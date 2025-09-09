Vladimir Meleca a fost eliberat. Separatiștii i-au interzis să părăsească regiunea transnistreană

09:30

Armata israeliană a emis marți un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza, înaintea unei noi ofensive menite să cucerească cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene, relatează Reuters, citată de Agerpres. Operațiunea, parte a unui plan mai amplu de preluare a controlului asupra teritoriului, ridică semne de întrebare la nivel internațional cu […] Articolul Armata israeliană se pregătește să intre în orașul Gaza. IDF a emis ordin de evacuare pentru 1 milion de locuitori apare prima dată în Realitatea.md.