A fost lansat iPhone 17. Cum arată noile modele și care este prețul
#diez, 9 septembrie 2025 23:00
Astăzi, 9 septembrie, Apple a lansat iPhone 17. Noua gama de smartphone-uri va fi disponibilă pentru cumpărători treptat începând cu 19 septembrie. Prețurile de start anunțate variază, în funcție de modelul telefonului, între 799 de dolari și 1 199 de dolari. Сообщение A fost lansat iPhone 17. Cum arată noile modele și care este prețul появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 30 minute
23:00
Astăzi, 9 septembrie, Apple a lansat iPhone 17. Noua gama de smartphone-uri va fi disponibilă pentru cumpărători treptat începând cu 19 septembrie. Prețurile de start anunțate variază, în funcție de modelul telefonului, între 799 de dolari și 1 199 de dolari. Сообщение A fost lansat iPhone 17. Cum arată noile modele și care este prețul появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
20:45
Apple a început evenimentul său anual din Apple Park în Cupertino, California, în care își va prezenta noile modele de iPhone 17. În acest an, Apple va dezvălui patru modele de iPhone. Сообщение Urmărește live lansarea noului iPhone 17 появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
18:45
Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chișinău Marathon by maib | Mastercard 2025 # #diez
Sport, energie, comunitate. Asta înseamnă Chisinau Marathon by maib | Mastercard 2025, ediția a XI-a. În acest an, în premieră, maib și Mastercard sunt partenerii generali ai celui mai mare și așteptat eveniment sportiv din țară. Сообщение Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chișinău Marathon by maib | Mastercard 2025 появились сначала на #diez.
18:45
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # #diez
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate. Сообщение Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” появились сначала на #diez.
18:45
Lansăm o nouă ediție a proiectului „Corespondez din liceu”! Anul acesta ne propunem să explorăm împreună cum se creează conținut pentru social media în stil jurnalistic. Elevii și elevele selectați vor lucra în echipe, vor forma mini-redacții și vor învăța cum să combine creativitatea cu rigurozitatea jurnalistică. Сообщение Fii vocea liceului tău! Aplică la proiectul „Corespondez din liceu” și obține bursa diez появились сначала на #diez.
17:45
Sute de documentare, filme și concerte. Platforma ARTE.tv va fi disponibilă și în limba română # #diez
ARTE.tv, platforma europeană gratuită de streaming, devine accesibilă publicului din Moldova și în limba română. Utilizatorii pot explora sute de programe – documentare, filme, seriale, concerte și emisiuni – toate subtitrate sau dublate, cu acces gratuit și fără înregistrare obligatorie. Сообщение Sute de documentare, filme și concerte. Platforma ARTE.tv va fi disponibilă și în limba română появились сначала на #diez.
17:45
Polonia își va închide granița cu Belarus joi, la miezul nopții, ca răspuns la exercițiile militare de amploare conduse de Rusia pe teritoriul Belarusului. Decizia a fost anunțată de premierul Donald Tusk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Minsk și Varșovia, relatează Reuters. Сообщение Polonia își va închide granița cu Belarus din cauza unor exerciții militare conduse de ruși появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
16:45
Moldovan National Youth Orchestra va acompania finaliștii Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Când se va desfășura acesta # #diez
Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorului Andriano Marian, va evolua în scuarul Parlamentului sâmbătă, 13 septembrie, în cadrul Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”. Orchestra va acompania peste 1.000 de participanți – ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară – care au trecut prin etapele raionale și zonale desfășurate la Ialoveni, Soroca, Bălți, Orhei și Comrat. Сообщение Moldovan National Youth Orchestra va acompania finaliștii Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Când se va desfășura acesta появились сначала на #diez.
15:30
„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță.” Discursul Președintei în Parlamentul European # #diez
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 9 septembrie, un discurs în Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului a vorbit despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări. Mai jos găsiți discursul integral. Сообщение „Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță.” Discursul Președintei în Parlamentul European появились сначала на #diez.
15:30
Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar # #diez
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. Alte 10 profiluri de integritate au fost publicate zilele trecute pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată. Сообщение Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar появились сначала на #diez.
