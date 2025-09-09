Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează
Politik, 10 septembrie 2025 00:00
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut cu un neverosimil 11:1 în fața Norvegiei pe stadionul Ullevaal din Oslo în al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Odegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Ostigård ...
• • •
Acum o oră
00:00
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut cu un neverosimil 11:1 în fața Norvegiei pe stadionul Ullevaal din Oslo în al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Odegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, 76, 79-penalty, 90+1) / Leo Ostigård ...
Acum 4 ore
22:20
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-l numească pe șeful Ministerului Apărării, Sebastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysee în urmă cu puțin timp. Noul premier nominalizat a fost însărcinat să „consulte" „forțele politice reprezentate în Parlament", spune Élysée. Și asta, „în vederea adoptării bugetului pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale ...
Acum 12 ore
14:40
În luna august, exporturile de benzină din Republica Moldova către Ucraina au atins 10,1 mii de tone, de patru ori mai mult decât în luna iulie. Potrivit informaţiilor, această creștere a avut loc în contextul în care Ucraina a redus, per total, importurile de combustibil cu 25%, până la 164.000 de tone. Scăderea generală a ...
14:40
Alegeri parlamentare – PAS promite creștere economică de 5% anual și dublarea exporturilor până în 2030 # Politik
Partidul Acțiune și Solidaritate anunță că, în contextul parcursului de aderare la Uniunea Europeană, își propune să asigure un ritm susținut de creștere economică de cel puțin 5% anual până în 2027. În acest sens, formațiunea își propune să stimuleze investițiile private, să sprijine producătorii autohtoni, să asigure un cadru fiscal stabil și simplificat și ...
14:40
Usatîi despre extrădarea lui Plahotniuc – Ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie pentru ca PAS să-și facă PR electoral # Politik
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar ...
13:20
LIVE: Președintele, Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene # Politik
Președintele Maia Sandu susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Potrivit Preşedinţiei, şeful statului va aborda noile amenințări la adresa democrațiilor europene și va discuta modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări. În cadrul vizitei în Franța, Maia ...
13:20
Partidul Nostru a sesizat CEC-ul privind abuzurile electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # Politik
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. 1. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, ...
13:20
Victor Bogatico, candidatul Partidului Nostru: Vom lichida consiliile raionale – Sunt o povară financiară inutilă pentru orașe și bugetul statului # Politik
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, ...
13:20
Datele Fiscului – Moldova are peste 8 000 de milionari în lei, cei mai mulți sunt în Chișinău # Politik
Numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a ajuns anul trecut la 8 019 persoane, cu venituri totale declarate de 28 de miliarde de lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, citate de Europa Liberă. Cei mai mulți milionari locuiesc în Chișinău – 6 120 de persoane, majoritatea în sectoarele Centru și Râșcani. În capitală, ...
13:20
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan adus la DIICOT București pentru audieri în dosarul de trădare # Politik
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, a fost adus marți dimineață la București pentru audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). El a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de ...
13:20
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către cetǎțenii moldoveni din diaspora – Anunțul MAE de la Chișinău # Politik
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova au anunțat, marți 9 septembrie 2025, că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de votare special constituite în acest scop. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această ...
13:20
Vehiculele înmatriculate în statele străine trebuie să plătească taxele pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea de pe teritoriul Federației Ruse, conform unor reguli noi, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie curent. Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) informeazǎ cǎ pe sectoarele cu taxă ale autostrăzilor A-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога ...
13:20
Ministrul Buzu şi-a luat concendiu pentru a participa la campania electorală – Socialiștii i-au cerut demisia ”Uitați-vă în oglindă și vedeți cum i-ați numit pe cei care vă plătesc salariul” # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat marți, 9 septembrie, că și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Pe 3 septembrie am solicitat și mi-a fost aprobat concediu din cont propriu și neplătit pentru 8 zile calendaristice – la datele de 4, 9, ...
Acum 24 ore
09:30
Maia Sandu, vizită oficială la Strasbourg – Discurs în Parlamentul European și vizită la Consiliul Europei # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează, o vizită oficială, la Strasbourg. Șeful statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președintele Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, ...
Ieri
22:00
Franța în criză politică profundă – Guvernul Bayrou a căzut la votul de încredere – Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # Politik
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională. 364 de membri ai Parlamentului au votat împotriva sa și 194 pentru. Este pentru prima dată în istoria celei de-a cincea Republici când un şef de guvern este înfrânt în urma unui vot de încredere, scrie Le Figaro. Guvernul ...
