Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței
Subiectul Zilei, 10 septembrie 2025 16:10
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor […] Articolul Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 15 minute
16:10
Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței # Subiectul Zilei
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor […] Articolul Trădare în structurile de securitate: Bălan, fost ofițer SIS, ajunge în fața instanței apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
16:00
Accident în lanț pe bulevardul Grigore Vieru: Cinci mașini implicate, nicio victimă # Subiectul Zilei
Un accident în lanț s-a produs în seara zilei de 9 septembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din sectorul Râșcani al Capitalei, în urma căruia cinci autoturisme au fost avariate. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în coliziune au fost implicate: Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar mașinile nu au suferit avarii grave, conform […] Articolul Accident în lanț pe bulevardul Grigore Vieru: Cinci mașini implicate, nicio victimă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
14:30
Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor # Subiectul Zilei
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte negative adânci asupra copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică că bullyingul este diferit de un conflict obișnuit între egali, fiind un atac repetat al unei persoane „mai puternice” asupra uneia „mai slabe”, cu scopul de […] Articolul Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
14:20
Ceban cere mai multă responsabilitate de la guvern: „Să trăiască jumătate de an cu pensia minimă” # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate. […] Articolul Ceban cere mai multă responsabilitate de la guvern: „Să trăiască jumătate de an cu pensia minimă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele ”GOST” pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior ”GOST” era o „Constituție a calității”, care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de […] Articolul Usatîi: „Laptele era lapte, cârnațul era cârnaț. Vom readuce standardele GOST” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Andrei Năstase promite sprijin real pentru diasporă: Subvenții, dobânzi plafonate și transferuri fără taxe # Subiectul Zilei
Candidatul independent Andrei Năstase își concentrează campania electorală pe o componentă deseori neglijată – diaspora moldovenească. Într-un apel direct către cetățenii aflați peste hotare, Năstase propune un set de măsuri clare și aplicabile, menite să transforme relația dintre stat și diaspora într-un parteneriat autentic. „Diaspora nu este o temă de campanie, ci o parte esențială […] Articolul Andrei Năstase promite sprijin real pentru diasporă: Subvenții, dobânzi plafonate și transferuri fără taxe apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Angajamentele sociale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru o societate echitabilă # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Articolul Angajamentele sociale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru o societate echitabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Două zile cu trafic oprit la Vama Costești–Stânca: lucrări tehnice la baraj suspendă traficul între 08:00–16:00 # Subiectul Zilei
Traversarea frontierei moldo-române prin punctul vamal Costești–Stânca va fi restricționată pentru două zile consecutive. Măsura, impusă în intervalul orar 08:00–16:00, este necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice la infrastructura barajului Stânca–Costești. În această perioadă, traficul rutier nu va fi permis, ceea ce va duce la creșteri semnificative ale timpilor de așteptare și la perturbări în […] Articolul Două zile cu trafic oprit la Vama Costești–Stânca: lucrări tehnice la baraj suspendă traficul între 08:00–16:00 apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Chișinăul declară război poluării: experți și autorități caută soluții pentru un aer mai curat # Subiectul Zilei
Un seminar amplu dedicat îmbunătățirii calității aerului a avut loc la Chișinău, reunind specialiști din domeniul mediului, reprezentanți ai autorităților publice, activiști ecologiști, dar și membri ai comunității academice. Evenimentul a fost organizat în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de poluarea aerului în marile orașe și de impactul acestui fenomen asupra sănătății populației. Participanții […] Articolul Chișinăul declară război poluării: experți și autorități caută soluții pentru un aer mai curat apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Ceban acuză PAS de autoritarism și avertizează: „Alegătorii merită un proces corect” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională și primar al Chișinăului, a lansat acuzații directe la adresa PAS, susținând că partidul de guvernământ ar pregăti fraudarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-o declarație publică, el a criticat intențiile guvernării de a controla procesul electoral prin influențe asupra instituțiilor statului, implicarea resurselor administrative și restrângerea accesului […] Articolul Ceban acuză PAS de autoritarism și avertizează: „Alegătorii merită un proces corect” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
12:10
Echipa U21 a Moldovei suferă a doua înfrângere în campania de calificare la EURO 2027 # Subiectul Zilei
Naționala de tineret a Republicii Moldova a înregistrat o nouă înfrângere în preliminariile Campionatului European U21, după ce a pierdut în meciul susținut cu Irlanda. Dacă debutul campaniei a fost unul pozitiv, cu o victorie convingătoare în fața Andorrei (3‑0), de această dată juniorii moldoveni au cedat pe teren propriu, reușind doar să deschidă scorul, […] Articolul Echipa U21 a Moldovei suferă a doua înfrângere în campania de calificare la EURO 2027 apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar # Subiectul Zilei
