar fi primul lor turneu final din 1994 încoace. „La Verde” a învins selecționata Braziliei cu 1-0 în ultimul meci din preliminarii și a profitat de colapsul Venezuelei - 3:6 acasă, în fața Columbiei - pentru a accede pe locul 7, ce duce în mini-turneul intercontinental de calificare.
13:20
Părinții a peste 250.000 de copii din clasele I–XI au ridicat deja ajutorul de 1.000 de lei oferit de Guvern la începutul anului școlar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, până în prezent au fost accesate circa 85% din plățile transferate în acest scop.
13:10
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat miercuri, 10 septembrie, persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care nu a oferit alte detalii despre expulzare.
Acum 4 ore
12:50
De la „oprimarea religioasă” la atacuri anti-UE: cum sunt manipulați algoritmii TikTok cu videouri AI # Radio Moldova
TikTok-ul din Republica Moldova este invadat, în plină campanie electorală, de mii de clipuri video menite să alimenteze narativele dezinformării promovate de Federația Rusă. De această dată, o analiză realizată de Context.ro arată că cel puțin 128 de conturi de TikTok publică aproape exclusiv materiale generate cu inteligență artificială. Multe dintre aceste clipuri transmit mesaje care atacă Uniunea Europeană sau exploatează teme religioase.
12:40
De la „oprimarea religioasă” la „alegeri anulate”: cum sunt manipulați algoritmii TikTok cu videouri AI # Radio Moldova
TikTok-ul din Republica Moldova este invadat, în plină campanie electorală, de mii de clipuri video menite să alimenteze narativele dezinformării promovate de Federația Rusă. De această dată, o analiză realizată de Context.ro arată că cel puțin 128 de conturi de TikTok publică aproape exclusiv materiale generate cu inteligență artificială, multe dintre ele transmițând mesaje care atacă procesul electoral, Uniunea Europeană sau care vizează aspecte religioase.
12:10
Doi bărbați cu vârste de 23 și 42 de ani și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu gaze în timp ce curățau un rezervor de producere a biogazului, pe teritoriul unui depozit din satul Bardar, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 septembrie.
12:10
Încă o fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de către oamenii legii pe teritoriul țării. Întreprinderea ilegală își desfășura activitatea lângă frontiera cu România. A fost reținut un cetățean străin, se arată într-un comunicat al Serviciului Vamal.
11:50
Incident grav la frontiera NATO: Polonia anunță că a doborât drone rusești. Reacția UE # Radio Moldova
Polonia a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a activat propriile sisteme de apărare și cele NATO pentru a doborî drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei de vest. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când Varșovia confirmă utilizarea armamentului împotriva unor obiecte ostile deasupra teritoriului național, scrie Reuters.
11:50
R. Moldova își consolidează capacitățile de răspuns la crize: centru guvernamental, responsabil de coordonarea intervențiilor în situații de urgență # Radio Moldova
R. Moldova va avea o instituție specializată care va coordona autoritățile competente în situații de criză și va facilita comunicarea cu cetățenii. Guvernul a înființat miercuri, 10 septembrie, Centrul Național de Management al Crizelor, care va fi responsabil inclusiv de prevenirea și răspunsul în cazul situațiilor de urgență.
11:40
Tragedie la Ialoveni: Doi bărbați au murit intoxicați cu gaz într-un rezervor de biogaz în localitatea Bardar # Radio Moldova
Doi bărbați, de 23 și 42 de ani, și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu gaz în timp ce curățau un rezervor de producere a biogazului, pe teritoriul unui depozit din satul Bardar, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 septembrie.
11:20
Salariile curente ale angajaților CFM sunt plătite la timp, iar cele restante au fost reduse la patru luni: „Am recuperat multe lucruri pe care nu le-am făcut în ultimii ani” # Radio Moldova
Salariile restante ale celor circa 5.000 de angajați de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au fost reduse de la opt la patru luni. Totodată, la această etapă există „un grafic foarte concret de stingere a tuturor datorilor companiei”, a anunțat premierul Dorin Recean miercuri, 10 septembrie, în debutul ședinței de Guvern.
11:20
Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni împotriva băncilor străine care utilizează analogul rusesc al SWIFT – Sistemul de Transmitere a Mesajelor Financiare (SPFS). O astfel de măsură, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de restricții împotriva Rusiei, este propusă de Franța și Germania, scrie The Moscow Times, cu referire la publicația Euractiv.
11:10
Peste 90% din gazele necesare pentru anul gazier 2025 - 2026 au fost deja contractate. Când ar putea fi revăzute tarifele # Radio Moldova
Autoritățile, prin intermediul SA „Energocom”, au achiziționat peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025 - 2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, stocurile de siguranță însumează 47 de milioane de metri cubi de gaze, care urmează să fie majorate la 50 de milioane de metri cubi până la 1 octombrie.
