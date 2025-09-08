Iulian Cojocaru, gol și pasă de gol în România
8 septembrie 2025
Iulian Cojocaru a contribuit la victoria dificilă a clubului United Galați în prima ligă de futsal a României. Jucătorul din Republica Moldova a marcat un gol și a livrat o pasă decisivă în partida cu West Deva.
Vizita în Italia îi aduce lui Ion Ceban avertisment de la CEC. Va fi sesizată și Poliția # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat luni, 8 septembrie, un avertisment primarului suspendat al municipiului, Ion Ceban, pentru încălcarea art. 16 din Codul Electoral (utilizarea resurselor administrative în campania electorală). Decizia a fost aprobată cu cinci voturi pentru și trei- împotrivă.
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldova şi-a prezentat astăzi platforma electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Blocul "Alternativa" și-a lansat programul electoral. Documentul a fost realizat după șase luni de consultări în peste trei sute de localități din Republica Moldova și în diaspora, a declarat unul dintre liderii formațiunii, Ion Ceban. Programul include douăsprezece direcții strategice, printre care: creșterea veniturilor populației, asigurarea prețurilor accesibile la gaz, electricitate și lemne, dezvoltarea agriculturii și sprijinirea producătorilor autohtoni. De asemenea, Blocul "Alternativa" propune accelerarea integrării în Uniunea Europeană şi menținerea neutralității.
Banii declarați de Gabriel Călin pentru contentul său propagandistic pentru Șor și Dodon # TVR Moldova
Gabriel Călin, președinte al formațiunii „Uniunea Crestin-Socială din Moldova”, și-a făcut publice veniturile în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. El este cunoscut ca promotor activ al narațiunilor false ale propagandei ruse, dar și ale activiștilor și politicienilor locali sprijiniți de Moscova, cum ar fi Ilan Șor sau Igor Dodon.
Într-o conferinţă de presă susţinută luni, candidatul independent Andrei Năstase a prezentat principalele direcţii ale mandatului său de deputat, în cazul în care va trece pragul electoral. Sub sloganul "Vocea ta în Parlament", Năstase a făcut publice cele patru angajamente şi anume respectarea referendumului din 2019, reducerea numărului de deputați, de la 101 la 61, eliminarea imunității parlamentare şi utilizarea banilor publici, direcționați către educație, sănătate, justiție și infrastructură. Fostul ministru de Interne s-a lansat în campania electorală în data de 29 august şi figurează pe locul patru în buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie, potrivit ordinii stabilite de CEC.
„Sondaje neautorizate în electorală”. Promo-LEX atenționează: Riscuri de manipulare a alegătorilor # TVR Moldova
Observatorii Promo-LEX au semnalat cel puţin zece cazuri de realizare a unor sondaje neautorizate în campania electorală. Chestionarele apar pe platforme dubioase, pagini anonime şi pe unele site-uri, fără a fi indicate informaţii esenţiale pentru un un exerciţiu sociologic, precum data realizării sondajelor, eşantionul sau cheltuielile suportate.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar intra patru partide şi blocuri politice # TVR Moldova
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativul de la Chişinău ar intra patru partide şi blocuri politice. Cel puţin asta arată cel de-al doilea sondaj, "Barometrul electoral", realizat de IData. Potrivit studiului sociologic, competiția pentru primul loc s-ar da între Blocul electoral "Patriotic" și Partidul Acțiune și Solidaritate, urmate de Partidul Nostru şi Blocul electoral "Alternativa". Potrivit sondajului, preşedintele Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere în rândul populaţiei.
La Tipografia Centrală din Chişinău au fost tipărite buletine de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe buletin se vor regăsi numele celor 23 de concurenți electorali. Acestea vor fi tipărite doar în limba română şi verificate de membrii Comisiei Electorale Centrale. Preţul unui buletin de vot este de 2,70 lei.
Republica Moldova participă, alături de NATO, la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență - BULGARIA 2025. Antrenamentul are loc în perioada 7-12 septembrie, iar activităţile includ operațiuni de răspuns chimic, radiologic și nuclear, precum şi acţiuni de căutare și salvare. Ceremonia de deschidere a exerciţiului NATO a avut loc astăzi, pe teritoriul Aeroportului Erden din Bulgaria, unde este amplasată tabăra internațională a echipelor participante.
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus # TVR Moldova
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de Serviciul Român de Informații că a divulgat informații secrete către KGB din Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. Sursele TVR Moldova au confirmat că este vorba de Alexandr Balan.
Serviciul Vamal informează despre instituirea unor restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei internaționale (PVFI) „Costești–Stânca”, ca urmare a unor lucrări planificate pe coronamentul barajului hidrotehnic Stânca–Costești.
Un bărbat implicat într-o schemă cu certificate false de COVID-19, amendat cu 275.000 de lei # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat, pe 5 septembrie, sentința împotriva unui bărbat găsit vinovat de trafic de influență pentru eliberarea ilegală a unor certificate de vaccinare COVID-19. Instanța i-a aplicat o amendă de 275.000 de lei și a dispus confiscarea sumei de 600 de euro, bani obținuți din aceste acțiuni ilegale.
