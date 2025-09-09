Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență”
Realitatea.md, 9 septembrie 2025 16:40
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. a declarat învingătoare a concursului pe Zinaida Popa care a exercitat până acum interimatul. Rezultatul a fost anunțat marți, 9 septembrie curent, de Agenția Proprietăți Publice (APP). Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 24 iulie – 22 august 2025 – perioada […] Articolul Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență” apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, pe alocuri în țară vor cădea ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații. Cerul se va menține variabil, iar vântul va sufla slab până la […] Articolul La noapte sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice, anunță meteorologii apare prima dată în Realitatea.md.
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. „Moldexpo” S.A. a declarat învingătoare a concursului pe Zinaida Popa care a exercitat până acum interimatul. Rezultatul a fost anunțat marți, 9 septembrie curent, de Agenția Proprietăți Publice (APP). Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 24 iulie – 22 august 2025 – perioada […] Articolul Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență” apare prima dată în Realitatea.md.
Pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan? Poliția o va căuta pe șefa oficiului lui Șor din Glodeni, care a fost condamnată # Realitatea.md
Încă un om de-a lui Șor pare să fi dispărut în ajunul pronunțării sentinței. Oamenii legii o vor căuta pe președinta oficiului teritorial Glodeni a fostului partid Șor, condamnată pe 8 septembrie la 5 ani și 6 luni de pușcărie. Hotărârea nu este finală, iar până rămâne definitivă femeia ar trebui să se afle în […] Articolul Pe urmele lui Nesterovschi și Lozovan? Poliția o va căuta pe șefa oficiului lui Șor din Glodeni, care a fost condamnată apare prima dată în Realitatea.md.
Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără curent. Poliția investighează un posibil atac politic # Realitatea.md
Zeci de mii de locuințe din Berlin, Germania, au rămas fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate. Poliția locală nu exclude o incendiere cu motivație politică, au declarat ei pentru AFP. Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 […] Articolul Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără curent. Poliția investighează un posibil atac politic apare prima dată în Realitatea.md.
Data ședinței de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul # Realitatea.md
Curtea de Apel Centru va examina pe 8 octombrie contestația depusă de avocații bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, secretara fostului partid Șor, după condamnarea acestora la închisoare de către prima instanță, transmite IPN. Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare, iar Svetlana Popan – la 6 ani. Ambele au […] Articolul Data ședinței de examinare a apelului în dosarul de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte # Realitatea.md
O fostă directoare a unui centru de plasament, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice, a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, restul pedepsei fiind suspendat […] Articolul Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani pentru delapidare și fals în acte apare prima dată în Realitatea.md.
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # Realitatea.md
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate. „Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât fonduri sau digitalizare – înseamnă șansa de a crește aici, […] Articolul Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” apare prima dată în Realitatea.md.
Reținut cu sacoșa plină de droguri! Poliția a destructurat o rețea de marijuana pe Telegram # Realitatea.md
O grupare specializată în comercializarea drogurilor de tip marijuana prin aplicația Telegram a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Timp de o lună, polițiștii au documentat activitatea membrilor grupării, vizând un bărbat de 27 de ani din Chișinău, care a urcat în ierarhia grupului de la simplu curier până […] Articolul Reținut cu sacoșa plină de droguri! Poliția a destructurat o rețea de marijuana pe Telegram apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO UE vrea să elimine complet importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027, anunță Kaja Kallas # Realitatea.md
Șefa diplomației europene a declarat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că Uniunea Europeană își propune să nu mai importe deloc energie din Rusia până în 2027, subliniind că reducerea dependenței de combustibili fosili rusești este o prioritate strategică la nivelul UE. „Europa este una dintre cele mai mari piețe de desfacere pentru energia […] Articolul VIDEO UE vrea să elimine complet importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027, anunță Kaja Kallas apare prima dată în Realitatea.md.
