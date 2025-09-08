Blocul „Alternativa” şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor
Politik, 8 septembrie 2025 22:00
Primarul Chişinăului și liderul Blocului electoral „Alternativa", Ion Ceban, a prezentat public luni, 8 septembrie, Programul de Guvernare al formațiunii, în cadrul unei conferințe de presă. „Spre deosebire de alte partide care mizează pe populism și promisiuni nerealizabile, Blocul electoral „Alternativa" propune un model concret de dezvoltare a Republicii Moldova, bazat pe experiența acumulată la ...
Franța în criză politică profundă – Guvernul Bayrou a căzut la votul de încredere – Macron își pierde al patrulea premier în decurs de 20 de luni # Politik
Guvernul francez condus de Francois Bayrou a pierdut, luni seara, votul de încredere în Adunarea Naţională. 364 de membri ai Parlamentului au votat împotriva sa și 194 pentru. Este pentru prima dată în istoria celei de-a cincea Republici când un şef de guvern este înfrânt în urma unui vot de încredere, scrie Le Figaro. Guvernul ...
Blocul „Alternativa" şi-a prezentat programul de guvernare – Prețuri accesibile la gaz, dezvoltarea agriculturii și a localităţilor # Politik
Un fost vicedirector SIS, cercetat internaţional după ce ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB -ul din Belarus # Politik
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a României (DIICOT) a anunțat luni, 8 septembrie, că a pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),al Republicii Moldova. Bărbatul în vârstă de 47 de ani este acuzat de trădare, după ...
Renovări stradale la Bălți – Primarul Petcov: Vrem să degajăm una dintre principalele artere de transport ale orașului # Politik
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru ...
A început tipărirea buletinelor de vot – CEC va expedia 2 472 de buletine pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a început tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit CEC, în total vor fi tipărite 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Fiecare buletin are o lățime de ...
Sondaj – Aceleași tendințe, două blocuri și două partide acced în viitorul Parlament – Peste 52% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la UE # Politik
Patru formațiuni politice ar putea accede în viitorul Parlament al Republicii Moldova, potrivit unui sondaj de opinie făcut public astăzi de compania de cercetare iData, în ajunul alegerilor legislative din 28 septembrie 2025. Este vorba despre blocul Patriotic (format din PSRM, PCRM „Inima Moldovei", „Viitorul Moldovei"), Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Nostru și Blocul Alternativa. ...
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract # Politik
Partidul Nostru propune anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată pe bază de contract Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?" Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica ...
Ministrul Buzu îşi cere scuze după ce a folosit termenul „bîdle” în raport cu alegătorii – „Oameni buni, am greșit, am utilizat un cuvânt nepotrivit” # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a transmis luni, 8 septembrie, un mesaj video pe rețelele de socializare, în care și-a cerut scuze public pentru declarațiile jignitoare făcute în timpul unei acțiuni de campanie, în cadrul căreia a sugerat că cetățenii care nu vor vota Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la parlamentare ar fi ...
Promisiuni sociale – Blocul Patriotic propune alocarea a câte 50.000 de lei la nașterea fiecărui copil și reducerea TVA pentru produsele destinate copiilor # Politik
Acordarea a 50 000 de lei la nașterea fiecărui copil, prin programul „Capitalul familiei", este una dintre propunerile centrale ale programului electoral lansat de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP). Măsura face parte dintr-un pachet amplu, dedicat sprijinirii maternității și familiilor tinere, precum și scutirea de impozitul pe venit pentru părinți ...
SURSE – Fostul șef al Serviciului Vamal și ex deputat, Viorel Melnic ar fi fost reținut de oamenii legii în cadrul unor dosare de corupere electorală și spălare de bani # Politik
Viorel Melnic, fost deputat și unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Ilan Șor, ar fi fost reținut duminică, 7 septembrie, notează ZdG. md Până în prezent, autoritățile nu au făcut o confirmare oficială privind această reținere. Purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi, ne-a comunicat că mai multe persoane au fost reținute ieri ...
Un nou record pentru exportul de rapiță pentru Moldova – Principala destinație a exporturilor rămâne UE # Politik
Rapița a devenit vedeta exporturilor agricole ale Republicii Moldova în sezonul 2025–2026, arată analiza economistului Iurie Rija, notează bani.md În perioada iulie–august 2025 au fost exportate 192.501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei pe kilogram. Este un nou record, cu 12,5% peste cel din 2023, când volumul livrărilor a fost de 171.041 tone, ...
