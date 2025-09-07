CNA România avertizează: conturi false pe TikTok promovează candidatul Vasile Costiuc

Consiliul Naţional al Audiovizualului din România a trimis o notificare platformei TikTok prin care atenționează despre un comportament neautentic coordonat care poate influența cetătenii la alegerile parlamentarele din Republica Moldova. Aproape o mie de conturi sunt suspecte și aparent false, și ar promova candidatura lui Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă. Contactat de TVR Moldova, Costiuc nu a răspuns la telefon pentru un punct de vedere.

