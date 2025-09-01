Președinta Maia Sandu va efectua o vizită la Strasbourg
Președinția Republicii Moldova, 1 septembrie 2025 23:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg.
• • •
Alte ştiri de Președinția Republicii Moldova
Acum 2 ore
23:40
Acum 6 ore
19:30
Președinta Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru la Aeroportul Internațional Mărculești # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului a efectuat vineri, 1 august, o vizită la Aeroportul Internațional Mărculești (AIM), unde a vorbit cu administrația și echipa tehnică despre planurile de modernizare a aeroportului.
Acum 8 ore
17:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni.
Acum 12 ore
12:50
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisarul european Christophe Hansen despre sprijinul UE pentru producătorii agricoli # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen.
Ieri
11:00
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Președinția Republicii Moldova
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători.
10:30
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan, Dragi prieteni, iubitori ai limbii române, Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan # Președinția Republicii Moldova
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan.
13:00
Președinta Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025.
09:50
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru toți cetățenii și concurenții electorali, la început de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Președinția Republicii Moldova
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor.
28 august 2025
17:20
Președinta Maia Sandu reafirmă sprijinul pentru aspirațiile europene ale Georgiei # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Tinatin Bokuchava, președinta Mișcării Naționale Unite și unul din puținii lideri ai opoziției aflat în libertate, și Giorgi Baramidze, fost viceprim-ministru și ministru al Integrării Europene și Euro-Atlantice, politicieni importanți din opoziția georgiană.
16:20
Șefa statului, la Moldova Youth Forum 2025: „Viitorul este în primul rând al tinerilor. Să ne asigurăm că împreună cu ei alegem pacea ș libertatea, dezvoltarea” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la „Moldova Youth Forum 2025”, un eveniment care a adunat la Chișinău peste 400 de tineri din toată țara care sunt implicați activ în comunitățile lor.
27 august 2025
22:50
Mesajul Președintei Maia Sandu din Piața Marii Adunări Naționale, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Acum 34 de ani, tot aici, în această piață, împreună cu mulți dintre voi sau împreună cu părinții și bunicii voștri ne bucuram, ne minunam de faptul că Republica Moldova a redevenit liberă.
18:10
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, la Chișinău: Europa unită sprijină independența și integrarea europeană a Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Republica Moldova sărbătorește astăzi 34 de ani de independență printr-un eveniment istoric, avându-i la Chișinău pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – trei lideri europeni care au venit să transmită sprijinul lor ferm pentru viitorul european al țării noastre.
17:20
Declarațiile Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu liderii Franței, Germaniei și Poloniei, cu prilejul Zilei Independenței # Președinția Republicii Moldova
Dragi prieteni, Dragă Emmanuel, Dragă Donald, Dragă Friedrich, Bine ați venit la Chișinău! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de Independență.
12:50
Șefa statului, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței, un moment important pentru istoria și destinul țării noastre. Cu acest prilej, conducerea de vârf a statului a participat la ceremoniile de depunere de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate” și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
26 august 2025
20:00
Președinta Maia Sandu a vizitat facultățile de științe agricole din cadrul Universității Tehnice a Moldovei # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a vizitat facultățile de științe agricole din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.
17:30
Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței # Președinția Republicii Moldova
Miercuri, 27 august 2025, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. Evenimentele oficiale dedicate Zilei Naționale se vor desfășura sub genericul „Independența ne unește” și vor aduna cetățeni, reprezentanți ai autorităților publice și parteneri ai țării noastre.
25 august 2025
14:50
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu oficiali din Belgia, Luxemburg și Țările de Jos # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanți ai formatului Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, trei dintre cele șase țări fondatoare ale Uniunii Europene.
13:50
Republica Moldova și Cipru își consolidează cooperarea în contextul președinției Consiliului UE a Ciprului în 2026 # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Marilena Raouna, viceministra pentru afaceri europene a Ciprului, țară care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026 pentru o perioadă de 6 luni.
24 august 2025
09:50
Șefa statului, în mesajul de Ziua Independenței Ucrainei: „Curajul Ucrainei oprește extinderea războiului și protejează suveranitatea Moldovei” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adus un omagiu curajului poporului ucrainean, care își apără zilnic dreptul la libertate și suveranitate.
23 august 2025
21:00
Președinta Maia Sandu la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov: „Această lecție a istoriei este mai actuală ca oricând – pentru că și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov – un act prin care două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate și demnitate.
17:30
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, la Chișinău, o întrevedere cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru.
22 august 2025
13:20
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului său.
11:00
Lideri europeni, așteptați în Republica Moldova de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române # Președinția Republicii Moldova
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței, la invitația Președintei Maia Sandu, la Chișinău sunt așteptați Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
21 august 2025
16:50
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
18 august 2025
19:40
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a discutat astăzi cu participanții taberei DOR, care s-au adunat la reședința prezidențială de la Condrița.
15:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la Forumul Național al Cadrelor Didactice 2025 # Președinția Republicii Moldova
Dragi profesori - în câteva zile începe un nou an de studii. Sper că ați reușit să vă odihniți puțin și că reveniți în sala de clasă plini de energie și bucurie. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți împreună cu domnul ministru, cu ministerul în vederea creșterii calității procesului educațional.
12:50
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri.
16 august 2025
14:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la Tabăra de vară de limbă română, desfășurată la Iași.
15 august 2025
17:50
Șefa statului, la Congresul Diasporei 2025: „Noi toți ne-am născut în Moldova și purtăm Moldova în suflet oriunde am fi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment care, în fiecare august, aduce acasă mii de moldoveni din toate colțurile lumii.
15:20
Dragi cetățeni, dragi prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei! Ceea ce se întâmplă în luna august în țara noastră nu este doar o reuniune a familiilor, este o reuniune a neamului nostru. În aceste zile se întâlnesc frați și surori, părinți și copii, nepoți și bunici. Localitățile noastre se umplu de oameni, se organizează festivaluri la care ne amintim de tradiții și le celebrăm, la care savurăm bucatele noastre moldovenești și la care ne bucurăm unii de alții.
12 august 2025
20:50
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu participanții taberei DOR # Președinția Republicii Moldova
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări.
11 august 2025
20:10
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră.