15:30
Cel mai mare festival literar din sud-estul Europei – FILIT – revine la Chișinău. Ce include programul evenimentului # #diez
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași – cel mai mare festival literar din sud-estul Europei – revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie. Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta va reuni zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia și România. Сообщение Cel mai mare festival literar din sud-estul Europei – FILIT – revine la Chișinău. Ce include programul evenimentului появились сначала на #diez.
15:30
RAM Impact organizează un nou eveniment la Soroca, unde va avea loc adunarea generală a creatorilor de conținut din Nord-Est. Acesta se va desfășura pe 13 septembrie la Palatul de Cultură și va reuni creatori de conținut, artiști și experți media pentru a discuta despre folosirea responsabilă a divertismentului online, alegerea surselor de încredere, colaborarea dintre diferite voci care, împreună, pot deosebi adevărul de minciună. Сообщение Un nou eveniment RAM Impact la Soroca появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
14:30
La cules prune în loc de perechi. Elevii unui colegiu din Ungheni au fost trimiși să lucreze într-o livadă a instituției # #diez
Elevii de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni susțin că au fost scoși la cules prune și cărat lăzi, chiar în timpul orelor. Tinerii au povestit pentru #diez că, odată ajunși în livadă, au fost supravegheați de persoane care ridicau vocea și le reproșau că nu lucrează suficient de bine. Сообщение La cules prune în loc de perechi. Elevii unui colegiu din Ungheni au fost trimiși să lucreze într-o livadă a instituției появились сначала на #diez.
14:30
Maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, și-a desemnat modelele de profesionalism și dedicare în cadrul tradiționalului eveniment maib rockstars. Circa 100 de oameni maib au fost premiați pentru performanțele și contribuțiile lor obținute în prima jumătate a anului 2025, în cadrul unui eveniment relaxat, desfășurat la maib park. Сообщение Maib rockstars: circa 100 de angajați, premiați pentru dedicație și implicare появились сначала на #diez.
13:30
„Să ai încrederea că ai dreptul să vorbești.” Ce idei au împărtășit participanții la RAMxVarnița # #diez
Pe 29 august, la RAMxVarnița, participanții au avut ocazia să-și facă vocea auzită și să împărtășească idei și impresii la Microfonului Liber. În continuare, vă prezentăm câteva dintre gândurile celor care au urcat pe scenă, dar și ale celor care s-au exprimat online. Сообщение „Să ai încrederea că ai dreptul să vorbești.” Ce idei au împărtășit participanții la RAMxVarnița появились сначала на #diez.
13:30
Agenția de Guvernare Electronică și Mastercard au semnat un memorandum pentru a colabora la promovarea plăților digitale din MPay și EVO, a educației financiare și vor dezvolta proiecte de modernizare a infrastructurii de plăți și management al datelor. Сообщение Plățile digitale în aplicația EVO vor deveni mai simple появились сначала на #diez.
13:30
De la introspecție la identitate. În Moldova va fi inaugurată prima expoziție personală a artistului Pavel Brăila # #diez
Galeria „Lutnița” vă invită la prima expoziție personală a artistului Pavel Brăila în Republica Moldova, structurată în două volume complementare. Volumul I va fi prezentat la Chișinău între 26 septembrie și 16 noiembrie, cu deschiderea pe 26 septembrie, ora 19:00, iar Volumul II va fi prezentat la Ustia între 11 octombrie și 16 noiembrie. Сообщение De la introspecție la identitate. În Moldova va fi inaugurată prima expoziție personală a artistului Pavel Brăila появились сначала на #diez.
12:15
Dacă vrei să lansezi propriul start-up sau pur și simplu vrei să înțelegi cum gândesc antreprenorii și investitorii din Silicon Valley, câteva cărți esențiale îți pot oferi direcția corectă. De la cum să testezi rapid ideile pe piață, până la arta de a identifica oportunități unice și de a construi companii cu impact global, vă prezentăm top 5 cărți care ar trebui să fie pe raftul oricărui fondator, investitor sau pasionat de start-upuri. Сообщение Top 5 cărți pentru persoanele pasionate de start-upuri появились сначала на #diez.
11:15
Un fost director adjunct din SIS, reținut în România pentru trădare de patrie și livrare de informații secrete Belarusului # #diez
România, Cehia și Ungaria au destructurat o rețea belarusă de spionaj. Ea activa în mai multe state europene și includea, în special, un diplomat din Cehia și un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. Presa română scrie că acesta ar fi Alexandru Bălan. Сообщение Un fost director adjunct din SIS, reținut în România pentru trădare de patrie și livrare de informații secrete Belarusului появились сначала на #diez.
