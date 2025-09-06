Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate
Donald Trump și Vladimir Putin sunt din nou pe aceeași lungime de undă. Președinții SUA și Rusiei dau acum vina pe Europa, în timp ce procesul pentru oprirea războiului din Ucraina bate pasul pe loc, la trei săptămâni după summitul lor foarte mediatizat, dar cu impact redus, din Alaska. Trump presează Europa să facă mai ...
Negocierile de pace în Ucraina stagnează – Trump și Putin dau vina pe Europa – Mic progres pe garanțiile de securitate
Partidul Nostru – Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!
Aflat la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru Renato Usatîi a declarat că formațiunea sa optează pentru promovarea în toate instituțiile statului a produselor naționale. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – să cumpere exclusiv produse moldovenești. Produsele ...
Schimbare strategică la Washington – Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii
Preşedintele SUA, Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război", spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit" având în vedere starea lumii, informează News.ro care citează CNN. „Cred că este un nume mult mai potrivit, mai ales având în vedere situaţia actuală a ...
Prețuri diferențiate aplicate de România la exportul de energie electrică – Ieftin în Ungaria și Bulgaria, dar scump în Moldova – Ce spune Energocom
S.A. „Energocom" a venit cu explicații, privind diferențele de preț la energia electrică exportată de România către Republica Moldova, comparativ cu tarifele aplicate altor țări din regiune. Potrivit companiei, prețul de bursă al energiei este același pentru toți participanții, însă diferențele apar din cauza momentelor în care Republica Moldova este nevoită să achiziționeze electricitate. „Importurile ...
Pentru anul universitar 2025-2026, 21 052 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din Republica Moldova, dintre care 15 925 la programe de licență și 5 127 la masterat, marcând o creștere de 7% comparativ cu anul precedent, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Creșterea este atribuită investițiilor semnificative în modernizarea universităților, peste 500 de milioane ...
Mai mulți locuitori din Nisporeni și-au exprimat sprijinul față de inițiativa Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, de a interzice promovarea LGBT în Republica Moldova. „Cât o să vorbească despre LGBT? Tot tineretul care pleacă la școală, la grădiniță, să vadă cum merge băiat cu băiat de mână, se pupă", a întrebat un cetățean. Liderul ...
Încă o formațiune în buletinul de vot la parlamentare – Partidul „Moldova Mare" a fost înregistrat în cursa electorală, dar va trebui să respecte o condiție
Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost admis oficial în cursa electorală pentru alegerile parlamentare, decizia fiind aprobată vineri, 5 septembrie, în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC). Totuși, înregistrarea a fost aprobată cu clauză de rezervă, ceea ce înseamnă că aceasta ar putea fi revocată dacă lista candidaților nu va corespunde prevederilor ...
Creșterea ponderii alegătorilor vârstnici și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv rata de participare la vot, însă migrația masivă și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să afecteze echilibrul electoral în Republica Moldova, a declarat expertul Veaceslav Ioniță Potrivit expertului numărul alegătorilor din țară a crescut ușor de la 3,079 milioane în 2014 la 3,165 ...
Aflat la Șoldănești la o întâlnire cu alegătorii, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a declarat că situația postelectorală va fi una surprinzătoare în condițiile în care partidul de guvernământ ar putea să nu dețină o majoritate în viitorul Parlament. Usatîi spune că Partidul Nostru va deține „voturile de platină" pentru a înclina balanța politică „Viitorul ...
Agenția Servicii Publice (ASP) va permite locuitorilor municipiilor Soroca și Comrat să își programeze online susținerea examenelor auto, atât la proba teoretică, cât și la cea practică. Serviciul digital de programare a fost lansat în luna mai, în regim pilot, în subdiviziunile ASP din Cahul, Orhei, Căușeni, Edineț și Ungheni, iar până în prezent au ...
Autoritățile de la Kiev intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova
Tensiunile religioase se adâncesc în Ucraina, unde conducerea Bisericii Ortodoxe Ucrainene riscă să fie interzisă. Guvernul a cerut în instanță suspendarea funcționării Mitropoliei Kievului. Guvernul de la Kiev a făcut un nou pas în conflictul cu Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC). Autoritățile au inițiat proceduri legale pentru interzicerea oficială a conducerii acesteia, acuzată că menține legături ...