Comisia Electorală Centrală a stabilit tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Vor fi tipărite în total peste 2,7 milioane de buletine, majoritatea în limba română, reflectând structura lingvistică a țării. Din totalul de 2.772.255 buletine, aproximativ 2,17 milioane vor fi în limba română, în timp ce buletinele în limba rusă vor […] Articolul CEC aprobă tirajul buletinelor de vot în mai multe limbi pentru scrutinul parlamentar apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Colaborare între Educație și Interne pentru un mediu școlar sigur și fără violență # Subiectul Zilei
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova au lansat un parteneriat pentru prevenirea și combaterea violenței în școli. Această colaborare vizează crearea unui mediu educațional sigur și incluziv, prin implementarea unor măsuri concrete și eficiente. În cadrul acestui parteneriat, cadrele didactice vor colabora strâns cu polițiștii pentru a identifica […] Articolul Colaborare între Educație și Interne pentru un mediu școlar sigur și fără violență apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Un fost oficial de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de autoritățile române sub suspiciunea de trădare și colaborare cu un serviciu secret străin. Alexandru Balan, fost adjunct al SIS, este acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri KGB din Belarus. Reținerea a avut loc […] Articolul Scandal de spionaj: Fost ofițer SIS, reținut pentru trădare în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
10:00
Lipsa investițiilor pe termen lung frânează dezvoltarea economică a Moldovei, avertizează experții # Subiectul Zilei
Economia Republicii Moldova se confruntă cu un blocaj tot mai vizibil, iar principala cauză identificată de specialiști este lipsa investițiilor pe termen lung. În ciuda potențialului existent, țara rămâne vulnerabilă în fața crizelor externe și a instabilității interne, iar investițiile, în special cele strategice, continuă să fie insuficiente. Datele recente arată că ritmul de creștere […] Articolul Lipsa investițiilor pe termen lung frânează dezvoltarea economică a Moldovei, avertizează experții apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Eveniment sportiv istoric: Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo pentru tineret # Subiectul Zilei
Sportul moldovenesc marchează un moment de referință: Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani va avea loc pentru prima dată în Republica Moldova. Între 31 octombrie și 2 noiembrie, tineri judocani de top din întreaga Europă vor concura la Chișinău, în cadrul unui eveniment de elită găzduit de Chișinău Arena. Această realizare […] Articolul Eveniment sportiv istoric: Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo pentru tineret apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
03:30
Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” # Subiectul Zilei
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC […] Articolul Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
19:00
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, […] Articolul Partidul Nostru reclamă implicarea ministrului Alexei Buzu în campania electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure # Subiectul Zilei
Autoritățile din Transnistria au decis să adopte amendamente importante la legislația existentă privind reglementarea exportului de materii prime strategice, vizând în special exportul ilegal de metale neferoase și lemn de foc. Potrivit noilor reglementări, sancțiunile aplicate celor care transportă și exportă ilegal aceste resurse vor fi mult mai drastice, în scopul descurajării activităților ilegale și […] Articolul Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Centrul de Sănătate Nisporeni a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor medicale oferite comunității prin dotarea cu un ultrasonograf general performant. Achiziția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care a investit peste 380.000 de lei din fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor publici […] Articolul Investiție semnificativă în sănătatea comunității din Nisporeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului # Subiectul Zilei
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte”„CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar sprijinul […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Justiția a pronunțat o sentință într-un dosar de mare vizibilitate, care vizează fosta președintă a organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid Politic „Șor”. Aceasta a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat — acuzație cu implicații grave asupra integrității procesului democratic. Investigațiile au demonstrat că, […] Articolul Lideră „Șor” din Glodeni, condamnată pentru bani ilegali apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Federația Rusă vizează capturarea țării prin intermediul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ea a subliniat că acest scrutin este „cel mai decisiv din istoria noastră”, având implicații majore pentru securitatea regională și integrarea europeană a Moldovei. Maia Sandu a […] Articolul Maia Sandu denunță un „război hibrid” al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
15:30
Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” # Subiectul Zilei
La Strasbourg, în fața eurodeputaților, președinta Maia Sandu a rostit un discurs istoric pentru Republica Moldova. După ani de muncă, reforme și eforturi diplomatice, Uniunea Europeană a aprobat în mod oficial deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, un pas considerat de lidera de la Chișinău drept „un vis transformat în realitate”. „Suntem europeni prin istorie, […] Articolul Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. Este […] Articolul Berlinschii: „Parlamentul trebuie să fie curajos și aproape de oameni” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
„Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în mai multe secții. Potrivit lui, aceeași metodă ar urma să fie aplicată și în actuala campanie parlamentară. „Așa planifică să facă și în campania parlamentară: […] Articolul „Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene # Subiectul Zilei
Doina Nistor a evidențiat că Republica Moldova și-a consolidat orientarea europeană după lecții dure în relația cu Rusia, ale cărei embargouri au zdruncinat exporturile tradiționale. „Embragourile au fost un semnal de alarmă: dacă vrem stabilitate economică, trebuie să ne adaptăm și să ne deschidem spre Europa”, a explicat ministra. Industria vinului a fost zguduită în trecut, […] Articolul După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene # Subiectul Zilei
O dramă a devenit vizibilă la periferia Moscovei — o stație de carburanți, esențială furnizorilor locali și serviciilor de urgență, a fost lovită de drone ucrainene, generând un incendiu major și declanșând reacții urgente din partea autorităților ruse. Incidentul semnalează o nouă etapă în strategia ucraineană, cu atacuri planificate asupra infrastructurii critice care asigură funcționalitatea […] Articolul Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […] Articolul Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale # Subiectul Zilei
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, […] Articolul Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate # Subiectul Zilei
Un incident cu potențial riscant alertează din nou asupra importanței utilizării responsabile a serviciului unic de urgență 112. Un bărbat din Soroca, aflat sub influența alcoolului, a apelat inutil poliția și ambulanța, generând mobilizarea echipajelor în lipsa unei situații reale de urgență. Ajuns în atenția autorităților, cazul a fost judecat fără prezența apelantului sau a […] Articolul Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un incident rutier alarmant subliniază cât de vulnerabilă poate deveni traficul atunci când participanții conduc sub influența substanțelor interzise. O șoferiță de BMW a fost depistată consumând simultan trei droguri – situație care ridică serioase semne de întrebare asupra siguranței publice. Cu un comportament instabil și periculos în trafic, aceasta nu doar și-a pus propria […] Articolul Pericol major în trafic: șoferiță BMW testată pozitiv la trei droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Drama din Coșernița: un tânăr găsit spânzurat la domiciliu — ancheta în desfășurare # Subiectul Zilei
Un incendiu de durere a cuprins satul Coșernița, Criuleni, după descoperirea tragică a unui tânăr spânzurat pe prispa casei sale, în dimineața zilei de 11 mai 2025. Fără semne externe de violență, cazul pare a fi unul extrem de grav, iar ancheta poliției vizează stabilirea tuturor circumstanțelor: de la motivele care l-au împins spre gestul […] Articolul Drama din Coșernița: un tânăr găsit spânzurat la domiciliu — ancheta în desfășurare apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Moldova își marchează debutul pe scena fintech internațională: conferință la Chișinău pentru revoluția piețelor financiare # Subiectul Zilei
Într-o mișcare istorică pentru sectorul său financiar, Moldova găzduiește pe 19 septembrie 2025 conferința „New Technology for Old Markets” — un eveniment internațional dedicat tehnologiei financiare ce aduce în dialog experți, decidenți și cercetători din diverse colțuri ale lumii. Inițiativa este susținută în comun de băncile centrale din Moldova, România și Franța. Scopul conferinței este […] Articolul Moldova își marchează debutul pe scena fintech internațională: conferință la Chișinău pentru revoluția piețelor financiare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
UE extinde sancțiunile: companii kazake sancționate pentru facilitarea importurilor rusești de materiale interzise # Subiectul Zilei
În noile măsuri adoptate, Uniunea Europeană a inclus companii kazake în lista entităților sancționate, sub acuzația că au contribuit la evadarea embargourilor prin reexporturi de tehnologii sensibile către Rusia. Exporturile provenite din UE către Kazahstan conțin, avertizează Bruxelles-ul, componente utilizabile militar — și aceasta a crescut semnificativ în ultimii ani. Kazahstanul, aflat în centrul unei […] Articolul UE extinde sancțiunile: companii kazake sancționate pentru facilitarea importurilor rusești de materiale interzise apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Băuturile energizante au devenit o alegere frecventă în rândul tinerilor care caută un plus de energie sau concentrare rapidă. Totuși, specialiștii avertizează că aceste produse pot avea efecte negative serioase asupra sănătății. Cofeina, guarana și alți compuși stimulanți afectează sistemul nervos și cardiovascular, provocând agitație, insomnie, creșterea tensiunii arteriale și chiar palpitații. În plus, nivelul […] Articolul Pericolul din dozele de energie: ce riscuri ascund băuturile energizante apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
După șase ani de incertitudine, autoritățile cehe au reușit să-l identifice și să-l aresteze pe șoferul unei mașini de curse de tip monopost. Incidentul inițial s-a petrecut în 2019, când vehiculul — purtând culorile roșii și emblema Ferrari — a fost observat în trafic, dar șoferul, care purta cască, a rămas neidentificat. Abia recent, mașina […] Articolul Peste 6 ani: Șoferul unei mașini de curse, în sfârșit arestat apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Franța în haos politic: prim‑ministrul pierde votul de încredere și demisia pare iminentă # Subiectul Zilei
François Bayrou, actualul prim‑ministru al Franței, a pierdut recent un vot de încredere în Adunarea Națională, marcând cel mai recent episod al unei instabilități politice tot mai accentuate din țară. El este al patrulea prim‑ministru numit de Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani și se află acum într‑o situație critică, la doar câteva […] Articolul Franța în haos politic: prim‑ministrul pierde votul de încredere și demisia pare iminentă apare prima dată în Subiectul Zilei.
