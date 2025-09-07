CNA România avertizează: conturi false pe TikTok promovează candidatul Vasile Costiuc
TVR Moldova, 7 septembrie 2025 19:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a trimis o notificare platformei TikTok prin care atenționează despre un comportament neautentic coordonat care poate influența cetătenii la alegerile parlamentarele din Republica Moldova. Aproape o mie de conturi sunt suspecte și aparent false, și ar promova candidatura lui Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă. Contactat de TVR Moldova, Costiuc nu a răspuns la telefon pentru un punct de vedere.
Acum o oră
19:00
19:00
Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre accidentele rutiere se produc din cauza vitezei. De la începutul anului, numărul tragediilor a crescut cu peste 24 la sută în comparaţie cu perioada similară a anului trecut. Pentru a preveni accidentele, poliţiştii susţin că vor fi cu ochii pe şoferii vitezomani. Autorităţile îşi propun să înăsprească și regulamentul circulaţiei rutiere.
Acum 4 ore
17:20
Băuturile energizante devin tot mai populare, în special în rândul tinerilor care le pot cumpăra fără restricții. Medicii avertizează că un consum frecvent sau excesiv, mai ales în sezonul cald, poate afecta grav sănătatea. În unele țări sunt interzise minorilor și este nevoie de măsuri speciale pentru a limita consumul și accesul la aceste produse și în R Moldova.
16:00
Un mic dejun sănătos și echilibrat nu trebuie să însemne neapărat ore petrecute în bucătărie. Colega noastră Betty Turculeț ne arată cum, din câteva ingrediente simple, putem pregăti un sandwich spectaculos la gust și aspect – numai bun pentru a începe ziua cu energie.
Acum 6 ore
14:50
Elena Cucuruzeanu are 33 de ani și este originară din satul Peresecina. Deși se deplasează într-un scaun cu rotile, tânăra și-a urmat visul de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. După 13 ani de viață în Franța, Elena este absolventă a Facultății de Psihologie a Universității Sorbona din Paris.
Acum 8 ore
13:30
De secole, vinul roșu este considerat nu doar un simbol al tradiției, ci și un posibil aliat al sănătății. În fiecare an, pe 15 august, este celebrată Ziua Vinului Roșu – un bun prilej de a separa miturile de realitate.
Acum 12 ore
11:00
Căutați un aperitiv de vară care să impresioneze? Ardeii copți umpluți cu cremă de brânză sunt exact ce aveți nevoie – simpli, cremoşi, absolut delicioși. La o masǎ de sǎrbǎtoare, vor fi exact ce aveți nevoie.
10:30
Ștefan Mândrilă este originar din raionul Strășeni. Dintotdeauna a avut pasiunea pentru lucrul manual. Meșterea de mic diferite obiecte, așa a ajuns să confecționeze portofele, huse și centuri din piele.
09:50
Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie sute de drone de tip Shahed și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina, printre care și capitala Kiev, unde clădiri rezidențiale au fost grav afectate.
09:20
Mircea Cărtărescu este un poet, prozator, eseist, critic literar și jurnalist român. Este unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai literaturii contemporane. A publicat peste 30 de volume, traduse în peste 20 de limbi.
09:10
Cunoașteți povestea profesorului de geografie care adună mii de vizualizări pe rețelele sociale # TVR Moldova
Este lector universitar, cercetător științific, profesor de geografie, tiktoker, sportiv și... ajutorul lui Moș Crăciun. Predă în mai multe instituții de învățământ, aleargă la maratoane și adună mii de vizualizări pe rețele, cu filmulețele sale. Vorbim de Ivan Moroz, care de mic era pasionat de mediul înconjurător, iar acum e bucuros că poate transmite cunoștințele sale celor interesați de geografie.
Acum 24 ore
20:10
Cetățenii moldoveni se numără printre europenii ce consumă cel mai puţin mâncare tip fast-food. Un studiu realizat recent de către Statista, organizație care analizează obiceiurile alimentare în Europa, arată că doar 10% din alimentația zilnică este reprezentată de produsele ultra-procesate.
