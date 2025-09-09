Alertă pentru călători: Grevă generală în Franța după căderea guvernului

10:20

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat în repetate rânduri o companie aflată sub controlul său, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, […]