Grăsimea invizibilă care îți afectează sănătatea: Ce legume o reduc
Realitatea.md, 10 septembrie 2025 06:10
Grăsimea viscerală, aflată în jurul organelor interne, este periculoasă pentru sănătate, crescând riscul de boli cardiovasculare, diabet sau cancer. Vestea bună? Poți reduce această grăsime prin dietă, mai ales consumând anumite legume. Iată 5 legume recomandate de nutriționiști: SpanacBogat în carotenoide (antioxidanți puternici), fibre și puține calorii. Ajută la combaterea inflamației și reduce acumularea de
Acum 8 ore
23:10
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial. Compania acuză probleme la camera retrovizoare # Realitatea.md
Ford rechemă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme la camera retrovizoare, anunță știrileprotv.ro. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline şi Ranger, fabricate în anii 2015-2019, din cauza unei probleme software care poate provoca îngheţarea sau întârzierea
Acum 12 ore
22:50
Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer local au fost uciși în atacul aerian israelian în Qatar # Realitatea.md
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși în atacul aerian efectuat marți de Israel în Qatar, printre aceștia numărându-se fiul negociatorului-șef Khalil al-Hayya, a declarat un membru al biroului politic al acestei grupări pentru postul al-Jazeera, în timp ce autoritățile de la Doha au confirmat deocamdată decesul unui membru al forțelor de
22:20
Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou # Realitatea.md
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți, 9 septembrie, pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după ce Francois Bayrou a pierdut luni votul de încredere în parlament, transmite adevărul.ro. Numirea rapidă vine într-un moment de tensiuni sociale și politice, pe fondul apelurilor Marinei Le Pen la alegeri anticipate și al pregătirilor pentru protestele
22:00
Bălți: investiție majoră în Centrul Național de Semințe, cu un depozit modern de un milion de euro # Realitatea.md
Construcția depozitului de cereale al Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Bălți se apropie de final. Cu o suprafață generoasă de 1.200 de metri pătrați, spațiul este proiectat pentru a asigura condiții optime de păstrare a materialului semincer. Noul obiectiv va contribui la sporirea siguranței și calității proceselor de conservare, consolidând totodată
21:30
Un tânăr a încercat să fugă în timpul unor percheziții, fiind vizat într-un dosar de fraude online # Realitatea.md
Un tânăr a încercat să fugă în timpul unor percheziții, marți, 9 septembrie curent. Potrivit informațiilor preliminare, acesta este cercetat într-un dosar de fraude online, ca membru al unei rețele specializate. Inspectoratul General al Poliției afirmă că operațiunea a fost desfășurată de Direcția Combaterea Criminalității Organizate a INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger". „Perchezițiile au
21:00
Școli mai sigure: MEC și MAI unesc forțele împotriva violenței și bullyingului în instituțiile de învățământ # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. „Principalul obiectiv al
20:40
VIDEO „Bîdle” – noul cuvânt din campania electorală. Ceban: „Nu văd niciun CEC și niciun ONG să reacționeze!” # Realitatea.md
Primarul suspendat al Chișinăului, Ion Ceban, a venit cu critici dure la adresa ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după ce acesta a declarat într-o întâlnire electorală că „la 28 septembrie va fi clar dacă suntem popor sau suntem bîdle". Invitat în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RliveTV, Ceban a calificat afirmația drept una
20:00
Un accident rutier soldat cu deces a avut loc pe traseul național R-6, în localitatea Mălăiești, raionul Orhei. În legătură cu acest caz, poliția informează că în această seară, începând cu ora 22:00, circulația pe o porțiune a drumului va fi suspendată pentru aproximativ jumătate de oră, în ambele sensuri. Măsura este necesară pentru desfășurarea
19:40
După căderea guvernului francez, principalele sindicate au anunțat o grevă generală națională pentru miercuri, 10 septembrie 2025. Acțiunea afectează transportul public, feroviar și aerian, educația, sănătatea, comerțul și industria. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Republicii Moldova la Paris, recomandă cetățenilor moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța să verifice situația înainte
19:10
Podusele agricole din Uniunea Europeană au înregistrat o creștere medie de 5,6% a prețurilor în al doilea trimestru al anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, marcând o revenire după o perioadă de scădere. Creșteri semnificative au fost înregistrate la ouă (+27,8%), fructe (+21,1%) și lapte (+13,3%). În schimb, prețurile pentru uleiul de
18:40
Polonia va închide granița cu Belarus, inclusiv traficul feroviar, începând de joi la miezul nopții. Decizia a fost anunțată marți de premierul Donald Tusk, ca măsură de securitate națională, pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad-2025, care se desfășoară în vestul Rusiei și în Belarus. Polonia mai menținea deschise anterior doar două puncte de trecere cu
18:20
Guvernul Republicii Moldova și Grecia au semnat un Memorandum prin care țara noastră va beneficia de sprijinul și expertiza greacă în implementarea Planului de Creștere al UE, destinat stimulării economiei și accelerării reformelor. Memorandumul stabilește baza pentru cooperare practică, axată pe consolidarea capacității instituționale și administrative a Republicii Moldova, pentru implementarea Planului de Creștere al