În Moldova ar putea fi creată poliția judecătorească, pentru a asigura paza și securitatea în instanțe
În Republica Moldova urmează să fie creată poliția judecătorească, structură destinată asigurării pazei și securității în instanțe. Reprezentanții instituțiilor de profil au examinat mecanismele de organizare și funcționare a noii entități, în cadrul unei ședințe convocată de Ministerul Justiției. În cadrul discuțiilor, s-a reiterat caracterul urgent și esențial al instituirii și funcționalității poliției judecătorești, subliniindu-se ...
Două treimi dintre francezi îşi doresc demisia lui Emmanuel Macron – Popularitatea președintelui la un nivel minim
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează joi AFP, scrie Hotnews.ro. Conform sondajului efectuat de institutul Odoxa-Backbone pentru cotidianul conservator Le Figaro, 64% dintre respondenţi au spus că doresc organizarea de ...
Munca la negru bate noi recorduri în Moldova – În 8 luni mai multe cazuri decât în ultimii 8 ani
În primele 8 luni ale anului 2025, inspectorii de muncǎ au descoperit 5.200 de muncitori moldoveni care lucrau fără un contract de muncă legal. Cifra depǎșește totalul anilor anilor 2017-2024, când fusese depistați doar 4.029 de cazuri. Potrivit Ministerului Muncii, din totalul acestor cazuri, 91% dintre angajați depistați fără un contract de muncă au fost ...
Decizie la Guvern – Conturile Irinei Vlah blocate de Fisc – Premierul Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului"
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va bloca, în termen de 2 zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, a anunțat prim-ministrul țǎrii, Dorin Recean, care face referire la o decizie luatǎ vineri, 5 septembrie, de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de însuși Dorin Recean. „Nu vom tolera ca securitatea națională să ...
Serghei Cotelnic este noul director al CFM, potrivit infromațiilor Agenției proprietății Publice, care l-a desemnat câștigător al concursului. Concursul s-a desfășurat în două etape. La 25 august 2025 au fost analizate cele patru dosare depuse, iar în urma preselecției au promovat doi candidați – Serghei Cotelinic și Emil Fiodorov. În etapa a doua, desfășurată pe ...
Vadim Ceban – Retragerea licenței de furnizare de la Moldovagaz o condițiile impusă de UE pentru finanțarea sectorului energetic
Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat în cadrul emisiunii „Gonța media" că decizia privind retragerea licenței de furnizare a gazelor naturale companiei pe care o conduce este direct legată de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru finanțarea sectorului energetic. „Efectiv, în primul rând, statul obține finanțarea de la Uniunea Europeană, pentru că asta este o ...
La sfârșitul trimestrului II 2025, în unitățile din sectorul real erau cu 4 și mai mulți salariați, iar în toate instituțiile bugetare au fost înregistrate circa 32,7 mii de locuri de muncă vacante, în creștere cu 1,4% față de trimestrul I al anului curent. Rata locurilor vacante a constituit 4,7%, menținându-se la nivelul trimestrului precedent, ...
Maia Sandu după întâlnirea cu observatorii internaționali – La alegerile din toamnă moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni
Președinta țǎrii Maia Sandu s-a întâlnit, joi 4 septembrie, cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Potrivit Administrației Prezidențiale, șefa statului a atras atenția misiunilor de observare a alegerilor asupra interferențelor ...
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz marea încleștare din semifinalele US Open 2025 – Sârbul a atins noi borne în tenisul masculin
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz cea mai plauzibilă semifinală pe jumătatea inferioară de tablou la US Open, iar cei doi jucători și-au respectat statutul și au ajuns aproape fără nicio emoție în careul de ași. Ambii își vor disputa un loc în ultimul act de la Flushing Meadows, în ceea ce se anunță unul dintre ...
CEC obligată de CSJ să examineze cererea Partidului Moldova Mare de înregistrare în alegerile parlamentare din 28 septembrie
Încă un part
Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani # Politik
Giorgio Armani, considerat una dintre cele mai influente figuri ale modei italiene și internaționale din a doua jumătate a secolului XX, a murit la Milano. Născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934, Armani a lăsat în urmă nu doar o casă de modă globală, ci și o moștenire ce transcende hainele, o estetică, un stil ... Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani The post Creatorul de modă, arhitectul eleganței moderne, Giorgio Armani s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani appeared first on Politik.
Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina # Politik
Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, se află în Republica Moldova. Oficialul european a susținut o conferință de presă împreună cu vicepremierul pentru Integrare, Cristina Gherasimov Comisarul UE a apreciat înalt procesul de transformare în care se află R. Moldova și a spus că viteza cu care noi îndeplinim reformele este una uimitoare. „Ați reușit ... Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina The post Marta Kos, la Chișinău: Moldova este pregătită pentru negocierile de aderare, dar acest lucru are și un caracter politic – Ce a spus despre decuplarea de Ucraina appeared first on Politik.
UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră # Politik
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova o tranșă suplimentară de 18,9 milioane de euro prin intermediul Facilității pentru Reformă și Creștere, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru parcursul de reforme al țării. Totodată, având în vedere progresele semnificative realizate de Moldova în implementarea reformelor, UE lansează un apel către mediul de afaceri pentru a investi ... UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră The post UE alocă Moldovei încă 18,9 milioane de euro și invită mediul de afaceri să investească în țara noastră appeared first on Politik.
Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale # Politik
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia, economiile realizate, estimate la sute de milioane de lei, vor fi direcționate către proiecte de dezvoltare a localităților. Renato Usatîi a precizat că ... Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale The post Partidul Nostru vrea reducerea numărului de deputați de la 101 la 51, lichidarea consiliilor raionale și comasarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale appeared first on Politik.
Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene # Politik
Compania aeriană low cost, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău, urmând să lanseze, în martie 2026, șase curse noi către orașe europene importante: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Anunțul a fost făcut joi, 4 septembrie, de premierul Dorin Recean, după o întrevedere cu directorul Wizz Air, József Váradi. Potrivit prim-ministrului, baza ... Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene The post Low costul, Wizz Air își extinde activitatea la Chișinău – Şase curse noi vor fi lansate spre mai multe orașe europene appeared first on Politik.
Datele pentru lunile iulie–august 2025 arată o evoluție mixtă pentru exporturile agricole ale Republicii Moldova, potrivit analizei economistului Iurie Rija. Țara și-a consolidat poziția pe piața oleaginoaselor, dar a înregistrat scăderi semnificative la cereale. La floarea-soarelui, Moldova a rămas lider în Uniunea Europeană, livrând aproape 29 de mii de tone în primele două luni ale ... Exporturile de grâu moldovenesc au scăzut cu aproape 60% – Care ar fi cauza The post Exporturile de grâu moldovenesc au scăzut cu aproape 60% – Care ar fi cauza appeared first on Politik.
MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona # Politik
Cel puțin trei persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite miercuri seară, 3 septembrie 2025, după ce funicularul ”Glória” din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade, în jurul orei 18 00. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că, ... MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona The post MAE de la Chișinău – Nu există informații despre cetățeni moldoveni răniți în accidentul funicularului ”Glória” din Lisabona appeared first on Politik.
LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos # Politik
The post LIVE:Conferință de presă susținută de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov și comisarul european pentru extindere, Marta Kos appeared first on Politik.
La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia # Politik
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a sosit miercuri seara, 3 septembrie, la Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de preşedintele francez, Emmanuel Macron, înaintea discuţiilor de joi din cadrul Coaliţiei de Voinţă, ce reuneşte ţările care vor să ajute Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, relatează The Guardian. Emmanuel Macron şi Vladimir Zelenski ... La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia The post La Paris a început ședința Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia appeared first on Politik.
Moldova va beneficia de autorizații suplimentare de transport și taxe reduse în Uzbekistan # Politik
Republica Moldova și Republica Uzbekistan au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026, în cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurate la Chișinău pe 1–2 septembrie 2025. Agenția Naționalǎ pentru Transport Auto (ANTA),informeazǎ cǎ pentru anul 2026, au fost confirmate 300 autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60 ... Moldova va beneficia de autorizații suplimentare de transport și taxe reduse în Uzbekistan The post Moldova va beneficia de autorizații suplimentare de transport și taxe reduse în Uzbekistan appeared first on Politik.
Din 4 septembrie cetățenii moldoveni vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere – Precizǎrile MAE de la Chișinău # Politik
Începând de joi, 4 septembrie, cetățenii moldoveni pot călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere, pe o perioadă care nu depășește 90 de zile, într-un interval de 180 de zile calendaristice. Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize a intrat în ... Din 4 septembrie cetățenii moldoveni vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere – Precizǎrile MAE de la Chișinău The post Din 4 septembrie cetățenii moldoveni vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără vize de ședere – Precizǎrile MAE de la Chișinău appeared first on Politik.
