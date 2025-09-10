Grăsimea invizibilă care îți afectează sănătatea: Ce legume o reduc

11:10

Mariana Grigorenco din Bălți a deschis o creșă și ajută părinții dornici să muncească. Familiile sunt sigure că micuții lor sunt în siguranța, iar unii pici nu prea vreau să meargă seara casă, după zile pline de activități. Afacerea a fost deschisă cu ajutorul unor organizații de profil, după ce a câștigat un grant. Centrul […] Articolul Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească apare prima dată în Realitatea.md.