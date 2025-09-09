Copiii ucraineni au început anul școlar în săli subterane și stații de metrou
Realitatea.md, 9 septembrie 2025 13:30
Copiii ucraineni au început anul școlar în școli subterane, după ce invazia Rusiei a durat mai bine de trei ani, într-un efort de a le asigura participarea la cursuri în condiții sigure, transmite Reuters. În Harkov, al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, frecvent vizat de atacuri rusești, aproximativ 17.000 de copii învață în
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:10
Șefa Centrului de Cercetări Științifice din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută # Realitatea.md
Șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici" din Găgăuzia, Irina Constantinova, a fost reținută. Despre aceasta a declarat astăzi dimineață adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, informează corespondentul IPN din Găgăuzia. „Comitetul Executiv al autonomiei găgăuze consideră reținerea conducătoarei Irina Constantinova o încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider", a declarat Uzun
13:00
Un cuplu din Sîngerei, un bărbat de 46 de ani și soția sa de 51 de ani, a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, după ce motocicleta pe care se aflau a luat foc într-un accident rutier. Potrivit ofițerei de presă de la Sîngerei, Lilia Harea, accidentul s-a produs la Sîngerei, luni dimineața, în
Acum 2 ore
12:50
„Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc # Realitatea.md
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei" a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității". Noul film, regizat de Ivan Naniev, va putea fi urmărit în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie. „Puterea Dragostei" este o dramă-thriller plină de emoții, care prezintă confruntarea eroică a unui
12:40
Meci decisiv la Nisporeni: Moldova U-21 întâlnește Slovacia U-21 în preliminariile EURO 2027 # Realitatea.md
Echipa U-21 a Moldovei, condusă de Serghei Cebotari, joacă astăzi, de la ora 19:00, pe Stadionul Orășenesc din Nisporeni, un meci important în preliminariile EURO 2027 împotriva Slovaciei. Partida contează pentru Grupa D, unde ambele echipe au același număr de puncte. Moldova U-21 are o victorie și o înfrângere (3–0 cu Andorra și 1–2 cu
12:40
Serviciul Vamal al Federației Ruse, în colaborare cu FSB și structurile operative regionale, a anunțat că a stopat introducerea în țară a unui lot de 300 kg de droguri, transportat într-un TIR din Republica Moldova sub acoperirea unei încărcături de mere. Potrivit autorităților ruse, camionul care transporta 21 de tone de mere a fost oprit
Acum 4 ore
11:40
Festivalul FILIT revine la Chișinău: zeci de nume mari ale literaturii internaționale, patru zile de dialoguri și evenimente culturale # Realitatea.md
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, va avea loc la Chișinău în perioada 25–28 septembrie 2025, sub genericul CHILL Edition. Organizatorii anunță că evenimentul va reuni „zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, Armenia, Georgia, Slovacia, România:
11:40
Olesea Stamate candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Politiciana a fost deputată, consilieră prezidențială și ministră a Justiției. Slogan: Cred Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Aderarea Moldovei la UE, consolidarea sistemului de justiție, promovarea libertății și supremației legii.