22:00
Blocul „Alternativa” şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor # Politik
Primarul Chişinăului și liderul Blocului electoral „Alternativa", Ion Ceban, a prezentat public luni, 8 septembrie, Programul de Guvernare al formațiunii, în cadrul unei conferințe de presă. „Spre deosebire de alte partide care mizează pe populism și promisiuni nerealizabile, Blocul electoral „Alternativa" propune un model concret de dezvoltare a Republicii Moldova, bazat pe experiența acumulată la ...
22:00
Un fost vicedirector SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB -ul din Belarus # Politik
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),al Republicii Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este acuzat de trădare, după ...
22:00
Renovări stradale la Bălți – Primarul Petcov: Vrem să degajăm una dintre principalele artere de transport ale orașului # Politik
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate borduri pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru ...
17:00
A început tipărirea buletinelor de vot – CEC va expedia 2 472 de buletine pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a început tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CEC, în total vor fi tipărite 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Fiecare buletin are o lățime de ...
17:00
Sondaj – Aceleași tendințe, două blocuri și două partide acced în viitorul Parlament – Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la UE # Politik
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei", „Viitorul Moldovei"), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. ...
17:00
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract # Politik
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica ...
17:00
Ministrul Buzu îşi cere scuze după ce a folosit termenul „bîdle” în raport cu alegătorii – „Oameni buni, am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a transmis luni, 8 septembrie, un mesaj video pe rețelele de socializare, în care și-a cerut scuze public pentru declarațiile jignitoare făcute în timpul unei acțiuni de campanie, în cadrul căreia a sugerat că cetățenii care nu vor vota Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentare ar fi ...
17:00
Promisiuni sociale – Blocul Patriotic propune alocarea a câte 50.000 de lei la nașterea fiecărui copil și reducerea TVA pentru produsele destinate copiilor # Politik
Acordarea a 50 000 de lei la nașterea fiecărui copil, prin programul „Capitalul familiei", este una dintre propunerile centrale ale programului electoral lansat de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP). Măsura face parte dintr-un pachet amplu, dedicat sprijinirii maternității și familiilor tinere, precum și scutirea de impozitul pe venit pentru părinți ...
10:50
SURSE – Fostul șef al Serviciului Vamal și ex deputat, Viorel Melnic ar fi fost reținut de oamenii legii în cadrul unor dosare de corupere electorală și spălare de bani # Politik
Viorel Melnic, fost deputat și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ilan Șor, ar fi fost reținut duminică, 7 septembrie, notează ZdG. md Până în prezent, autoritățile nu au făcut o confirmare oficială privind această reținere. Purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, ne-a comunicat că mai multe persoane au fost reținute ieri ...
10:50
Un nou record pentru exportul de rapiță pentru Moldova – Principala destinație a exporturilor rămâne UE # Politik
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija, notează bani.md În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, ...
10:50
Avocatul Poporului îndeamnă actorii politici la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” # Politik
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, le solicită actorilor politici implicați în campania electorală să adopte un discurs respectuos și echilibrat, îndemnându-i să renunțe la retorica agresivă, incitarea la ură și atacurile discriminatorii. Panico atrage atenția că încă din debutul campaniei au fost identificate multiple derapaje de limbaj din partea unor candidați sau susținători ai acestora – ...
10:50
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Politik
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. În declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis mesajul de respect personal din partea Președintelui Republicii Moldova, menționând că este o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite. ...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
CEC a aprobat textul și modelul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare – 23 de candidați concurează pentru a accede în Parlament # Politik
Comisia Electorală Centrală, (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Potrivit hotărârii CEC, în bulet
18:10
Declarație scandaloasă a unui ministru în plină campanie electorală – Ea numit „bîdle” pe cei care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare # Politik
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu vor susține PAS la alegerile parlamentare din aceastǎ toamnǎ. Imaginile video în care apare Buzu, participând la o acțiune de campanie, au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. „Trebuie să ne luăm în mâini, haideți să ... Declarație scandaloasă a unui ministru în plină campanie electorală – Ea numit „bîdle” pe cei care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare The post Declarație scandaloasă a unui ministru în plină campanie electorală – Ea numit „bîdle” pe cei care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare appeared first on Politik.