Copiii au multă energie și sunt mereu curioși să afle lucruri noi și să încerce diferite activități distractive. De exemplu, modelarea lutului, care le dezvoltă motricitatea fină, iar totodată le stimulează creativitatea. Betty Turculeț a fost la un atelier de ceramică și a văzut cum se simt copiii acolo.
Șoferul agresiv al BMW-ului care a blocat trecerea unei ambulanțe a fost identificat și sancționat # TVR Moldova
Șoferul BMW-ului care a refuzat să acorde prioritate unei ambulanțe și a lansat cuvinte licențioase la adresa șoferului salvării a fost identificat și sancționat de poliție.
Pe 28 septembrie, Republica Moldova își decide viitorul în alegeri parlamentare de o importanţă istorică – un test decisiv pentru parcursul democratic și european al țării. TVR vă aduce cea mai amplă campanie de informare și dezbatere despre un scrutin urmărit de întreaga Europă.
Universitățile desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în perioada 1-26 septembrie, direct la universitate.
„E o onoare să reprezint poporul R. Moldova în SUA”. Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare # TVR Moldova
Noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Potrivit unui comunicat de presă, Kulminski a transmis că "este o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite".
„Oameni buni, prieteni, am greșit!”. Alexei Buzu și-a cerut scuze publice pentru „bîdli” # TVR Moldova
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a prezentat scuze publice după ce a fost surprins într-o înregistrare video utilizând termenul „bîdlo” la adresa persoanelor care nu vor susține PAS la alegerile parlamentare din această toamnă.
Stamate critică subalternii Maiei Sandu pentru „presiuni” asupra deținuților. Ce spune Președinția? # TVR Moldova
Președinția Republicii Moldova respinge informațiile răspândite de candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, potrivit cărora reprezentanți ai instituției prezidențiale, ai Guvernului și ai Ministerului Justiției ar fi vizitat Penitenciarul nr. 17 Rezina și ar fi îndemnat deținuții pe cine să voteze la alegerile parlamentare.
Un nou detaliu ilegal în eliberarea deținuților periculoși: Este vizat un fost șef din penitenciar # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate a depistat un fost șef al Serviciului juridic al Penitenciarului nr. 17 – Rezina, de unde au fost eliberați în anul curent mai mulți deținuți periculoși, Ghenadie Bulhac, care a prestat servicii de avocatură unor condamnați la mai puțin de un an după ce a plecat din funcția pe care o deținea în cadrul închisorii.
„Saloanele Moldovei” reprezintă una dintre cele mai importante expoziții a artiștilor plastici de pe ambele maluri de Prut. Ediția din acest an, a 35-a la număr, a fost dedicată Zilei Limbii Române. La concurs au participat 222 de artiști din România și R. Moldova, iar cele mai bune lucrări au fost premiate.
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine pe scenele din Chişinău, din 10 septembrie # TVR Moldova
La Chișinău, se va desfășura, în perioada 10–21 septembrie, cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, cel mai amplu festival al artelor scenice din țară. Ediția din acest an, care este una aniversară – a X-a, se va desfășura sub genericul „Scena unei lumi libere”
Mii de profesorii s-au strâns, luni, în prima zi de școală a anului 2025-2026, în Piața Victoriei. Aceștia sunt veniți din mai multe județe ale țării, printre care Mehedinți, Bacău, Suceava, Iași, Timiș, Galați și Constanța. Profesorii protestează și cer demisia Guvernului.
Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI, au reținut un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în R. Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru.
A încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # TVR Moldova
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu.
R. Moldova va primi un grant de 7,9 milioane de dolari pentru protecția fluviului Nistru # TVR Moldova
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul fluviului Nistru.
Cine este fostul parlamentar Viorel Melnic, reținut în urma descinderilor CNA de duminică? # TVR Moldova
Una dintre cele 15 persoanele reținute duminică și luni dimineață, în urma descinderilor angajaților Centrului Național Anticorupție, este fostul parlamentar „Șor” (2019), Viorel Melnic, potrivit surselor TVR Moldova. El a fost viceministru al Economiei în 2006, șef al Serviciul Vamal în 2008 – 2009, membru al Consiliului de administrație al băncii Unibank, devalizate în urma Furtului Miliardului, precum și angajat și partener de afaceri al oligarhului fugar Ilan Șor.
Primele buletine de vot pentru alegerile parlamentare au intrat la tipar: 23 de concurenți pe listă # TVR Moldova
Începând de luni, 8 septembrie, au fost puse în tipar primele buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința din 7 septembrie, ordinea concurenților electorali și modelul final al buletinului.
Liderul Partidului Politic „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a intrat în campania pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025. TVR Moldova a verificat declarația sa de avere și interese personale depusă pentru anul 2024 și amintește evoluția sa politică în istoria recentă a Republicii Moldova.