11:40
Piața carburanților din Ucraina a consemnat în august o scădere de 25% a importurilor de benzină față de iulie, până la 164 mii tone – nivel comparabil cu cel din august 2024. Reducerea livrărilor este explicată prin supraaprovizionarea din luna iulie, când traderii au suplinit volumele după atacul asupra rafinăriei „Ukrtatnafta" din iunie, potirivt datelor
11:30
Scandal în ”Pobeda”: FSB o suspectează pe Tauber de furtul milioanelor trimise de Rusia pentru destabilizarea Moldovei # Realitatea.md
Marina Tauber și alți lideri ai blocului Pobeda ar fi ajuns în atenția Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), fiind suspectați de sustragerea unor sume uriașe destinate finanțării activităților de destabilizare a Republicii Moldova. Potrivit unei investigații realizate de Deschide.MD, doar în anul 2023 ar fi dispărut aproximativ 10 milioane de dolari din
11:30
Republica Moldova este un stat parlamentar. Asta înseamnă că Legislativul este organul reprezentativ suprem al poporului. Deputații sunt aleși o dată la 4 ani, prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. După ce a fost ales, Parlamentul se convoacă la ședința de constituire, apoi se formează fracțiunile. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă
11:20
Moldovagaz a lăsat fără gaz 224 de consumatori din cauza datoriilor de peste 1,3 milioane lei # Realitatea.md
Volumul consumului de gaze naturale în Republica Moldova a atins, în luna august 2025, 15,9 milioane metri cubi, potrivit datelor prezentate de Moldovagaz. Indicatorul este cu 13,4% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu 1,3 milioane metri cubi (8,8%) peste nivelul înregistrat în iulie curent, anunță Moldovagaz, scrie bani.md. La capitolul
11:10
Moldova care ne unește: Cum ajută Mariana Grigorenco din Bălți mamele dornice să muncească # Realitatea.md
Mariana Grigorenco din Bălți a deschis o creșă și ajută părinții dornici să muncească. Familiile sunt sigure că micuții lor sunt în siguranța, iar unii pici nu prea vreau să meargă seara casă, după zile pline de activități. Afacerea a fost deschisă cu ajutorul unor organizații de profil, după ce a câștigat un grant. Centrul
11:00
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova pentru perioada 2026–2030 # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Interne a inițiat mai multe sesiuni de consultări publice cu societatea civilă privind programele naționale strategice de dezvoltare a sistemului afacerilor interne. Documentele vizează oferirea unor servicii performante pentru cetățeni și consolidarea securității și ordinii publice la standarde europene. „Strategia de dezvoltare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2026-2030, aprobată de Guvern în
10:40
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că și-a luat concediu neplătit pentru a se implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit unei postări pe Facebook, Buzu a solicitat și i-a fost aprobat un concediu din cont propriu pentru 8 zile calendaristice: 4, 9, 11, 15, 16, 22,
10:30
Promo-LEX: Elevi din stânga Nistrului, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Realitatea.md
Pentru sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din regiunea transnistreană, începutul anului școlar nu înseamnă doar lecții obișnuite, ci și pregătire militară. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, aceștia sunt obligați să urmeze disciplina „Instruire militară de bază", care face parte dintr-un program amplu de militarizare a tinerilor, transmite IPN.
10:20
Primarul suspendat al Chișinăului, unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, este invitatul emisiunii Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul emisiunii este unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Plecarea lui Ion Ceban la Roma (Italia), în pofida
10:20
Doi viceprimari din Comrat, vizați într-un dosar de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu. Potrivit materialelor acumulate, unul dintre viceprimari ar fi favorizat în repetate rânduri o companie aflată sub controlul său, înregistrată pe numele unor persoane interpuse,
10:00
Scandal pornit de la ziare! Usatîi: „Dacă îl vedeți pe Marian, ascundeți caii”. PAS îi cere să aducă scuze publice # Realitatea.md
Un nou scandal zguduie politicul din Moldova în plină campanie electorală. Activiștii „Partidului Nostru" (PN) susțin că reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au înlocuit ziarele lor electorale cu materialele editate de partidul de guvernământ în localitatea Dobrușa, raionul Șoldănești. Liderul PN, Renato Usatîi, a publicat un video în care apare și deputatul PAS Radu
10:00
Fermierii din Dubăsari, limitați de Tiraspol prin restricții și taxe ilegale. BPR: Presiuni abuzive asupra cetățenilor # Realitatea.md
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri amplasate după traseul Camenca-Tiraspol. Instituția subliniază că, deși accesul la aceste terenuri fusese convenit anterior prin mecanisme speciale, în ultimii ani au fost introduse noi restricții ce afectează grav activitatea agricolă. „Începând cu
Acum 6 ore
09:30
Armata israeliană se pregătește să intre în orașul Gaza. IDF a emis ordin de evacuare pentru 1 milion de locuitori # Realitatea.md
