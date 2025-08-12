Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu participanții taberei DOR

11:50

Astăzi, la ședința CSS, am discutat măsurile de combatere a manipulării informațiilor și a ingerințelor străine în procesele electorale. Sunt informații importante despre riscurile la adresa securității țării noastre și a proceselor democratice din Republica Moldova. Este important ca aceste riscuri să fie aduse la cunoștința cetățenilor.