Avocatul Poporului îndeamnă actorii politici la decență în campania electorală: „Evitați discursul de ură și discriminarea” # Politik
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, le solicită actorilor politici implicați în campania electorală să adopte un discurs respectuos și echilibrat, îndemnându-i să renunțe la retorica agresivă, incitarea la ură și atacurile discriminatorii. Panico atrage atenția că încă din debutul campaniei au fost identificate multiple derapaje de limbaj din partea unor candidați sau susținători ai acestora – ...
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald J. Trump # Politik
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. În declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis mesajul de respect personal din partea Președintelui Republicii Moldova, menționând că este o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite. ...
CEC a aprobat textul și modelul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare – 23 de candidați concurează pentru a accede în Parlament # Politik
Comisia Electorală Centrală, (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi 23 de ...
Declarație scandaloasă a unui ministru în plină campanie electorală – Ea numit „bîdle” pe cei care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare # Politik
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a fost surprins folosind termenul „bîdle" la adresa persoanelor care nu vor susține PAS la alegerile parlamentare din aceastǎ toamnǎ. Imaginile video în care apare Buzu, participând la o acțiune de campanie, au devenit imediat virale pe rețelele de socializare. „Trebuie să ne luăm în mâini, haideți să ...
Olesea Vîrtosu, candidatul Partidului Nostru – Avem o economie subdezvoltată, iar birocrația și controalele excesive sufocă antreprenorii # Politik
Antreprenorul Olesea Vîrtosu, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, critică birocrația care frânează dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și economia în întregime. „Noi avem un stat birocratic. Și asta nu ajută deloc agenții economici. Avem certificate peste certificate, agenții peste agenții – numai organe de control și foițe peste foițe. ...
Atac masiv la Kiev – Clădirea Guvernului, lovită de drone rusești – Premierul Sviridenko a arătat consecințele teribile ale bombardamentului # Politik
Clădirea Cabinetului de Miniștri de la Kieva fost avariată pentru prima dată în timpul războiului cu Federația Rusă. Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a arătat cum arată acum clădirea guvernului după atacul rusesc din 7 septembrie. Potrivit acesteia, nimeni nu a fost rănit în Cabinetul de Miniștri în urma bombardamentului. „Pentru prima dată de la începutul ...
Igor Pohila, Partidul Nostru – Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor # Politik
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai ...
Noul ambasador al UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a început oficial mandatul – Și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Maia Sandu # Politik
Noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, E.S. Iwona Piórko, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul. „Acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE-Republica Moldova, pe măsură ce țara își continuă drumul spre aderarea la UE. Vom lucra împreună pentru a promova reforme cheie, a ...
O nouă inițiativă a Partidului Nostru – Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – cea pentru limita de vârstă și de dizabilitate # Politik
Partidul Nostru va propune în viitorul Parlament o inițiativă legislativă prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de ambele pensii, pentru limita de vârstă și cea pentru dizabilități. „Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, atunci când ajunge la pensie, este pusă de stat să aleagă – ori pensia de vârstă, ori pe ...
Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate # Politik
Donald Trump și Vladimir Putin sunt din nou pe aceeași lungime de undă. Președinții SUA și Rusiei dau acum vina pe Europa, în timp ce procesul pentru oprirea războiului din Ucraina bate pasul pe loc, la trei săptămâni după summitul lor foarte mediatizat, dar cu impact redus, din Alaska. Trump presează Europa să facă mai ...
Partidul Nostru – Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! # Politik
Aflat la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru Renato Usatîi a declarat că formațiunea sa optează pentru promovarea în toate instituțiile statului a produselor naționale. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere exclusiv produse moldovenești. Produsele ...
Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii # Politik
Preşedintele SUA, Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război", spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit" având în vedere starea lumii, informează News.ro care citează CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a ...
Prețuri diferențiate aplicate de România la exportul de energie electrică – Ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova – Ce spune Energocom # Politik
S.A. „Energocom" a venit cu explicații, privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune. Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este nevoită să achiziționeze electricitate. „Importurile ...
Pentru anul universitar 2025-2026, 21 052 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova, dintre care 15 925 la programe de licență și 5 127 la masterat, marcând o creștere de 7% comparativ cu anul precedent, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Creșterea este atribuită investițiilor semnificative în modernizarea universităților, peste 500 de milioane ...
