Fostul vicedirector al SIS, acuzat de trădare în România, a fost reținut pentru 24 de ore
Radio Moldova, 9 septembrie 2025 19:40
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit surselor G4Media. El a fost circa 8 ore la audieri la DIICOT, scrie G4Media.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
19:50
Cel puțin 22 persoane au decedat și peste trei sute au fost rănite luni în Nepal, după ce protestele mișcării „Generația Z” au degenerat în violențe. La Kathmandu, manifestanții au pătruns în clădirea Parlamentului, denunțând corupția, apatia politică și restricțiile impuse rețelelor sociale. Demonstranții au incendiat mai multe clădiri, inclusiv locuințe ale unor miniștri. Premierul nepalez a demisionat.
19:40
Fostul vicedirector al SIS, acuzat de trădare în România, a fost reținut pentru 24 de ore # Radio Moldova
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit surselor G4Media. El a fost circa 8 ore la audieri la DIICOT, scrie G4Media.
Acum o oră
19:10
A Moldovan politician's remarks about an MP's ethnicity have been condemned as racist by NGOs and experts.
Acum 2 ore
19:00
Experți: R. Moldova demonstrează Europei cum se apără democrația în fața războiului hibrid # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu a atras atenția liderilor europeni printr-un discurs ferm susținut în Parlamentul European, evidențiind rolul Republicii Moldova în combaterea propagandei și dezinformării ruse și poziționându-se ca un partener strategic ce contribuie cu expertiză în gestionarea amenințărilor hibride. Într-un context regional tensionat, șefa statului a pledat pentru o strategie comună la nivel european, care să contracareze amenințările ruse în preajma scrutinului din 28 septembrie, decisiv pentru democrația R. Moldova și securitatea europeană.
18:50
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot solicita certificatul cu drept de vot, pentru a putea vota la alte secții electorale, pe liste suplimentare # Radio Moldova
Persoanele care în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Certificatul cu drept de vot va permite alegătorilor să voteze în orice altă secție de votare de pe teritoriul țării, pe lista electorală suplimentară.
18:40
Criticul rus de film Anton Dolin are pașaport moldovenesc: „Faptul că nu sunt străin în Moldova este un miracol” # Radio Moldova
Criticul de film rus Anton Dolin, recunoscut pentru criticile sale la adresa regimului din Rusia, unde a fost declarat „agent străin”, și devenit recent cetățean al Republicii Moldova, susține că se simte cu adevărat parte a statului nostru, trăind această experiență ca pe un adevărat miracol.
18:20
Siegfried Mureșan: Integrarea comună în UE este avantajoasă și pentru Chișinău, și pentru Kiev # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina merg umăr la umăr pe calea integrării europene, iar această apropiere aduce beneficii ambelor țări. Cu cât Chișinăul este mai puternic ancorat în parcursul european, cu atât mai sigură devine și perspectiva Ucrainei. „Cu un guvern prorus la Chișinău, Ucrainei i-ar fi mult mai greu”, afirmă eurodeputatul român Siegfried Mureșan, menționând că și pentru R. Moldova este un avantaj faptul că vecinul său își dorește integrarea europeană.
Acum 4 ore
18:00
Lider PL din stânga Nistrului, reținut de mgb-ul transnistrean și eliberat după 11 ore. Mihai Ghimpu: „Afectează întreaga țară, nu doar partidul” # Radio Moldova
Președintele filialei din stânga Nistrului a Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, de către așa-zisele structuri de securitate de la Tiraspol. Asociația Promo-LEX a anunțat, aproape de ora 17.00, că Vladimir Meleca a fost eliberat.
17:50
FILIT // Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău, în perioada 25 - 28 septembrie # Radio Moldova
Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25 - 28 septembrie 2025.