Peste 4600 de șoferi au fost sancționați în weekend pentru încălcări în traficul rutier # TVR Moldova
Peste 4.600 de încălcări rutiere au fost înregistrate în weekend de oamenii legii. 61 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistate sub influența alcoolului, iar 2.225 conducători auto au depășit limita de viteză.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține pe 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.
Independența energetică a R. Moldova deschide noi oportunități de cooperare cu SUA, spune Trump # TVR Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, a declarat că avansarea independenței energetice a Republicii Moldova creează noi oportunități de cooperare bilaterală. Mesajul a fost transmis după ceremonia oficială de la Casa Albă, unde ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare.
Plan infracțional pentru parlamentare: 15 persoane au fost reținute în urma unor descinderi ale CNA # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiul Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea a 15 persoane în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
CNA deschide două linii fierbinți pentru raportarea coruperii electorale și finanțării ilegale # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță funcționarea a două linii fierbinți și îndeamnă cetățenii să raporteze cazurile de corupere electorală, finanțare ilegală a formațiunilor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral.
În noaptea de 8 septembrie, pompierii IGSU din municipiul Orhei au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o fabrică de panificație situată pe strada Ioana Iachir 30.
Centrul Național Anticorupție informează că mai multe persoane au fost reținute duminică și luni dimineață în cadrul unei ample operațiuni.
Doi agenți de pază ai unei companii private de pază au fost trimiși pe banca acuzaților, după ce au bătut un tânăr, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni.
Mii de oameni au mers la Țebea, în locul în care este înmormântat cel care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848. „Crăișorul Munților”, Avram Iancu, a fost comemorat printr-o slujbă religioasă și depuneri de coroane. Festivitățile s-au încheiat cu un spectacol de muzică populară, care a fost transmis de Televiziunea Română.
Președintele SUA, Donald Trump, a spus pe 7 septembrie că este gata să înceapă o nouă fază de sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la războiul din Ucraina și intenționează să discute cu președintele rus Vladimir Putin „foarte curând”.
Comisia Electorală Centrală anunță că luni, la ora 10.00, la Î.S.F.E.-P. "Tipografia Centrală" (mun. Chișinău, str. Florilor, nr. 1) va începe tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Timp de două zile, scuarul Muzeului Național de Istorie din Chişinău este gazda Festivalului Vinului de Autor, ediția a III-a. Peste 35 de crame au adus la eveniment vinuri din ediții rare. Vizitatorii au avut ocazia să guste vinuri deosebite, inclusiv din cele premiate la concursurile internaționale.
Astăzi se încheie cea de-a opta ediţie a Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău. Scriitorul din România, Mihai Mănescu, şi-a lansat romanul de aventuri „Comoara lui Harap-Alb”, o carte care urmează să fie ecranizată.
Pentru locuitorii din cartierul Telecentru din Chişinău a devenit o adevărată provocare urcatul sau coborâtul scărilor de la intersecția străzilor Ion Nistor cu Alexandru Cosmescu. Oamenii spun că treptele sunt într-o stare avansată de degradare, însă nu au cum să le ocolească, deoarece sunt principala cale de acces către staţia de transport public. Mai mulţi cetăţeni au scris o petiţie în care cer ca autorităţile să identifice bani pentru reparaţia scărilor.
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a trimis o notificare platformei TikTok prin care atenționează despre un comportament neautentic coordonat care poate influența cetătenii la alegerile parlamentarele din Republica Moldova. Aproape o mie de conturi sunt suspecte și aparent false, și ar promova candidatura lui Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă. Contactat de TVR Moldova, Costiuc nu a răspuns la telefon pentru un punct de vedere.
Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre accidentele rutiere se produc din cauza vitezei. De la începutul anului, numărul tragediilor a crescut cu peste 24 la sută în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Pentru a preveni accidentele, poliţiştii susţin că vor fi cu ochii pe şoferii vitezomani. Autorităţile îşi propun să înăsprească și regulamentul circulaţiei rutiere.
Băuturile energizante devin tot mai populare, în special în rândul tinerilor care le pot cumpăra fără restricții. Medicii avertizează că un consum frecvent sau excesiv, mai ales în sezonul cald, poate afecta grav sănătatea. În unele țări sunt interzise minorilor și este nevoie de măsuri speciale pentru a limita consumul și accesul la aceste produse și în R Moldova.
Un mic dejun sănătos și echilibrat nu trebuie să însemne neapărat ore petrecute în bucătărie. Colega noastră Betty Turculeț ne arată cum, din câteva ingrediente simple, putem pregăti un sandwich spectaculos la gust și aspect – numai bun pentru a începe ziua cu energie.
Elena Cucuruzeanu are 33 de ani și este originară din satul Peresecina. Deși se deplasează într-un scaun cu rotile, tânăra și-a urmat visul de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. După 13 ani de viață în Franța, Elena este absolventă a Facultății de Psihologie a Universității Sorbona din Paris.
