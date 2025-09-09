Noul director general al Moldexpo a devenit Zinaida Popa. Se descrie în CV „lider cu experiență”

06:30

O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a declarat că nu avea habar că ajuta un chatbot să îi […]