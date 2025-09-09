LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. La pauză, Norvegia conduce cu 5-0
Radio Moldova, 9 septembrie 2025 22:40
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
• • •
FILIT // Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău, în perioada 25-28 septembrie # Radio Moldova
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025.
Consumul de alcool în timpul sarcinii are urmări grave asupra fătului, atenționează specialiștii # Radio Moldova
Pe 9 septembrie, este marcată Ziua internațională de conștientizare a spectrului tulburărilor alcoolice fetale, dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la riscul consumului de alcool în timpul sarcinii. Cu această ocazie, a fost lansat proiectul „Oportunități în profilaxia tulburărilor alcoolice fetale”, care include campanii de informare, precum și instruiri pentru 200 de specialiști.
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși într-un atac aerian efectuat marți, 9 septembrie, de Israel la Doha, Qatar. Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile, scrie Euronews.
Atenționare de călătorie în Franța: grevă generală, anunțată de sindicate pentru 10 septembrie # Radio Moldova
Atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, este anunțată o grevă generală.
A condus, însă a pierdut: echipa de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul grupei D, jucat la Nisporeni, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 2:3 în fața Slovaciei, deși au condus la pauză.
Opinie: „Principala problemă a economiei moldovenești - lipsa investițiilor pe termen lung” # Radio Moldova
Republica Moldova se află în fața unei oportunități istorice de dezvoltare în următorii trei ani, odată cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană (UE). Succesul acestui proces depinde însă de capacitatea țării de a trece de la investițiile pe termen scurt, limitate la 12 luni, la proiecte economice și financiare de durată, de trei-cinci ani, susțin mai mulți economiști. Ei atrag atenția că fără investiții în productivitate, infrastructură și agricultură modernă, companiile și fermierii moldoveni nu vor putea concura pe piața europeană.
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” vor întâlni Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul va începe la 21:45 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
Atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, este anunțată o grevă generală.
Cel puțin 22 persoane au decedat și peste trei sute au fost rănite luni în Nepal, după ce protestele mișcării „Generația Z” au degenerat în violențe. La Kathmandu, manifestanții au pătruns în clădirea Parlamentului, denunțând corupția, apatia politică și restricțiile impuse rețelelor sociale. Demonstranții au incendiat mai multe clădiri, inclusiv locuințe ale unor miniștri. Premierul nepalez a demisionat.
Fostul vicedirector al SIS, acuzat de trădare în România, a fost reținut pentru 24 de ore # Radio Moldova
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit surselor G4Media. El a fost circa 8 ore la audieri la DIICOT, scrie G4Media.
A Moldovan politician's remarks about an MP's ethnicity have been condemned as racist by NGOs and experts.
Experți: R. Moldova demonstrează Europei cum se apără democrația în fața războiului hibrid # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a atras atenția liderilor europeni printr-un discurs ferm susținut în Parlamentul European, evidențiind rolul Republicii Moldova în combaterea propagandei și dezinformării ruse și poziționându-se ca un partener strategic ce contribuie cu expertiză în gestionarea amenințărilor hibride. Într-un context regional tensionat, șefa statului a pledat pentru o strategie comună la nivel european, care să contracareze amenințările ruse în preajma scrutinului din 28 septembrie, decisiv pentru democrația R. Moldova și securitatea europeană.
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot solicita certificatul cu drept de vot, pentru a putea vota la alte secții electorale, pe liste suplimentare # Radio Moldova
Persoanele care în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Certificatul cu drept de vot va permite alegătorilor să voteze în orice altă secție de votare de pe teritoriul țării, pe lista electorală suplimentară.
Criticul rus de film Anton Dolin are pașaport moldovenesc: „Faptul că nu sunt străin în Moldova este un miracol” # Radio Moldova
Criticul de film rus Anton Dolin, recunoscut pentru criticile sale la adresa regimului din Rusia, unde a fost declarat „agent străin”, și devenit recent cetățean al Republicii Moldova, susține că se simte cu adevărat parte a statului nostru, trăind această experiență ca pe un adevărat miracol.
Siegfried Mureșan: Integrarea comună în UE este avantajoasă și pentru Chișinău, și pentru Kiev # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina merg umăr la umăr pe calea integrării europene, iar această apropiere aduce beneficii ambelor țări. Cu cât Chișinăul este mai puternic ancorat în parcursul european, cu atât mai sigură devine și perspectiva Ucrainei. „Cu un guvern prorus la Chișinău, Ucrainei i-ar fi mult mai greu”, afirmă eurodeputatul român Siegfried Mureșan, menționând că și pentru R. Moldova este un avantaj faptul că vecinul său își dorește integrarea europeană.