11:15
Pe parcursul acestui an de studii, toate instituțiile de învățământ general din țară vor organiza șase decade tematice. Trei dintre ele vor fi obligatorii, iar alte trei – la alegerea școlilor, din lista propusă de Ministerul Educației. Fiecare decadă va dura cel puțin zece zile și are drept scop promovarea valorilor naționale, interculturale și universale, precum și dezvoltarea competențelor prevăzute în Curriculumul Național. Сообщение Trei decade obligatorii pentru școlile din Moldova. Care sunt subiectele lor появились сначала на #diez.
Ieri
21:30
Guvernul Franței a căzut. Premierul François Bayrou a fost demis după adoptarea unei moțiuni de cenzură # #diez
François Bayrou a fost demis din funcția de prim-ministru al Franței astăzi, 8 septembrie, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională, cu 364 de voturi contra și 194 pro. Partidele de opoziție s-au unit împotriva sa, scrie Le Monde. Bayrou și-a deținut funcția nouă luni. Сообщение Guvernul Franței a căzut. Premierul François Bayrou a fost demis după adoptarea unei moțiuni de cenzură появились сначала на #diez.
18:15
Peste 20.000 de profesori, elevi și studenți din România au ieșit în stradă: „Oprim bolocaustul educației!” # #diez
Anul școlar 2025/2026 a început în România într-o atmosferă tensionată. Zeci de mii de profesori, elevi și studenți au protestat în București chiar în prima zi de cursuri. Manifestanții au pornit din Piața Victoriei și au mărșăluit către Palatul Cotroceni, scandând împotriva măsurilor adoptate de Guvern și cerând demisia ministrului educației și cercetării, Daniel David. Сообщение Peste 20.000 de profesori, elevi și studenți din România au ieșit în stradă: „Oprim bolocaustul educației!” появились сначала на #diez.
18:15
Azi sau niciodată!? Studenții de la Drept au primit doar câteva ore pentru a semna contractele de cazare la cămin # #diez
Echipa #diez a fost contactată de un student al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (USM), care locuiește la peste 100 km de Chișinău. Tânărul ne-a relatat că, în urmă cu aproximativ o oră, instituția a publicat pe pagina sa de Facebook un anunț prin care îi cheamă „de urgență” pe studenți să semneze contractele de cazare la cămin, avertizând că, în caz contrar, locurile vor fi eliberate. Сообщение Azi sau niciodată!? Studenții de la Drept au primit doar câteva ore pentru a semna contractele de cazare la cămin появились сначала на #diez.
16:15
Ion Ceban, despre construcțiile ilegale din curtea grădinițelor: „Nu am de gând să lupt cu biserica” # #diez
„Nu am de gând să lupt cu biserica”, a menționat Ion Ceban, după ce a fost întrebat despre construcțiile ilegale de pe teritoriul instituțiilor de învățământ, despre care am scris în investigația „Bisericile ilegale din curtea copiilor”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la care au asista și jurnaliștii de la #diez. Сообщение Ion Ceban, despre construcțiile ilegale din curtea grădinițelor: „Nu am de gând să lupt cu biserica” появились сначала на #diez.
13:00
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine cu o nouă ediție. Cum să participi în calitate de voluntar(ă) # #diez
Chișinăul va găzdui, în perioada 10-21 septembrie 2025, cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Dacă vrei să descoperi ce înseamnă să fii parte din echipa care dă viață unuia dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, acum ai ocazia. Organizatorii caută persoane interesate să se implice ca voluntari. Сообщение Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine cu o nouă ediție. Cum să participi în calitate de voluntar(ă) появились сначала на #diez.
13:00
Eleva din Fălești care a reușit să participe la competiția mondială de design grafic din Orlando, SUA. Descoperă experiența Cristinei Lucanovschi # #diez
Cristina Lucanovschi este o elevă în clasa a XII-a la IPLT ,,Mihai Eminescu” din orașul Fălești, care, în urma unei pregătiri intense, a reușit să fie selectată pentru Competiția Internațională de Design Grafic desfășurată în Orlando, SUA. Tânăra povestește că pasiunea pentru acest domeniu a descoperit-o întâmplător, din curiozitate, atunci când sora ei mai mare lucra la un proiect. Prima lucrare pe care a realizat-o a fost o carte de vizită. Сообщение Eleva din Fălești care a reușit să participe la competiția mondială de design grafic din Orlando, SUA. Descoperă experiența Cristinei Lucanovschi появились сначала на #diez.