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă", a întrebat un cetățean. Liderul ...
Încă o formațiune în buletinul de vot la parlamentare – Partidul „Moldova Mare” a fost înregistrat în cursa electorală, dar va trebui să respecte o condiție # Politik
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria F
Creșterea ponderii alegătorilor vârstnici și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot, însă migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să afecteze echilibrul electoral în Republica Moldova, a declarat expertul Veaceslav Ioniță Potrivit expertului numărul alegătorilor din țară a crescut ușor de la 3,079 milioane în 2014 la 3,165 ... Expert – Migrația masivă afectează echilibrul electoral în Republica Moldova The post Expert – Migrația masivă afectează echilibrul electoral în Republica Moldova appeared first on Politik.
Aflat la Șoldănești la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat că situația postelectorală va fi una surprinzătoare în condițiile în care partidul de guvernământ ar putea să nu dețină o majoritate în viitorul Parlament. Usatîi spune că Partidul Nostru va deține „voturile de platină” pentru a înclina balanța politică „Viitorul ... Renato Usatîi – Următorul guvern nu poate fi format fără Partidul Nostru The post Renato Usatîi – Următorul guvern nu poate fi format fără Partidul Nostru appeared first on Politik.
Agenția Servicii Publice (ASP) va permite locuitorilor municipiilor Soroca și Comrat să își programeze online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni, iar până în prezent au ... ASP – Locuitorii din Soroca și Comrat se vor putea programa online pentru examenul auto The post ASP – Locuitorii din Soroca și Comrat se vor putea programa online pentru examenul auto appeared first on Politik.
Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova # Politik
Tensiunile religioase se adâncesc în Ucraina, unde conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene riscă să fie interzisă. Guvernul a cerut în instanță suspendarea funcționării Mitropoliei Kievului. Guvernul de la Kiev a făcut un nou pas în conflictul cu Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC). Autoritățile au inițiat proceduri legale pentru interzicerea oficială a conducerii acesteia, acuzată că menține legături ... Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova The post Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova appeared first on Politik.
În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe # Politik
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se ... În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe The post În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe appeared first on Politik.
Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim # Politik
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, scrie Hotnews.ro. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea de ... Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim The post Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim appeared first on Politik.
Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani # Politik
În primele 8 luni ale anului 2025, inspectorii de muncǎ au descoperit 5.200 de muncitori moldoveni care lucrau fără un contract de muncă legal. Cifra depǎșește totalul anilor anilor 2017-2024, când fusese depistați doar 4.029 de cazuri. Potrivit Ministerului Muncii, din totalul acestor cazuri, 91% dintre angajați depistați fără un contract de muncă au fost ... Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani The post Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani appeared first on Politik.
Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” # Politik
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, a anunțat prim-ministrul țǎrii, Dorin Recean, care face referire la o decizie luatǎ vineri, 5 septembrie, de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de însuși Dorin Recean. „Nu vom tolera ca securitatea națională să ... Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” The post Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” appeared first on Politik.
Serghei Cotelnic este noul director al CFM, potrivit infromațiilor Agenției proprietății Publice, care l-a desemnat câștigător al concursului. Concursul s-a desfășurat în două etape. La 25 august 2025 au fost analizate cele patru dosare depuse, iar în urma preselecției au promovat doi candidați – Serghei Cotelinic și Emil Fiodorov. În etapa a doua, desfășurată pe ... După 18 luni de interimat, CFM are un director – Anunțul făcut de APP The post După 18 luni de interimat, CFM are un director – Anunțul făcut de APP appeared first on Politik.
Vadim Ceban – Retragerea licenței de furnizare de la Moldovagaz o condițiile impusă de UE pentru finanțarea sectorului energetic # Politik
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media” că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o ... Vadim Ceban – Retragerea licenței de furnizare de la Moldovagaz o condițiile impusă de UE pentru finanțarea sectorului energetic The post Vadim Ceban – Retragerea licenței de furnizare de la Moldovagaz o condițiile impusă de UE pentru finanțarea sectorului energetic appeared first on Politik.
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, ... Criză de forță de muncă în Moldova – Aproape 40% din locurile vacante sunt la stat The post Criză de forță de muncă în Moldova – Aproape 40% din locurile vacante sunt la stat appeared first on Politik.
