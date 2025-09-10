Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali”
Subiectul Zilei, 10 septembrie 2025 03:30
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC […] Articolul Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
03:30
Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” # Subiectul Zilei
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC […] Articolul Ion Ceban: „CEC trebuie să-și facă atribuțiile, nu să trimită avertizări concurenților electorali” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
19:00
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, […] Articolul Partidul Nostru reclamă implicarea ministrului Alexei Buzu în campania electorală apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure # Subiectul Zilei
Autoritățile din Transnistria au decis să adopte amendamente importante la legislația existentă privind reglementarea exportului de materii prime strategice, vizând în special exportul ilegal de metale neferoase și lemn de foc. Potrivit noilor reglementări, sancțiunile aplicate celor care transportă și exportă ilegal aceste resurse vor fi mult mai drastice, în scopul descurajării activităților ilegale și […] Articolul Transnistria intensifică lupta împotriva exportului ilegal de metale neferoase și lemn de foc prin sancțiuni mai dure apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Centrul de Sănătate Nisporeni a făcut un pas important spre modernizarea serviciilor medicale oferite comunității prin dotarea cu un ultrasonograf general performant. Achiziția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care a investit peste 380.000 de lei din fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor publici […] Articolul Investiție semnificativă în sănătatea comunității din Nisporeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului # Subiectul Zilei
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte”„CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar sprijinul […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a discutat cu locuitorii din Rîșcani despre viitorul Chișinăului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Justiția a pronunțat o sentință într-un dosar de mare vizibilitate, care vizează fosta președintă a organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid Politic „Șor”. Aceasta a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat — acuzație cu implicații grave asupra integrității procesului democratic. Investigațiile au demonstrat că, […] Articolul Lideră „Șor” din Glodeni, condamnată pentru bani ilegali apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Într-un discurs susținut în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că Federația Rusă vizează capturarea țării prin intermediul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ea a subliniat că acest scrutin este „cel mai decisiv din istoria noastră”, având implicații majore pentru securitatea regională și integrarea europeană a Moldovei. Maia Sandu a […] Articolul Maia Sandu denunță un „război hibrid” al Rusiei pentru destabilizarea Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” # Subiectul Zilei
La Strasbourg, în fața eurodeputaților, președinta Maia Sandu a rostit un discurs istoric pentru Republica Moldova. După ani de muncă, reforme și eforturi diplomatice, Uniunea Europeană a aprobat în mod oficial deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, un pas considerat de lidera de la Chișinău drept „un vis transformat în realitate”. „Suntem europeni prin istorie, […] Articolul Maia Sandu, mesaj istoric din inima Europei: „Suntem europeni, iar astăzi UE ne-a spus un ‘da’ hotărât” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. Este […] Articolul Berlinschii: „Parlamentul trebuie să fie curajos și aproape de oameni” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
14:50
„Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în mai multe secții. Potrivit lui, aceeași metodă ar urma să fie aplicată și în actuala campanie parlamentară. „Așa planifică să facă și în campania parlamentară: […] Articolul „Vor să repete schema de la locale”: Ion Ceban acuză PAS de planuri de fraudare a alegerilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene # Subiectul Zilei
Doina Nistor a evidențiat că Republica Moldova și-a consolidat orientarea europeană după lecții dure în relația cu Rusia, ale cărei embargouri au zdruncinat exporturile tradiționale. „Embragourile au fost un semnal de alarmă: dacă vrem stabilitate economică, trebuie să ne adaptăm și să ne deschidem spre Europa”, a explicat ministra. Industria vinului a fost zguduită în trecut, […] Articolul După embargouri: Moldova își reconstruiește economia pe piețe sigure și standarde europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene # Subiectul Zilei