Acum 6 ore
10:40
Peste 90% din gazele necesare pentru sezonul rece au fost deja contractate. Dorin Junghietu: „Mai avem de achiziționat 2,9 milioane de metri cubi” # Radio Moldova
Autoritățile, prin intermediul SA „Energocom”, au achiziționat peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025 - 2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, stocurile de siguranță însumează 47 de milioane de metri cubi de gaze, care urmează să fie majorate la 50 de milioane de metri cubi până la 1 octombrie.
10:30
Revista presei internaționale // Rusia testează reacția NATO, atacând Polonia; Israelul lovește aripa politică Hamas din Qatar # Radio Moldova
Presa internațională comentează noile atacuri aeriene ale Rusiei, care au vizat noaptea trecută nu doar teritoriul Ucrainei, ci și spațiul aerian al Poloniei. Mai multe publicații redau reacțiile internaționale la încălcarea spațiului aerian al NATO de către Rusia. Numirea unui nou premier în Franța, protestele violente din Nepal care au dus la căderea guvernării și primul atac israelian asupra liderilor politici Hamas din Qatar se numără printre alte teme abordate de presa străină.
10:30
Vizită de lucru în Italia: Maia Sandu se va întâlni cu Giorgia Meloni și Papa Leon al XIV-lea # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni.
10:20
„Turcia sprijină Republica Moldova”. Ambasadorul Oleg Serebrian și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Recep Tayyip Erdoğan # Radio Moldova
Noul ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, și-a prezentat marți, 9 septembrie, scrisorile de acreditare președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara.
10:10
Val masiv de atacuri rusești: sute drone și zeci de rachete, lansate în noaptea trecută asupra regiunilor ucrainene # Radio Moldova
Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina în noaptea de 10 septembrie, provocând victime și distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, în regiunea Jîtomîr o persoană a murit și alta a fost rănită în urma unui atac combinat cu drone kamikaze și rachete de croazieră. Mai multe întreprinderi civile și locuințe au fost avariate.
10:00
Revista presei // R. Moldova se apropie de un moment crucial; Elevii din regiunea transnistreană, supuși pregătirii militare obligatorii # Radio Moldova
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale citim discursul rostit marți de președinta Maia Sandu de la tribuna Parlamentului European. Șefa statului a adresat și un mesaj, în limba română, către cetățenii R. Moldova, îndemnându-i să dea dovadă de curaj și unitate pentru realizarea unui pas decisiv, alegerea unui Parlament care să ducă R. Moldova în Uniunea Europeană, notează Radio Chișinău.
10:00
Decizie CSE: despăgubiri de 100 de milioane de lei pentru fermieri și sprijin pentru locuitorii din Aluniș # Radio Moldova
Guvernul Republicii Moldova va sprijini fermierii și cetățenii care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, a anunțat premierul Dorin Recean.
09:40
Exercițiul „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”: o echipă a IGSU participă la simulări internaționale de urgențe chimice și biologice # Radio Moldova
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) participă, în perioada 6–13 septembrie, la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”, desfășurat la Riga, Letonia. Antrenamentele au loc în conformitate cu standardele Uniunii Europene și contribuie la creșterea interoperabilității și integrării instituționale a Republicii Moldova în sistemul european de protecție civilă.
09:00
Maia Sandu, discuții la Strasbourg cu liderii europeni și Alain Berset despre democrație, securitate și parcursul european al R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să preia, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În acest context, președinta Maia Sandu a avut la Strasbourg o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Discuțiile s-au axat pe pregătirile pentru preluarea mandatului, consolidarea cooperării prin Planul de Acțiuni Republica Moldova – Consiliul Europei și adoptarea unor noi măsuri pentru apărarea democrației și sporirea rezilienței în fața ingerințelor externe.
Acum 8 ore
08:30
Afacerea „născută” în pandemie: o toloacă din R. Moldova, transformată în refugiu turistic pe malul Nistrului # Radio Moldova
O toloacă de pe malul Nistrului a fost transformată într-o pensiune la Tudora, raionul Ștefan Vodă, și a devenit un loc de refugiu pentru moldoveni, precum și pentru numeroși turiști ucraineni și români. Creată în perioada pandemiei, pensiunea găzduiește evenimente culturale precum „Hai la piersici”, ateliere gastronomice, de olărit și pune la dispoziția oaspeților trei căsuțe, dintre care una este ecologică.
