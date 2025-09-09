Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride

10:20

Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8, post afiliat guvernării. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar votul lor la alegeri ar putea ajuta PAS să obțină majoritatea.