Maia Sandu după întâlnirea cu observatorii internaționali – La alegerile din toamnă moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni # Politik
Președinta țǎrii Maia Sandu s-a întâlnit, joi 4 septembrie, cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Potrivit Administrației Prezidențiale, șefa statului a atras atenția misiunilor de observare a alegerilor asupra interferențelor ... Maia Sandu după întâlnirea cu observatorii internaționali – La alegerile din toamnă moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni The post Maia Sandu după întâlnirea cu observatorii internaționali – La alegerile din toamnă moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni appeared first on Politik.
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea încleștare din semifinalele US Open 2025 – Sârbul a atins noi borne în tenisul masculin # Politik
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz cea mai plauzibilă semifinală pe jumătatea inferioară de tablou la US Open, iar cei doi jucători și-au respectat statutul și au ajuns aproape fără nicio emoție în careul de ași. Ambii își vor disputa un loc în ultimul act de la Flushing Meadows, în ceea ce se anunță unul dintre ... Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea încleștare din semifinalele US Open 2025 – Sârbul a atins noi borne în tenisul masculin The post Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea încleștare din semifinalele US Open 2025 – Sârbul a atins noi borne în tenisul masculin appeared first on Politik.
CEC obligată de CSJ să examineze cererea Partidului Moldova Mare de înregistrare în alegerile parlamentare din 28 septembrie # Politik
Încă un partid inclus în buletinul de vot. Formațiunea politică a Victoriei Furtună, „Moldova Mare”, va putea participa la alegeri. CEC a fost obligat de Curtea Supremă de Justiție să examineze cererea Partidului Moldova Mare de înregistrare în alegerile parlamentare din 28 septembrie Decizia CSJ este irevocabilă. Astfel, Curtea Supremă a respins recursul CEC ca ... CEC obligată de CSJ să examineze cererea Partidului Moldova Mare de înregistrare în alegerile parlamentare din 28 septembrie The post CEC obligată de CSJ să examineze cererea Partidului Moldova Mare de înregistrare în alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on Politik.
Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani # Politik
Giorgio Armani, considerat una dintre cele mai influente figuri ale modei italiene și internaționale din a doua jumătate a secolului XX, a murit la Milano. Născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934, Armani a lăsat în urmă nu doar o casă de modă globală, ci și o moștenire ce transcende hainele, o estetică, un stil ... Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani The post Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani appeared first on Politik.
Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina # Politik
Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, se află în Republica Moldova. Oficialul european a susținut o conferință de presă împreună cu vicepremierul pentru Integrare, Cristina Gherasimov Comisarul UE a apreciat înalt procesul de transformare în care se află R. Moldova și a spus că viteza cu care noi îndeplinim reformele este una uimitoare. „Ați reușit ... Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina The post Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina appeared first on Politik.
UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră # Politik
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro prin intermediul Facilității pentru Reformă și Creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru parcursul de reforme al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Moldova în implementarea reformelor, UE lansează un apel către mediul de afaceri pentru a investi ... UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră The post UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră appeared first on Politik.
Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că ... Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale The post Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale appeared first on Politik.
Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene # Politik
Compania aeriană low cost, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău, urmând să lanseze, în martie 2026, șase curse noi către orașe europene importante: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Anunțul a fost făcut joi, 4 septembrie, de premierul Dorin Recean, după o întrevedere cu directorul Wizz Air, József Váradi. Potrivit prim-ministrului, baza ... Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene The post Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene appeared first on Politik.
Datele pentru lunile iulie–august 2025 arată o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Țara și-a consolidat poziția pe piața oleaginoaselor, dar a înregistrat scăderi semnificative la cereale. La floarea-soarelui, Moldova a rămas lider în Uniunea Europeană, livrând aproape 29 de mii de tone în primele două luni ale ... Exporturile de grâu moldovenesc au scăzut cu aproape 60% – Care ar fi cauza The post Exporturile de grâu moldovenesc au scăzut cu aproape 60% – Care ar fi cauza appeared first on Politik.
MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona # Politik
Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite miercuri seară, 3 septembrie 2025, după ce funicularul ”Glória” din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade, în jurul orei 18 00. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că, ... MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona The post MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona appeared first on Politik.
LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos # Politik
The post LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos appeared first on Politik.
La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia # Politik
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a sosit miercuri seara, 3 septembrie, la Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian. Emmanuel Macron şi Vladimir Zelenski ... La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia The post La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia appeared first on Politik.
