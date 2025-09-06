Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii

13:50

Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare Armatei Naționale, care marchează 34 de ani de la înființare. Șefa statului a menționat că Armata Națională este o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova. „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Republica Moldova nu este ... Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” The post Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” appeared first on Politik.