13:00
În anul de studii 2025/2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică circa 60 % din numărul total, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic. În anul precedent de studii, sistemul era utilizat de doar 50 % dintre școli. Informația a fost comunicată de către MEC. Сообщение Câte școli vor utiliza catalogul electronic în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
12:00
15 persoane, inclusiv un fost deputat, au fost reținute într-un dosar de coruperea electorală și finanțare ilegală # #diez
CNA și procurorii din Bălți au efectuat 60 de percheziții la nivel național și au reținut 15 persoane pentru 72 de ore, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor, spălare de bani și corupere electorală. Ziarul de Gardă spune că printre ele se află și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor. Сообщение 15 persoane, inclusiv un fost deputat, au fost reținute într-un dosar de coruperea electorală și finanțare ilegală появились сначала на #diez.
12:00
Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la la DeepTech GigaHack 2025 # #diez
La DeepTech GigaHack 2025, ideile se transformă în soluții utile pentru oameni, companii și comunități. Cel mai mare hackathon tehnologic din Moldova va reuni, între 12 și 14 septembrie, peste 300 de programatori, designeri, antreprenori și cercetători din întreaga lume la Tekwill, pentru 48 de ore intense de inovație. Așa cum s-a întâmplat și la edițiile precedente – unde au prins viață aplicații pentru sănătate, soluții de eficiență energetică, platforme de securitate cibernetică sau instrumente AI pentru piața muncii – și anul acesta participanții sunt provocați să dezvolte prototipuri funcționale care răspund unor nevoi reale. Сообщение Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la la DeepTech GigaHack 2025 появились сначала на #diez.
12:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) a găzduit în perioada 3-7 septembrie 2025, la Centrul Mediacor, cea mai de succes dintre cele opt ediții ale Salonului Internațional de Carte Bookfest desfășurate până în acest an la Chișinău. Bookfest Chișinău 2025 a prilejuit iubitorilor de Carte din Republica Moldova întâlniri memorabile cu cele mai ilustre nume ale literaturii române, între care amintim pe Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Radu Paraschivescu, Sabina Fati, Cristian Preda, Denisa Comănescu, Dan Croitoru și mulți alții care au umplut, adesea până la refuz, spațiul de lansări de la Mediacor. Сообщение Sărbătoarea cărții și culturii românești la USM. Cum s-a desfășurat Bookfest Chișinău 2025 появились сначала на #diez.
12:00
Vrei să afli mai multe despre UE și parcursul european al Republicii Moldova? Înscrie-te la un curs online lansat de USM # #diez
USM invită doritorii să se înscrie la un nou curs online conceput special pentru cetățenii Republicii Moldova, care va cuprinde informații despre fundamentele Uniunii Europene (UE) și parcursul Republicii Moldova către integrarea europeană oferit de Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Universitatea din Tartu, Estonia. Сообщение Vrei să afli mai multe despre UE și parcursul european al Republicii Moldova? Înscrie-te la un curs online lansat de USM появились сначала на #diez.
11:00
„Ai văzut eclipsa?” – așa au început aseară multe conversații între prieteni și familie. Ba mai mult, imaginile cu „luna însângerată” au inundat rețelele sociale, atât în Moldova, cât și în alte țări din Europa, Africa, Asia și Australia – continentele unde s-a văzut eclipsa totală de lună. Сообщение (foto) Cum a fost văzută „Luna însângerată” în diferite țări, inclusiv Moldova появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:15
Moldovenii pot urmări în această seară, 7 septembrie 2025, o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica și are o durată de 1 oră și 22 de minute. Сообщение (foto) Cum se vede eclipsa totală de lună în Moldova появились сначала на #diez.
19:00
Tu ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitoare? Între 8 și 14 septembrie în Moldova vor avea loc mai multe evenimente. În acest articol am selectat cinci manifestații la care poți să mergi, printre care spectacole și concerte. Сообщение Spectacole și concerte: cinci evenimente la care să mergi în perioada 8-14 septembrie появились сначала на #diez.