Ieri
19:40
Peste 120 de rase de câini din diferite colțuri ale Europei participă la o expoziție internațională organizată la Chișinău. Astăzi au fost demonstrații iar mâine, un juriu internațional va alege cel mai frumos exemplar.
19:10
Salonul Internaţional de Carte Bookfest a continuat şi astăzi la Chişinău. Iubitorii de literature au venit să cumpere cărti şi să discute cu autorii consacraţi ai literaturii contemporane. Mircea Cărtărescu, poet, prozator şi critic literar, şi-a lansat volumul "Şapte ani stranii. Jurnal 2018-2024."
18:40
S-au împlinit 34 de ani de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova, o instituție-cheie în apărarea suveranității și integrității statului. Evenimentul a fost marcat prin ceremonii oficiale la Chişinău, Bălţi şi Cahul cu momente de recunoștință față de militarii care au servit cu onoare sub drapelul țării. Prezent la eveniment, ministrul Apărării a vorbit, din nou, despre necesitatea modernizării Armatei.
18:10
În luna august s-au înregistrat peste 2000 de cazuri de COVID în Republica Moldova, o creştere mare în comparaţie cu luna precedentă, când s-au confirmat doar 200 de cazuri. Ministrul Sănătăţii susține că situaţia nu este îngrijorătoarea şi că incidenta bolii ar urma să descrească pe parcursul următoarelor zile.
17:10
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității, scrie TVR Info.
16:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a replicat propunerii preşedintelui rus, Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova. Astfel, Zelenski a propus, la rândul său, Kievul drept posibil loc de întâlnire, scrie TVR Info.
15:10
Poliția Republicii Moldova informează că, 52 de angajați ai Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției au susținut testul Bereta Neagră, în cadrul căruia mascații şi-au testat capacitățile și abilitățile fizice.
14:10
Trump, întrebat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina: Vom rezolva asta. Îi vom ajuta # TVR Moldova
Într-o discuție cu jurnaliștii în Biroul Oval, președintele american a spus că dorește să salveze vieți și că, atunci când vine vorba despre garanții de securitate, „Europa va fi de departe prima”, scrie TVR Info.
13:50
7 ani de la expulzarea profesorilor turci: Procurorul Stoianoglo și gestionarea defectuoasă a cauzei # TVR Moldova
Dosarul expulzării profesorilor turci, pentru care Republica Moldova a fost condamnată de CEDO, rămâne nerezolvat după șapte ani de la comiterea crimei. În perioada mandatului lui Alexandr Stoianoglo la Procuratura Generală, în prezent, candidat la funcția de deputat pe listele Blocului „Alternativa”, au fost pornite anchete privind abuzul de serviciu și implicarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), însă investigațiile au trenat.
13:00
Pescuit ilegal cu plase monofilament pe lacul Manta: un bărbat și o femeie, reținuți de polițiști # TVR Moldova
Un bărbat și o femeie, cu vârste de 37 și 38 de ani, locuitori ai satelor Crihana Veche și Manta, au fost prinși de oamenii legii în timp ce pescuiau ilegal de pe o barcă, în zona lacului Manta.
12:10
Circa 100 de pompieri luptau sâmbătă dimineaţa să stingă un incendiu izbucnit într-o clădire cu nouă etaje cu destinaţie mixtă în cartierul White City din Londra, scrie TVR Info.
11:40
Senatori SUA: Meta și Google trebuie să oprească propaganda rusă înaintea alegerilor din R. Moldova # TVR Moldova
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au transmis scrisori către Meta și Google cerându-le să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale înainte de alegerile din 28 septembrie, se arată într-un comunicat de presă publicat de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.
11:10
Cetățenii moldovenii se numără printre europenii ce consumă cel mai puţin mâncare tip fast- food. Un studiu realizat recent de către Statista, organizatie care analizează obiceiurile alimentare în Europa, arată că doar 10% din alimentația zilnică este reprezentată de produsele ultra-procesate. Specialiştii spun insa că tendinţa de a consuma astfel de preparate este în continuă creştere. În 2025, un locuitor din Republica Moldova a consumat în medie aproape 11 kg de produse fast-food.
