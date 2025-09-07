„Comoara lui Harap-Alb”, noul roman al lui Mihai Mănescu, prezentat la Chişinău

20:10

Pentru locuitorii din cartierul Telecentru din Chişinău a devenit o adevărată provocare urcatul sau coborâtul scărilor de la intersecția străzilor Ion Nistor cu Alexandru Cosmescu. Oamenii spun că treptele sunt într-o stare avansată de degradare, însă nu au cum să le ocolească, deoarece sunt principala cale de acces către staţia de transport public. Mai mulţi cetăţeni au scris o petiţie în care cer ca autorităţile să identifice bani pentru reparaţia scărilor.