Acum 24 ore
18:00
Vladimir Meleca a fost eliberat. Separatiștii i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană # Realitatea.md
Candidatul la parlamentare din partea Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, a fost eliberat de așa-numiții ofițeri de securitate din stânga Nistrului. Aceștia i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană. Precizările au fost făcute de către reprezentanții PL. Din spusele lor, lui Meleca i s-a intentat un dosar penal pentru unele declarații politice. Pentru cele mai importante
17:50
La Holercani, raionul Dubăsari, a fost dat startul construcției unei Unități de Salvatori și Pompieri, care va deservi 12 localități din regiune. Noua unitate, cu o valoare estimată de aproape 9 milioane de lei, va fi finanțată din bugetul de stat și Fondul pentru Reintegrare a Țării. Aceasta va avea un efectiv de 10 angajați
17:50
PA confirmă: Șefa oficiului teritorial Glodeni al fostului partid Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare # Realitatea.md
Șefa oficiului teritorial Glodeni al Partidului Șor a părăsit Republica Moldova înainte de condamnare. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție. „Persoana a părăsit hotarele Republicii Moldova până la petrecerea dezbaterilor judiciare. Actualmente nu cunoaștem locul aflării acesteia. Anterior, la ședințele de judecată s-a prezentat", au menționat acuzatorii.
17:30
Gata cu „mulțumesc” sub formă de brânză sau vin?! Corupția cu produse perisabile nu se va mai ascunde sub „protocol” # Realitatea.md
Guvernul urmează să examineze modificări la Lege privind regimul juridic al cadourilor. Printre reglementările care se vor aproba se numără și definirea termenului de „produse perisabile". Noțiunea va însemna produse de origine animală, vegetală și/sau produse prelucrate pasibile unei alterări rapide în condițiile mediului și care cer condiții speciale de păstrare. Conform actualei versiuni a
17:20
Forțele israeliene au lansat un atac aerian fără precedent în capitala Qatarului, Doha, vizând conducerea Hamas aflată în exil, potrivit CNN. Mai multe explozii au zguduit orașul, iar în districtul Katara s-a ridicat un fum dens. Este prima operațiune militară israeliană desfășurată pe teritoriul Qatarului. Surse din Hamas susțin că ținta ar fi fost echipa
17:20
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat pe 5 septembrie 2025 ratingul suveran pe termen lung al Republicii Moldova în valută străină la nivelul „B+", cu perspectivă stabilă. Potrivit agenției, calificativul reflectă angajamentul autorităților de a menține stabilitatea macroeconomică și financiară în pofida șocurilor externe, nivelul scăzut, dar în creștere al datoriei guvernamentale,
17:10
Premierul Dorin Recean și noua ambasadoare UE la Chișinău au stabilit prioritățile comune în cadrul unei întrevederi # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, se anunță marți, 9 septembrie curent, într-un comunicat emis presei de Guvern. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și îmbunătățirea calității vieții
16:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, pe alocuri în țară vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații. Cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab până la
16:40
Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență” # Realitatea.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. „Moldexpo" S.A. a declarat învingătoare a concursului pe Zinaida Popa care a exercitat până acum interimatul. Rezultatul a fost anunțat marți, 9 septembrie curent, de Agenția Proprietăți Publice (APP). Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 24 iulie – 22 august 2025 – perioada
16:30
Pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan? Poliția o va căuta pe șefa oficiului lui Șor din Glodeni, care a fost condamnată # Realitatea.md
Încă un om de-a lui Șor pare să fi dispărut în ajunul pronunțării sentinței. Oamenii legii o vor căuta pe președinta oficiului teritorial Glodeni a fostului partid Șor, condamnată pe 8 septembrie la 5 ani și 6 luni de pușcărie. Hotărârea nu este finală, iar până rămâne definitivă femeia ar trebui să se afle în
16:30
Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără curent. Poliția investighează un posibil atac politic # Realitatea.md
Zeci de mii de locuințe din Berlin, Germania, au rămas fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Poliția locală nu exclude o incendiere cu motivație politică, au declarat ei pentru AFP. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00
16:20
Data ședinței de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN. Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan – la 6 ani. Ambele au
16:00
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte # Realitatea.md
O fostă directoare a unui centru de plasament, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice, a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, restul pedepsei fiind suspendat
15:50
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # Realitatea.md
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada", o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate. „Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât fonduri sau digitalizare – înseamnă șansa de a crește aici,
15:50
Reținut cu sacoșa plină de droguri! Poliția a destructurat o rețea de marijuana pe Telegram # Realitatea.md