18:00
În săptămâna care urmează, temperaturile în Moldova scad cu câteva grade. Acest lucru înseamnă că toamna începe să-și intre în drepturi câte un pic. În funcție de zonă, vom avea între 23 și 30 °C. Сообщение Gata cu temperaturile mai mari de 30 °C? Cum va fi vremea în Moldova săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
16:45
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” oferă cazare în cinci cămine, situate în sectorul Buiucani. Costurile pentru studenți variază între 720 și 2.500 de lei pentru o lună, în funcție de ciclul de învățământ și de condițiile pe care le oferă căminul. Сообщение Cât achită studenții Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pentru cazarea în cămin появились сначала на #diez.
15:45
Salariul mediu lunar în Moldova ajunge la aproape 15.500 de lei. În ce domenii se câștigă cele mai mari venituri # #diez
Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova ajunge la 15.470,6 lei. Cele mai mari venituri se înregistrează în sfera de activitate „Informații și comunicații”, iar cele mai mici, în „Agricultură, silvicultură și pescuit”, arată datele Biroului Național de Statistică. Сообщение Salariul mediu lunar în Moldova ajunge la aproape 15.500 de lei. În ce domenii se câștigă cele mai mari venituri появились сначала на #diez.
14:45
Poți deprinde mai ușor o limbă străină până la vârsta de 10 ani – se arată într-un studiu internațional despre studierea limbilor străine. Un material publicat de Comisia Europeană arată că aproximativ două treimi dintre sistemele de învățământ din UE au coborât vârsta de la care copiii încep studiul unei limbi străine. În prezent, în majoritatea țărilor europene, învățarea a cel puțin unei limbi străine este obligatorie înainte de opt ani, iar în șase sisteme educaționale – chiar înainte de șase ani. În școlile din Republica Moldova elevii învață o limbă străină din clasa a II-a. Totuși, sunt părinți care își doresc ca copiii lor să înceapă studiul de la o vârstă și mai mică. Сообщение O listă cu școli de engleză care oferă cursuri pentru copiii de până la șapte ani появились сначала на #diez.
13:45
Studenții din Serbia au ieșit din nou la proteste pentru a-l demite pe președintele țării. Poliția a folosit gaze lacrimogene # #diez
Poliția din Serbia a folosit gaze lacrimogene în campusul universității din orașul Novi Sad pentru a dispersa protestatarii. Aceștia cer alegeri anticipate și încheierea celor 12 ani de președinție ai lui Aleksandr Vučić, scrie CNN. Сообщение Studenții din Serbia au ieșit din nou la proteste pentru a-l demite pe președintele țării. Poliția a folosit gaze lacrimogene появились сначала на #diez.
12:30
Care sunt simptomele frecvente ale alergiei la ambrozie și ce poți face pentru a combate planta dăunătoare # #diez
Ambrozia este o plantă erbacee anuală invazivă, originară din America de Nord, dar răspândită masiv în Europa, inclusiv în Republica Moldova. Este considerată una dintre cele mai alergene plante, pentru că polenul său poate provoca alergii puternice, cu simptome precum rinita (strănut, nas înfundat), tusea sau chiar crize de astm, scrie Ministerul Sănătății. Сообщение Care sunt simptomele frecvente ale alergiei la ambrozie și ce poți face pentru a combate planta dăunătoare появились сначала на #diez.
12:30
Mai multe biserici din municipiul Chișinău au fost ridicate în ultimul deceniu pe terenuri destinate copiilor. Fără autorizații de construcție și cu „blagoslovirea” tăcută a funcționarilor publici, comunitățile religioase și-au clădit ilegal propriile lăcașuri, furișându-se pe terenurile grădinițelor și școlilor din capitală. Ani la rând, nici scandalurile din spațiul public, nici declarațiile politicienilor nu au dus la demolarea construcțiilor. Chiar viceversa, edificiile au continuat să fie ridicate și să desfășoare activități religioase pentru persoane din extern, primind și „binecuvântarea” Mitropoliei Chișinăului. Сообщение INVESTIGAȚIE: bisericile ilegale din curtea copiilor появились сначала на #diez.
11:30
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) oferă cazare în două cămine studențești amplasate în Centru și la Botanica. Costurile pentru studenți variază între 510 și 1.560 de lei pentru o lună, în funcție de ciclul de învățământ și de condițiile pe care le oferă căminul. Сообщение Cât costă o cameră de cămin la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice появились сначала на #diez.