Lider PL din stânga Nistrului, reținut de mgb-ul transnistrean și eliberat după 11 ore. Mihai Ghimpu: „Afectează întreaga țară, nu doar partidul” # Radio Moldova
Președintele filialei din stânga Nistrului a Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, de către așa-zisele structuri de securitate de la Tiraspol. Asociația Promo-LEX a anunțat, aproape de ora 17.00, că Vladimir Meleca a fost eliberat.
FILIT // Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău, în perioada 25 - 28 septembrie # Radio Moldova
Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25 - 28 septembrie 2025.
Reprezentanți UE, în plenul Parlamentului European: „Trebuie să sporim presiunea asupra Rusiei” # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor internaționale, inclusiv prin măsuri împotriva „flotei-fantomă”, a declarat marți, 9 septembrie, Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, într-o dezbatere în plenul Parlamentului European consacrată garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Moldovenii vor beneficia de servicii publice la standarde europene: ASP și Consiliul Concurenței din România au semnat un Memorandum de colaborare # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova vor avea acces la servicii publice mai transparente și eficiente. Prestarea unor , ca urmare a unui acord semnat între Agenția Servicii Publice și Consiliul Concurenței din România va ajuta Agenția Servicii Publice (ASP) de la Chișinău, prin intermediul unui Memorandum semnat marți, 9 septembrie, să implementeze practicile europene în prestarea serviciilor publice.
Secretar de stat: Ministerul Justiției nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă de la Atena despre decizia de a-l extrăda pe Plahotniuc în R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Justiției din R. Moldova nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă din Grecia despre vreo decizie privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Eduard Serbenco, secretar de stat la Ministerul Justiției, a declarat la Radio Moldova că, atunci când va ajunge în R. Moldova, Plahotniuc va fi plasat într-o celulă separată de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
Lider PL din stânga Nistrului, reținut de mgb-ul transnistrean. Mihai Ghimpu: „Afectează întreaga țară, nu doar partidul” # Radio Moldova
Președintele filialei din stânga Nistrului a Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, de către așa-zisele structuri de securitate de la Tiraspol.
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, evidențiind sprijinul constant și deschiderea statelor europene față de țara noastră. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean în cadrul întrevederii cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.
Deepfake cu premierul Dorin Recean, creat cu ajutorul inteligenței artificiale: „Nu lăsați falsurile să vă păcălească” # Radio Moldova
Persoanele care urmăresc știrile online sunt sfătuite să facă diferența între videoclipurile autentice și cele false, în special atunci când acestea prezintă oficiali care transmit mesaje aparent importante pentru cetățeni, dar care au scopul să inducă în eroare publicul. Îndemnul a fost lansat de autorități după ce marți, 9 septembrie, în mediul online au fost lansate cel puțin două informații false.
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova, pentru perioada 2026–2030 # Radio Moldova
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale sunt trei dintre prioritățile majore incluse în noile programe strategice lansate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada anilor 2026–2030. Documentul se află în prezent în dezbateri publice și este parte a Strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne, aprobată de Guvern în luna august.
Peste 5,3 milioane de lei confiscați și interdicția de a ocupa funcții politice – pedeapsa aplicată unei foste lidere locale a Partidului „Șor” # Radio Moldova
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. Sentința a fost pronunțată pe 8 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Opinie: „Adresarea președintei în Parlamentul European, un semn al încrederii în R. Moldova” # Radio Moldova
Discursul președintei Maia Sandu susținut marți, 9 septembrie, în plenul Parlamentului European este un semn că R. Moldova este respectată la nivel european. Iar Federația Rusă trebuie să înțeleagă faptul că „R. Moldova este în fața unei furtuni, dar nu este singură”, a declarat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, într-o ediție specială de la Moldova 1.
Femeile aflate în penitenciare au șansa să iasă la libertate cu un bagaj valoros de cunoștințe în domeniul educației financiare, precum și cu mai multe oportunități de angajare. Un program-pilot, implementat cu sprijinul Secretariatului Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, își propune să ajute femeile să se reintegreze mai ușor în societate după eliberarea din detenție.
Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru Chișinău: „Suntem uniți în sprijinul pentru Republica Moldova” # Radio Moldova
Parlamentul European își reafirmă sprijinul ferm pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis la Strasbourg de președinta instituției, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe șefa statului Maia Sandu în plenul legislativului comunitar.
