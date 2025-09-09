Moldovan National Youth Orchestra va acompania finaliștii Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Când se va desfășura acesta

14:45

Poți deprinde mai ușor o limbă străină până la vârsta de 10 ani – se arată într-un studiu internațional despre studierea limbilor străine. Un material publicat de Comisia Europeană arată că aproximativ două treimi dintre sistemele de învățământ din UE au coborât vârsta de la care copiii încep studiul unei limbi străine. În prezent, în majoritatea țărilor europene, învățarea a cel puțin unei limbi străine este obligatorie înainte de opt ani, iar în șase sisteme educaționale – chiar înainte de șase ani. În școlile din Republica Moldova elevii învață o limbă străină din clasa a II-a. Totuși, sunt părinți care își doresc ca copiii lor să înceapă studiul de la o vârstă și mai mică.