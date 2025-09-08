VIDEO Eclipsa totală de Lună – un spectacol ceresc urmărit în întreaga lume. Internetul, inundat de imagini

15:10

Coreea de Sud este cunoscută pentru mixul său dinamic de modernitate și tradiție, dar unul dintre cele mai fascinante fenomene naturale este ceva cu totul extraordinar: o mare care se desparte de două ori pe an, pentru doar o oră, transmite antena3.ro. Acest fenomen misterios are loc la Moses Lake, sau Marea Jindo, aflată în […] Articolul Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră apare prima dată în Realitatea.md.