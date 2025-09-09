Președinta Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și apărarea democrației

15:20

Dragi cetățeni, dragi prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei! Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră nu este doar o reuniune a familiilor, este o reuniune a neamului nostru. În aceste zile se întâlnesc frați și surori, părinți și copii, nepoți și bunici. Localitățile noastre se umplu de oameni, se organizează festivaluri la care ne amintim de tradiții și le celebrăm, la care savurăm bucatele noastre moldovenești și la care ne bucurăm unii de alții.