08:10
Politolog: Prin războiul hibrid declanșat împotriva R. Moldova, Rusia atacă Uniunea Europeană și valorile democratice # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne în prima linie a confruntării cu influența hibridă a Federației Ruse, iar alegerile din 28 septembrie reprezintă nu doar o probă pentru democrația internă, ci și un test de securitate pentru întreaga regiune. Politologul Laurențiu Pleșca a declarat, în cadrul unei ediții speciale de la postul Moldova 1, că Moscova și-a sofisticat metodele de destabilizare, folosind corupția electorală, dezinformarea și infiltrarea în instituții drept arme strategice împotriva statelor din Uniunea Europeană (UE).
08:00
Sébastien Lecornu a fost numit în funcția de prim-ministru al Franței de către președintele Emmanuel Macron # Radio Moldova
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit pe ministrul Apărării și aliatul său, Sébastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, la o zi după ce Adunarea Națională a Franței a exprimat un vot de neîncredere în guvernul condus de François Bayrou. Politicianul în vârstă de 39 de ani are misiunea de a purta consultări cu partidele reprezentate în parlament pentru a ajunge la un consens asupra bugetului, a anunțat marți, 9 septembrie, Palatul Élysée de la Paris, transmite DW.
07:40
Incident grav la frontiera NATO: Polonia anunță că a doborât drone rusești și califică încălcarea spațiului său aerian drept „act de agresiune” # Radio Moldova
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile sisteme de apărare și cele NATO pentru a doborî drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei de vest. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când Varșovia confirmă utilizarea armamentului împotriva unor obiecte ostile deasupra teritoriului național, scrie Reuters.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Ursula von der Leyen: discurs despre starea UE în fața unui Parlament European ostil # Radio Moldova
Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, dar de data asta se anunță un discurs al șefei Comisiei UE pe un fundal foarte animat. Miercuri, 10 septembrie, Ursula von der Leyen își va citi discursul anual despre „starea Uniunii” în fața unui Parlament European furios și indisciplinat, care vrea să-și exprime lunga listă de nemulțumiri la fel de mult cât vrea să-i asculte planurile de reformă a funcționării instituțiilor UE.
07:30
Peste 100 de delegați din 50 de țări – experți în medicină, turism și inovație vor participa la Chișinău la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, în perioada 25-28 septembrie.
Acum 24 ore
00:10
Antirecord! Naționala de fotbal a Republicii Moldova a fost zdrobită de reprezentativa Norvegiei, scor 1-11 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori”.
9 septembrie 2025
23:40
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. Norvegia a câștigat meciul cu 11-1 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
23:30
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. După 85 de minute, Norvegia conduce cu 10-1 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
23:20
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. După 77 de minute, Norvegia conduce cu 8-1 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
23:00
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. După 55 de minute, Norvegia conduce cu 6-0 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
22:40
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. La pauză, Norvegia conduce cu 5-0 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
22:30
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. Norvegia conduce cu 4-0 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
22:10
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. Norvegia conduce cu 2-0 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
21:40
FILIT // Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău, în perioada 25-28 septembrie # Radio Moldova
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025.
21:40
Consumul de alcool în timpul sarcinii are urmări grave asupra fătului, atenționează specialiștii # Radio Moldova
Pe 9 septembrie, este marcată Ziua internațională de conștientizare a spectrului tulburărilor alcoolice fetale, dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la riscul consumului de alcool în timpul sarcinii. Cu această ocazie, a fost lansat proiectul „Oportunități în profilaxia tulburărilor alcoolice fetale”, care include campanii de informare, precum și instruiri pentru 200 de specialiști.
21:30
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși într-un atac aerian efectuat marți, 9 septembrie, de Israel la Doha, Qatar. Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile, scrie Euronews.
21:00
Atenționare de călătorie în Franța: grevă generală, anunțată de sindicate pentru 10 septembrie # Radio Moldova
Atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, este anunțată o grevă generală.
21:00
A condus, însă a pierdut: echipa de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul grupei D, jucat la Nisporeni, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 2:3 în fața Slovaciei, deși au condus la pauză.
21:00
Opinie: „Principala problemă a economiei moldovenești - lipsa investițiilor pe termen lung” # Radio Moldova
Republica Moldova se află în fața unei oportunități istorice de dezvoltare în următorii trei ani, odată cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană (UE). Succesul acestui proces depinde însă de capacitatea țării de a trece de la investițiile pe termen scurt, limitate la 12 luni, la proiecte economice și financiare de durată, de trei-cinci ani, susțin mai mulți economiști. Ei atrag atenția că fără investiții în productivitate, infrastructură și agricultură modernă, companiile și fermierii moldoveni nu vor putea concura pe piața europeană.