ELECTORALA 2025 // Plicurile cu buletinele de vot au plecat spre cetățenii din diasporă # Radio Moldova
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Plicurile cu buletinele de vot urmează să ajungă la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
Mesajele cu tentă rasistă ale lui Renato Usatîi împotriva lui Radu Marian atrag critici: „Romii nu mai pot fi țapi ispășitori în jocurile electorale” # Radio Moldova
Atacul lui Renato Usatîi la adresa deputatului Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, care a făcut aluzie la etnia ultimului, sunt catalogate de organizațiile neguvernamentale și experți ca fiind rasiste. Potrivit acestora, mesajul liderului „Partidului Nostru” promovează stereotipuri periculoase, instigă la ură, perpetuează prejudecăți împotriva comunității rome și încalcă normele democratice, legislația privind combaterea discriminării și regulile campaniei electorale.
Președinta R. Moldova, discurs în PE: „Ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută până la invazia Ucrainei” # Radio Moldova
R. Moldova se confruntă astăzi cu „un război hibrid fără limite, de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei”, iar scopul urmărit de Federația Rusă este „să captureze” statul nostru, prin influențarea rezultatelor alegerilor, ca să ne poată folosi împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute marți, 9 septembrie, de președinta Maia Sandu, în ședința în plen a Parlamentului European (PE). Discursul președintei R. Moldova ținut la Strasbourg a fost aplaudat minute în șir de eurodeputați.
Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării: Accesul la piața Uniunii Europene este vital pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să-și mențină parcursul european pentru a-și consolida dezvoltarea economică. Declarații în acest sens au fost făcute de viceprim-ministra Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova 1. Potrivit ei, accesul la piața Uniunii Europene este esențial, întrucât exporturile moldovenești s-au dublat, în timp ce piața Federației Ruse este una imprevizibilă.
Atac în regiunea Donețk: peste 20 de persoane, ucise în timp ce își primeau pensiile # Radio Moldova
Un atac aerian rusesc în satul Yarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de persoane. Atacul cu bombă a avut loc marți, 9 septembrie, în timp ce oamenii își primeau pensiile, notează The Kyiv Independent.
Emmanuel Macron caută al cincilea premier într-un interval de mai puțin de doi ani: Numele ministrului Apărării, Sébastien Lecornu, printre posibilele variante # Radio Moldova
Președintele Emmanuel Macron își caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce partidele de opoziție s-au unit pentru a-l înlătura pe premierul de centru-dreapta François Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de austeritate bugetară. Bayrou, care a pierdut luni un vot de încredere în parlament cu scorul de 364 la 194, își va prezenta oficial demisia lui Macron marți, scrie Reuters.
INSP: Educația rutieră începe acasă. Cum să le asiguri copiilor un drum sigur spre școală # Radio Moldova
Strada trebuie traversată doar la culoarea verde a semaforului, dar nu înainte ca elevii să se asigure că sunt în siguranță. Totodată, minorii trebuie să cunoască bine traseul spre școală, să evite purtarea căștilor la traversarea drumului, precum și comunicarea cu persoane străine. Acestea sunt doar câteva dintre regulile pe care părinții, alături de școală și poliție, trebuie să le transmită copiilor pentru a le garanta un drum fără pericole atât spre școală, cât și la întoarcerea acasă.
ELECTORALA 2025 // Plicurile cu buletinele de vot au plecat spre diaspora: termen-limită pentru recepționare – 26 septembrie # Radio Moldova
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Plicurile cu buletinele de vot urmează să ajungă la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
R. Moldova, centru regional al dialogului energetic: AIEA organizează la Chișinău o reuniune privind tranziția verde # Radio Moldova
Chișinăul găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 state, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Turcia.
Meci de foc pentru echipa națională de fotbal a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. „Tricolorii” vor juca diseară pe stadionul Ullevaal din Oslo, în compania selecționatei Norvegiei. Discipolii lui Stole Solbakken au 7 victorii consecutive. În toate aceste partide, cel puțin un gol a fost marcat de Erling Braut Haaland.
Interviu cu ambasadorul Vlad Kulminski: La Washington există deschidere și bunăvoință față de R. Moldova # Radio Moldova
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump. Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sunt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință evidentă din partea autorităților americane pentru consolidarea parteneriatului cu țara noastră.
Regimul de la Tiraspol continuă militarizarea copiilor: ore obligatorii de instrucție, tabere de pregătire și lecții de propagandă # Radio Moldova
Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar înseamnă continuarea pregătirii militare obligatorii. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, în programa școlară figurează disciplina „Instruire militară de bază”, introdusă pentru a pregăti tinerii pentru serviciul în structurile paramilitare locale și pentru a le insufla loialitate față de regim.