17:40
Reprezentanți UE, în plenul Parlamentului European: „Trebuie să sporim presiunea asupra Rusiei” # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor internaționale, inclusiv prin măsuri împotriva „flotei-fantomă”, a declarat marți, 9 septembrie, Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, într-o dezbatere în plenul Parlamentului European consacrată garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
17:20
Siegfried Mureșan: Integrarea comună în UE este avantajoasă și pentru Chișinău și Kiev # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina merg umăr la umăr pe calea integrării europene, iar această apropiere aduce beneficii ambelor țări. Cu cât Chișinăul este mai puternic ancorat în parcursul european, cu atât mai sigură devine și perspectiva Ucrainei. „Cu un guvern prorus la Chișinău Ucrainei i-ar fi mult mai greu”, a explicat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, menționând că și pentru R. Moldova este un avantaj faptul că vecinul său își dorește integrarea europeană. Declarația europarlamentarului a fost făcută după discursul președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.
17:10
Moldovenii vor beneficia de servicii publice la standarde europene: ASP și Consiliul Concurenței din România au semnat un Memorandum de colaborare # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova vor avea acces la servicii publice mai transparente și eficiente. Prestarea unor , ca urmare a unui acord semnat între Agenția Servicii Publice și Consiliul Concurenței din România va ajuta Agenția Servicii Publice (ASP) de la Chișinău, prin intermediul unui Memorandum semnat marți, 9 septembrie, să implementeze practicile europene în prestarea serviciilor publice.
16:50
Secretar de stat: Ministerul Justiției nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă de la Atena despre decizia de a-l extrăda pe Plahotniuc în R. Moldova # Radio Moldova
Ministerul Justiției din R. Moldova nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă din Grecia despre vreo decizie privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Eduard Serbenco, secretar de stat la Ministerul Justiției, a declarat la Radio Moldova că, atunci când va ajunge în R. Moldova, Plahotniuc va fi plasat într-o celulă separată de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
16:30
Lider PL din stânga Nistrului, reținut de mgb-ul transnistrean. Mihai Ghimpu: „Afectează întreaga țară, nu doar partidul” # Radio Moldova
Președintele filialei din stânga Nistrului a Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, de către așa-zisele structuri de securitate de la Tiraspol.
16:20
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, evidențiind sprijinul constant și deschiderea statelor europene față de țara noastră. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean în cadrul întrevederii cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.
Acum 6 ore
16:00
Deepfake cu premierul Dorin Recean, creat cu ajutorul inteligenței artificiale: „Nu lăsați falsurile să vă păcălească” # Radio Moldova
Persoanele care urmăresc știrile online sunt sfătuite să facă diferența între videoclipurile autentice și cele false, în special atunci când acestea prezintă oficiali care transmit mesaje aparent importante pentru cetățeni, dar care au scopul să inducă în eroare publicul. Îndemnul a fost lansat de autorități după ce marți, 9 septembrie, în mediul online au fost lansate cel puțin două informații false.
15:30
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova, pentru perioada 2026–2030 # Radio Moldova
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale sunt trei dintre prioritățile majore incluse în noile programe strategice lansate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada anilor 2026–2030. Documentul se află în prezent în dezbateri publice și este parte a Strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne, aprobată de Guvern în luna august.
15:00
Peste 5,3 milioane de lei confiscați și interdicția de a ocupa funcții politice – pedeapsa aplicată unei foste lidere locale a Partidului „Șor” # Radio Moldova
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. Sentința a fost pronunțată pe 8 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:00
Opinie: „Adresarea președintei în Parlamentul European, un semn al încrederii în R. Moldova” # Radio Moldova
Discursul președintei Maia Sandu susținut marți, 9 septembrie, în plenul Parlamentului European este un semn că R. Moldova este respectată la nivel european. Iar Federația Rusă trebuie să înțeleagă faptul că „R. Moldova este în fața unei furtuni, dar nu este singură”, a declarat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, într-o ediție specială de la Moldova 1.
14:50
Femeile aflate în penitenciare au șansa să iasă la libertate cu un bagaj valoros de cunoștințe în domeniul educației financiare, precum și cu mai multe oportunități de angajare. Un program-pilot, implementat cu sprijinul Secretariatului Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, își propune să ajute femeile să se reintegreze mai ușor în societate după eliberarea din detenție.