O femeie, găsită vinovată de delapidarea averii străine și fals în acte publice, a fost condamnată la 7 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța i-a aplicat 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, restul pedepsei fiind suspendat condiționat pe o perioadă de 3 […] Articolul Femeie condamnată la 7 ani de închisoare pentru delapidare și fals în acte publice apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentare 2025: Rusia sperie găgăuzii că sunt în pericol și umflă cifra votanților în regiunea transnistreană # Realitatea.md
„Religia este folosită ca armă. Grupări criminale sunt recrutate pentru sabotaje și intimidări. Un judecător care s-a pronunțat recent pe corupție politică a primit amenințări cu moartea. Diaspora noastră este și ea vizată de campanii online ce încearcă să îi dezbine pe cei din străinătate de familiile de acasă. La ultimele alegeri, 14 secții de […] Articolul Parlamentare 2025: Rusia sperie găgăuzii că sunt în pericol și umflă cifra votanților în regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
Candidat la parlamentare, reținut ilegal în stânga Nistrului. 4 angajați ai așa-numitei securități l-au percheziționat # Realitatea.md
Vladimir Meleca, candidat la alegerile parlamentare pe lista Partidului Liberal (PL), a fost reținut în stânga Nistrului. Potrivit formațiunii, incidentul a avut loc pe 9 septembrie, la ora 6:00. Meleca este locuitor al satului Krasnogorsk din raionul Grigoriopol, dar și președinte al filialei PL regiunea transnistreană. Serviciul de presă al partidului susține că patru indivizi, […] Articolul Candidat la parlamentare, reținut ilegal în stânga Nistrului. 4 angajați ai așa-numitei securități l-au percheziționat apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Proteste violente în Nepal, față de interdicția rețelelor de socializare. Premierul a demisionat # Realitatea.md
Proteste violente în Nepal. Oamenii au manifestat violent față de interdicția rețelelor de socializare și împotriva corupției politice. În timpul protestelor au decedat cel puțin 19 persoane, iar câteva sute au fost rănite. Ulterior, guvernul nepalez a renunțat la decizia de a interzice rețelele de socializare Facebook, WhatsApp, Youtube și X. Totuși, furia în rândul […] Articolul VIDEO Proteste violente în Nepal, față de interdicția rețelelor de socializare. Premierul a demisionat apare prima dată în Realitatea.md.
Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride # Realitatea.md
Parlamentul European este unit în sprijinul Moldovei și al drumului ei european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a întâmpinat-o la Strasbourg pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu un mesaj de sprijin ferm pentru integrarea țării în Uniunea Europeană. „Este o mare onoare să o primim din nou în Casa Europeană a Democrației pe doamna Maia […] Articolul Ce spune Roberta Metsola înainte de votarea rezoluției privind reziliența R. Moldova în fața amenințărilor hibride apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, 9 septembrie, la ora 20:00, Apple va prezenta noua generație de iPhone-uri, în cadrul unui eveniment desfășurat în California. Vor fi dezvăluite, ca de obicei, patru modele iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Air. iPhone 17 Air va fi cel mai subțire model de până acum, cu o […] Articolul Apple lansează astăzi, 9 septembrie, noul iPhone 17 apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 14 septembrie 2025, între orele 16:00 și 19:00, KEDEM Jacobs JCC va găzdui Ziua Ușilor Deschise, care în acest an va avea o semnificație specială, evenimentul coincizând cu aniversarea a 20 de ani ai centrului. În decursul a două decenii, KEDEM Jacobs JCC a devenit o adevărată casă pentru mii de participanți și un […] Articolul KEDEM Jacobs JCC marchează 20 de ani și organizează Ziua Ușilor Deschise apare prima dată în Realitatea.md.
Mesajul președintei din casa democrației europene către moldoveni: Să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj emoționant cetățenilor moldoveni, direct din plenul Parlamentului European, în ajunul alegerilor parlamentare considerate decisive pentru viitorul țării. S-a întâmplat la sfârșitul discursului pe care la susținut marți, 9 septembrie curent, la Strasbourg. VIDEO Maia Sandu, adresare în Parlamentul European: Moldova este poligonul de testare al Rusiei, […] Articolul Mesajul președintei din casa democrației europene către moldoveni: Să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE apare prima dată în Realitatea.md.
Copiii ucraineni au început anul școlar în școli subterane, după ce invazia Rusiei a durat mai bine de trei ani, într-un efort de a le asigura participarea la cursuri în condiții sigure, transmite Reuters. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, frecvent vizat de atacuri rusești, aproximativ 17.000 de copii învață în […] Articolul Copiii ucraineni au început anul școlar în săli subterane și stații de metrou apare prima dată în Realitatea.md.
Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută # Realitatea.md
Șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici” din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută. Despre aceasta a declarat astăzi dimineață adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, informează corespondentul IPN din Găgăuzia. „Comitetul Executiv al autonomiei găgăuze consideră reținerea conducătoarei Irina Constantinova o încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider”, a declarat Uzun […] Articolul Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută apare prima dată în Realitatea.md.
