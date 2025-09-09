Atenționare de călătorie în Franța: grevă generală, anunțată de sindicate pentru 10 septembrie

18:50

Persoanele care în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Certificatul cu drept de vot va permite alegătorilor să voteze în orice altă secție de votare de pe teritoriul țării, pe lista electorală suplimentară.