14:10
Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru Chișinău: „Suntem uniți în sprijinul pentru Republica Moldova” # Radio Moldova
Parlamentul European își reafirmă sprijinul ferm pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis la Strasbourg de președinta instituției, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe șefa statului Maia Sandu în plenul legislativului comunitar.
Acum 8 ore
14:00
ELECTORALA 2025 // Plicurile cu buletinele de vot au plecat spre cetățenii din diasporă # Radio Moldova
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Plicurile cu buletinele de vot urmează să ajungă la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
14:00
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova, pentru perioada 2026 – 2030 # Radio Moldova
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale sunt trei dintre prioritățile majore incluse în noile programe strategice lansate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada anilor 2026 – 2030. Documentul se află în prezent în dezbateri publice și este parte a Strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne, aprobată de Guvern în luna august.
13:50
Mesajele cu tentă rasistă ale lui Renato Usatîi împotriva lui Radu Marian atrag critici: „Romii nu mai pot fi țapi ispășitori în jocurile electorale” # Radio Moldova
Atacul lui Renato Usatîi la adresa deputatului Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, care a făcut aluzie la etnia ultimului, sunt catalogate de organizațiile neguvernamentale și experți ca fiind rasiste. Potrivit acestora, mesajul liderului „Partidului Nostru” promovează stereotipuri periculoase, instigă la ură, perpetuează prejudecăți împotriva comunității rome și încalcă normele democratice, legislația privind combaterea discriminării și regulile campaniei electorale.
13:40
Președinta R. Moldova, discurs în PE: „Ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută până la invazia Ucrainei” # Radio Moldova
R. Moldova se confruntă astăzi cu „un război hibrid fără limite, de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei”, iar scopul urmărit de Federația Rusă este „să captureze” statul nostru, prin influențarea rezultatelor alegerilor, ca să ne poată folosi împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute marți, 9 septembrie, de președinta Maia Sandu, în ședința în plen a Parlamentului European (PE). Discursul președintei R. Moldova ținut la Strasbourg a fost aplaudat minute în șir de eurodeputați.
13:30
Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării: Accesul la piața Uniunii Europene este vital pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să-și mențină parcursul european pentru a-și consolida dezvoltarea economică. Declarații în acest sens au fost făcute de viceprim-ministra Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova 1. Potrivit ei, accesul la piața Uniunii Europene este esențial, întrucât exporturile moldovenești s-au dublat, în timp ce piața Federației Ruse este una imprevizibilă.
13:30
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova în perioada 2026 – 2030 # Radio Moldova
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale sunt trei dintre prioritățile majore incluse în noile programe strategice lansate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada 2026–2030. Documentul se află în prezent în dezbateri publice și este parte a Strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne, aprobată de Guvern în luna august.
13:00
Atac în regiunea Donețk: peste 20 de persoane, ucise în timp ce își primeau pensiile # Radio Moldova
Un atac aerian rusesc în satul Yarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de persoane. Atacul cu bombă a avut loc marți, 9 septembrie, în timp ce oamenii își primeau pensiile, notează The Kyiv Independent.
12:50
Atac în satul Yarova din regiunea Donețk: peste 20 de persoane, ucise în timp ce își primeau pensiile # Radio Moldova
Un atac aerian rusesc în satul Yarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de persoane. Atacul cu bombă a avut loc marți, 9 septembrie, în timp ce oamenii își primeau pensiile, notează The Kyiv Independent.
12:40
Ministra Dezvoltării Economice: Accesul la piața Uniunii Europene este vital pentru Republica Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova trebuie să-și mențină parcursul european pentru a-și consolida dezvoltarea economică. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova1. Potrivit ei, accesul la piața Uniunii Europene este esențial, întrucât exporturile moldovenești s-au dublat deja în acest spațiu. Piața Federației Ruse este văzută drept una imprevizibilă, susține ministra, cu exporturi în scădere și cu fermieri care caută să se reorienteze către piețele europene.