Armata israeliană a emis marți un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza, înaintea unei noi ofensive menite să cucerească cel mai mare centru urban al enclavei palestiniene, relatează Reuters, citată de Agerpres. Operațiunea, parte a unui plan mai amplu de preluare a controlului asupra teritoriului, ridică semne de întrebare la nivel internațional cu
09:00
FT: SUA renunță la colaborarea cu statele europene în combaterea dezinformării venite din Rusia, China și Iran # Realitatea.md
Statele Unite se retrag din acordurile de combatere a dezinformării semnate cu statele europene, scrie Financial Times, citând trei oficiali europeni. Potrivit sursei, săptămâna trecută țările europene au primit o notificare din partea Departamentului de Stat prin care Washingtonul anunța că reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut, în perioada administrației Biden. Acestea vizau o
09:00
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 9 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 08:30 Interviul video cu Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, la tema: „Noua platformă digitală „Busola Electorală" vine în ajutorul alegătorilor și concurenților electorali" 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă programul pe domeniul economic 11:00 Conferință de
08:30
Academia Militară West Point a anulat ceremonia de premiere a lui Tom Hanks. Trump lansează un atac dur # Realitatea.md
Donald Trump a lansat un atac virulent la adresa actorului Tom Hanks, după ce Academia Militară West Point a anulat ceremonia la care starul urma să fie distins cu premiul Sylvanus Thayer 2025, scrie The Guardian. Liderul de la Casa Albă l-a descris pe Hanks drept un reprezentant „distructiv" al culturii „woke" și a felicitat
08:30
La stația de pompare nr. 10, situată pe strada Călărași 14/1, în sectorul Buiucani, sunt în desfășurare lucrări planificate pentru remedierea unei defecțiuni la utilajul cot colector DN500 mm. Aceste intervenții, efectuate de „Termoelectrica" S.A., sunt esențiale pentru a garanta funcționarea optimă și sigură a sistemului centralizat de termoficare în sezonul rece 2025–2026. Compania mulțumește
08:00
„Un spion în fiecare telefon”: Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram # Realitatea.md
În timp ce trupele invadatoare își continuă ofensiva militară în Ucraina, Kremlinul deschide un nou front – de această dată împotriva propriei populații, scrie Politico. Rusia promovează o aplicație de mesagerie denumită Max, comparată cu WeChat-ul din China – un instrument care, potrivit experților, funcționează practic ca o aplicație-spion a regimului Putin. Aceasta permite Kremlinului
08:00
O aterizare plină de emoții pentru cei 164 de pasageri aflați într-un avion căruia i s-a rupt trenul de aterizare, după un impact puternic cu pista. Incidentul a avut loc în Caraibe, avionul venind din Canada și lovind pista cu o forță atât de mare încât a avariat aripa dreaptă și a distrus trenul de
Acum 8 ore
07:40
La RLive TV au început dezbaterile electorale, la care au participat reprezentanți ai două partide: Natalia Davidovici din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Rodica Gramma din partea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Formațiunea „Democrația Acasă" a refuzat participarea. Moderatoarea Lilia Burakovski a discutat
07:20
Pe data de 9 septembrie, ne așteaptă o zi cu vreme schimbătoare, caracterizată prin cer variabil pe tot parcursul intervalului. În prima parte a zilei, condițiile meteorologice vor fi în general favorabile, fără precipitații. Spre seară, însă, vremea se va schimba. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice, ceea ce indică o instabilitate atmosferică temporară. […] Articolul Vreme caldă și instabilă pe 9 septembrie: Ploi și descărcări electrice spre seară apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Forțele ruse au lansat atacuri coordonate cu drone asupra echipelor de intervenție din Kramatorsk și asupra regiunii Zaporijje, vizând în mod direct misiunile de salvare aflate în desfășurare. În Kramatorsk, în timp ce pompierii acționau pentru stingerea unui incendiu într-o clădire rezidențială, o dronă a lovit zona, avariind o autospecială de pompieri. Din fericire, niciun […] Articolul Rusia lovește echipele de salvare ucrainene: atacuri simultane în două orașe apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
După 25 de ani în bancă, o angajată este concediată pentru că a creat un AI care i-a preluat munca # Realitatea.md
O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani, dar nu înainte de a antrena, fără să știe, un sistem de inteligență artificială care să îi facă treaba Casiera Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a declarat că nu avea habar că ajuta un chatbot să îi […] Articolul După 25 de ani în bancă, o angajată este concediată pentru că a creat un AI care i-a preluat munca apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Un caz fără precedent în istoria Franței # Realitatea.md