03:30
Municipiul Ungheni semnează o Scrisoare de intenție pentru colaborare cu orașul turc Izmit # Subiectul Zilei
Municipiul Ungheni a stabilit un nou parteneriat internațional cu orașul Izmit din Turcia, în urma vizitei primarului Vitalie Vrabie la Izmit, unde a fost invitat de Uniunea Mondială de Folclor (IGF). În cadrul întrevederii cu primărița Izmitului, Fatma Kaplan Hürriyet, a fost semnată o Scrisoare de intenție care marchează începutul unei colaborări bilaterale între cele […] Articolul Municipiul Ungheni semnează o Scrisoare de intenție pentru colaborare cu orașul turc Izmit apare prima dată în Subiectul Zilei.
8 septembrie 2025
17:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova # Subiectul Zilei
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să […] Articolul Blocul electoral ALTERNATIVA și-a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a avut o întâlnire importantă cu Deren Derya, șeful departamentului pentru Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Belarus din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta a fost prima vizită oficială a lui Deren Derya la Chișinău după preluarea funcției la începutul lunii septembrie. În cadrul discuțiilor, […] Articolul Valeriu Mija, în discuții cu un oficial european despre aderarea Moldovei la UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Cercetare penală pentru un bărbat care a încercat să introducă ilegal o armă în România # Subiectul Zilei
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, în vârstă de 50 de ani, este cercetat penal în România după ce a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu o armă neletală și muniție nedeclarată. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:15. În urma unui control amănunțit […] Articolul Cercetare penală pentru un bărbat care a încercat să introducă ilegal o armă în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Tentativă de trafic de droguri dejucată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe: 819 pastile și peste 400 g de pulbere confiscate # Subiectul Zilei
Poliția de Frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, a reușit să oprească o tentativă de trafic de droguri în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma controalelor, un cetățean ucrainean în vârstă de 58 de ani a fost prins având asupra sa 819 […] Articolul Tentativă de trafic de droguri dejucată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe: 819 pastile și peste 400 g de pulbere confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului # Subiectul Zilei
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru […] Articolul Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației europene # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs oficial în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Intervenția este programată pentru ora 13:00, ora Chișinăului (12:00 ora locală), și va avea loc în contextul dezbaterilor privind reziliența democrațiilor europene în fața noilor amenințări. Potrivit anunțului oficial, Maia Sandu va vorbi despre provocările […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Igor Cujba, Partidul Nostru, apel emoționant către diasporă: Fraților, veniți acasă! Doar acasă veți fi apreciați și iubiți! # Subiectul Zilei
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru, apel emoționant către diasporă: Fraților, veniți acasă! Doar acasă veți fi apreciați și iubiți! apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Răsturnare la Colbasna: Tânără la volan pierde controlul, patru persoane ajung la spital # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, în satul Colbasna din raionul Râbnița, Republica Moldova, un accident rutier grav s-a soldat cu patru persoane rănite după răsturnarea unui automobil. Incidentul s-a produs în jurul orei târzii, când șoferița — o tânără de 23 de ani — conducea un Mercedes cu viteză excesivă și a pierdut controlul volanului. Mașina a ieșit […] Articolul Răsturnare la Colbasna: Tânără la volan pierde controlul, patru persoane ajung la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr […] Articolul ALTERNATIVA la Comrat: soluții pentru crize, unitate și respect față de Găgăuzia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # Subiectul Zilei
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de […] Articolul Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.