Acum 12 ore
12:00
Emmanuel Macron caută al cincilea premier într-un interval de mai puțin de doi ani: Numele ministrului Apărării, Sébastien Lecornu, printre posibilele variante # Radio Moldova
Președintele Emmanuel Macron își caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce partidele de opoziție s-au unit pentru a-l înlătura pe premierul de centru-dreapta François Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de austeritate bugetară. Bayrou, care a pierdut luni un vot de încredere în parlament cu scorul de 364 la 194, își va prezenta oficial demisia lui Macron marți, scrie Reuters.
11:50
INSP: Educația rutieră începe acasă. Cum să le asiguri copiilor un drum sigur spre școală # Radio Moldova
Strada trebuie traversată doar la culoarea verde a semaforului, dar nu înainte ca elevii să se asigure că sunt în siguranță. Totodată, minorii trebuie să cunoască bine traseul spre școală, să evite purtarea căștilor la traversarea drumului, precum și comunicarea cu persoane străine. Acestea sunt doar câteva dintre regulile pe care părinții, alături de școală și poliție, trebuie să le transmită copiilor pentru a le garanta un drum fără pericole atât spre școală, cât și la întoarcerea acasă.
11:40
ELECTORALA 2025 // Plicurile cu buletinele de vot au plecat spre diaspora: termen-limită pentru recepționare – 26 septembrie # Radio Moldova
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Plicurile cu buletinele de vot urmează să ajungă la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
11:20
R. Moldova, centru regional al dialogului energetic: AIEA organizează la Chișinău o reuniune privind tranziția verde # Radio Moldova
Chișinăul găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 state, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Turcia.
11:20
Meci de foc pentru echipa națională de fotbal a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. „Tricolorii” vor juca diseară pe stadionul Ullevaal din Oslo, în compania selecționatei Norvegiei. Discipolii lui Stole Solbakken au 7 victorii consecutive. În toate aceste partide, cel puțin un gol a fost marcat de Erling Braut Haaland.
11:10
Interviu cu ambasadorul Vlad Kulminski: La Washington există deschidere și bunăvoință față de R. Moldova # Radio Moldova
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump. Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sunt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință evidentă din partea autorităților americane pentru consolidarea parteneriatului cu țara noastră.
10:50
Regimul de la Tiraspol continuă militarizarea copiilor: ore obligatorii de instrucție, tabere de pregătire și lecții de propagandă # Radio Moldova
Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar înseamnă continuarea pregătirii militare obligatorii. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, în programa școlară figurează disciplina „Instruire militară de bază”, introdusă pentru a pregăti tinerii pentru serviciul în structurile paramilitare locale și pentru a le insufla loialitate față de regim.
10:50
La Washington, R. Moldova este tratată cu respect – INTERVIU cu ambasadorul Vlad Kulminski # Radio Moldova
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump. Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sunt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință evidentă din partea autorităților americane pentru consolidarea parteneriatului cu țara noastră.
10:40
Revista presei internaționale // Revenit din China, președintele Rusiei a trecut la o nouă etapă a războiului împotriva Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională scrie că după ce a revenit din China, președintele Rusiei a trecut la o nouă etapă a războiului, intensificând atacurile asupra Ucrainei. Mai multe publicații scriu despre noile sancțiuni europene care urmează a fi impuse Rusiei în această săptămână, în timp ce presa din Haxagon relatează despre căderea guvernului francez.
10:30
Unde mergea fostul director al SIS atunci când a fost reținut în România pentru „trădare în formă continuată” # Radio Moldova
Fostul vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, reținut marți, 8 septembrie, în România, pentru colaborare cu serviciile secrete belaruse, loiale Moscovei, se îndrepta spre Universitatea de Vest din Timișoara, unde urma să participe la o masă rotundă și să vorbească despre parcursul european al R. Moldova. În ultimele intervenții publice ale sale, Bălan vorbea despre infiltrări ale agenților ruși în instituțiile din R. Moldova și se poziționa de partea Ucrainei în războiul cu Federația Rusă.