O dramă a devenit vizibilă la periferia Moscovei — o stație de carburanți, esențială furnizorilor locali și serviciilor de urgență, a fost lovită de drone ucrainene, generând un incendiu major și declanșând reacții urgente din partea autorităților ruse. Incidentul semnalează o nouă etapă în strategia ucraineană, cu atacuri planificate asupra infrastructurii critice care asigură funcționalitatea […] Articolul Vulnerabilitatea energetică a Moscovei expusă: stație de carburanți lovită de drone ucrainene apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […] Articolul Un plan curajos pentru Moldova: ALTERNATIVA promite echitate, dezvoltare și stabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale # Subiectul Zilei
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, […] Articolul Primarul din Rîșcani cere ca banii consiliilor raionale să fie redirecționați către proiecte locale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate # Subiectul Zilei
Un incident cu potențial riscant alertează din nou asupra importanței utilizării responsabile a serviciului unic de urgență 112. Un bărbat din Soroca, aflat sub influența alcoolului, a apelat inutil poliția și ambulanța, generând mobilizarea echipajelor în lipsa unei situații reale de urgență. Ajuns în atenția autorităților, cazul a fost judecat fără prezența apelantului sau a […] Articolul Bărbat din Soroca amendat cu 2000 lei pentru apel fals la 112, făcut în stare de ebrietate apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un incident rutier alarmant subliniază cât de vulnerabilă poate deveni traficul atunci când participanții conduc sub influența substanțelor interzise. O șoferiță de BMW a fost depistată consumând simultan trei droguri – situație care ridică serioase semne de întrebare asupra siguranței publice. Cu un comportament instabil și periculos în trafic, aceasta nu doar și-a pus propria […] Articolul Pericol major în trafic: șoferiță BMW testată pozitiv la trei droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Drama din Coșernița: un tânăr găsit spânzurat la domiciliu — ancheta în desfășurare # Subiectul Zilei
Un incendiu de durere a cuprins satul Coșernița, Criuleni, după descoperirea tragică a unui tânăr spânzurat pe prispa casei sale, în dimineața zilei de 11 mai 2025. Fără semne externe de violență, cazul pare a fi unul extrem de grav, iar ancheta poliției vizează stabilirea tuturor circumstanțelor: de la motivele care l-au împins spre gestul […] Articolul Drama din Coșernița: un tânăr găsit spânzurat la domiciliu — ancheta în desfășurare apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Moldova își marchează debutul pe scena fintech internațională: conferință la Chișinău pentru revoluția piețelor financiare # Subiectul Zilei
Într-o mișcare istorică pentru sectorul său financiar, Moldova găzduiește pe 19 septembrie 2025 conferința „New Technology for Old Markets” — un eveniment internațional dedicat tehnologiei financiare ce aduce în dialog experți, decidenți și cercetători din diverse colțuri ale lumii. Inițiativa este susținută în comun de băncile centrale din Moldova, România și Franța. Scopul conferinței este […] Articolul Moldova își marchează debutul pe scena fintech internațională: conferință la Chișinău pentru revoluția piețelor financiare apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
UE extinde sancțiunile: companii kazake sancționate pentru facilitarea importurilor rusești de materiale interzise # Subiectul Zilei
În noile măsuri adoptate, Uniunea Europeană a inclus companii kazake în lista entităților sancționate, sub acuzația că au contribuit la evadarea embargourilor prin reexporturi de tehnologii sensibile către Rusia. Exporturile provenite din UE către Kazahstan conțin, avertizează Bruxelles-ul, componente utilizabile militar — și aceasta a crescut semnificativ în ultimii ani. Kazahstanul, aflat în centrul unei […] Articolul UE extinde sancțiunile: companii kazake sancționate pentru facilitarea importurilor rusești de materiale interzise apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Băuturile energizante au devenit o alegere frecventă în rândul tinerilor care caută un plus de energie sau concentrare rapidă. Totuși, specialiștii avertizează că aceste produse pot avea efecte negative serioase asupra sănătății. Cofeina, guarana și alți compuși stimulanți afectează sistemul nervos și cardiovascular, provocând agitație, insomnie, creșterea tensiunii arteriale și chiar palpitații. În plus, nivelul […] Articolul Pericolul din dozele de energie: ce riscuri ascund băuturile energizante apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