10:50
Fabrica AI de comentarii: Cum rețeaua PDMM folosește conturi false pentru a mima un sprijin popular # TVR Moldova
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), succesor al formațiunii „Pro-Moldova” și moștenitor al rețelei politice construite de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, a încercat să reintre în competiția electorală sub conducerea lui Boris Foca și a fondatorului Vladimir Cebotari. Formațiunea a fost însă exclusă din cursa parlamentară de către Comisia Electorală Centrală, pe motiv că Agenția Servicii Publice a suspendat-o temporar din registrul partidelor politice, invocând „potențiale acțiuni subversive”, arată o analiză a Observatorului Bulgaro-Român de Media Digitală (BROD).
10:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, scrie TVR Info.
09:10
Trecerea de la vacanță la școală: Cum să îți ajuți copilul să aibă o tranziție mai ușoară? # TVR Moldova
Începerea unui nou an școlar înseamnă emoții nu doar pentru copii, ci și pentru părinți. Adaptarea, schimbarea rutinei și gestionarea anxietății sunt provocări firești în această perioadă. Pregătirea psihologică a copilului este necesară, pentru ca această trecere să fie mai ușoară, atenționează specialiștii.
5 septembrie 2025
21:40
În timpul perchezițiilor desfășurate, vineri dimineață, în raionul Ungheni și în municipiul Chișinău, oamenii legii au ridicat zece telefoane mobile, două laptopuri, două tablete și două calculatoare, nouă dispozitive stocare a datelor, 23 de carduri bancare și mijloace bănești în diferitǎ valutǎ.
21:10
După victoria din debutul campaniei de calificare pentru Campionatul European din 2027, naționala de tineret a Republicii Moldova a fost învinsă în al doilea meci. "Tricolorii" antrenați de Serghei Cebotari au cedat în fața Irlandei, scor 1 la 2.
20:40
Canoistul Serghei Tarnovschi își trece noi medalii prestigioase în palmares. Reprezentantul Republicii Moldova a cucerit argintul la Campionatul Mondial Canoe Maraton.
20:20
Naționala de fotbal a Republicii Moldova va conta astăzi pe susținerea suporterilor din tribunele stadionului "Zimbru", gazda meciului cu Israel din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026. De-a lungul istoriei, tricolorii nu au învins niciodată acest adversar, care se așteaptă la un meci dificil.
20:10
Blocul pentru prematuri al Institutului Mamei şi Copilului din Chişinău a fost renovat capital şi dotat cu echipamente performante. Lucrările au fost posibile datorită unui parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui. România a investit peste 1, 6 milioane de euro, iar acum bebeluşii sunt monitorizaţi şi primesc tratament în condiţii mult mai bune, la standarde internaţionale.
20:00
La Hagimus, Marta Kos a fost întâmpinată de slujitorii Mănăstirii de Maici „Marta şi Maria” # TVR Moldova
Vizita de trei zile în R. Moldova a comisarului european pentru Extindere, Marta Kos, s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea „Marta și Maria” din satul Hagimus, raionul Căușeni. Unul dintre mesajele transmise de oficialul european a fost că Uniunea Europeană promovează diversitatea culturală și cea religioasă.
19:50
Guvernului Republicii Moldova cu ajutorul Uniunii Europeane a oferit 66 de granturi antreprenorilor pentru a-și crește și moderniza afacerile și pentru a patrunde mai usor pe piețele internaționale. Programele sunt gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului iar finantarea este de aproape 40 de milioane de lei.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Cei care să prindă ultimul tren la universitățile din Republica Moldova mai au o şansă. Astăzi a fost lansat turul trei al admiterii, după ce au rămas vacante 575 de locuri la licență și 179 la master. Perioada de admitere va dura până pe 26 septembrie 2025.
19:30
Partidul Liberal s-a lansat oficial în campanie electorală. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat în orașul Ungheni.
