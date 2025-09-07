Poliţia, cu ochii pe şoferii vitezomani din Chişinău

Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre accidentele rutiere se produc din cauza vitezei. De la începutul anului, numărul tragediilor a crescut cu peste 24 la sută în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Pentru a preveni accidentele, poliţiştii susţin că vor fi cu ochii pe şoferii vitezomani. Autorităţile îşi propun să înăsprească și regulamentul circulaţiei rutiere.

