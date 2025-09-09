Măcel la Oslo – Moldova a pierdut în fața Norvegiei, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile CM 2026 – Demisia lui Cleșcenco planează

14:40

Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar ... Usatîi despre extrădarea lui Plahotniuc – Ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie pentru ca PAS să-și facă PR electoral