Frédéric Péchier, medic anestezist, a fost trimis în judecată la Besançon și riscă închisoare pe viață, fiind acuzat că a otrăvit 30 de pacienți între 2008 și 2017, dintre care 12 au murit, informează mediafax.ro. Péchier a lucrat la două clinici din Besançon, unde pacienți cu risc redus au suferit stopuri cardiace în circumstanțe suspecte. […] Articolul Un anestezist din Franța este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți. Un caz fără precedent în istoria Franței apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Rusia amenință Finlanda, că o va distruge „pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic # Realitatea.md
Rusia amenință direct Finlanda că o va distruge „pentru totdeauna”, prin vocea fostului său președinte Dmitri Medvedev. Înaltul oficial rus, care transmite în cele mai dure moduri mesajele lui Putin, arată astfel că Moscova nu mai are nicio limită, transmite știrileprotv.ro. Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara […] Articolul Rusia amenință Finlanda, că o va distruge „pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Peste 700 de școli din țară utilizează catalogul electronic în acest an școlar, în creștere față de anul precedent # Realitatea.md
Peste 700 de instituții de învățământ general din țară, circa 60 la sută din numărul total, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra e în creștere comparativ cu anul precedent de studii, când sistemul era utilizat de doar 50 la sută dintre școli. Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și […] Articolul Peste 700 de școli din țară utilizează catalogul electronic în acest an școlar, în creștere față de anul precedent apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Moldova, printre primele țări care folosesc cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit # Realitatea.md
Serviciul Vamal a finalizat migrarea completă a sistemului său informațional la NCTS versiunea 6 – cea mai recentă platformă europeană pentru gestionarea tranzitului. Potrivit unui comunicat, Republica Moldova se află printre primele țări care implementează această versiune și este prima din regiune care finalizează o astfel de modernizare. Potrivit Serviciului Vamal, noul sistem aduce beneficii […] Articolul Moldova, printre primele țări care folosesc cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Deputaţii francezi au răsturnat guvernul, respingând luni seara moţiunea de încredere depusă de prim-ministrul François Bayrou. 364 de parlamentari au votat împotrivă dintr-un total de 558 de voturi exprimate, transmite forbes.ro. Este pentru prima dată când, în istoria celei de-a Cincea Republici Franceze, un guvern a căzut printr-o moțiune de cenzură cu 364 de voturi […] Articolul Criză politică în Franța: Guvernul a căzut prin moțiune de cenzură apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Realitatea.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 13 septembrie, începând […] Articolul Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
„Moldelectrica” caută noul Director General: concurs deschis pentru conducerea sistemului energetic național # Realitatea.md
Consiliul de administrație al ÎS „Moldelectrica” a lansat concursul public pentru funcția vacantă de Director general. Dosarele pot fi depuse până la 24 septembrie, ora 17:00, anunță reprezentanții instituției. Potrivit Moldelectrica, candidații trebuie să îndeplinească un set complex de cerințe. Printre principalele condiții se numără: cetățenia Republicii Moldova, cunoașterea avansată a limbilor română și engleză, […] Articolul „Moldelectrica” caută noul Director General: concurs deschis pentru conducerea sistemului energetic național apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Nu uitați actul de identitate! Cetățenii, invitați să verifice listele electorale la secțiile de votare # Realitatea.md
Începând cu 8 septembrie, cetățenii pot merge la secția de votare, pentru a verifica dacă datele din lista electorală sunt corecte. Conform Comisiei Electorale Centrale, aceștia trebuie să prezinte un act de identitate, pentru a purcede la formalitate. În cazul unor eventuale erori sau greșeli în datele personale, cetățeanul poate prezenta documente doveditoare și solicita […] Articolul Nu uitați actul de identitate! Cetățenii, invitați să verifice listele electorale la secțiile de votare apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Ion Ceban, reacție la sancțiunea CEC: Am făcut totul legal. Mi-am plătit călătoria din cont propriu # Realitatea.md
Ion Ceban susține că a făcut totul legal și a plătit din cont propriu călătoria în Italia. Declarația vine după ce membrii Comisiei Electorale Centrale l-au sancționat cu avertisment. Politicianul a făcut referire la oficialii care pleacă peste hotare cu pază de corp, sunt întâmpinați la ușa avionului și vizitează mai multe evenimente sau recepții. […] Articolul VIDEO Ion Ceban, reacție la sancțiunea CEC: Am făcut totul legal. Mi-am plătit călătoria din cont propriu apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Moldovenii pot cumpăra noi obligațiuni de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă subscriere la eVMS # Realitatea.md