10:30
Clubul Tinerilor Makeri dă startul cursurilor gratuite despre robotică și programare pentru elevii din școli profesionale și colegii # #diez
Dacă studiezi la o școală profesională, la un colegiu sau la un centru de excelență și locuiești în Chișinău, Bălți, Cahul sau Ungheni, atunci oportunitatea despre care îți relatăm în continuare este pentru tine. Clubul Tinerilor Makeri (CTM) dă startul unei noi runde de cursuri inovatoare care îți vor dezvolta abilități tehnice și creative, esențiale pentru viitoarea ta carieră. Сообщение Clubul Tinerilor Makeri dă startul cursurilor gratuite despre robotică și programare pentru elevii din școli profesionale și colegii появились сначала на #diez.
6 septembrie 2025
18:45
Sportiva moldoveană Daniela Cociu a obținut medalia de argint în proba de canoe simplu individual la Campionatul Mondial de canoe maraton, desfășurat în orașul Györ, Ungaria. Ea a parcurs distanța de 14,4 km în timpul 1:17:45.84, fiind devansată cu 29,71 secunde de maghiara Giada Bragato (1:17:16.13). Сообщение Daniela Cociu, medalie de argint la mondialele din Ungaria появились сначала на #diez.
16:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a aprobat calendarul oficial pentru examenele de bacalaureat 2026. Probele scrise vor începe pe 29 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Între 2 și 4 iunie se va desfășura înscrierea candidaților, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada 8-17 iunie, înaintea examenelor scrise. Сообщение BAC 2026: când vor începe probele scrise la elevii din România появились сначала на #diez.
14:30
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă în piața tehnologiilor de publicitate online. Google a favorizat propriul său instrument de schimb de publicitate „AdX” în detrimentul concurenței, transmite Euronews. Сообщение Compania Google, sancționată de Comisia Europeană cu 2,95 miliarde de euro появились сначала на #diez.
12:15
Dacă studiezi în România și treci printr-o perioadă dificilă, trebuie să știi că există centre specializate care oferă consiliere și terapie psihologică gratuită. Aceste instituții pun la dispoziția tinerilor servicii profesioniste, adaptate nevoilor lor, și sprijină sănătatea mintală fără costuri. Am identificat trei centre la care te poți adresa dacă suferi de burnout, depresie sau te copleșesc sentimentele de tristețe și singurătate. Totodată, poți beneficia de terapie gratuită și prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Сообщение Studiezi în România? Cum și unde poți beneficia de terapie psihologică gratuită появились сначала на #diez.
12:15
Dacă în luna august ai petrecut mult timp pe TikTok, teoretic, puteai să afli că în țara noastră urmează să vină 800 de ... spartani! Da, falsurile cu sirieni și gay au ieșit din modă. Ba mai mult, „cunoscuta bunicuță cu hipopotam” a fost reținută de tocmai trei polițiști în timp ce protesta pentru eliberarea Evgheniei Guțul. Au fost și alte „noutăți” emoționante, văzute de sute de mii de oameni și generate total sau parțial de inteligența artificială. În continuare îți vom arăta și explica cum AI-ul a devenit un instrument folosit pe larg de „mașina de propagandă” a Federației Ruse, prin intermediul unei analize publicate pe Mediacritca. Сообщение Cum propaganda folosește inteligența artificială pentru a răspândi falsuri pe TikTok появились сначала на #diez.
11:15
Teatrul Grivița 53, primul teatru privat ridicat de la temelie în ultimele opt decenii în România, este gata să își deschidă porțile. Proiectul a fost inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian, care a lucrat timp de nouă ani pentru a transforma ideea în realitate prin campanii de strângere de fonduri, donații și sprijin internațional. Сообщение Primul teatru privat construit de la zero în România, inaugurat după 80 de ani появились сначала на #diez.
11:15
Sportiva Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, găzduit de orașul Gyor, Ungaria. Ea a urcat pe podium la proba de 10,7 km, categoria U23, cu timpul de 57:57.49, fiind devansată cu doar 23.71 secunde de maghiara Lili Sara Matkovics, campioana cursei. Сообщение Încă o medalie pentru Moldova: Elena Glizan, locul doi la Mondialele din Ungaria появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.