După șase ani de incertitudine, autoritățile cehe au reușit să-l identifice și să-l aresteze pe șoferul unei mașini de curse de tip monopost. Incidentul inițial s-a petrecut în 2019, când vehiculul — purtând culorile roșii și emblema Ferrari — a fost observat în trafic, dar șoferul, care purta cască, a rămas neidentificat. Abia recent, mașina […] Articolul Peste 6 ani: Șoferul unei mașini de curse, în sfârșit arestat apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Franța în haos politic: prim‑ministrul pierde votul de încredere și demisia pare iminentă # Subiectul Zilei
François Bayrou, actualul prim‑ministru al Franței, a pierdut recent un vot de încredere în Adunarea Națională, marcând cel mai recent episod al unei instabilități politice tot mai accentuate din țară. El este al patrulea prim‑ministru numit de Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani și se află acum într‑o situație critică, la doar câteva […] Articolul Franța în haos politic: prim‑ministrul pierde votul de încredere și demisia pare iminentă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
03:30
Municipiul Ungheni semnează o Scrisoare de intenție pentru colaborare cu orașul turc Izmit # Subiectul Zilei
Municipiul Ungheni a stabilit un nou parteneriat internațional cu orașul Izmit din Turcia, în urma vizitei primarului Vitalie Vrabie la Izmit, unde a fost invitat de Uniunea Mondială de Folclor (IGF). În cadrul întrevederii cu primărița Izmitului, Fatma Kaplan Hürriyet, a fost semnată o Scrisoare de intenție care marchează începutul unei colaborări bilaterale între cele […] Articolul Municipiul Ungheni semnează o Scrisoare de intenție pentru colaborare cu orașul turc Izmit apare prima dată în Subiectul Zilei.
8 septembrie 2025
17:50
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova # Subiectul Zilei
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să […] Articolul Blocul electoral ALTERNATIVA și-a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a avut o întâlnire importantă cu Deren Derya, șeful departamentului pentru Georgia, Moldova, Armenia, Azerbaidjan și Belarus din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Aceasta a fost prima vizită oficială a lui Deren Derya la Chișinău după preluarea funcției la începutul lunii septembrie. În cadrul discuțiilor, […] Articolul Valeriu Mija, în discuții cu un oficial european despre aderarea Moldovei la UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Cercetare penală pentru un bărbat care a încercat să introducă ilegal o armă în România # Subiectul Zilei
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, în vârstă de 50 de ani, este cercetat penal în România după ce a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu o armă neletală și muniție nedeclarată. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:15. În urma unui control amănunțit […] Articolul Cercetare penală pentru un bărbat care a încercat să introducă ilegal o armă în România apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Tentativă de trafic de droguri dejucată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe: 819 pastile și peste 400 g de pulbere confiscate # Subiectul Zilei
Poliția de Frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, a reușit să oprească o tentativă de trafic de droguri în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma controalelor, un cetățean ucrainean în vârstă de 58 de ani a fost prins având asupra sa 819 […] Articolul Tentativă de trafic de droguri dejucată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe: 819 pastile și peste 400 g de pulbere confiscate apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului # Subiectul Zilei
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru […] Articolul Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației europene # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie, un discurs oficial în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Intervenția este programată pentru ora 13:00, ora Chișinăului (12:00 ora locală), și va avea loc în contextul dezbaterilor privind reziliența democrațiilor europene în fața noilor amenințări. Potrivit anunțului oficial, Maia Sandu va vorbi despre provocările […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației europene apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Igor Cujba, Partidul Nostru, apel emoționant către diasporă: Fraților, veniți acasă! Doar acasă veți fi apreciați și iubiți! # Subiectul Zilei
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare […] Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru, apel emoționant către diasporă: Fraților, veniți acasă! Doar acasă veți fi apreciați și iubiți! apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Răsturnare la Colbasna: Tânără la volan pierde controlul, patru persoane ajung la spital # Subiectul Zilei
