Antirecord! Naționala de fotbal a Republicii Moldova a fost zdrobită de reprezentativa Norvegiei, scor 1-11

Strada trebuie traversată doar la culoarea verde a semaforului, dar nu înainte ca elevii să se asigure că sunt în siguranță. Totodată, minorii trebuie să cunoască bine traseul spre școală, să evite purtarea căștilor la traversarea drumului, precum și comunicarea cu persoane străine. Acestea sunt doar câteva dintre regulile pe care părinții, alături de școală și poliție, trebuie să le transmită copiilor pentru a le garanta un drum fără pericole atât spre școală, cât și la întoarcerea acasă.