A început Salonul Internațional de Carte, Bookfest Chișinău 2025 – 40.000 de volume, la dispoziția cititorilor # Politik
Bookfest revine la Chișinău, la cea de-a opta ediție și aduce împreună cultura de pe ambele maluri ale Prutului. Salonul Internațional de Carte și-a deschis miercuri ușile la Centrul „Mediacor”, unde peste 40 de mii de volume, publicate recent de 30 de edituri din România și Republica Moldova, îi așteaptă pe cititori, profesori, elevi și ... A început Salonul Internațional de Carte, Bookfest Chișinău 2025 – 40.000 de volume, la dispoziția cititorilor The post A început Salonul Internațional de Carte, Bookfest Chișinău 2025 – 40.000 de volume, la dispoziția cititorilor appeared first on Politik.
António Costa: UE va deschide oficial procedura de preaderare pentru Moldova după alegerile din septembrie # Politik
Uniunea Europeană intenționează să lanseze procedura oficială de preaderare a Republicii Moldova imediat după alegerile parlamentare programate pentru această toamnă. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, António Costa, aflat în vizită oficială la București. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele României, Nicușor Dan, liderul european a evidențiat progresele semnificative ... António Costa: UE va deschide oficial procedura de preaderare pentru Moldova după alegerile din septembrie The post António Costa: UE va deschide oficial procedura de preaderare pentru Moldova după alegerile din septembrie appeared first on Politik.
Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică prin programul ODA # Politik
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) anunță că, în perioada ianuarie–august 2025, a evaluat și aprobat 356 de cereri din totalul de 442 depuse de companii din industria prelucrătoare pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, notează bani.md Potrivit instituției, pentru aceste companii au fost deja debursate 5,63 milioane lei, iar alte 8,79 milioane lei urmează să ... Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică prin programul ODA The post Doar 0,85% dintre companiile moldovene au primit compensații la energia electrică prin programul ODA appeared first on Politik.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de ieri modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), adaptând cadrul de reglementare la realitățile actuale ale sectorului și la standardele europene, transmite MOLDPRES. „Noile prevederi facilitează lansarea pieței serviciilor de sistem și a pieței energiei electrice de echilibrare, menite să rezolve problema ... ANRE a aprobat modificări privind echilibrarea sistemului energetic The post ANRE a aprobat modificări privind echilibrarea sistemului energetic appeared first on Politik.
Elena Grițco: ”Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care legea îi protejează pe toți!” # Politik
Elena Grițco, membru al Biroului Executiv Național al Partidului Nostru și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pledează pentru o Moldovă în care legea funcționează pentru toți cetățenii, iar oamenii aleg să rămână acasă din dragoste pentru țară, nu din obligație. „Pentru mine politica nu este despre putere, ci despre responsabilitate, despre curajul de ... Elena Grițco: ”Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care legea îi protejează pe toți!” The post Elena Grițco: ”Partidul Nostru este pentru o Moldovă în care legea îi protejează pe toți!” appeared first on Politik.
Statul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii # Politik
Lista beneficiarilor eligibili pentru finanțarea proiectelor din Fondul național al culturii a fost extinsă. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri. Pe lângă organizațiile necomerciale, la concursuri vor putea participa și alte organizații culturale. Este vorba de artiști independenți, oameni de creație, organizații culturale de drept public și privat. ... Statul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii The post Statul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare din Fondul național al culturii appeared first on Politik.
Energocom schimbă strategia de achiziții – Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen # Politik
Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen, pentru a optimiza costurile de transport și depozitare. Declarația a fost făcută de către directorul general interimar al întreprinderii „Energocom”, Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Conexiuni Economice”, notează MOLDPRES. Șeful de la „Energocom” a menționat că întreprinderea a procurat peste 75 ... Energocom schimbă strategia de achiziții – Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen The post Energocom schimbă strategia de achiziții – Gazele naturale cumpărate în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate în termen appeared first on Politik.
Primarul, Ion Ceban după vizita în Italia: „Nu există motive reale pentru interdicția mea, doar interese politice” # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și interdicția de intrare pe teritoriul României, valabilă și în întreg spațiul Schengen. Ceban a calificat decizia autorităților române drept una „pur politică”, menită să-i afecteze cariera. Reamintim că, începând cu 9 iulie 2025, ... Primarul, Ion Ceban după vizita în Italia: „Nu există motive reale pentru interdicția mea, doar interese politice” The post Primarul, Ion Ceban după vizita în Italia: „Nu există motive reale pentru interdicția mea, doar interese politice” appeared first on Politik.