18:10
Olesea Vîrtosu, candidatul Partidului Nostru – Avem o economie subdezvoltată, iar birocrația și controalele excesive sufocă antreprenorii # Politik
Antreprenorul Olesea Vîrtosu, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, critică birocrația care frânează dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și economia în întregime. „Noi avem un stat birocratic. Și asta nu ajută deloc agenții economici. Avem certificate peste certificate, agenții peste agenții – numai organe de control și foițe peste foițe. ... Olesea Vîrtosu, candidatul Partidului Nostru – Avem o economie subdezvoltată, iar birocrația și controalele excesive sufocă antreprenorii The post Olesea Vîrtosu, candidatul Partidului Nostru – Avem o economie subdezvoltată, iar birocrația și controalele excesive sufocă antreprenorii appeared first on Politik.
18:10
Atac masiv la Kiev – Clădirea Guvernului, lovită de drone rusești – Premierul Sviridenko a arătat consecințele teribile ale bombardamentului # Politik
Clădirea Cabinetului de Miniștri de la Kieva fost avariată pentru prima dată în timpul războiului cu Federația Rusă. Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a arătat cum arată acum clădirea guvernului după atacul rusesc din 7 septembrie. Potrivit acesteia, nimeni nu a fost rănit în Cabinetul de Miniștri în urma bombardamentului. „Pentru prima dată de la începutul ... Atac masiv la Kiev – Clădirea Guvernului, lovită de drone rusești – Premierul Sviridenko a arătat consecințele teribile ale bombardamentului The post Atac masiv la Kiev – Clădirea Guvernului, lovită de drone rusești – Premierul Sviridenko a arătat consecințele teribile ale bombardamentului appeared first on Politik.
18:10
Igor Pohila, Partidul Nostru – Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor # Politik
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai ... Igor Pohila, Partidul Nostru – Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor The post Igor Pohila, Partidul Nostru – Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor appeared first on Politik.
6 septembrie 2025
19:10
Noul ambasador al UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a început oficial mandatul – Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Maia Sandu # Politik
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul. „Acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE-Republica Moldova, pe măsură ce țara își continuă drumul spre aderarea la UE. Vom lucra împreună pentru a promova reforme cheie, a ... Noul ambasador al UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a început oficial mandatul – Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Maia Sandu The post Noul ambasador al UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a început oficial mandatul – Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Maia Sandu appeared first on Politik.
19:10
O nouă inițiativă a Partidului Nostru – Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – cea pentru limita de vârstă și de dizabilitate # Politik
Partidul Nostru va propune în viitorul Parlament o inițiativă legislativă prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de ambele pensii, pentru limita de vârstă și cea pentru dizabilități. „Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, atunci când ajunge la pensie, este pusă de stat să aleagă – ori pensia de vârstă, ori pe ... O nouă inițiativă a Partidului Nostru – Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – cea pentru limita de vârstă și de dizabilitate The post O nouă inițiativă a Partidului Nostru – Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – cea pentru limita de vârstă și de dizabilitate appeared first on Politik.
12:20
Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate # Politik
Donald Trump și Vladimir Putin sunt din nou pe aceeași lungime de undă. Președinții SUA și Rusiei dau acum vina pe Europa, în timp ce procesul pentru oprirea războiului din Ucraina bate pasul pe loc, la trei săptămâni după summitul lor foarte mediatizat, dar cu impact redus, din Alaska. Trump presează Europa să facă mai ... Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate The post Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate appeared first on Politik.
12:20
Partidul Nostru – Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! # Politik
Aflat la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru Renato Usatîi a declarat că formațiunea sa optează pentru promovarea în toate instituțiile statului a produselor naționale. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere exclusiv produse moldovenești. Produsele ... Partidul Nostru – Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! The post Partidul Nostru – Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! appeared first on Politik.
12:20
Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii # Politik
Preşedintele SUA, Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, informează News.ro care citează CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a ... Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii The post Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii appeared first on Politik.
5 septembrie 2025
21:30
Prețuri diferențiate aplicate de România la exportul de energie electrică – Ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova – Ce spune Energocom # Politik
S.A. „Energocom” a venit cu explicații, privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune. Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este nevoită să achiziționeze electricitate. „Importurile ... Prețuri diferențiate aplicate de România la exportul de energie electrică – Ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova – Ce spune Energocom The post Prețuri diferențiate aplicate de România la exportul de energie electrică – Ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova – Ce spune Energocom appeared first on Politik.
21:30
Pentru anul universitar 2025-2026, 21 052 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova, dintre care 15 925 la programe de licență și 5 127 la masterat, marcând o creștere de 7% comparativ cu anul precedent, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Creșterea este atribuită investițiilor semnificative în modernizarea universităților, peste 500 de milioane ... Numărul studenților în universitățile din Moldova a crescut cu 7% – Care ar fi explicația The post Numărul studenților în universitățile din Moldova a crescut cu 7% – Care ar fi explicația appeared first on Politik.
