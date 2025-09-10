Expert: Majoritatea concurenților electorali se poziționează anti-PAS

16:40

„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează.”Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor parlamentari […] Articolul Ion Chicu critică Parlamentul: „63 de deputați au votat eliberarea criminalilor fără să știe ce fac” apare prima dată în Subiectul Zilei.