19:10
Partidul „Moldova Mare”, condus de fostul procuror Victoria Furtună, a fost admis astăzi în cursa electorală în urma deciziei Curții Supreme de Justiție. Judecătorii au respins recursul Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat înregistrarea partidului. Motivul a fost că în lista partidului Moldova Mare era un candidat cu antecedente penale.
18:40
Igor Dodon a fost prins cu manipulări și informații false. CEC: „Manifestare inacceptabilă” # TVR Moldova
Fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, a fost prins cum manipulează şi distribuie informatii false la o întâlnire cu alegătorii. El a spus celor adunați la întrunire că, dacă vor vota pentru Partidul Acţiune şi Solidaritate, atunci în Republica Moldova va fi război, la fel ca in Ucraina.
18:40
ÎPS Mitropolit Petru, discuție cu comisarul european Marta Kos: Sprijin pentru integrarea europeană # TVR Moldova
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, pe 5 septembrie 2025, a primit la Reședința Mitropolitană vizita Excelenței Sale doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, în cadrul unei întrevederi ce a adus în prim-plan chestiuni esențiale pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova.
17:40
Președinta Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați, potrivit comunicatului de presă al Președinției.
17:40
Un membru al CEC denunță „intimidare” din partea colegilor săi. Cine este persoana și ce trecut are? # TVR Moldova
Un membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov, a declarat în cadrul ședinței comisiei de vineri că ar fi supus unor presiuni din partea colegilor săi în procesul de luare a deciziilor. Acesta nu a precizat însă cine ar fi autorii acestor acțiuni, dar a calificat situația drept „o încercare de intimidare și de influențare a pozițiilor sale pe anumite subiecte aflate în discuția instituției”.
17:20
Vot Crucial: Parlamentare 2025 la TVR Moldova, relatare cu echilibru și respect față de public # TVR Moldova
TVR Moldova va reflecta cu profesionalism, echilibru și respect față de public campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În următoarea perioadă, principalul jurnal de ştiri va oferi telespectatorilor relatări echidistante și informații esențiale despre campanie, candidați și temele care contează pentru societate.
17:10
În doar cinci ani, Andrei Bujor din Pașcani, Criuleni, a fondat o vinărie cu personalitate, iar produsele au ajuns deja pe rafturile din România, Elveția și Canada.
17:00
Vot Crucial: Parlamentare 2025 la TVR Moldova, relatare echidistantă și informații esențiale # TVR Moldova
TVR Moldova își propune să reflecte campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu profesionalism, echilibru și respect față de public. În această perioadă, principalul jurnal de ştiri oferă telespectatorilor relatări echidistante și informații esențiale despre campanie, candidați și temele care contează pentru societate.
16:40
Un nou documentar dedicat poetului Grigore Vieru va fi lansat pe 29 septembrie curent. Poetul neamului aduce în prim-plan viața, opera și valorile care l-au definit: dragostea pentru limba română și verticalitatea morală, într-o epocă ideologizată.
16:10
Astăzi, la Salonul Internațional de Carte „Bookfest”, va fi lansată „Cartea de plastilină”, de scriitoarea Ionela Hadârcă, un volum dedicat copiilor, care vorbește cu sensibilitate și imaginație despre emoțiile noastre.
16:00
Atac masiv cu drone rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk: O uzină chimică a fost avariată # TVR Moldova
Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone, asupra regiunii Dnipropetrovsk, lovind inclusiv o uzină chimică din orașul Dnipro.
15:50
Treizeci de zile de arest pentru Andronachi: magistrații au satisfăcut cererile procurorilor # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor anticorupție privind aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Acesta este învinuit de spălare de bani în proporții mari într-un nou dosar în „Frauda Bancară”.
15:40
Atac masiv cu drone rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk: O uzină chimică a fost accidentată # TVR Moldova
Forțele ruse au lansat noaptea trecută un atac masiv cu drone, asupra regiunii Dnipropetrovsk, lovind inclusiv o uzină chimică din orașul Dnipro.
