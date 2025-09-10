Salariile curente ale angajaților CFM sunt plătite la timp, iar cele restante au fost reduse la patru luni: „Am recuperat multe lucruri pe care nu le-am făcut în ultimii ani”

17:20

Republica Moldova și Ucraina merg umăr la umăr pe calea integrării europene, iar această apropiere aduce beneficii ambelor țări. Cu cât Chișinăul este mai puternic ancorat în parcursul european, cu atât mai sigură devine și perspectiva Ucrainei. „Cu un guvern prorus la Chișinău Ucrainei i-ar fi mult mai greu”, a explicat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, menționând că și pentru R. Moldova este un avantaj faptul că vecinul său își dorește integrarea europeană. Declarația europarlamentarului a fost făcută după discursul președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.