10:20
Viceprimari bănuiți de corupție la Comrat: contracte trucate și terenuri distribuite ilegal către apropiați # Radio Moldova
Doi viceprimari din municipiul Comrat sunt cercetați penal într-un dosar penal de abuz de serviciu, investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
10:10
SUA încetează colaborarea cu Europa în lupta împotriva dezinformării Moscovei, Beijingului și Teheranului # Radio Moldova
Administrația lui Donald Trump a întrerupt unilateral cooperarea cu țările europene în combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului. SUA a trimis notificări oficiale privind denunțarea memorandumurilor de înțelegere semnate pe vremea administrației lui Joe Biden, transmite The Moscow Times cu referire la Financial Times (FT) care citează oficiali europeni.
09:50
Numeroase publicații atrag atenția că cetățenii ar trebui să fie mai critici atunci când citesc rezultatele unui sondaj de opinie în perioada electorală, deoarece internetul este inundat de sondaje false, finanțate în mod netransparent. Presa continuă să explice miza alegerilor parlamentare, semnalând că o victorie a partidelor pro-ruse va duce la izolarea RM pe plan extern.
09:50
Republica Moldova devine centru regional al dialogului energetic: AIEA organizează la Chișinău reuniunea privind tranziția verde # Radio Moldova
Chișinăul găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 state, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Turcia.
09:20
Agricultorii din raionul Dubăsari, supuși presiunilor Tiraspolului: taxe nejustificate, restricții la tehnică și acces limitat la apă # Radio Moldova
Agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să se confrunte cu dificultăți majore în activitatea lor. Accesul la pământurile convenite anterior prin mecanisme speciale este îngrădit de noi bariere introduse de așa-numitele autorități de la Tiraspol.
09:10
Eurodeputat: Rusia folosește toate mijloacele pentru a bloca parcursul european al R. Moldova, iar UE trebuie să reacționeze # Radio Moldova
În Republica Moldova se duce „o bătălie pentru valori și principii” și, în timp ce Rusia folosește toate mijloacele pentru „a bloca” parcursul european al R. Moldova, Parlamentul European trebuie să reacționeze și să sprijine Chișinăul, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. Într-un interviu oferit postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că eurodeputații urmează să dezbată și să voteze în săptămâna curentă o rezoluție privind necesitatea apărării democrației din R. Moldova în fața influenței ruse și a pericolelor ce pot compromite scrutinul din 28 septembrie.
08:50
ELECTORALA 2025 // Alegătorii pot verifica online sau la secția de votare dacă sunt înscriși corect în listele electorale # Radio Moldova
Alegătorii din Republica Moldova pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, a documentelor justificative, cetățenii pot solicita corectarea eventualelor greșeli referitoare la datele personale, precum și includerea sau excluderea din listă a alegătorilor.
08:30
Sezonul de recoltare a strugurilor a început în Republica Moldova la mijlocul lunii august și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie. Specialiștii estimează că în acest an recolta va fi mai bogată decât anul trecut, însă mai mică în comparație cu media multianuală.
08:20
Orașul Soci, țintă a unui atac cu drone ucrainene: un civil ucis și șase locuințe afectate # Radio Moldova
O persoană și-a pierdut viața în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Soci, din sudul Rusiei, în noaptea de 9 septembrie. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, potrivit The Kyiv Independent.
08:00
Echipele naționale de fotbal ale Norvegiei și Republicii Moldova s-au confruntat până acum în 6 meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie. Norvegienii s-au impus de cinci ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Ai noștri au obținut acea remiză acum 20 de ani, la Chișinău, pe defunctul stadion Republican. Atunci, partida Republica Moldova - Norvegia s-a terminat cu scorul alb de 0:0.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.