Un cuplu din Sîngerei, un bărbat de 46 de ani și soția sa de 51 de ani, a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce motocicleta pe care se aflau a luat foc într-un accident rutier. Potrivit ofițerei de presă de la Sîngerei, Lilia Harea, accidentul s-a produs la Sîngerei, luni dimineața, în […] Articolul Doi soți din Sîngerei au ajuns la spital, după un accident cu motocicleta apare prima dată în Realitatea.md.
„Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc # Realitatea.md
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității”. Noul film, regizat de Ivan Naniev, va putea fi urmărit în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie. „Puterea Dragostei” este o dramă-thriller plină de emoții, care prezintă confruntarea eroică a unui […] Articolul „Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
Meci decisiv la Nisporeni: Moldova U-21 întâlnește Slovacia U-21 în preliminariile EURO 2027 # Realitatea.md
Echipa U-21 a Moldovei, condusă de Serghei Cebotari, joacă astăzi, de la ora 19:00, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, un meci important în preliminariile EURO 2027 împotriva Slovaciei. Partida contează pentru Grupa D, unde ambele echipe au același număr de puncte. Moldova U-21 are o victorie și o înfrângere (3–0 cu Andorra și 1–2 cu […] Articolul Meci decisiv la Nisporeni: Moldova U-21 întâlnește Slovacia U-21 în preliminariile EURO 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Vamal al Federației Ruse, în colaborare cu FSB și structurile operative regionale, a anunțat că a stopat introducerea în țară a unui lot de 300 kg de droguri, transportat într-un TIR din Republica Moldova sub acoperirea unei încărcături de mere. Potrivit autorităților ruse, camionul care transporta 21 de tone de mere a fost oprit […] Articolul Mere cu „surpriză”: 300 kg de narcotice, depistate de ruși într-un tir moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, va avea loc la Chișinău în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition. Organizatorii anunță că evenimentul va reuni „zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România: […] Articolul Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale apare prima dată în Realitatea.md.
Olesea Stamate candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Politiciana a fost deputată, consilieră prezidențială și ministră a Justiției. Slogan: Cred Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Aderarea Moldovei la UE, consolidarea sistemului de justiție, promovarea libertății și supremației legii. […] Articolul Dosarul Candidatului: Olesea Stamate, candidat independent apare prima dată în Realitatea.md.
Piața carburanților din Ucraina a consemnat în august o scădere de 25% a importurilor de benzină față de iulie, până la 164 mii tone – nivel comparabil cu cel din august 2024. Reducerea livrărilor este explicată prin supraaprovizionarea din luna iulie, când traderii au suplinit volumele după atacul asupra rafinăriei „Ukrtatnafta” din iunie, potirivt datelor […] Articolul Exporturi fără precedent: Moldova trimite volume record de carburanți în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal în ”Pobeda”: FSB o suspectează pe Tauber de furtul milioanelor trimise de Rusia pentru destabilizarea Moldovei # Realitatea.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului Pobeda ar fi ajuns în atenția Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), fiind suspectați de sustragerea unor sume uriașe destinate finanțării activităților de destabilizare a Republicii Moldova. Potrivit unei investigații realizate de Deschide.MD, doar în anul 2023 ar fi dispărut aproximativ 10 milioane de dolari din […] Articolul Scandal în ”Pobeda”: FSB o suspectează pe Tauber de furtul milioanelor trimise de Rusia pentru destabilizarea Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova este un stat parlamentar. Asta înseamnă că Legislativul este organul reprezentativ suprem al poporului. Deputații sunt aleși o dată la 4 ani, prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. După ce a fost ales, Parlamentul se convoacă la ședința de constituire, apoi se formează fracțiunile. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă […] Articolul Briefingul Zilei: Cum funcționează Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei # Realitatea.md
Volumul consumului de gaze naturale în Republica Moldova a atins, în luna august 2025, 15,9 milioane metri cubi, potrivit datelor prezentate de Moldovagaz. Indicatorul este cu 13,4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu 1,3 milioane metri cubi (8,8%) peste nivelul înregistrat în iulie curent, anunță Moldovagaz, scrie bani.md. La capitolul […] Articolul Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.
Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească # Realitatea.md
Mariana Grigorenco din Bălți a deschis o creșă și ajută părinții dornici să muncească. Familiile sunt sigure că micuții lor sunt în siguranța, iar unii pici nu prea vreau să meargă seara casă, după zile pline de activități. Afacerea a fost deschisă cu ajutorul unor organizații de profil, după ce a câștigat un grant. Centrul […] Articolul Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească apare prima dată în Realitatea.md.