Comisarul pentru extindere, Marta Kos – Muntenegru și Albania, următoarele state membre ale UE # Politik
Muntenegru ar putea deveni cel de al 28-lea membru al Uniunii Europene în anul 2028, dacă în anul viitor va fi încheiată partea tehnică de negocieri. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în Slovenia, la Forumul Strategic Bled. În cadrul unui panel de discuții, alături de prim-miniștrii Sloveniei, Croației, Muntenegrului ... Comisarul pentru extindere, Marta Kos – Muntenegru și Albania, următoarele state membre ale UE The post Comisarul pentru extindere, Marta Kos – Muntenegru și Albania, următoarele state membre ale UE appeared first on Politik.
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, ... CEC va deschide 301 secții de votare peste hotare – Cele mai multe în Italia The post CEC va deschide 301 secții de votare peste hotare – Cele mai multe în Italia appeared first on Politik.
Primarul Ion Ceban și-a suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare # Politik
Primarul Capitalei şi liderul blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că și-a suspendat activitatea de primar pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a oferit detalii și despre vizita sa recentă în Italia „Am fost invitat în primul rând ca cetățean și ... Primarul Ion Ceban și-a suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare The post Primarul Ion Ceban și-a suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare appeared first on Politik.
Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de fostul premier Vlad Filat, rămâne în afara cursei electorale. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție. Astfel, instanța a admis un recurs al Comisiei Electorale Centrale în acest sens, notează info1.md PLDM s-a adresat în judecată după ce nu s-a regăsit pe lista partidelor care ... PLDM rămâne în afara cursei electorale – Decizia luată de Curtea Supremă de Justiție The post PLDM rămâne în afara cursei electorale – Decizia luată de Curtea Supremă de Justiție appeared first on Politik.
Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” # Politik
Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare Armatei Naționale, care marchează 34 de ani de la înființare. Șefa statului a menționat că Armata Națională este o instituție a curajului și disciplinei, un simbol al devotamentului față de Republica Moldova. „Pentru ca liniștea să dăinuie, orice agresor trebuie să știe că Republica Moldova nu este ... Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” The post Mesajul Președintelui Sandu la 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale: „Pacea trebuie protejată zi de zi” appeared first on Politik.
Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Politik
Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, care să reducă sarcinile administrative și să optimizeze fluxurile de lucru. În plus, pacienții vor beneficia de ... Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 The post Servicii medicale mai eficiente și dosarul electronic de sănătate – Ce prevede Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 appeared first on Politik.
Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă # Politik
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat un proiect de ordin privind aprobarea modelului de evaluare a garajelor și locurilor de parcare, în scopul actualizării bazei de impozitare la nivel național. Documentul vine după ce această categorie de bunuri nu a mai fost reevaluată din anul 2007, ceea ce a dus la un decalaj major ... Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă The post Statul vrea să reevalueze garajele și locurile de parcare pentru a-și actualiza baza impozabilă appeared first on Politik.
Populația nu riscă o majorare a tarifelor la gazele naturale în prag de iarnă, a declarat directorul adjunct al Energocom, Eugen Buzatu, în cadrul emisiunii „Conexiuni economice” de la TVR Moldova. „Deocamdată, în prag de iarnă, nu este o premisă la momentul de față ca gazele să se scumpească”, a afirmat Buzatu, subliniind că piața ... Promisiunea Energocomului – Nu este o premisă ca gazele să se scumpească în prag de iarnă The post Promisiunea Energocomului – Nu este o premisă ca gazele să se scumpească în prag de iarnă appeared first on Politik.
Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici # Politik
Fostul vicepreședinte al Parlamentului și ex-deputat al Platformei Demnitate şi Adevăr (DA),Alexandr Slusari, a lansat miercuri, 3 septembrie 2025, un apel public către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Politicianul acuză formațiunea de „tactici electorale bolșevice” și de lipsă de deschidere pentru o colaborare proeuropeană mai largă. „Fac ... Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici The post Slusari acuză PAS -ul de „tactici electorale bolșevice” și-i solicită să renunțe la etichetarea oponenților politici appeared first on Politik.
Guvernul a aprobat pe 3 septembrie 2025 actualizarea listelor drumurilor naționale și locale de interes raional, măsură ce vizează clarificarea denumirilor, clasificării și poziționării unor tronsoane care nu erau până acum atribuite unei autorități sau figurau cu denumiri eronate. Conform hotărârii, drumul de legătură R15.2 M5 – R16 va fi inclus în rețeaua națională și ... Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale The post Guvernul a aprobat actualizarea listelor drumurilor naționale și locale appeared first on Politik.