Noaptea trecută, în satul Colbasna din raionul Râbnița, Republica Moldova, un accident rutier grav s-a soldat cu patru persoane rănite după răsturnarea unui automobil. Incidentul s-a produs în jurul orei târzii, când șoferița — o tânără de 23 de ani — conducea un Mercedes cu viteză excesivă și a pierdut controlul volanului. Mașina a ieșit […] Articolul Răsturnare la Colbasna: Tânără la volan pierde controlul, patru persoane ajung la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr […] Articolul ALTERNATIVA la Comrat: soluții pentru crize, unitate și respect față de Găgăuzia apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # Subiectul Zilei
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de […] Articolul Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Ion Chicu: „Guvernarea trebuie să fie un dialog permanent cu cetățenii, nu o afacere de partid” # Subiectul Zilei
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor care […] Articolul Ion Chicu: „Guvernarea trebuie să fie un dialog permanent cu cetățenii, nu o afacere de partid” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Femei puternice, afaceri durabile: Patru antreprenoare din Moldova sprijinite de UN Women # Subiectul Zilei
Patru antreprenoare din Republica Moldova au reușit să-și dezvolte afacerile cu ajutorul sprijinului oferit de UN Women, în parteneriat cu autoritățile locale și alți parteneri internaționali. Fie că vorbim despre domenii creative, agricultură, servicii sau meșteșuguri tradiționale, aceste femei au demonstrat că, atunci când primesc susținerea necesară, pot transforma o idee într-o afacere sustenabilă și […] Articolul Femei puternice, afaceri durabile: Patru antreprenoare din Moldova sprijinite de UN Women apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # Subiectul Zilei
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi […] Articolul Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # Subiectul Zilei
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale.„Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul, ori suntem […] Articolul Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Pentru a afla la ce secție de votare ești arondat în Republica Moldova, poți utiliza platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale (CEC): Cum să verifici secția de votare ️ Ce trebuie să știi Pentru mai multe informații și actualizări, poți vizita și site-ul oficial al CEC. Articolul Ghid practic: Cum verifici online adresa secției de votare în Moldova? apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Taxator bătut într-o stație din Chișinău: Conflict cu un pasager care refuza să plătească # Subiectul Zilei
O altercație gravă s-a produs într-o stație de troleibuz din Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în apropiere de Teatrul Mihai Eminescu. Incidentul a început când un pasager a refuzat să plătească tariful de 6 lei pentru transportul public, provocând un conflict verbal cu taxatorul. Când taxatorul i-a cerut să coboare din troleibuz, […] Articolul Taxator bătut într-o stație din Chișinău: Conflict cu un pasager care refuza să plătească apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # Subiectul Zilei
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă. „Avem discuții sincere cu cetățenii, îi […] Articolul Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Carabinierii intervin prompt: Trei persoane aflate în dificultate au primit ajutor medical # Subiectul Zilei
În ultimele zile, angajații Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) au demonstrat profesionalism și promptitudine în intervențiile lor. În cadrul serviciului de asigurare a unui obiectiv diplomatic, carabinierii au observat o persoană care, în urma unei căzături, și-a provocat o plagă la braț din cauza unui fragment de sticlă. Aceștia au acordat imediat primul ajutor și […] Articolul Carabinierii intervin prompt: Trei persoane aflate în dificultate au primit ajutor medical apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Consultații medicale gratuite în Criuleni, Cantemir și Ungheni: programul săptămânii 8–12 septembrie # Subiectul Zilei
În perioada 8–12 septembrie 2025, locuitorii din raioanele Criuleni, Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații medicale gratuite, oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Programul consultațiilor: În plus, în săptămâna precedentă, peste 360 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite în […] Articolul Consultații medicale gratuite în Criuleni, Cantemir și Ungheni: programul săptămânii 8–12 septembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un incident periculos a avut loc în această dimineață în orașul Sângerei, pe strada Independenței, la o stație PECO cunoscută sub numele „Vento”. O motocicletă a luat foc în timp ce se afla la pompă, iar șoferul a fost surprins de flăcări. Din fericire, acesta a reușit să coboare rapid de pe vehicul și să […] Articolul Motocicletă în flăcări la o stație PECO din Sângerei: Un bărbat rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Poliția intensifică controalele rutiere în Chișinău pentru combaterea vitezomanilor # Subiectul Zilei