Moldovenii pot cumpăra noi obligațiuni de stat. Ministerul finanțelor anunță subscriere în perioada 8 – 17 septembrie. Achizițiile de eVMS se pot face prin intermediul platformei www.evms.md. Aceasta ultima dintre cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Persoanele fizice vor putea investi în […] Articolul Moldovenii pot cumpăra noi obligațiuni de stat. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă subscriere la eVMS apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ignatiev o face pe salvatorul moldovenilor din stânga Nistrului: „Transnistrenii luptă pentru drepturile lor” # Realitatea.md
Așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, se dă drept salvator al moldovenilor care locuiesc în stânga Nistrului. Oficialul separatist susține că transnistrenii ar lupta pentru drepturilor lor, făcând declarații despre micșorarea numărului de secții de votare pentru cetățenii domiciliați în Transnistria și în unele localități din zona de securitate. Ignatiev crede că […] Articolul Ignatiev o face pe salvatorul moldovenilor din stânga Nistrului: „Transnistrenii luptă pentru drepturile lor” apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Fostul ofițer de rang înalt de la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, reținut în România fiind suspectat de trădare, ar fi Alexandru Balan, fost șef-adjunct al SIS. Informația fost confirmată de către sursele IPN. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism din România au comunicat că suspectul în vârstă […] Articolul Numele fostului adjunct de la SIS, reținut în România și suspectat de trădare apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia # Realitatea.md
Vladimir Putin vrea să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Liderul rus a depus proiectul de lege corespunzător, solicitând decizia Dumei de Stat astfel. La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe documentul, transmite hotnews.ro. Acordul a fost ratificat […] Articolul Kremlinul vrea să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii. Putin a cerut Dumei de Stat decizia apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) l-au sancționat pe Ion Ceban, după vizita sa în Italia. Reprezentanții Partidului Acțiuni și Solidaritate (PAS) au sesizat autoritatea precum că politicianul ar fi folosit resursa administrativă pentru a ajunge peste hotare și a se întâlni cu alegătorii. Hotărârea a fost aprobată cu cinci voturi. Trei membri ai CEC au […] Articolul CEC îl sancționează pe Ion Ceban pentru vizita în Italia. Poliția a fost sesizată apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Ce a constatat CEC # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile aduse PAS, privind folosirea resursei administrative în cazul Ambasadei Republicii Moldova din Irlanda. CEC a examinat sesizarea depusă de mai mulți concurenți electorali referitoare la o postare publicată pe 2 septembrie 2025 pe pagina ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, care conținea un îndemn la vot și insigna PAS. Concurenții electorali au […] Articolul Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Ce a constatat CEC apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
ULTIMA ORĂ! Un ex-oficial SIS a fost arestat în România: Este acuzat de divulgarea secretelor de stat # Realitatea.md
Un fost înalt funcționar al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova a fost reținut de autoritățile din România, Cehia și Ungaria, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust), transmite IPN. Acesta ar fi avut întâlniri la Budapesta, în 2024 și 2025, cu un agent al serviciilor secrete din Belarus, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Un ex-oficial SIS a fost arestat în România: Este acuzat de divulgarea secretelor de stat apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Propagandista rusă Margarita Simonian, grav bolnavă. Ar putea pleca de la conducerea RT # Realitatea.md
Propagandista rusă Margarita Simonian a anunțat că suferă de o boală gravă. În presa rusă se vehiculează că șefa Russia Today (RT) are cancer. Simonian a lăsat de înțeles în cadrul unei emisiuni televizate că are fi vorba despre o problemă la sân, fără a preciza diagnoza exactă. Din spusele ei, urmează o intervenție chirurgicală. […] Articolul Propagandista rusă Margarita Simonian, grav bolnavă. Ar putea pleca de la conducerea RT apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Traficul rutier pe strada Nicolae Costin va fi complet sistat # Realitatea.md
În perioada 8-10 septembrie, între orele 08:00 – 18:00, va fi suspendat total traficul rutier pe strada Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu din Chișinău. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de frezare a părții carosabile pe strada Costin. Pe durata executării lucrărilor, circulația transportului public […] Articolul Șoferi, înarmați-vă cu răbdare! Traficul rutier pe strada Nicolae Costin va fi complet sistat apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
FOTO, VIDEO România, lovită de cod galben de instabilitate atmosferică. În câteva zone a căzut grindină # Realitatea.md
Meteorologii din România avertizează că luni, 8 septembrie, până la ora 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, transmite News.ro. În mai multe zone a căzut grindină de dimensiuni mari, iar pe jos […] Articolul FOTO, VIDEO România, lovită de cod galben de instabilitate atmosferică. În câteva zone a căzut grindină apare prima dată în Realitatea.md.
