UE pregătește interdicții extinse asupra băncilor și comerțului cu petrol al Rusiei
Radio Moldova, 10 septembrie 2025 11:20
Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni împotriva băncilor străine care utilizează analogul rusesc al SWIFT – Sistemul de Transmitere a Mesajelor Financiare (SPFS). O astfel de măsură, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de restricții împotriva Rusiei, este propusă de Franța și Germania, scrie The Moscow Times, cu referire la publicația Euractiv.
• • •
Acum 5 minute
11:40
Tragedie la Ialoveni: Doi bărbați au murit intoxicați cu gaz într-un rezervor de biogaz în localitatea Bardar # Radio Moldova
Doi bărbați, de 23 și 42 de ani, și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu gaz în timp ce curățau un rezervor de producere a biogazului, pe teritoriul unui depozit din satul Bardar, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 septembrie.
Acum 30 minute
11:20
Salariile curente ale angajaților CFM sunt plătite la timp, iar cele restante au fost reduse la patru luni: „Am recuperat multe lucruri pe care nu le-am făcut în ultimii ani” # Radio Moldova
Salariile restante ale celor circa 5.000 de angajați de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au fost reduse de la opt la patru luni. Totodată, la această etapă există „un grafic foarte concret de stingere a tuturor datorilor companiei”, a anunțat premierul Dorin Recean miercuri, 10 septembrie, în debutul ședinței de Guvern.
11:20
Acum o oră
11:10
Peste 90% din gazele necesare pentru anul gazier 2025 - 2026 au fost deja contractate. Când ar putea fi revăzute tarifele # Radio Moldova
Autoritățile, prin intermediul SA „Energocom”, au achiziționat peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025 - 2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, stocurile de siguranță însumează 47 de milioane de metri cubi de gaze, care urmează să fie majorate la 50 de milioane de metri cubi până la 1 octombrie.
Acum 2 ore
10:40
10:30
Revista presei internaționale // Rusia testează reacția NATO, atacând Polonia; Israelul lovește aripa politică Hamas din Qatar # Radio Moldova
Presa internațională comentează noile atacuri aeriene ale Rusiei, care au vizat noaptea trecută nu doar teritoriul Ucrainei, ci și spațiul aerian al Poloniei. Mai multe publicații redau reacțiile internaționale la încălcarea spațiului aerian al NATO de către Rusia. Numirea unui nou premier în Franța, protestele violente din Nepal care au dus la căderea guvernării și primul atac israelian asupra liderilor politici Hamas din Qatar se numără printre alte teme abordate de presa străină.
10:30
10:20
10:10
Val masiv de atacuri rusești: sute drone și zeci de rachete, lansate în noaptea trecută asupra regiunilor ucrainene # Radio Moldova
Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina în noaptea de 10 septembrie, provocând victime și distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, în regiunea Jîtomîr o persoană a murit și alta a fost rănită în urma unui atac combinat cu drone kamikaze și rachete de croazieră. Mai multe întreprinderi civile și locuințe au fost avariate.
10:00
Revista presei // R. Moldova se apropie de un moment crucial; Elevii din regiunea transnistreană, supuși pregătirii militare obligatorii # Radio Moldova
Pe primele pagini ale publicațiilor naționale citim discursul rostit marți de președinta Maia Sandu de la tribuna Parlamentului European. Șefa statului a adresat și un mesaj, în limba română, către cetățenii R. Moldova, îndemnându-i să dea dovadă de curaj și unitate pentru realizarea unui pas decisiv, alegerea unui Parlament care să ducă R. Moldova în Uniunea Europeană, notează Radio Chișinău.
10:00
Acum 4 ore
09:40
Exercițiul „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”: o echipă a IGSU participă la simulări internaționale de urgențe chimice și biologice # Radio Moldova
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) participă, în perioada 6–13 septembrie, la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”, desfășurat la Riga, Letonia. Antrenamentele au loc în conformitate cu standardele Uniunii Europene și contribuie la creșterea interoperabilității și integrării instituționale a Republicii Moldova în sistemul european de protecție civilă.
09:00
08:30
08:10
08:00
Acum 6 ore
07:40
07:30
07:30
Peste 100 de delegați din 50 de țări – experți în medicină, turism și inovație vor participa la Chișinău la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, în perioada 25-28 septembrie.
Acum 12 ore
00:10
9 septembrie 2025
23:40
23:30
23:20
23:00
Acum 24 ore
22:40
22:30
22:10
21:40
21:40
21:30
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși într-un atac aerian efectuat marți, 9 septembrie, de Israel la Doha, Qatar. Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile, scrie Euronews.
21:00
21:00
21:00
20:40
20:30
20:20
19:50
Cel puțin 22 persoane au decedat și peste trei sute au fost rănite luni în Nepal, după ce protestele mișcării „Generația Z” au degenerat în violențe. La Kathmandu, manifestanții au pătruns în clădirea Parlamentului, denunțând corupția, apatia politică și restricțiile impuse rețelelor sociale. Demonstranții au incendiat mai multe clădiri, inclusiv locuințe ale unor miniștri. Premierul nepalez a demisionat.
19:40
19:10
A Moldovan politician's remarks about an MP's ethnicity have been condemned as racist by NGOs and experts.
19:00
18:50
18:40
18:20
18:00
17:50
17:40
17:20
17:10
16:50
16:30