În municipiul Chișinău, autoritățile au intensificat măsurile de control rutier pentru a combate comportamentele de vitezomanie. Statisticile recente indică o creștere de peste 24% a numărului de accidente rutiere în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Pentru a preveni aceste incidente, polițiștii au desfășurat acțiuni de monitorizare a traficului pe principalele artere ale orașului, […] Articolul Poliția intensifică controalele rutiere în Chișinău pentru combaterea vitezomanilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Declinul tineretului în electoratul moldovean: o privire asupra schimbărilor demografice # Subiectul Zilei
Republica Moldova traversează o schimbare demografică profundă în structura electoratului său, reflectând evoluțiile sociale și economice din ultimele decenii. În mod special, se observă o scădere semnificativă a numărului alegătorilor tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Dacă în anul 2014 această categorie reprezenta aproximativ 372.000 de persoane, în prezent numărul lor […] Articolul Declinul tineretului în electoratul moldovean: o privire asupra schimbărilor demografice apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au fost intens tranzitate în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate peste 85.900 de traversări ale hotarului de stat. Cele mai multe au fost efectuate de cetățeni străini, urmați de moldoveni care au intrat sau ieșit din țară. Potrivit datelor autorităților, cele mai aglomerate puncte au fost […] Articolul Agitație la graniță: Peste 85 900 de traversări, în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:20
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost descoperit fără viață în apele râului Nistru, în apropiere de localitatea Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de duminică, atunci când bătrânul a ieșit, ca de obicei, la pescuit. Îngrijorat că tatăl său nu s-a mai întors acasă, fiul acestuia a […] Articolul Bătrân găsit înecat în plasa de pescuit, într-un caz cutremurător la Dubăsari apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Ion Ceban, la Strășeni: „Aceste alegeri decid dacă Moldova merge înainte sau rămâne în stagnare” # Subiectul Zilei
Blocul Electoral ALTERNATIVA a continuat seria de întâlniri electorale cu cetățenii, de această dată la Strășeni, unde liderii formațiunii au prezentat programul politic și au transmis un mesaj clar: Republica Moldova are nevoie de unitate, dreptate socială și o guvernare responsabilă, construită pe nevoile oamenilor, nu pe interese geopolitice. Ion Ceban: „Aceste alegeri decid dacă […] Articolul Ion Ceban, la Strășeni: „Aceste alegeri decid dacă Moldova merge înainte sau rămâne în stagnare” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Într-un video difuzat pe rețele, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” la adresa criticilor PAS și apare la o acțiune politică, deși nu e suspendat din funcție. CEC nu s-a autosesizat până acum. # Subiectul Zilei
Într-un video difuzat pe rețele, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” la adresa criticilor PAS și apare la o acțiune politică, deși nu e suspendat din funcție. CEC nu s-a autosesizat până acum. Într-o înregistrare video difuzată pe rețelele sociale, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu susțin PAS și participând la o acțiune de campanie. Până la […] Articolul Într-un video difuzat pe rețele, Alexei Buzu folosește termenul „bîdle” la adresa criticilor PAS și apare la o acțiune politică, deși nu e suspendat din funcție. CEC nu s-a autosesizat până acum. apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Alternativa, prin Ion Ceban, cere reacție oficială: „‘Bîdle’ nu are ce căuta în discursul unui ministru” # Subiectul Zilei
Alternativa, prin Ion Ceban, cere reacție oficială: „‘Bîdle’ nu are ce căuta în discursul unui ministru” Ion Ceban (Blocul Alternativa) a acuzat duminică PAS de „promisiuni rămase pe bannere” la Cahul și a reclamat public un derapaj de limbaj al ministrului Muncii, Alexei Buzu. Într-o înregistrare video distribuită pe rețele, se aude expresia „bîdle” la adresa oamenilor care nu ar susține PAS. Redacția a vizionat secvența; până […] Articolul Alternativa, prin Ion Ceban, cere reacție oficială: „‘Bîdle’ nu are ce căuta în discursul unui ministru” apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.