21:30
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă”, a întrebat un cetățean. Liderul ... Partidul Nostru optează pentru interzicerea propagandei LGBT The post Partidul Nostru optează pentru interzicerea propagandei LGBT appeared first on Politik.
21:30
Încă o formațiune în buletinul de vot la parlamentare – Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală, dar va trebui să respecte o condiție # Politik
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, a fost admis oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, decizia fiind aprobată vineri, 5 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). Totuși, înregistrarea a fost aprobată cu clauză de rezervă, ceea ce înseamnă că aceasta ar putea fi revocată dacă lista candidaților nu va corespunde prevederilor ... Încă o formațiune în buletinul de vot la parlamentare – Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală, dar va trebui să respecte o condiție The post Încă o formațiune în buletinul de vot la parlamentare – Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală, dar va trebui să respecte o condiție appeared first on Politik.
21:30
Creșterea ponderii alegătorilor vârstnici și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot, însă migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să afecteze echilibrul electoral în Republica Moldova, a declarat expertul Veaceslav Ioniță Potrivit expertului numărul alegătorilor din țară a crescut ușor de la 3,079 milioane în 2014 la 3,165 ... Expert – Migrația masivă afectează echilibrul electoral în Republica Moldova The post Expert – Migrația masivă afectează echilibrul electoral în Republica Moldova appeared first on Politik.
15:20
Aflat la Șoldănești la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat că situația postelectorală va fi una surprinzătoare în condițiile în care partidul de guvernământ ar putea să nu dețină o majoritate în viitorul Parlament. Usatîi spune că Partidul Nostru va deține „voturile de platină” pentru a înclina balanța politică „Viitorul ... Renato Usatîi – Următorul guvern nu poate fi format fără Partidul Nostru The post Renato Usatîi – Următorul guvern nu poate fi format fără Partidul Nostru appeared first on Politik.
15:20
Agenția Servicii Publice (ASP) va permite locuitorilor municipiilor Soroca și Comrat să își programeze online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni, iar până în prezent au ... ASP – Locuitorii din Soroca și Comrat se vor putea programa online pentru examenul auto The post ASP – Locuitorii din Soroca și Comrat se vor putea programa online pentru examenul auto appeared first on Politik.
15:20
Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova # Politik
Tensiunile religioase se adâncesc în Ucraina, unde conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene riscă să fie interzisă. Guvernul a cerut în instanță suspendarea funcționării Mitropoliei Kievului. Guvernul de la Kiev a făcut un nou pas în conflictul cu Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC). Autoritățile au inițiat proceduri legale pentru interzicerea oficială a conducerii acesteia, acuzată că menține legături ... Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova The post Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova appeared first on Politik.
13:40
În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe # Politik
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se ... În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe The post În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe appeared first on Politik.
13:40
Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim # Politik
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, scrie Hotnews.ro. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea de ... Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim The post Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim appeared first on Politik.
13:40
Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani # Politik
În primele 8 luni ale anului 2025, inspectorii de muncǎ au descoperit 5.200 de muncitori moldoveni care lucrau fără un contract de muncă legal. Cifra depǎșește totalul anilor anilor 2017-2024, când fusese depistați doar 4.029 de cazuri. Potrivit Ministerului Muncii, din totalul acestor cazuri, 91% dintre angajați depistați fără un contract de muncă au fost ... Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani The post Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani appeared first on Politik.
13:40
Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” # Politik
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, a anunțat prim-ministrul țǎrii, Dorin Recean, care face referire la o decizie luatǎ vineri, 5 septembrie, de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de însuși Dorin Recean. „Nu vom tolera ca securitatea națională să ... Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” The post Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” appeared first on Politik.
13:40
Serghei Cotelnic este noul director al CFM, potrivit infromațiilor Agenției proprietății Publice, care l-a desemnat câștigător al concursului. Concursul s-a desfășurat în două etape. La 25 august 2025 au fost analizate cele patru dosare depuse, iar în urma preselecției au promovat doi candidați – Serghei Cotelinic și Emil Fiodorov. În etapa a doua, desfășurată pe ... După 18 luni de interimat, CFM are un director – Anunțul făcut de APP The post După 18 luni de interimat, CFM are un director – Anunțul făcut de APP appeared first on Politik.
