Mesajul Președintei Maia Sandu la Forumul Național al Cadrelor Didactice 2025
Președinția Republicii Moldova, 18 august 2025 15:50
Dragi profesori - în câteva zile începe un nou an de studii. Sper că ați reușit să vă odihniți puțin și că reveniți în sala de clasă plini de energie și bucurie. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți împreună cu domnul ministru, cu ministerul în vederea creșterii calității procesului educațional.
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la Tabăra de vară de limbă română, desfășurată la Iași.
Șefa statului, la Congresul Diasporei 2025: „Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment care, în fiecare august, aduce acasă mii de moldoveni din toate colțurile lumii.
Dragi cetățeni, dragi prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei! Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră nu este doar o reuniune a familiilor, este o reuniune a neamului nostru. În aceste zile se întâlnesc frați și surori, părinți și copii, nepoți și bunici. Localitățile noastre se umplu de oameni, se organizează festivaluri la care ne amintim de tradiții și le celebrăm, la care savurăm bucatele noastre moldovenești și la care ne bucurăm unii de alții.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu participanții taberei DOR # Președinția Republicii Moldova
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări.
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră.
Președinta Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru la Aeroportul Internațional Mărculești # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului a efectuat vineri, 1 august, o vizită la Aeroportul Internațional Mărculești (AIM), unde a vorbit cu administrația și echipa tehnică despre planurile de modernizare a aeroportului.
Declarațiile Președintei Maia Sandu în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate din 30 iulie 2025 # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, la ședința CSS, am discutat măsurile de combatere a manipulării informațiilor și a ingerințelor străine în procesele electorale. Sunt informații importante despre riscurile la adresa securității țării noastre și a proceselor democratice din Republica Moldova. Este important ca aceste riscuri să fie aduse la cunoștința cetățenilor.
Președinta Maia Sandu a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate: „Analizele instituțiilor arată 10 instrumente principale de interferență în procesele politice și electorale din Moldova” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, Președinta Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), în continuarea eforturilor de consolidare a integrității și securității procesului electoral.
În atenția mass-media! Șefa statului va susține o conferință de presă după ședința Consiliului Suprem de Securitate # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu convoacă, miercuri, 30 iulie, ședința Consiliul Suprem de Securitate (CSS).
Șefa statului a trimis Parlamentului spre reexaminare Legea nr. 242 din 10 iulie 2025 privind modificarea Legii cu privire la avocatură: „O reformă serioasă înseamnă modernizarea instituțională a Uniunii Avocaților pentru a asigura mai multă transparență # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a trimis Parlamentului spre reexaminare Legea nr. 242/2025 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură.
Președinta Maia Sandu a trimis Parlamentului spre reexaminare Legea nr. 242/2025 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, menită să consolideze relațiile bilaterale și cooperarea regională.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei sale de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o audiență la Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul britanic, Keir Starmer.
Președinția anunță despre prelungirea concursului pentru selectarea unui candidat la funcția de membru al Comisiei de certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice # Președinția Republicii Moldova
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor la concursul pentru selectarea unui candidat la funcția de membru al Comisiei de certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice.
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Președinția Republicii Moldova
În perioada 23–24 iulie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru a aprofunda relațiile bilaterale între cele două țări.
Noul vicepremier pentru Reintegrare a depus jurământul de învestire în prezența Președintei Maia Sandu și a Prim-ministrului Dorin Recean # Președinția Republicii Moldova
Roman Roșca, vicepremierul desemnat pentru Reintegrare, a depus, astăzi, jurământul de învestire în prezența Președintei Maia Sandu și a Prim-ministrului Dorin Recean.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Chișinău, cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată într-o vizită oficială în țara noastră.
În atenția mass-media! Vicepremierul desemnat pentru Reintegrare va depune miercuri, 23 iulie, jurământul de învestire # Președinția Republicii Moldova
Marți, 22 iulie, ora 08:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, noul Vicepremier pentru Reintegrare, Roman Roșca, va depune jurământul de învestire în prezența Președintei Maia Sandu și a Prim-ministrului Dorin Recean.
Președinta Maia Sandu, în vizită de lucru în raionul Fălești: Premiul Reinhard Mohn, în valoare de 1,9 milioane de lei, investit în dezvoltarea satului Risipeni # Președinția Republicii Moldova
Vineri, 18 iulie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Fălești. Pe parcursul zilei, șefa statului a discutat cu primarii și autoritățile raionale, a vizitat o afacere locală și s-a întâlnit cu cetățenii din mai multe localități.