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova pentru perioada 2026–2030 # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne a inițiat mai multe sesiuni de consultări publice cu societatea civilă privind programele naționale strategice de dezvoltare a sistemului afacerilor interne. Documentele vizează oferirea unor servicii performante pentru cetățeni și consolidarea securității și ordinii publice la standarde europene. „Strategia de dezvoltare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2026-2030, aprobată de Guvern în […] Articolul MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova pentru perioada 2026–2030 apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit unei postări pe Facebook, Buzu a solicitat și i-a fost aprobat un concediu din cont propriu pentru 8 zile calendaristice: 4, 9, 11, 15, 16, 22, […] Articolul Alexei Buzu anunță că și-a luat concediu pentru a participa la campania electorală apare prima dată în Realitatea.md.
Promo-LEX: Elevi din stânga Nistrului, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Realitatea.md
Pentru sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din regiunea transnistreană, începutul anului școlar nu înseamnă doar lecții obișnuite, ci și pregătire militară. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, aceștia sunt obligați să urmeze disciplina „Instruire militară de bază”, care face parte dintr-un program amplu de militarizare a tinerilor, transmite IPN. […] Articolul Promo-LEX: Elevi din stânga Nistrului, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul suspendat al Chișinăului, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Plecarea lui Ion Ceban la Roma (Italia), în pofida […] Articolul Primarul suspendat al Chișinăului, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, este invitatul emisiunii Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat în repetate rânduri o companie aflată sub controlul său, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, […] Articolul Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal pornit de la ziare! Usatîi: „Dacă îl vedeți pe Marian, ascundeți caii”. PAS îi cere să aducă scuze publice # Realitatea.md
Un nou scandal zguduie politicul din Moldova în plină campanie electorală. Activiștii „Partidului Nostru” (PN) susțin că reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au înlocuit ziarele lor electorale cu materialele editate de partidul de guvernământ în localitatea Dobrușa, raionul Șoldănești. Liderul PN, Renato Usatîi, a publicat un video în care apare și deputatul PAS Radu […] Articolul Scandal pornit de la ziare! Usatîi: „Dacă îl vedeți pe Marian, ascundeți caii”. PAS îi cere să aducă scuze publice apare prima dată în Realitatea.md.
Fermierii din Dubăsari, limitați de Tiraspol prin restricții și taxe ilegale. BPR: Presiuni abuzive asupra cetățenilor # Realitatea.md
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri amplasate după traseul Camenca-Tiraspol. Instituția subliniază că, deși accesul la aceste terenuri fusese convenit anterior prin mecanisme speciale, în ultimii ani au fost introduse noi restricții ce afectează grav activitatea agricolă. „Începând cu […] Articolul Fermierii din Dubăsari, limitați de Tiraspol prin restricții și taxe ilegale. BPR: Presiuni abuzive asupra cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
Armata israeliană se pregătește să intre în orașul Gaza. IDF a emis ordin de evacuare pentru 1 milion de locuitori # Realitatea.md
Armata israeliană a emis marți un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza, înaintea unei noi ofensive menite să cucerească cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene, relatează Reuters, citată de Agerpres. Operațiunea, parte a unui plan mai amplu de preluare a controlului asupra teritoriului, ridică semne de întrebare la nivel internațional cu […] Articolul Armata israeliană se pregătește să intre în orașul Gaza. IDF a emis ordin de evacuare pentru 1 milion de locuitori apare prima dată în Realitatea.md.
FT: SUA renunță la colaborarea cu statele europene în combaterea dezinformării venite din Rusia, China și Iran # Realitatea.md
Statele Unite se retrag din acordurile de combatere a dezinformării semnate cu statele europene, scrie Financial Times, citând trei oficiali europeni. Potrivit sursei, săptămâna trecută țările europene au primit o notificare din partea Departamentului de Stat prin care Washingtonul anunța că reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut, în perioada administrației Biden. Acestea vizau o […] Articolul FT: SUA renunță la colaborarea cu statele europene în combaterea dezinformării venite din Rusia, China și Iran apare prima dată în Realitatea.md.
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 9 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:30 Interviul video cu Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, la tema: „Noua platformă digitală „Busola Electorală” vine în ajutorul alegătorilor și concurenților electorali” 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul economic 11:00 Conferință de […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
Academia Militară West Point a anulat ceremonia de premiere a lui Tom Hanks. Trump lansează un atac dur # Realitatea.md
Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa actorului Tom Hanks, după ce Academia Militară West Point a anulat ceremonia la care starul urma să fie distins cu premiul Sylvanus Thayer 2025, scrie The Guardian. Liderul de la Casa Albă l-a descris pe Hanks drept un reprezentant „distructiv” al culturii „woke” și a felicitat […] Articolul Academia Militară West Point a anulat ceremonia de premiere a lui Tom Hanks. Trump lansează un atac dur apare prima dată în Realitatea.md.