O grupare specializată în comercializarea drogurilor de tip marijuana prin aplicația Telegram a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Timp de o lună, polițiștii au documentat activitatea membrilor grupării, vizând un bărbat de 27 de ani din Chișinău, care a urcat în ierarhia grupului de la simplu curier până
15:50
VIDEO UE vrea să elimine complet importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027, anunță Kaja Kallas # Realitatea.md
Ș
15:40
O femeie, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice, a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, restul pedepsei fiind suspendat condiționat pe o perioadă de 3 […] Articolul Femeie condamnată la 7 ani de închisoare pentru delapidare și fals în acte publice apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Parlamentare 2025: Rusia sperie găgăuzii că sunt în pericol și umflă cifra votanților în regiunea transnistreană # Realitatea.md
„Religia este folosită ca armă. Grupări criminale sunt recrutate pentru sabotaje și intimidări. Un judecător care s-a pronunțat recent pe corupție politică a primit amenințări cu moartea. Diaspora noastră este și ea vizată de campanii online ce încearcă să îi dezbine pe cei din străinătate de familiile de acasă. La ultimele alegeri, 14 secții de […] Articolul Parlamentare 2025: Rusia sperie găgăuzii că sunt în pericol și umflă cifra votanților în regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Candidat la parlamentare, reținut ilegal în stânga Nistrului. 4 angajați ai așa-numitei securități l-au percheziționat # Realitatea.md
Vladimir Meleca, candidat la alegerile parlamentare pe lista Partidului Liberal (PL), a fost reținut în stânga Nistrului. Potrivit formațiunii, incidentul a avut loc pe 9 septembrie, la ora 6:00. Meleca este locuitor al satului Krasnogorsk din raionul Grigoriopol, dar și președinte al filialei PL regiunea transnistreană. Serviciul de presă al partidului susține că patru indivizi, […] Articolul Candidat la parlamentare, reținut ilegal în stânga Nistrului. 4 angajați ai așa-numitei securități l-au percheziționat apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Proteste violente în Nepal, față de interdicția rețelelor de socializare. Premierul a demisionat # Realitatea.md
Proteste violente în Nepal. Oamenii au manifestat violent față de interdicția rețelelor de socializare și împotriva corupției politice. În timpul protestelor au decedat cel puțin 19 persoane, iar câteva sute au fost rănite. Ulterior, guvernul nepalez a renunțat la decizia de a interzice rețelele de socializare Facebook, WhatsApp, Youtube și X. Totuși, furia în rândul […] Articolul VIDEO Proteste violente în Nepal, față de interdicția rețelelor de socializare. Premierul a demisionat apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride # Realitatea.md
Parlamentul European este unit în sprijinul Moldovei și al drumului ei european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a întâmpinat-o la Strasbourg pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un mesaj de sprijin ferm pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. „Este o mare onoare să o primim din nou în Casa Europeană a Democrației pe doamna Maia […] Articolul Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Astăzi, 9 septembrie, la ora 20:00, Apple va prezenta noua generație de iPhone-uri, în cadrul unui eveniment desfășurat în California. Vor fi dezvăluite, ca de obicei, patru modele iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Air. iPhone 17 Air va fi cel mai subțire model de până acum, cu o […] Articolul Apple lansează astăzi, 9 septembrie, noul iPhone 17 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Pe 14 septembrie 2025, între orele 16:00 și 19:00, KEDEM Jacobs JCC va găzdui Ziua Ușilor Deschise, care în acest an va avea o semnificație specială, evenimentul coincizând cu aniversarea a 20 de ani ai centrului. În decursul a două decenii, KEDEM Jacobs JCC a devenit o adevărată casă pentru mii de participanți și un […] Articolul KEDEM Jacobs JCC marchează 20 de ani și organizează Ziua Ușilor Deschise apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Mesajul președintei din casa democrației europene către moldoveni: Să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj emoționant cetățenilor moldoveni, direct din plenul Parlamentului European, în ajunul alegerilor parlamentare considerate decisive pentru viitorul țării. S-a întâmplat la sfârșitul discursului pe care la susținut marți, 9 septembrie curent, la Strasbourg. VIDEO Maia Sandu, adresare în Parlamentul European: Moldova este poligonul de testare al Rusiei, […] Articolul Mesajul președintei din casa democrației europene către moldoveni: Să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Copiii ucraineni au început anul școlar în școli subterane, după ce invazia Rusiei a durat mai bine de trei ani, într-un efort de a le asigura participarea la cursuri în condiții sigure, transmite Reuters. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, frecvent vizat de atacuri rusești, aproximativ 17.000 de copii învață în […] Articolul Copiii ucraineni au început anul școlar în săli subterane și stații de metrou apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută # Realitatea.md
Șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici” din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută. Despre aceasta a declarat astăzi dimineață adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, informează corespondentul IPN din Găgăuzia. „Comitetul Executiv al autonomiei găgăuze consideră reținerea conducătoarei Irina Constantinova o încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider”, a declarat Uzun […] Articolul Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Un cuplu din Sîngerei, un bărbat de 46 de ani și soția sa de 51 de ani, a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce motocicleta pe care se aflau a luat foc într-un accident rutier. Potrivit ofițerei de presă de la Sîngerei, Lilia Harea, accidentul s-a produs la Sîngerei, luni dimineața, în […] Articolul Doi soți din Sîngerei au ajuns la spital, după un accident cu motocicleta apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
„Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc # Realitatea.md
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității”. Noul film, regizat de Ivan Naniev, va putea fi urmărit în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie. „Puterea Dragostei” este o dramă-thriller plină de emoții, care prezintă confruntarea eroică a unui […] Articolul „Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Meci decisiv la Nisporeni: Moldova U-21 întâlnește Slovacia U-21 în preliminariile EURO 2027 # Realitatea.md
Echipa U-21 a Moldovei, condusă de Serghei Cebotari, joacă astăzi, de la ora 19:00, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, un meci important în preliminariile EURO 2027 împotriva Slovaciei. Partida contează pentru Grupa D, unde ambele echipe au același număr de puncte. Moldova U-21 are o victorie și o înfrângere (3–0 cu Andorra și 1–2 cu […] Articolul Meci decisiv la Nisporeni: Moldova U-21 întâlnește Slovacia U-21 în preliminariile EURO 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Serviciul Vamal al Federației Ruse, în colaborare cu FSB și structurile operative regionale, a anunțat că a stopat introducerea în țară a unui lot de 300 kg de droguri, transportat într-un TIR din Republica Moldova sub acoperirea unei încărcături de mere. Potrivit autorităților ruse, camionul care transporta 21 de tone de mere a fost oprit […] Articolul Mere cu „surpriză”: 300 kg de narcotice, depistate de ruși într-un tir moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, va avea loc la Chișinău în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition. Organizatorii anunță că evenimentul va reuni „zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România: […] Articolul Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Olesea Stamate candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Politiciana a fost deputată, consilieră prezidențială și ministră a Justiției. Slogan: Cred Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Aderarea Moldovei la UE, consolidarea sistemului de justiție, promovarea libertății și supremației legii. […] Articolul Dosarul Candidatului: Olesea Stamate, candidat independent apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Piața carburanților din Ucraina a consemnat în august o scădere de 25% a importurilor de benzină față de iulie, până la 164 mii tone – nivel comparabil cu cel din august 2024. Reducerea livrărilor este explicată prin supraaprovizionarea din luna iulie, când traderii au suplinit volumele după atacul asupra rafinăriei „Ukrtatnafta” din iunie, potirivt datelor […] Articolul Exporturi fără precedent: Moldova trimite volume record de carburanți în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Scandal în ”Pobeda”: FSB o suspectează pe Tauber de furtul milioanelor trimise de Rusia pentru destabilizarea Moldovei # Realitatea.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului Pobeda ar fi ajuns în atenția Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), fiind suspectați de sustragerea unor sume uriașe destinate finanțării activităților de destabilizare a Republicii Moldova. Potrivit unei investigații realizate de Deschide.MD, doar în anul 2023 ar fi dispărut aproximativ 10 milioane de dolari din […] Articolul Scandal în ”Pobeda”: FSB o suspectează pe Tauber de furtul milioanelor trimise de Rusia pentru destabilizarea Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Republica Moldova este un stat parlamentar. Asta înseamnă că Legislativul este organul reprezentativ suprem al poporului. Deputații sunt aleși o dată la 4 ani, prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. După ce a fost ales, Parlamentul se convoacă la ședința de constituire, apoi se formează fracțiunile. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă […] Articolul Briefingul Zilei: Cum funcționează Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei # Realitatea.md
Volumul consumului de gaze naturale în Republica Moldova a atins, în luna august 2025, 15,9 milioane metri cubi, potrivit datelor prezentate de Moldovagaz. Indicatorul este cu 13,4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu 1,3 milioane metri cubi (8,8%) peste nivelul înregistrat în iulie curent, anunță Moldovagaz, scrie bani.md. La capitolul […] Articolul Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească # Realitatea.md
Mariana Grigorenco din Bălți a deschis o creșă și ajută părinții dornici să muncească. Familiile sunt sigure că micuții lor sunt în siguranța, iar unii pici nu prea vreau să meargă seara casă, după zile pline de activități. Afacerea a fost deschisă cu ajutorul unor organizații de profil, după ce a câștigat un grant. Centrul […] Articolul Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească apare prima dată în Realitatea.md.
