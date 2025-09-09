UE extinde sancțiunile: companii kazake sancționate pentru facilitarea importurilor rusești de materiale interzise

15:20

Într-un video difuzat pe rețele, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” la adresa criticilor PAS și apare la o acțiune politică, deși nu e suspendat din funcție. CEC nu s-a autosesizat până acum. Într-o înregistrare video difuzată pe rețelele sociale, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu susțin PAS și participând la o acțiune de campanie. Până la […] Articolul Într-un video difuzat pe rețele, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” la adresa criticilor PAS și apare la o acțiune politică, deși nu e suspendat din funcție. CEC nu s-a autosesizat până acum. apare prima dată în Subiectul Zilei.