La stația de pompare nr. 10, situată pe strada Călărași 14/1, în sectorul Buiucani, sunt în desfășurare lucrări planificate pentru remedierea unei defecțiuni la utilajul cot colector DN500 mm. Aceste intervenții, efectuate de „Termoelectrica” S.A., sunt esențiale pentru a garanta funcționarea optimă și sigură a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026. Compania mulțumește […] Articolul Sistări temporare de apă caldă menajeră în Capitală: Adresele vizate apare prima dată în Realitatea.md.
„Un spion în fiecare telefon”: Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram # Realitatea.md
În timp ce trupele invadatoare își continuă ofensiva militară în Ucraina, Kremlinul deschide un nou front – de această dată împotriva propriei populații, scrie Politico. Rusia promovează o aplicație de mesagerie denumită Max, comparată cu WeChat-ul din China – un instrument care, potrivit experților, funcționează practic ca o aplicație-spion a regimului Putin. Aceasta permite Kremlinului […] Articolul „Un spion în fiecare telefon”: Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram apare prima dată în Realitatea.md.
O aterizare plină de emoții pentru cei 164 de pasageri aflați într-un avion căruia i s-a rupt trenul de aterizare, după un impact puternic cu pista. Incidentul a avut loc în Caraibe, avionul venind din Canada și lovind pista cu o forță atât de mare încât a avariat aripa dreaptă și a distrus trenul de […] Articolul Panica la bord: trenul de aterizare s-a rupt după un impact violent cu pista apare prima dată în Realitatea.md.
La RLive TV au început dezbaterile electorale, la care au participat reprezentanți ai două partide: Natalia Davidovici din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Rodica Gramma din partea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Formațiunea „Democrația Acasă” a refuzat participarea. Moderatoarea Lilia Burakovski a discutat cu participantele despre promisiunile electorale și temele-cheie ale campaniei: […] Articolul Dezbateri electorale la RLive: PAS și CUB și-au prezentat viziunile apare prima dată în Realitatea.md.
Pe data de 9 septembrie, ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, caracterizată prin cer variabil pe tot parcursul intervalului. În prima parte a zilei, condițiile meteorologice vor fi în general favorabile, fără precipitații. Spre seară, însă, vremea se va schimba. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice, ceea ce indică o instabilitate atmosferică temporară. […] Articolul Vreme caldă și instabilă pe 9 septembrie: Ploi și descărcări electrice spre seară apare prima dată în Realitatea.md.
Forțele ruse au lansat atacuri coordonate cu drone asupra echipelor de intervenție din Kramatorsk și asupra regiunii Zaporijje, vizând în mod direct misiunile de salvare aflate în desfășurare. În Kramatorsk, în timp ce pompierii acționau pentru stingerea unui incendiu într-o clădire rezidențială, o dronă a lovit zona, avariind o autospecială de pompieri. Din fericire, niciun […] Articolul Rusia lovește echipele de salvare ucrainene: atacuri simultane în două orașe apare prima dată în Realitatea.md.
După 25 de ani în bancă, o angajată este concediată pentru că a creat un AI care i-a preluat munca # Realitatea.md
O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a declarat că nu avea habar că ajuta un chatbot să îi […] Articolul După 25 de ani în bancă, o angajată este concediată pentru că a creat un AI care i-a preluat munca apare prima dată în Realitatea.md.
Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Un caz fără precedent în istoria Franței # Realitatea.md
Frédéric Péchier, medic anestezist, a fost trimis în judecată la Besançon și riscă închisoare pe viață, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți între 2008 și 2017, dintre care 12 au murit, informează mediafax.ro. Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte. […] Articolul Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Un caz fără precedent în istoria Franței apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia amenință Finlanda, că o va distruge „pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic # Realitatea.md
Rusia amenință direct Finlanda că o va distruge „pentru totdeauna”, prin vocea fostului său președinte Dmitri Medvedev. Înaltul oficial rus, care transmite în cele mai dure moduri mesajele lui Putin, arată astfel că Moscova nu mai are nicio limită, transmite știrileprotv.ro. Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara […] Articolul Rusia amenință Finlanda, că o va distruge „pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic apare prima dată în Realitatea.md.
